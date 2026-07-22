Ipsos : Net rebond de l’activité au 2ème trimestre

Net rebond de l’activité au 2ème trimestre

Paris, 22 juillet 2026 – Ipsos, l’une des principales sociétés mondiales d’études de marché et d’enquêtes d’opinion, a réalisé un chiffre d’affaires de 615,2 millions d’euros au deuxième trimestre, en hausse de 4,9 %. La croissance organique du trimestre s’établit à 3,0 %, marquant un net rebond après le recul de -1,4 % enregistré au premier trimestre.

Sur les six premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires s’élève à 1 170,1 millions d’euros, en progression de 1,3 %. La croissance organique redevient positive au premier semestre, à 0,8 %, traduisant l'amélioration du chiffre d’affaires au deuxième trimestre par rapport au premier trimestre. Les effets de périmètre s’élèvent à 3,9 %, reflétant principalement l’acquisition de The BVA Family en juin 2025, partiellement compensée par la sortie de la Russie du périmètre de consolidation au 1er janvier 2026. La croissance totale reste pénalisée par des effets de change défavorables liés à l’appréciation de l’euro par rapport à plusieurs devises, principalement le dollar, pour un impact de -3,4 %.

En millions d’euros Chiffre d’affaires

2026 Croissance totale dont :



organique



périmètre



change 1er trimestre 554,9 -2,4 % -1,4 % 4,3 % -5,4 % 2ème trimestre 615,2 4,9 % 3,0 % 3,4 % -1,5 % 1er semestre 1 170,1 1,3 % 0,8 % 3,9 % -3,4 %

La croissance organique du carnet de commandes, pour la part du chiffre d’affaires prévu en 2026, atteint 1,6 % au deuxième trimestre, contre 1,0 % à fin mars, soit une progression de 1,2 % sur l’ensemble du premier semestre. Les moteurs de croissance identifiés au premier trimestre continuent de soutenir l'activité, notamment en affaires publiques, auprès des clients de la grande consommation et en Chine. Sur le semestre l'activité s'améliore également dans le secteur pharmaceutique ainsi qu'au Royaume-Uni. Ces éléments contribuent à la progression du carnet de commandes.

Le premier semestre marque le lancement du plan stratégique Horizons, présenté lors de la Journée Investisseurs de janvier 2026, dont l'ambition est de bâtir le leadership mondial d'Ipsos.

Le Groupe a engagé le déploiement de ses priorités stratégiques, notamment en matière d'intelligence artificielle et de développement de nouvelles offres destinées à renforcer la valeur apportée aux clients.

Ipsos a également lancé son programme Speed. Cette initiative vise à accélérer l'ensemble du cycle de production des études afin de réduire significativement les délais de réalisation des projets. Ce programme a pour objectif de réaliser la plupart des études en moins de 48 heures, en s'appuyant sur une simplification des processus, une utilisation accrue de l'intelligence artificielle et une évolution des modes de travail.

Enfin, le Groupe a également renforcé les équipes en charge de ses principales initiatives stratégiques afin d'accélérer le déploiement du plan Horizons.

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR RÉGION

En millions d’euros S1 2026 Croissance totale Croissance organique dont :



T1



T2 EMEA 587,6 5,6 % 0,5 % 0,1 % 0,9 % Amériques 396,6 -3,1 % 0,7 % -4,1 % 5,5 % Asie-Pacifique 185,9 -1,9 % 2,0 % 0,2 % 3,8 % Total 1 170,1 1,3 % 0,8 % -1,4 % 3,0 %

La croissance organique du Groupe s'est améliorée dans l'ensemble des zones géographiques au deuxième trimestre, avec un retour à une croissance positive dans toutes les régions.

En EMEA, notre principale région, le chiffre d’affaires progresse de 5,6 % au premier semestre. Cette performance reflète principalement l’effet de périmètre lié à l’intégration de The BVA Family, consolidée sur l’ensemble du semestre en 2026 contre seulement quelques jours au premier semestre 2025. Cet effet est partiellement compensé par la sortie du périmètre de notre filiale russe au 1er janvier 2026, qui représentait plus de 4 % du chiffre d’affaires de la région au premier semestre 2025, ainsi que par des effets de change défavorables, principalement liés à la dépréciation de la livre sterling. La croissance organique s’établit à 0,5 % au premier semestre, impactée à hauteur de quelques millions d’euros par le ralentissement de l’activité au Moyen-Orient.

