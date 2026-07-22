HIGHCO : Marge brute T2 2026

Aix-en-Provence, le 22 juillet 2026 (18h)

HIGHCO : POURSUITE DE LA CROISSANCE D’ACTIVITÉ AU T2 2026 AVEC UNE MARGE BRUTE PUBLIÉE DE 19,29 M€ (+27,0%) ET 15,61 M€ PCC (+2,8%) ; RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES AJUSTÉ S1 2026 EN HAUSSE ; GUIDANCES 2026 CONFIRMÉES AVEC LA RESTRUCTURATION DES ACTIVITÉS SOGEC

Hausse d’activité au T2 / S1 2026 tirée par la France

Marge Brute (MB) T2 2026 (1) de 19,29 M€ à données publiées (+27,0% incluant Sogec et Budgetbox) et de 15,61 M€ à PCC ( 2 ) (+2,8%).

de 19,29 M€ à données publiées (+27,0% incluant Sogec et Budgetbox) et de 15,61 M€ à PCC (+2,8%). MB S1 2026 (1) de 39,21 M€ à données publiées (+26,7%) et de 31,79 M€ à PCC ( 2 ) (+2,7%).

de 39,21 M€ à données publiées (+26,7%) et de 31,79 M€ à PCC (+2,7%). Croissance organique du pôle Retail Activation (T2 / S1 publié : +20,3% / +22,3% ; T2 / S1 PCC : +1,5% / +2,5%) toujours portée par la bonne dynamique d’activité en France, activités du pôle Retail Agencies en progression (T2 / S1 : +2,8% / +1,4%) et hausse, attendue, de la marge brute du pôle Retail Media (T2 / S1 publié : +111,7% / +137,7% ; T2 / S1 PCC : +9,8% / +7,8%).

Croissance des activités en France (T2 / S1 publié : +33,6% / +33,7% ; T2 / S1 PCC : +6,0% / +6,1%) et repli à l’International (T2 / S1 : -19,8% / -20,0%).

Résultats semestriels 2026

RAO ajusté (3) S1 2026 attendu en hausse avec une marge opérationnelle ajustée (3) supérieure à 16%.

S1 2026 attendu en hausse avec une marge opérationnelle ajustée supérieure à 16%. Résultat opérationnel S1 2026 impacté par les coûts relatifs à la restructuration des activités de Sogec.

Guidances 2026 confirmées

Marge brute supérieure à 78 M€, soit une croissance supérieure à 17% à données publiées.

Marge opérationnelle ajustée ( 3 ) supérieure à 12%.

supérieure à 12%. Restructuration des activités de Sogec : plan de sauvegarde de l’emploi homologué pour 64 collaborateurs.





Marge brute

(en M€)(1) 2026 Publié 2026 PCC(2) 2025 Variation

2026 Publié / 2025 Variation

2026 PCC(2) / 2025 T1 19,93 16,18 15,77 +26,4% +2,6% T2 19,29 15,61 15,19 +27,0% +2,8% S1 39,21 31,79 30,96 +26,7% +2,7%

(1) Procédures d’examen limité des commissaires aux comptes en cours.

(2) PCC : à périmètre comparable (hors acquisitions de Sogec et Budgetbox) et à taux de change constants (i.e. en appliquant le taux de change moyen de la période aux données de la période comparable).

(3) Résultat des Activités Ordinaires ajusté (RAO ajusté) : Résultat Opérationnel Courant avant charges de restructuration et hors impacts des plans d’attribution gratuite d’actions. Marge opérationnelle ajustée : RAO ajusté / Marge brute.

Didier CHABASSIEU, Président du Directoire : « Le premier semestre 2026 affiche une marge brute en croissance de +2,7% à données comparables, essentiellement portée par les bonnes performances des pôles Retail Activation et Retail Media, avec un résultat des activités ordinaires ajusté en hausse. La restructuration de Sogec se poursuit, conformément au calendrier, et l’ensemble des flux opérationnels ont été intégrés avec succès au sein du Groupe au cours du premier semestre. Des précisions sur ce sujet seront apportées lors de la présentation des résultats semestriels de septembre. »

HAUSSE D’ACTIVITÉ AU T2 / S1 2026 TIRÉE PAR LA FRANCE

HighCo affiche au T2 2026 une marge brute de 19,29 M€ à données publiées en croissance de +27,0%, incluant Sogec et Budgetbox, et de 15,61 M€ à PCC (+2,8%) avec :

la poursuite de la bonne dynamique du pôle Retail Activation en croissance de +20,3% à 11,67 M€ à données publiées ( +1,5% PCC ) portée, en France, par les solutions HighCo Nifty et HighCo Merely ainsi que la hausse des volumes de coupons dématérialisés traités ;

à 11,67 M€ à données publiées ( ) portée, en France, par les solutions HighCo Nifty et HighCo Merely ainsi que la hausse des volumes de coupons dématérialisés traités ; les activités du pôle Retail Agencies en progression à 3,77 M€ ( +2,8% ) ;

en à 3,77 M€ ( ) ; la croissance du pôle Retail Media de +111,7% à 3,85 M€ à données publiées (+9,8% PCC), avec la hausse, attendue, des activités liées à Casino.





Ainsi, au S1 2026 (+26,7% publié ; +2,7% PCC), le pôle Retail Activation (65,2% de la MB Groupe publiée incluant Sogec) est en croissance de +22,3% à données publiées et +2,5% à PCC, l’activité du pôle Retail Agencies (19,5% de la MB Groupe publiée) est en progression de +1,4% et le pôle Retail Media (15,3% de la MB Groupe publiée incluant Budgetbox) est en croissance de +137,7% à données publiées et +7,8% à PCC.

