ALSTOM S.A : Premier trimestre de l’exercice fiscal 2026/27 : Priorité à l’exécution. Plusieurs jalons opérationnels franchis. Perspectives 2026/27 confirmées

Jalons opérationnels franchis sur d’importants programmes Chiffre d'affaires pour le Groupe de 4 734 millions d’euros, en hausse de 4,9 %, dont 4,8 % en croissance organique 1 Homologation reçue pour le TGV-M ; plusieurs mises en service et étapes franchies pour les projets en production série Attention portée à l’avancement de projets sur les nouvelles plateformes en phase clé d'industrialisation

Démarrage commercial porté par les activités de Signalisation et Services Prises de commandes 1 de 2 560 millions d’euros, correspondant à un ratio « commandes sur chiffre d'affaires 1 » de 0,5x pour le Groupe Bonne dynamique commerciale dans la région Afrique, Moyen-Orient et Asie centrale

Perspectives commerciales solides pour l’année fiscale en cours

Actions engagées pour renforcer l'exécution et accélérer les économies sur achats

Perspectives 2026/27 confirmées

22 juillet 2026 - Alstom, leader mondial de la mobilité intelligente et durable, publie ses commandes et chiffre d’affaires pour le premier trimestre de l’exercice 2026/27. Martin Sion, Directeur Général d’Alstom, a déclaré :

« Depuis ma prise de fonction en tant que Directeur Général, ma priorité est de renforcer l’exécution opérationnelle et de faire avancer nos principaux projets. Au cours du premier trimestre, nous avons franchi plusieurs jalons opérationnels importants, notamment avec l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché du TGV-M pour SNCF Voyageurs. Nous poursuivons le pilotage de nos nouvelles plateformes dans leur phase clé d’industrialisation, en posant les bases d’une amélioration significative de notre performance opérationnelle et financière. Enfin, nous anticipons une accélération de la dynamique commerciale au cours du deuxième trimestre. »

Chiffres clés

En million d’euros T1

2025/26 T1

2026/27 % Variation publiée % Variation organique2 Commandes reçues2 4 075 2 560 (37) % (37) % Chiffre d’affaires 4 514 4 734 4,9 % 4,8 %

Revue détaillée du premier trimestre 2026/27

Situation commerciale

Au cours du premier trimestre de l’exercice 2026/27, Alstom a enregistré 2 560 millions d’euros de prises de commandes, contre 4 075 millions d’euros sur la même période de l’exercice précédent.

Les commandes de Matériel Roulant se sont élevées à 1 159 millions d’euros au cours du trimestre, comprenant notamment une commande de locomotives en région Afrique, Moyen-Orient et Asie centrale pour un montant d’environ 800 millions d’euros. Les prises de commandes de l’activité Services ont atteint 782 millions d’euros, portées en particulier par une bonne dynamique en Suède et en Inde. L’activité Signalisation a connu un début d’exercice soutenu avec 551 millions d’euros de prises de commandes, notamment grâce à la signature de quatre contrats de signalisation avec les Chemins de fer nationaux égyptiens (ENR) visant la modernisation de deux corridors ferroviaires stratégiques. Ces contrats couvrent notamment le déploiement du système ETCS niveau 1, des solutions de télécommunications, le renforcement des infrastructures d’alimentation électrique ainsi que des capacités de contrôle des opérations.

En conséquence, le ratio « commandes sur chiffre d’affaires » s’est établi à 0,5x au premier trimestre de l’exercice 2026/27, contre 0,9x sur la même période de l’exercice précédent. Au 30 juin 2026, le carnet de commandes s’élevait à 102,8 milliards d’euros.

