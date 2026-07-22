Soitec Publie Le Chiffre d'Affaires Du Premier Trimestre De Son Excercice Fiscal 2027

SOITEC PUBLIE SON CHIFFRE D’AFFAIRES T1’27

L’ACCÉLÉRATION DU PHOTONICS-SOI PORTE LA FORTE CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES AU T1’27, PERMET DE RELEVER LES PERSPECTIVES ET CONDUIT À UNE PUBLICATION ANTICIPÉE

Chiffre d’affaires T1’27 de 113 M€, en hausse de 23% sur un an à périmètre et taux de change constants, au-dessus de l’objectif d’environ 15%

La croissance reflète principalement l’accélération du Photonics-SOI, utilisé pour les émetteurs-récepteurs optiques ( optical transceivers ) à très haut débit destinés aux data centers IA, dont le chiffre d’affaires a doublé sur un an

L’usine SOI 300mm de Singapour est désormais qualifiée auprès de premiers clients pour la production en grande série de Photonics-SOI, permettant au Groupe de répondre à l’accélération de la demande. Soitec poursuit la qualification du site auprès de ses autres clients

Le chiffre d’affaires du T2’27 est attendu en croissance de plus de 30% sur un an, à périmètre et taux de change constants, notamment soutenu par une accélération de la demande en Photonics-SOI

La visibilité de Soitec sur la demande Photonics-SOI et le renforcement de sa capacité d’exécution s’améliorent. Sous réserve de l’absence de perturbation majeure sur le marché de l’intelligence artificielle, Soitec attend un chiffre d’affaires Photonics-SOI pour l’exercice 2026-2027 plus de deux fois supérieur à celui de l’exercice 2025-2026, qui s’établissait à un peu plus de 100 M$

Le montant projeté des dépenses d’investissement pour l’exercice FY27 est confirmé à environ 100 M€

Bernin (Grenoble), France, le 22 juillet 2026

Soitec (Euronext Paris), un leader mondial de la conception et de la production de matériaux semi-conducteurs innovants, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires consolidé non audité pour le premier trimestre de l’exercice 2026-2027 (période close le 28 juin 2026).

Depuis le début du T2’27, le Groupe observe une nouvelle accélération de la demande des clients en Photonics-SOI, ainsi que les résultats satisfaisants du plan d’action engagé pour accroître ses volumes de production. La visibilité sur l’activité Photonics-SOI s’étant nettement améliorée, Soitec a avancé la publication de son chiffre d’affaires du T1’27.

Laurent Rémont, Directeur général de Soitec, a déclaré : « Le chiffre d’affaires du T1’27 ressort au-dessus de notre objectif, porté par la forte accélération des activités liées à l’IA, dont les ventes en Photonics-SOI ont doublé sur un an.

En continuant de signer des accords de réservation de capacités pluriannuels avec plusieurs clients, nous disposons désormais d’une bonne visibilité sur le Photonics-SOI. Nous avons qualifié avec succès notre usine SOI 300mm de Singapour auprès de premiers clients. Compte tenu de la hausse de la demande et de l’amélioration de notre exécution, je suis confiant dans les perspectives de l’exercice, alors que nous poursuivons les qualifications auprès de clients supplémentaires.

Nous avançons conformément au plan que nous avons défini. Soitec est désormais engagé sur une trajectoire de génération de cash. Le chiffre d'affaires renoue avec la croissance, ouvrant la voie à une amélioration de la rentabilité. »



Chiffre d’affaires du T1’27





(En millions d’euros) T1’27 T1’26 % en données publiées % à périmètre et changes constants Communications Mobiles 39 43 -10% -10% Edge & Cloud AI 65 44 +47% +46% Automobile & Industrie 10 5 +108% +108% Chiffre d’affaires 113 92 +23% +23%

Communications Mobiles (env. 34% du chiffre d’affaires au T1’27) – Adoption du POI soutenue par des clients américains de premier plan ; RF-SOI affecté par la correction de stocks clients

Le chiffre d’affaires de l’activité Communications Mobiles s’est établi à 39 millions d’euros au T1’27, en baisse de 10% sur un an à périmètre et taux de change constants. Dans un marché des smartphones sous pression, l’adoption du POI continue de gagner du terrain, tandis que les clients RF-SOI poursuivent la réduction de leurs stocks excédentaires.

