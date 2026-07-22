Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Nilörngruppen AB (publ), 556322-3782, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 18 augusti 2026 kl. 14:00 i KANTER Advokatbyrås lokaler på Engelbrektsgatan 3, 114 32 Stockholm.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 10 augusti 2026,

dels göra anmälan till bolaget per post under adress Nilörngruppen AB, Box 499, 503 13 Borås, per telefon 033-700 88 88 eller genom e-mail till reception@nilorn.com senast onsdagen den 12 augusti 2026.

Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och registrerat aktieinnehav uppges, samt antalet biträden vid stämman.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida www.nilorn.se. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB onsdagen den 12 augusti 2026. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren härom.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Stämmans öppnande. Val av ordförande vid stämman. Upprättande och godkännande av röstlängden. Godkännande av dagordning. Val av en eller två justeringsmän. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. Bestämmande av antalet styrelseledamöter. Fastställande av arvoden åt styrelsen. Val av styrelseledamöter och ordförande i styrelsen. Stämmans avslutande.

BESLUTSFÖRSLAG

Förslag till beslut från Trimco Group (UK) Limited

Trimco Group (UK) Limited, som efter sitt offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Nilörngruppen AB är Bolagets största aktieägare, har begärt att styrelsen kallar till denna stämma.

Information om föreslaget antal styrelseledamöter, föreslagna arvoden samt förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande kommer att läggas fram senast vid stämman.

ÖVRIGT

Antal aktier och röster samt bolagsstämmohandlingar

I bolaget finns 11 401 988 aktier, varav 960 000 aktier av serie A och 10 441 988 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 20 041 988 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Kallelsen och fullmaktsformulär hålls tillgängliga på bolagets huvudkontor, Wieslanders Väg 3-5, 504 31 Borås, och på bolagets hemsida, www.nilorn.se, samt kommer att sändas till aktieägare som så begär och uppger adress. Även bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på bolagets huvudkontor. Fullmaktsformulär kan även begäras under adress Nilörngruppen AB, Box 499, 503 13 Borås eller per telefon 033 700 88 88.

Upplysningar på extra bolagsstämman m.m.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Borås i juli 2026

Nilörngruppen AB

(publ)

Styrelsen

För mer information vänligen kontakta:

Krister Magnusson

VD

krister.magnusson@nilorn.com

+46 704–852 114

Generellt om Nilörngruppen

Nilörngruppen är ett globalt företag, grundat på 1970-talet, med expertis inom hur man adderar värde för varumärken genom varumärkesbyggande och design i form av etiketter, förpackningar och accessoarer, främst till kunder inom mode- och klädindustrin. Nilörngruppen erbjuder kompletta, kreativa och skräddarsydda koncept inom varumärkesbyggande, design, produktutveckling och logistiklösningar. Koncernen verkar genom sina egna företag i Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Portugal, Hongkong, Indien, Turkiet, Kina, Bangladesh, Italien, Schweiz, Vietnam, USA, Pakistan, Sri Lanka och Nederländerna. Se även: www.nilorn.se.

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