Les Amériques affichent une croissance organique de 0,7 % sur le premier semestre. L’Amérique latine est solide avec 6,3 %, tandis que l’Amérique du Nord est stable. Aux États-Unis, plusieurs gains de contrats en affaires publiques soutiennent la reprise de l’activité, désormais visible dans le chiffre d’affaires depuis le mois de mars.

La croissance organique de la région Asie-Pacifique s’établit à 2,0 % sur les six premiers mois de l’année, bénéficiant du redémarrage de l’activité en Chine. Cette reprise est portée par la hausse des dépenses en études de grands clients locaux des secteurs de la technologie et de l’automobile, ainsi que par la hausse de l’activité avec les grands clients internationaux des biens de grande consommation. Elle bénéficie également du succès des offres d'innovation développées en Chine, notamment celles intégrant l'intelligence artificielle.

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR AUDIENCE

En millions d’euros S1 2026 Croissance totale Croissance organique dont :



T1



T2 Consommateurs1 565,9 -0,2 % 1,1 % 0.5 % 1,6 % Clients et salariés2 240,0 5,9 % -0,4 % -3,3 % 2,4 % Citoyens3 201,6 6,0 % 2,8 % -2,3 % 7,8 % Médecins et patients4 162,5 -5,1 % -0,5 % -4,4 % 3,3 % Total 1 170,1 1,3 % 0,8 % -1,4 % 3,0 %

Répartition des Lignes de Service par segment d’audience :

1- Brand Health Tracking, Creative Excellence, Innovation, Ipsos UU, Ipsos MMA, Market Strategy & Understanding, Observer (excl. public sector), Ipsos Synthesio, Strategy3

2- Automotive & Mobility Development, Audience Measurement, Customer Experience, Channel Performance (Mystery Shopping and Shopper), Media development, ERM, Capabilities

3- Public Affairs, Corporate Reputation

4- Pharma (quantitative et qualitative)

A l’image des régions, la croissance organique s’accélère sur l’ensemble des audiences au second trimestre.

Nos lignes de service dédiées aux consommateurs, clients et salariés affichent une croissance organique combinée de 0,6 % au premier semestre et de près de 2 % sur le deuxième trimestre. L'activité est tirée en particulier par nos activités liées à l’innovation ainsi qu'à l’optimisation des dépenses marketing, traduisant la volonté des entreprises d'accélérer leurs lancements et de maximiser le succès de leurs investissements.

Notre activité auprès des citoyens enregistre une solide croissance organique, proche de 8 % au deuxième trimestre, portée par des gains de contrats, notamment pluriannuels. Cette performance confirme le caractère contracyclique de cette activité et l'intérêt réitéré des décideurs publics et privés pour une meilleure compréhension des citoyens. Elle reflète également la capacité d'Ipsos à conduire des études complexes à grande échelle grâce à des méthodologies robustes, incluant notamment la collecte en face-à-face et par téléphone.

L’audience médecins et patients est en amélioration, avec une croissance organique proche de 3 % au deuxième trimestre, reflétant la dynamique commerciale. L'environnement est plus favorable, avec une accélération des autorisations de mise sur le marché et une innovation soutenue, en particulier dans les traitements contre l'obésité, l'oncologie et les maladies rares. Ces évolutions renforcent les besoins d’études tout au long du cycle de développement et de commercialisation des médicaments.

Enfin, notre plateforme DIY Ipsos.Digital enregistre une croissance organique à deux chiffres au premier semestre. Des initiatives sont en cours afin d'accroître le nombre d'études réalisées sur la plateforme et d'enrichir ses fonctionnalités.