Les ventes de RF-SOI sont restées globalement stables sur un an, la hausse du revenu en 300mm compensant le recul du RF-SOI en 200mm.

Les ventes de POI (Piezoelectric-on-Insulator) sont restées globalement stables. La hausse des volumes, reflétant la poursuite de l’adoption de la technologie, a été compensée par une baisse des prix. L’accord à long terme récemment conclu avec Skyworks offre une meilleure visibilité à moyen terme et conforte le positionnement du POI comme substrat clé des architectures de filtres de nouvelle génération.

Les ventes de FD-SOI ont reculé sur un an. Le FD-SOI est la seule solution permettant de concevoir des systèmes sur puce 5G mmWave entièrement intégrés et d’atteindre un niveau de pointe en matière d’intégration RF pour les System-on-Chip Wi-Fi 7.

Edge & Cloud AI (env. 57% du chiffre d’affaires au T1’27) – Le Photonics-SOI alimente la dynamique de croissance

Le chiffre d’affaires de l’activité Edge & Cloud AI a atteint 65 millions d’euros au T1’27, en hausse de 46% sur un an à périmètre et taux de change constants.

Cette solide performance a été principalement portée par le Photonics-SOI, dont les ventes ont doublé sur un an, sous l’effet des volumes. La demande reste soutenue par le besoin croissant de connectivité optique à très haut débit et large bande passante dans les infrastructures de data centers IA, notamment pour les émetteurs-récepteurs enfichables et les solutions Near-Package Optics (NPO), ainsi que par les qualifications industrielles d’architectures optiques co-packagées (CPO).

Soitec continue de renforcer sa visibilité à moyen terme dans le Photonics-SOI via des engagements pluriannuels, assortis d’acomptes, avec un nombre croissant de clients. Ces engagements s’étendent au-delà de l’exercice 2026-2027, tandis que le Groupe reste concentré sur la montée en puissance de ses capacités de production en Photonics-SOI afin d’accompagner l’accélération de la demande. Dans ce contexte, la qualification de son usine de Singapour pour la production de Photonics-SOI en 300mm auprès de premiers clients constitue une étape importante. Elle conforte les perspectives de montée en capacité, tandis que le Groupe poursuit les qualifications auprès de clients supplémentaires.

Les ventes de FD-SOI dans l’activité Edge & Cloud AI ont progressé sur un an, avec une contribution prix/mix légèrement positive. La technologie FD-SOI constitue une plateforme de référence pour le calcul en périphérie et les applications d’IA. En associant puissance de calcul et excellente efficacité énergétique, le FD-SOI permet un traitement continu et permanent de l’IA sur les marchés grand public, des objets connectés, de la santé et de l’IoT industriel.

Automobile & Industrie (env. 8% du chiffre d’affaires au T1’27) – Activité toujours atone ; visibilité sur l’exercice 2026-2027 soutenue par un contrat client

Le chiffre d’affaires de l’activité Automobile & Industrie ressort à 10 millions d’euros au T1’27, en hausse de 108 % sur un an à périmètre et taux de change constants, toutefois favorisée par une faible base de comparaison, tandis que certains clients ont continué de corriger leurs stocks excédentaires. Le Groupe dispose d’une bonne visibilité sur l’exercice 2026-2027, soutenue par un accord à long terme conclu avec un client stratégique.

Les ventes de Power-SOI ont progressé sur un an, portées par la hausse des volumes en 200mm. Principalement utilisé dans les systèmes intelligents de gestion de la puissance des véhicules électriques, le Power-SOI constitue la base des systèmes critiques de gestion de batterie (BMS) et des circuits de commande de puissance associés à des semi-conducteurs de puissance avancés. Afin de répondre à la demande croissante liée à l’électrification des véhicules, Soitec poursuit activement la transition vers des wafers en 300mm.