En million d’euros T1

2025/26 % de

contribution T1

2026/27 %

de contribution Europe 3 472 86 % 1 071 42 % Amériques 258 6 % 170 7 % Asie / Pacifique 330 8 % 237 9 % Afrique/Moyen-Orient/Asie centrale 15 0 % 1 082 42 % Commandes par destination 4 075 100 % 2 560 100 %





En million d’euros T1

2025/26 %

de contribution T1

2026/27 %

de contribution Matériel Roulant 2 365 59 % 1 159 45 % Services 751 18 % 782 31 % Systèmes 128 3 % 68 3 % Signalisation 831 20 % 551 21 % Commandes par produit 4 075 100 % 2 560 100 %

Performance opérationnelle

En France, l’European Union Agency for Railways (ERA) a délivré l’autorisation de mise sur le marché du TGV-M, franchissant ainsi la dernière étape réglementaire avant son entrée en service commercial. À l’issue d’une vaste campagne d’essais, les livraisons sont en cours et cette nouvelle génération de train à grande vitesse a entamé une phase d’exploitation pré-commerciale avec SNCF Voyageurs avant d’accueillir ses premiers voyageurs en septembre.

Aux États-Unis, Alstom a livré à NJ TRANSIT la première voiture de train périurbain Multilevel III, marquant le lancement du déploiement d’une nouvelle flotte destinée à moderniser l’un des réseaux ferroviaires les plus fréquentés du pays. Ces trains à deux niveaux permettront d’accroître la capacité, d’améliorer la fiabilité et le confort des voyageurs, et remplaceront des voitures actuellement en service depuis plus de 40 ans.

En Australie, le premier train X’trapolis 2.0 d’Alstom est entré en service commercial à Melbourne. Fabriquées localement dans l’État de Victoria, ces nouvelles rames remplaceront les trains les plus anciens en service, améliorant l’accessibilité, la fiabilité et l’expérience voyageurs tout en soutenant la filière ferroviaire locale.

En Égypte, le service commercial a débuté sur la première section du monorail East of Nile, premier système de monorail du continent africain. Cette nouvelle ligne sans conducteur relie l’est du Caire à la nouvelle capitale administrative, réduisant les temps de trajet et améliorant la connectivité dans l’agglomération du Grand Caire, tout en contribuant au développement d’une mobilité urbaine durable dans l’une des plus grandes zones métropolitaines d’Afrique.

Au Royaume‑Uni, Alstom a achevé la première des dix rames supplémentaires Aventra destinées à la Elizabeth Line et l’a engagée dans sa phase d’essais avant son entrée en service commercial. Les dix rames supplémentaires permettront d’accroître la capacité du réseau afin de répondre à la croissance de la demande et d’accompagner le développement continu de l’une des lignes ferroviaires les plus fréquentées d’Europe.

Aux États‑Unis, Alstom et l’aéroport international Hartsfield‑Jackson d’Atlanta ont mis en service les premières rames rénovées Innovia APM R dans le cadre du programme de renouvellement et d’extension du système Plane Train. Associé à la modernisation des infrastructures, ce projet permettra d’augmenter la capacité, de réduire les temps d’attente des passagers et d’accompagner la croissance à long terme de l’aéroport le plus fréquenté au monde.

Chiffre d’affaires

Au premier trimestre de l’exercice 2026/27, le chiffre d’affaires a atteint 4 734 millions d’euros, en hausse de 4,9 % en données publiées et de 4,8 % en données organiques.

Le chiffre d’affaires de l’activité Matériel Roulant s’est élevé à 2 538 millions d’euros, en progression de 5 % en données publiées et de 6 % en données organiques. Cette performance reflète le maintien d’une activité constante en France ainsi que la montée en cadence des projets en Allemagne et en Bulgarie. La production de matériel roulant a atteint 940 voitures au cours du trimestre, contre 961 sur la même période de l’exercice précédent.

L’activité Services a enregistré un chiffre d’affaires de 1 178 millions d’euros au premier trimestre de l’exercice 2026/27, en hausse de 10 % en données publiées et de 9 % en données organiques, bénéficiant notamment de la montée en cadence de plusieurs projets au Royaume‑Uni et aux États‑Unis.