PERFORMANCE FINANCIÈRE

Compte de résultat résumé

En millions d’euros 30 juin 2026 30 juin 2025 Variation 31 déc. 2025 Chiffre d’affaires 1 170,1 1 155,0 1,3 % 2 524,7 Marge brute 792,1 790,0 0,3 % 1 711,0 Marge brute / CA 67,7 % 68,4 % 67,8 % Marge opérationnelle 92,5 95,5 -3,1 % 309,3 Marge opérationnelle / CA 7,9 % 8,3 % 12,3 % Autres produits et charges non courants / récurrents (19,2) (6,0) (24,1) Charges de financement (8,4) (5,3) (12,5) Autres charges et produits financiers (3,4) (7,3) (11,1) Impôts (14,9) (19,6) (66,3) Résultat net part du Groupe 40,9 53,2 186,6 Résultat net ajusté* part du Groupe 70,5 72,2 -2,4 % 240,4

*Le résultat net ajusté est calculé avant (i) les éléments non monétaires liés à l’IFRS 2 (rémunération en actions), (ii) l’amortissement des incorporels liés aux acquisitions (relations clients), (iii) l’impact net d’impôts des autres charges et produits non courants, (iv) les impacts non monétaires sur variations de puts en autres charges et produits financiers et (v) les impôts différés passifs relatifs aux goodwills dont l’amortissement est déductible dans certains pays.

Postes du compte de résultat

La marge brute s'établit à 67,7 %, contre 68,4 % au premier semestre 2025. Cette évolution s'explique pour 30 points de base par l’effet dilutif de l'intégration de The BVA Family, et pour 40 points de base par l’effet de mix, lié à une part plus importante de projets d'affaires publiques dont la collecte de données en face-à-face a une marge brute plus faible.

En ce qui concerne les coûts d'exploitation, les coûts de personnel augmentent de 1,2 %, principalement sous l'effet des acquisitions. Cette hausse demeure toutefois légèrement inférieure à celle du chiffre d'affaires. Le Groupe poursuit par ailleurs l'adaptation de sa structure de coûts, avec des effectifs en baisse de près de 1 % depuis le début de l'année.

Les frais généraux diminuent de 2,2 millions d'euros par rapport au premier semestre 2025. Cette évolution reflète les économies réalisées dans le cadre de la poursuite des actions d'optimisation des coûts, notamment sur les frais de bureau.

Le poste autres charges et produits opérationnels affiche un solde négatif de 10,9 millions d’euros, qui se compose pour l’essentiel de coûts de départ.

Au premier semestre, la marge opérationnelle s'établit à 7,9 %. Comme chaque année, la saisonnalité de notre activité se traduit par une profitabilité nettement plus élevée au second semestre.

Le poste autres charges et produits non courants présente un solde négatif de 19,2 millions d'euros. Il comprend principalement 11,6 millions d'euros de dépréciations liées à des projets de développements informatiques interrompus. L'arrêt de ces programmes s'inscrit dans le cadre de la réorientation des investissements du Groupe vers les nouvelles initiatives technologiques du plan stratégique Horizons. Il comprend également 6,0 millions d'euros de coûts de réorganisation consécutifs aux acquisitions et aux évolutions managériales.

Les charges de financement s’élèvent à 8,4 millions d’euros, en hausse par rapport au 30 juin 2025, sous l’effet de l’augmentation de l’endettement net moyen. Les autres charges financières ressortent à 3,4 millions d’euros. Ce poste est en baisse par rapport au premier semestre 2025, en raison de pertes de change constatées l’an dernier.

Le taux effectif d’impôts s’établit à 26,2 % contre 26,6 % au premier semestre 2025.

Le résultat net part du Groupe s’établit à 40,9 millions d’euros et le résultat net ajusté part du Groupe à 70,5 millions d’euros contre 72,2 millions d’euros l’année précédente.

Structure financière

Flux de trésorerie. La capacité d’autofinancement s’établit à 145,3 millions d’euros, contre 138,5 millions au premier semestre 2025, en hausse de 6,7 millions d’euros.

Le besoin en fonds de roulement affiche une variation négative de 6,1 millions d’euros, liée à la saisonnalité de l’activité.

Les investissements en immobilisations corporelles et incorporelles sont principalement constitués d'investissements en infrastructures informatiques et technologiques. Ils se sont élevés à 33,5 millions d'euros au premier semestre.

Les intérêts financiers nets payés sont liés au premier paiement des intérêts de l'emprunt obligataire pour 14 millions d’euros en janvier 2026.