Les ventes de plaques FD-SOI destinées à l’automobile ont également progressé sur un an, essentiellement portées par la hausse des volumes. La technologie gagne du terrain dans des applications telles que les radars automobiles, les microcontrôleurs et d’autres systèmes analogiques / digitaux, permettant aux véhicules de nouvelle génération de percevoir leur environnement et de s’y adapter avec une efficacité énergétique accrue.

Perspectives

Soitec anticipe un chiffre d’affaires du T2’27 en hausse de plus de 30% sur un an, notamment soutenu par une accélération du Photonics-SOI.

La dynamique du Photonics-SOI continue de s’accélérer. Alors que les architectures d’IA adoptent progressivement les émetteurs-récepteurs optiques (optical transceivers), le SOI offre une bande passante accrue, une latence réduite et une meilleure efficacité énergétique, soutenant l’accélération de la demande observée par Soitec au cours des derniers mois. Au-delà des déploiements actuels, le secteur prépare désormais la transition vers les architectures de scale-up. Cette transition devrait s’opérer par étapes successives. La technologie Photonics-SOI a déjà démontré sa capacité à répondre à différentes configurations de scale-up, telles que les émetteurs-récepteurs enfichables (pluggable transceivers), les solutions Near-Package Optics (NPO) et les architectures optiques co-packagées (CPO).

Alors que le secteur entre dans l’ère du scale-up avec la production en grande série d’interconnexions IA, Soitec consolide activement son leadership dans la chaîne de valeur de la photonique et s’emploie à capter la très forte accélération de la demande client. Dans ce contexte, la visibilité de Soitec sur la demande finale et le renforcement de sa capacité d’exécution s’améliorent. Sous réserve de l’absence de perturbation majeure sur le marché de l’intelligence artificielle, Soitec attend un chiffre d’affaires Photonics-SOI pour l’exercice 2026-2027 plus de deux fois supérieur à celui de l’exercice 2025-2026, qui s’établissait à un peu plus de 100 M$

Cette visibilité repose sur l'accélération de l'adoption dans les data centers IA ainsi que sur l'élargissement des engagements pluriannuels pris par les clients afin de sécuriser des capacités de production. Assortis d'acomptes, ces engagements témoignent de leur volonté de garantir un approvisionnement de long terme auprès de Soitec. Des volumes supplémentaires sont actuellement en discussion.

Pour l’exercice 2026-2027, nous anticipons des dynamiques contrastées selon nos marchés finaux. Dans l’activité Communications Mobiles, la progression du POI devrait être compensée par la poursuite de la correction des stocks chez les clients en RF-SOI, dans un marché des smartphones toujours contraint. Dans l’Automobile, la visibilité liée à un accord de long terme avec un client fait que l’impact d’une éventuelle reprise du marché ne devrait pas bénéficier au Groupe au cours de l’exercice. En revanche, la dynamique de l’Edge & Cloud AI continue de se renforcer, portée par la croissance de la demande en Photonics-SOI.

Le montant projeté des dépenses d’investissement pour l’exercice 2026-2027 est confirmé à environ 100 M€.



Principaux événements du T1’27

Soitec qualifie son usine SOI 300mm de Singapour pour la production en grande série de substrats Photonics-SOI

Soitec a qualifié auprès de ses premiers clients son usine de fabrication SOI 300mm de Singapour pour la production en grande série de Photonics-SOI. Cette étape renforce la capacité du Groupe à répondre à la forte hausse de la demande en Photonics-SOI portée par les architectures de data centers IA. Fort d’une visibilité accrue sur la demande, sécurisée par des acomptes clients, Soitec développe son outil industriel selon une stratégie d’investissement disciplinée et maîtrisée. Le site de Singapour joue un rôle central dans cette démarche : sa localisation stratégique et ses capacités de production établies en 300mm permettent à Soitec de servir le marché du Photonics-SOI avec davantage d’agilité et à plus grande échelle. Combiné aux installations du Groupe à Bernin, ce dispositif de production sur deux sites renforce la résilience de la chaîne d’approvisionnement et conforte la position de Soitec comme partenaire de choix d’un écosystème photonique en rapide évolution.