Le chiffre d’affaires de l’activité Signalisation s’est établi à 625 millions d’euros au premier trimestre de l’exercice 2026/27, en croissance de 4 % tant en données publiées qu’en données organiques. Cette performance a été portée par une exécution solide dans l’ensemble des régions, en particulier en Europe centrale et en Australie.

L’activité Systèmes a enregistré un chiffre d’affaires de 393 millions d’euros au premier trimestre de l’exercice 2026/27, en recul de (8) % en données publiées et de (10) % en données organiques. L’achèvement de certains projets au Mexique et au Brésil n’a été que partiellement compensé par la montée en cadence des projets en Israël et en Côte d’Ivoire.

(en million d’euros) T1

2025/26 T1

2026/27 % Variation

publiée % Variation organique Europe 2 672 3 071 15 % 15 % Amériques 833 675 (19) % (19) % Asie / Pacifique 652 580 (11) % (11) % Afrique/Moyen-Orient/Asie centrale 357 408 14 % 9 % Chiffre d’affaires par destination 4 514 4 734 5 % 5 %





(en million d’euros) T1

2025/26 T1

2026/27 % Variation

publiée % Variation organique Matériel Roulant 2 416 2 538 5 % 6 % Services 1 070 1 178 10 % 9 % Systèmes 425 393 (8) % (10) % Signalisation 603 625 4 % 4 % Chiffre d’affaires par produit 4 514 4 734 5 % 5 %

Perspectives pour l’exercice fiscal 2026/27

Dans le cadre de l’élaboration de ses perspectives pour l’exercice fiscal 2026/27, le Groupe fait l’hypothèse de l’absence de perturbations supplémentaires liées au contexte géopolitique, notamment au Moyen-Orient, ainsi que de sa capacité continue à atténuer l’impact des fluctuations des droits de douane.

Le Groupe confirme ses perspectives pour l’exercice 2026/27 :

Ratio « commandes sur chiffre d’affaires » au-dessus de 1 pour le Groupe

Croissance organique du chiffre d’affaires d’environ 5 %

Nombre de voitures produites compris entre 4 400 et 4 500

Marge d’exploitation ajustée 3 prévue à environ 6,5 %

prévue à environ 6,5 % Génération de cash-flow libre 3 positive

positive Saisonnalité entraînant une consommation de cash-flow libre d’environ (1,5) milliard d’euros au S1 2026/27

Ambitions financières

Le Groupe évolue sur un marché ferroviaire porteur. À la suite de l’exercice fiscal 2025/26, au cours duquel la rentabilité a été inférieure aux attentes, la priorité du Groupe est de rétablir une exécution homogène et maîtrisée sur l’ensemble de ses lignes de produits.

Le Groupe présentera un plan opérationnel complet ainsi que ses ambitions à moyen terme lors d’un Capital Markets Day prévu début 2027. Sa mise en œuvre rigoureuse sera essentielle pour transformer la marge brute de 18,0 % du carnet de commandes à fin mars 2026 en une amélioration progressive de la marge d’exploitation ajustée vers un niveau de 8 % à 10 %, ainsi qu’en une amélioration de la génération de trésorerie.

Calendrier financier

17 novembre 2026 Résultats du premier semestre de l’exercice fiscal 2026/27 19 janvier 2027 Commandes et chiffre d’affaires du troisième trimestre de l’exercice fiscal 2026/27

Conférence téléphonique

Alstom tiendra une conférence téléphonique afin de présenter ses commandes et chiffre d’affaires pour le premier trimestre de l’exercice 2026/27 le mercredi 22 juillet 2026 à 18h30 (heure de Paris), animée par Bernard Delpit, Vice-Président Exécutif et Directeur Financier.

Une retransmission en direct de la conférence téléphonique sera également disponible sur le site Internet d’Alstom : Commandes et chiffre d’affaires d’Alstom au premier trimestre pour l‘exercice fiscal 2026/27

Pour participer à la session de questions-réponses par téléphone (audio uniquement), veuillez vous inscrire ici.