Au total, la génération de trésorerie libre d’exploitation s’établit à 44,3 millions d’euros au premier semestre, en hausse de 4,6 millions par rapport au premier semestre 2025.

Enfin, les opérations de financement intègrent, depuis le premier semestre, le déploiement du programme de rachat d’actions en vue de leur annulation, pour un montant d’environ 43 millions d’euros, en complément des rachats de titres réalisés dans le cadre des plans d’actions gratuites, pour un montant d’environ 11 millions d’euros. Le Groupe procédera, d’ici au 31 décembre 2026, à des compléments de rachats d’actions propres en vue d’annulation afin de porter le montant total à 100 millions d’euros.

Les capitaux propres s’élèvent à 1 532,0 millions d’euros au 30 juin 2026 contre 1 429,0 millions d’euros au 30 juin 2025.

La dette financière nette s’élève à 219,6 millions d’euros, en baisse par rapport au 30 juin 2025 (251,3 millions d’euros). Le ratio de levier (calculé hors impact IFRS 16) est sain et s’établit à 0,5 fois l’EBE.

Position de liquidité. La trésorerie au 30 juin 2026 s’élève à 288,9 millions d’euros, contre 250,3 millions d’euros au 30 juin 2025.

Le Groupe affiche par ailleurs un excellent niveau de liquidité, avec plus de 450 millions d’euros de lignes de crédit à plus d’un an. Ipsos n’a désormais plus d’échéance de dette significative avant 2030.

PERSPECTIVES

Le Groupe anticipe une accélération de son activité au second semestre, s'appuyant notamment sur :

la montée en puissance des Globally Managed Services (GMS), désormais déployés dans les principaux marchés avec des équipes et des plateformes dédiées ;

(GMS), désormais déployés dans les principaux marchés avec des équipes et des plateformes dédiées ; le développement de nouvelles solutions fondées sur l'intelligence artificielle ;

l'enrichissement des fonctionnalités de la plateforme Ipsos.Digital afin d'en accélérer l'adoption ;

afin d'en accélérer l'adoption ; la poursuite des initiatives engagées sur ses marchés prioritaires, notamment en Chine, ainsi qu’aux États-Unis.

Le contexte macroéconomique et géopolitique demeure marqué par de fortes incertitudes, avec la poursuite du conflit au Moyen-Orient et une révision récente à la baisse des prévisions de croissance mondiale par le Fonds Monétaire International.

Dans ces conditions et malgré une hausse du carnet de commandes à la fin du premier semestre, le Groupe anticipe désormais une croissance organique autour de 2 %. Il maintient son objectif d'une marge opérationnelle équivalente à celle de 2025, malgré la déconsolidation de la Russie, dont la rentabilité était élevée, et l'effet dilutif de l'intégration de The BVA Family sur douze mois en 2026, contre six mois en 2025.

***

Présentation des résultats semestriels

La présentation des résultats semestriels 2026 se déroulera jeudi 23 juillet à 8h30 CEST, par webcast.

Si vous souhaitez vous inscrire, merci d’écrire à l’adresse IpsosCommunications@Ipsos.com.

Une rediffusion sera également disponible sur Ipsos.com

Annexes

Compte de résultat consolidé

État de la situation financière

État des flux de trésorerie consolidés

Etat des variations des capitaux propres consolidés

La plaquette complète des états financiers consolidés au 30 juin 2026 est disponible sur Ipsos.com

À PROPOS D’IPSOS

Ipsos est l’un des leaders mondiaux des études de marché et des sondages d’opinion, présent dans 90 marchés et comptant près de 20 000 collaborateurs.

Nos chercheurs, analystes et scientifiques sont passionnément curieux et ont développé des capacités multi-spécialistes qui permettent de fournir des informations et des analyses poussées sur les actions, les opinions et les motivations des citoyens, des consommateurs, des patients, des clients et des employés. Nos 75 solutions s’appuient sur des données primaires provenant de nos enquêtes, de notre suivi des réseaux sociaux et de techniques qualitatives ou observationnelles.

Notre signature « Game Changers » résume bien notre ambition d’aider nos 5 000 clients à évoluer avec confiance dans un monde en rapide évolution.

Créé en France en 1975, Ipsos est coté à l’Euronext Paris depuis le 1er juillet 1999. L’entreprise fait partie des indices SBF 120, Mid-60 et est éligible au service de règlement différé (SRD).