Soitec et ZenSemi s’associent pour industrialiser la production de substrats 300mm BCD-sur-SOI pour l’électronique de puissance de nouvelle génération

Le 29 juin 2026, Soitec et ZenSemi ont annoncé une collaboration stratégique visant à permettre la production à haut volume de technologies 300mm BCD-sur-SOI pour l'électronique de puissance de nouvelle génération. Dans le cadre de ce partenariat, Soitec fournira à ZenSemi ses substrats avancés Power-SOI en 300mm pour soutenir le développement et la montée en cadence de la production d'un nouveau procédé BCD-sur-SOI. En combinant l'expertise de Soitec dans la fourniture de substrats innovants et les capacités de fonderie spécialisée de ZenSemi, les deux entreprises visent à offrir aux sociétés « fabless » et aux fabricants de dispositifs intégrés (IDM) une plateforme de fabrication haute performance pour des applications telles que les data centers IA, les véhicules électriques, les robots humanoïdes et les applications industrielles. Le partenariat accompagne également la transition vers des architectures de puces plus fiables et à plus forte densité de puissance, la technologie BCD-sur-SOI permettant une intégration avancée pour la distribution d'énergie à haute efficacité, les systèmes de gestion de batterie (BMS) et d'autres applications de nouvelle génération.

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Le chiffre d’affaires du T1’27 sera commenté lors d’une conférence analystes et investisseurs, le 23 juillet 2026 à 8h00 (heure de Paris). La réunion se déroulera en anglais.

La retransmission en direct sera accessible à l’adresse suivante :

https://soitec.engagestream.euronext.com/2027-first-quarter-revenue

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Assemblée Générale 2026

L’Assemblée générale annuelle des actionnaires de Soitec se tiendra le 29 juillet 2026.



Résultats du S1’27

Les résultats du S1’27 seront publiés le 18 novembre 2026, après clôture du marché.



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À propos de Soitec

Soitec (Euronext - Tech Leaders - SBF 120), un leader mondial des matériaux semi-conducteurs innovants, développe depuis plus de 30 ans des produits à la pointe de l’innovation, qui conjuguent performance technologique et efficacité énergétique. Depuis la France, où son siège mondial est implanté, Soitec se déploie à l’international grâce à ses solutions uniques et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 600 millions d’euros au cours de son exercice 2025-2026. Soitec occupe une place essentielle dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs pour servir trois principaux marchés stratégiques : Communications mobiles, Automobile & Industrie, Edge & Cloud AI. L’entreprise s’appuie sur le talent et la diversité de près de 2 000 collaborateurs, de 50 nationalités différentes, présents sur ses sites implantés en Europe, aux États-Unis et en Asie. Près de 4 800 brevets ont été déposés par Soitec.

Soitec, SmartSiC™ et Smart Cut™ sont des marques déposées de Soitec.

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Chiffre d’affaires consolidé par trimestre

Chiffre d’affaires

trimestriel T1’26 T2’26 T3’26 T4’26 T1’27 Communications Mobiles 43 76 90 100 39 Edge & Cloud AI 44 52 54 64 65 Automobile & Industrie 5 11 16 38 10 Chiffre d’affaires 92 139 160 202 113 Évolution du chiffre d’affaires trimestriel T1’27/T1’26 (vs. année précédente) Evolution en données publiées Evolution à périmètre et changes constants Communications Mobiles -10% -10% Edge & Cloud AI +47% +46% Automobile & Industrie +108% +108% Chiffre d’affaires +23% +23%

Pièce jointe