Par ailleurs, le chiffre d’affaires du Groupe au S1 2026 s’élève à 57,7 M€.

Croissance des activités en France

FRANCE



Marge brute (en M€) Variation 2026 Publié / 2025



Variation 2026 PCC / 2025



% Marge brute globale Publié



2026 Publié 2026 PCC 2025 T1 18,18 14,43 13,58 +33,8% +6,2% 91,2% T2 17,78 14,10 13,31 +33,6% +6,0% 92,2% S1 35,96 28,54 26,89 +33,7% +6,1% 91,7%

En France, la marge brute publiée est de 17,78 M€ au T2 2026 en hausse de +33,6%, incluant 3,68 M€ de marge relative aux activités Sogec et Budgetbox dont l’intégration est désormais terminée. Hors ces acquisitions de 2025, les activités sont en croissance organique de +6,0% au T2 2026 à 14,10 M€ (PCC). Le pôle Retail Activation (+29,9% publié avec Sogec / +6,6% PCC hors Sogec) confirme sa bonne dynamique de croissance en France, grâce, notamment, à la poursuite du développement des solutions HighCo Nifty (coupons sur mobile) et HighCo Merely (plateforme Saas de pilotage des offres promotionnelles) ainsi qu’à la hausse des volumes de coupons dématérialisés traités. Les activités du pôle Retail Agencies ressortent en progression sur le trimestre (+2,8%). La marge brute du pôle Retail Media est, comme attendu, en croissance (+111,7% publié avec Budgetbox / +9,8% PCC hors Budgetbox).

Sur le S1 2026, les activités en France s’affichent ainsi en croissance (+33,7% publié ; +6,1% PCC) et représentent 91,7% de la marge brute du Groupe publiée.

Repli des activités à l’International

INTERNATIONAL



Marge brute (en M€) Variation 2026 / 2025



% Marge brute globale Publié



2026 2025 T1 1,75 2,19 -20,1% 8,8% T2 1,50 1,88 -19,8% 7,8% S1 3,25 4,06 -20,0% 8,3%

A l’International, les activités sont en baisse de -19,8% à 1,50 M€ au T2 2026.

En Belgique, la marge brute est en repli de -22,4% à 1,28 M€ compte tenu de la baisse toujours marquée des activités de traitement des coupons et de gestion des offres promotionnelles différées sur le trimestre.

Les activités en Espagne ressortent quasi stables (-0,7%) et représentent 1,2% de la marge brute du Groupe publiée.

Sur le S1 2026, les activités à l’International sont en repli de -20,0% à 3,25 M€ et représentent 8,3% de la marge brute du Groupe publiée.

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2026

Sur la base des travaux de clôture des comptes semestriels en cours, le Groupe anticipe :

un RAO ajusté (3) en hausse (S1 2025 : 5,05 M€) ;

(S1 2025 : 5,05 M€) ; une marge opérationnelle ajustée(3) légèrement supérieure à 16% (S1 2025 : 16,3%).

Par ailleurs, le plan de sauvegarde de l’emploi de Sogec ayant été homologué, les coûts relatifs au projet de restructuration et de réduction des effectifs des activités concernées seront provisionnés dès le 30 juin 2026, impactant le résultat opérationnel semestriel.

La publication des résultats semestriels 2026 aura lieu le mercredi 9 septembre prochain (après la clôture des marchés). Une conférence téléphonique (analystes) se tiendra le jeudi 10 septembre à 10 heures.

GUIDANCES 2026 CONFIRMÉES

Les bonnes performances publiées au S1 permettent au Groupe de confirmer ses guidances 2026 :

une marge brute supérieure à 78 M€ intégrant les acquisitions des activités de Sogec et Budgetbox sur un exercice complet, soit une progression supérieure à +17% (MB 2025 publiée : 66,65 M€) ;

intégrant les acquisitions des activités de Sogec et Budgetbox sur un exercice complet, (MB 2025 publiée : 66,65 M€) ; une marge opérationnelle ajustée (RAO ajusté / MB) supérieure à 12% (marge opérationnelle ajustée 2025 : 12,1%).

Les ressources financières du Groupe seront notamment allouées, au cours du S2, à la restructuration des activités de Sogec.

A propos de HighCo

Expert en marketing et communication, HighCo accompagne les marques et les retailers dans la mise en place de leurs activations promotionnelles avec un modèle unique, intégrant la conception, la diffusion, le traitement et le pilotage des opérations.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte plus de 500 collaborateurs.

HighCo est classé « Gold » par EcoVadis, faisant partie du top 5% des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.

Vos contacts

Cécile COLLINA-HUE Nicolas CASSAR

Directrice Générale Relations Presse

+33 1 77 75 65 06 +33 4 88 71 35 46

comfi@highco.com n.cassar@highco.com

Prochains rendez-vous

Les publications auront lieu après la clôture des marchés .

Résultats S1 2026 : mercredi 9 septembre 2026

Conférence téléphonique sur les résultats semestriels : jeudi 10 septembre 2026 à 10h

Marge brute T3 2026 et 9 mois 2026 : mercredi 21 octobre 2026

Marge brute T4 2026 et 12 mois 2026 : mercredi 27 janvier 2027

HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS), CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).

ISIN : FR0000054231

Reuters : HIGH.PA

Bloomberg : HCO FP

Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com

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