Vous recevrez ensuite toutes les informations nécessaires par e-mail. Nous vous conseillons vivement de vous connecter au moins 10 minutes à l’avance.

ALSTOM™, Innovia™, Aventra™ et X’Trapolis™ sont des marques protégées du groupe Alstom.

À propos



d’Alstom Alstom, leader mondial de l’industrie ferroviaire, fait du rail la clé de voûte de la mobilité durable. Nous concevons et nous produisons une gamme complète de solutions à la pointe de l’innovation : trains à grande vitesse et trains régionaux, métros, monorails, tramways, systèmes clés en main, services intégrés, infrastructures, signalisation et solutions numériques de dernière génération. Avec 87 800 collaborateurs répartis dans 61 pays, nous allions ancrage local et expertise internationale afin d’offrir aux voyageurs des trajets plus connectés, plus agréables et plus respectueux de l’environnement. Au plus proche de nos partenaires et de nos clients, nous révélons tout le potentiel du rail, contribuant à la transformation des territoires et à l’amélioration de la qualité de vie. Coté en France, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 19,2 milliards d’euros pour l’exercice clos le 31 mars 2026.



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Le présent communiqué de presse contient des informations et déclarations de nature prospective basées sur les objectifs et prévisions à ce jour de la direction d’Alstom. Ces informations et déclarations de nature prospective s’appliquent au périmètre actuel du Groupe et sont inévitablement soumises à un certain nombre de facteurs de risque et d’incertitude importants (tels que ceux décrits dans les documents déposés par Alstom auprès de l’Autorité des marchés financiers) qui font que les résultats finalement obtenus pourront différer de ces objectifs ou prévisions. Ces informations de nature prospective n'ont de valeur qu'au jour de leur formulation et Alstom n'assume aucune obligation de mise à jour ou de révision de celles-ci, que ce soit en raison de nouvelles informations qui seraient à sa disposition, de nouveaux événements ou pour toute autre raison. Le présent communiqué de presse ne constitue ni ne fait partie d'un prospectus ou d'une quelconque offre ou sollicitation pour la vente ou l’émission, ou d’une quelconque offre ou sollicitation à acheter ou souscrire, ou d’une quelconque sollicitation d'une offre d’achat ou souscription d’actions ou de tous autres titres de la société en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis ou dans un quelconque autre pays. Toute offre de titres de la société ne peut être faite en France que conformément à un prospectus ayant reçu le visa de l’AMF ou, hors de France, conformément à une note d'information préparée à cette fin. Aucune offre publique n’est envisagée dans une juridiction autre que la France. Les informations ne constituent aucune forme d’engagement de la part de la société ou d'une quelconque autre personne. Ni les informations ni aucune autre information écrite ou verbale mise à la disposition d'un quelconque destinataire ou de ses conseils ne constitueront la base d'un contrat ou d’un engagement de quelque nature que ce soit. Plus particulièrement, en fournissant les informations, la société, les banques, leurs affiliés, actionnaires et leurs administrateurs, dirigeants, conseils, employés ou représentants respectifs, ne s’engagent aucunement à donner au destinataire accès à de quelconques informations additionnelles.



Annexes – Définitions d’indicateurs financiers non codifiés par des organismes de normalisation comptable

Cette section présente les indicateurs financiers utilisés par le Groupe qui ne sont pas codifiés par des organismes de normalisation comptable.

Commandes reçues

Une nouvelle commande n’est enregistrée en commandes reçues que lorsque le contrat crée des droits exécutoires entre le Groupe et son client.

Quand cette condition est remplie, la commande est enregistrée à son montant contractuel.

Si le contrat est libellé dans une devise autre que la devise fonctionnelle de l’entreprise consolidée, le Groupe utilise des contrats à terme pour éliminer le risque de change. Les commandes sont alors reconnues en utilisant le taux de change comptant à la date de mise en place de la couverture.