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Annexe

Compte de résultat consolidé, Comptes semestriels au 30 juin 2026

En milliers d'euros 30/06/2026 30/06/2025 31/12/2025 Chiffre d'affaires 1 170 088 1 155 047 2 524 714 Coûts directs (378 022) (365 094) (813 723) Marge brute 792 065 789 953 1 710 992 Charges de personnel - hors rémunération en actions (558 170) (549 341) (1 108 056) Charges de personnel - rémunération en actions * (9 036) (11 012) (21 592) Charges générales d'exploitation (121 459) (123 695) (255 071) Autres charges et produits opérationnels (10 856) (10 440) (16 972) Marge opérationnelle 92 544 95 464 309 300 Dotations aux amortissements des incorporels liés aux acquisitions * (4 394) (3 021) (6 565) Autres charges et produits non courants* (19 202) (6 037) (24 107) Quote-part dans les résultats des entreprises associées (275) (185) (385) Résultat opérationnel 68 673 86 222 278 243 Charges de financement (8 448) (5 258) (12 451) Autres charges et produits financiers * (3 412) (7 290) (11 147) Résultat net avant impôts 56 813 73 674 254 647 Impôts - hors impôts différés sur amortissement du goodwill (14 124) (19 105) (64 534) Impôts différés sur amortissement du goodwill * (755) (492) (1 725) Impôt sur les résultats (14 879) (19 597) (66 259) Résultat net 41 933 54 077 188 386 Dont part du Groupe 40 892 53 185 186 551 Dont part des participations ne conférant pas le contrôle 1 042 892 1 835 Résultat net part du Groupe par action de base (en euros) 0,96 1,24 4,33 Résultat net part du Groupe par action dilué (en euros) 0,95 1,22 4,27





Résultat net ajusté * 71 529 73 109 242 026 Dont Part du Groupe 70 521 72 241 240 381 Dont Part des participations ne conférant pas le contrôle 1 009 868 1 645 Résultat net ajusté, part du groupe par action 1,66 1,68 5,58 Résultat net ajusté dilué, part du groupe par action 1,64 1,66 5,50

* Ajusté des éléments non monétaires liés à l’IFRS 2 (rémunération en actions), de l’amortissement des incorporels liés aux acquisitions (relations clients), des impôts différés passifs relatifs aux goodwills dont l’amortissement est déductible dans certains pays et de l’impact net d’impôts des autres produits et charges non courants et impacts non monétaires sur variations de puts en autres charges et produits financiers.

État de la situation financière, Comptes semestriels au 30 juin 2026

En milliers d’euros 30/06/2026 30/06/2025 31/12/2025 ACTIF Goodwills 1 515 257 1 478 566 1 510 126 Droit d’utilisation de l’actif 119 583 116 047 128 996 Autres immobilisations incorporelles 212 068 207 982 188 713 Immobilisations corporelles 28 418 28 257 27 865 Participation dans les entreprises associées 2 108 3 132 2 982 Autres actifs financiers non courants 54 831 45 842 49 612 Impôts différés actifs 29 585 21 376 38 306 Actifs non courants 1 961 849 1 901 202 1 946 600 Clients et comptes rattachés 428 992 409 977 589 625 Actifs sur contrats 184 267 158 486 117 218 Impôts courants 28 859 28 249 17 196 Autres actifs courants 100 499 99 465 89 785 Trésorerie et équivalents de trésorerie 290 322 250 431 317 561 Actifs courants 1 032 940 946 608 1 131 384 Dont actifs détenus en vue de la vente et activités abandonnées - - 4 636 TOTAL ACTIF 2 994 789 2 847 810 3 077 984 en milliers d’euros 30/06/2026 30/06/2025 31/12/2025 PASSIF Capital 10 801 10 801 10 801 Primes d’émission 446 174 446 174 446 174 Actions propres (43 268) (690) (461) Ecarts de conversion (209 868) (242 559) (248 524) Autres réserves 1 286 890 1 161 825 1 172 891 Résultat net – part du groupe 40 892 53 185 186 551 Capitaux propres – part du Groupe 1 531 620 1 428 736 1 567 432 Intérêts minoritaires 361 312 253 Capitaux propres 1 531 981 1 429 048 1 567 684 Emprunts et autres passifs financiers non courants 486 583 483 026 507 789 Dettes non courantes sur contrats de location 98 648 94 048 105 329 Provisions non courantes 4 666 6 032 7 401 Provisions pour retraites 47 459 46 416 47 045 Impôts différés passifs 91 187 69 436 79 301 Autres passifs non courants 14 813 32 403 31 685 Passifs non courants 743 355 731 362 778 549 Fournisseurs et comptes rattachés 310 779 309 976 369 494 Emprunts et autres passifs financiers courants 21 894 18 640 29 009 Dettes courantes sur contrats de location 32 536 32 141 33 734 Impôts courants 7 676 9 616 18 377 Provisions courantes 4 762 4 824 4 730 Passifs sur contrats 48 249 30 879 58 517 Trésorerie passive 1 426 86 52 Autres passifs courants 292 135 281 240 217 837 Passifs courants 719 456 687 403 731 750 Dont passifs détenus en vue de la vente et activités abandonnées - - 13 130 TOTAL PASSIF 2 994 789 2 847 810 3 077 984