Book-to-Bill

Le ratio « Commandes sur chiffre d’affaires » est le ratio des commandes reçues sur le montant total des ventes réalisées sur une période spécifique.

Marge brute en % sur le Carnet de commandes

La marge brute en % sur le Carnet de commandes est un indicateur clé de performance permettant de refléter le niveau de performance future des contrats en carnet. Elle correspond à la différence entre le chiffre d’affaires restant à réaliser et les coûts des ventes non encourus à date pour les contrats en carnet. Ce pourcentage, qui représente une moyenne du portefeuille des contrats en carnet, est pertinent pour projeter la profitabilité à moyen et long terme.

Résultat d’exploitation ajusté

Le résultat d’exploitation ajusté (aEBIT) est l’indicateur de performance clé pour refléter la performance opérationnelle récurrente. Cet indicateur est aussi utilisé par le marché et les concurrents directs du Groupe. À partir de septembre 2019, Alstom a opté pour l’inclusion de la quote-part des résultats nets des sociétés mises en équivalence dans l’aEBIT lorsque celles-ci sont considérées comme faisant partie des activités opérationnelles du Groupe (car il existe des flux opérationnels significatifs et/ou la réalisation de projets communs avec ces entités). Ceci comprend principalement des coentreprises chinoises, à savoir la coentreprise CASCO pour Alstom ainsi que, à la suite de l’intégration de Bombardier Transport, Alstom Sifang (Qingdao) Transportation Ltd, Jiangsu Alstom NUG Propulsion System Co. Ltd.

L’aEBIT correspond au résultat d’exploitation ajusté des éléments suivants :

Coûts nets de restructuration et de rationalisation ;

Dépréciation des actifs incorporels et corporels ;

Plus ou moins-values ou réévaluations sur cessions de titres ou changement de contrôle ;

Tout élément non récurrent comme des coûts encourus ou des dépréciations d’actifs évalués dans le cadre de regroupements d’entreprise, ainsi que des charges liées à des procédures judiciaires n’entrant pas dans le cadre normal des affaires ;

La quote-part des résultats nets des sociétés opérationnelles mises en équivalence.

Un événement non récurrent est un événement exceptionnel, dont les impacts sont significatifs et n’ayant pas vocation à se reproduire dans le futur.

La marge d’exploitation ajustée correspond au résultat d’exploitation exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires.

Cash-flow libre

Le cash-flow libre se définit comme la variation nette de la trésorerie liée à l’exploitation, moins les dépenses d’investissement incluant les coûts de développement capitalisés, nettes des cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles. Le cash-flow libre n’inclut pas le produit des cessions d’activité.

L’indicateur financier le plus directement comparable en normes IFRS au cash-flow libre est la variation nette de trésorerie liée à l’exploitation.

Données organiques

Les chiffres présentés dans ce communiqué de presse incluent des indicateurs de performance présentés sur une base réelle et sur une base organique. Les chiffres sont présentés sur une base organique afin d’éliminer l’incidence des modifications de périmètre et de la conversion en euros des comptes libellés en devises étrangères. Le Groupe utilise les chiffres présentés sur une base organique à la fois à des fins d’analyses internes et pour sa communication externe car il estime qu’ils permettent d’analyser et d’expliquer les variations d’une période à une autre. Cependant, ces chiffres présentés sur une base organique ne sont pas des indicateurs de performance selon les principes comptables IFRS.

Q1 2025/26 T1 2026/27 (En millions d'€) Données publiées Effet périmètre et change Données organiques Données publiées % Var Publiée % Var Org. Commandes reçues 4 075 (1) 4 074 2 560 (37) % (37) % Chiffre d'affaires 4 514 1 4 515 4 734 4,9 % 4,8 %





1, 2 & 3 Indicateur non-GAAP. Voir définition en annexe







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