État des flux de trésorerie consolidés, Comptes semestriels au 30 juin 2026

En milliers d’euros 30/06/2026 30/06/2025 31/12/2025 OPERATIONS D’EXPLOITATION RESULTAT NET 41 933 54 077 188 386 Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 53 400 50 095 101 273 Résultat net des sociétés mises en équivalence, nets des dividendes reçus 275 185 385 Moins-value (plus-value) sur cessions d’actifs 2 545 (2 816) (2 325) Variation nette des provisions 3 347 (5 224) 13 148 Rémunération en actions 8 241 9 759 19 689 Autres produits et charges calculés (1 489) (268) 527 Autres éléments sans incidence sur la trésorerie 11 212 - - Frais d’acquisition de sociétés consolidées 902 4 963 6 015 Charge de financement 10 039 8 167 17 345 Charge d’impôt 14 879 19 597 66 259 CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT AVANT CHARGES DE FINANCEMENT ET IMPOT 145 284 138 535 410 701 Variation du besoin en fonds de roulement (6 090) 6 327 (29 800) Impôts payés (27 352) (44 142) (78 866) FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L’EXPLOITATION 111 841 100 720 302 035 OPERATIONS D’INVESTISSEMENT Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles (33 485) (42 360) (83 088) Produits des cessions d’actifs corporels et incorporels 384 3 804 3 769 (Augmentation) / diminution d’immobilisations financières (2 214) (58) (6) Acquisitions de sociétés et d’activités consolidées nettes de trésorerie acquise 1 382 (149 099) (154 093) FLUX DE TRESORERIE AFFECTES AUX OPERATIONS D’INVESTISSEMENT (33 933) (187 714) (233 417) OPERATIONS DE FINANCEMENT (Achats) / Ventes nets d’actions propres (54 332) (14 127) (14 223) Augmentation d'emprunts et dettes financières 255 000 405 338 901 997 Remboursement d'emprunts et dettes financières (277 022) (328 127) (801 525) Augmentation des prêts à long terme à des sociétés associées (874) - (2 750) Remboursement net des dettes locatives (16 786) (18 474) (36 832) Intérêts financiers nets payés (15 216) (2 388) (1 960) Intérêts net payés sur obligations locatives (1 948) (1 834) (3 803) Rachats de participations ne conférant pas le contrôle - (24 467) (24 530) Dividendes versés aux actionnaires de la société mère - - (79 835) FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES OPERATIONS DE FINANCEMENT (111 178) 15 921 (63 461) VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE (33 270) (71 072) 5 157 Incidence des variations des cours des devises sur la trésorerie 4 658 (16 859) (18 641) Dépréciation de la trésorerie russe - (4 132) (11 418) TRESORERIE A L'OUVERTURE 317 508 342 410 342 410 TRESORERIE A LA CLOTURE 288 896 250 347 317 508 Trésorerie et équivalents de trésorerie 290 322 250 431 317 561 Trésorerie passive (1 426) (86) (52) TRESORERIE A LA CLOTURE 288 896 250 347 317 508

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