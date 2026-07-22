Valeo - Résultats du 1er semestre 2026

PARIS

Le 22 juillet 2026

Rentabilité et génération de cash en hausse au premier semestreDette nette en baisse

Valeo réaffirme ses objectifs 2026

Chiffre d’affaires de 10,4 milliards d’euros, en progression de 0,7 % à périmètre et taux de change constants

Surperformance des Divisions BRAIN et LIGHT par rapport à la production automobile mondiale : chiffre d'affaires première monte à 8,5 milliards d'euros en retrait de 0,6 % à périmètre et taux de change constants dans un marché en baisse de 1,0 %

Marge opérationnelle à 514 millions d'euros, soit 5,0 % du chiffre d'affaires, en hausse de 8 % par rapport au premier semestre 2025, confirmant l'amélioration de la rentabilité du Groupe engagée en 2022

Génération de cash flow libre à 242 millions d'euros (100 millions au S1 2025), confirmant l'amélioration structurelle de la capacité du Groupe à générer du cash et à se désendetter

Réduction de la dette financière nette de près de 200 millions d'euros à 3 828 millions d'euros (4 022 millions au 31 décembre 2025), soit un ratio d'endettement à 1,2x (1,3x au 31 décembre 2025)

Dynamique commerciale conforme à la trajectoire du plan Elevate 2028 avec des prises de commandes à 12,1 milliards d'euros. Avancées prometteuses sur les marchés adjacents à l'automobile avec un premier contrat remporté pour la fabrication de moteurs de drones

Valeo réaffirme l'ensemble de ses objectifs 2026

● Chiffre d’affaires : 20 à 21 milliards d’euros

● Marge opérationnelle en % du chiffre d’affaires : 4,7 % à 5,3 %

● Cash flow libre (après intérêts financiers nets) supérieur à 400 millions d'euros

● A conditions de marché, projections macroéconomiques et chaîne d'approvisionnement stables, Valeo se donne l'ambition d'une marge opérationnelle en % du chiffre d'affaires et d'un cash flow libre pour le second semestre au moins équivalents à ceux du premier semestre

« Les résultats de ce premier semestre 2026 démontrent que Valeo continue d'avancer avec rigueur et constance. L'exécution du Plan Elevate 2028 est pleinement engagée : notre rentabilité poursuit sa progression, nous confirmons l'amélioration structurelle de notre capacité à générer du cash, à un niveau qui nous permet de nous désendetter dès le premier semestre, et nous préparons activement notre retour à la croissance en 2027.

Ces bons résultats traduisent la mobilisation et l'agilité de nos équipes pour tenir fermement notre cap dans un environnement géopolitique et macroéconomique incertain et pour continuer de piloter nos coûts avec la plus grande discipline.

Parallèlement, notre dynamique commerciale reste robuste, soutenue par des prises de commandes en ligne avec la trajectoire du plan Elevate 2028. Au-delà, nous continuons d'œuvrer à saisir les opportunités dans les secteurs adjacents à l'automobile, où nos technologies peuvent s'appliquer sans surcoût de développement. Nos premières avancées commerciales dans ces domaines sont encourageantes.

Forts de cette solidité opérationnelle et de la qualité de notre carnet de commandes, nous confirmons l'ensemble de nos objectifs 2026 et nous poursuivons l'exécution de notre feuille de route stratégique. »

Christophe Périllat, Directeur Général de Valeo

Chiffres clés au 30 juin 2026

Les comptes de l’exercice clos au 30 juin 2026 ont été arrêtés par le Conseil d’administration du 22 juillet 2026.

COMPTE DE RÉSULTATS S1 2026 S1 2025 Variation Chiffre d’affaires (en m€) 10 378 10 660 -3% Marge opérationnelle* (en m€) 514 476 +8% (en % du CA) 5,0% 4,5% +0,5 pt Résultat net part du Groupe (en m€) 105 104 +1% (en % du CA) 1,0% 1,0% 0 pt Résultat net de base par action (en €) 0,43 0,43 0% TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE S1 2026 S1 2025 VARIATION Cash flow libre (en m€) 242 100 +142% STRUCTURE FINANCIÈRE S1 2026 2025 VARIATION Endettement financier net* (en m€) 3 828 4 022 -194 Ratio d'endettement (endettement financier/EBITDA ajusté) (x) 1,2 1,3 -0,1 * Cf. glossaire financier, page 9.

Au premier semestre 2026, chiffre d’affaires de 10 378 millions d’euros, en hausse de 0,7 % à périmètre et taux de change constants

Chiffre d’affaires(en millions d’euros) En % du CA S1 2026 S1 2025 Variation Changes Périmètre Var. à pcc* Première monte 82% 8 544 8 904 -4,0% -2,7% -0,7% -0,6% Remplacement 11% 1 102 1 114 -1,0% -3,1% -0,1% +2,1% Divers 7% 731 642 +13,9% -2,0% 0,0% +15,9% TOTAL 100% 10 378 10 660 -2,6% -2,7% -0,6% +0,7% * À périmètre et taux de change constants.

La production automobile mondiale estimée par S&P Global Mobility recule de 1,0 % au premier semestre 2026.

Le chiffre d’affaires total s’élève à 10 378 millions d’euros, en baisse de 2,6 % par rapport au premier semestre 2025.

Les variations des taux de change ont un impact négatif de 2,7 %, principalement en raison de l’appréciation de l’euro face aux principales devises internationales, notamment le dollar et les monnaies asiatiques.

Les changements de périmètre ont un impact négatif de 0,6 % lié à la cession, intervenue en novembre 2025 de l’activité capteurs automobiles pour systèmes de propulsion (Division POWER).

À périmètre et taux de change constants, le chiffre d’affaires est en hausse de 0,7 %.

Le chiffre d’affaires première monte s'inscrit en retrait de 0,6 % à périmètre et taux de change constants dans un marché en baisse de 1,0 %, soit une performance en ligne avec la production automobile mondiale.

Le chiffre d’affaires sur le marché du remplacement est en hausse de 2,1 % à périmètre et taux de change constants, soutenu par la performance en Amérique du Nord et en Asie ainsi que le développement de nouveaux services auprès des distributeurs.

Les ventes « Divers » qui sont principalement composées des contributions clients sur les frais de R&D et les prototypes sont en hausse de 16 % à périmètre et taux de change constants, en raison notamment d'une base de comparaison favorable au premier trimestre (vente "Divers" au premier trimestre 2025 en baisse de 15 % à périmètre et taux de change constants).

Au premier semestre, Amérique du Nord, Asie hors Chine et Amérique du Sud en croissance à périmètre et taux de change constants

Chiffre d’affairespremière monte***(en millions d’euros) En % du CA S1 2026 S1 2025 Variation Var. à pcc * Perf. ** Europe et Afrique 51% 4 338 4 522 -4,1% -3,4% -3 pts Asie hors Chine 16% 1 360 1 413 -3,7% +6,2% +3 pts Chine 12% 1 005 1 128 -11,0% -8,9% -4 pts Amérique du Nord 19% 1676 1 692 -1,0% +6,1% +7 pts Amérique du Sud 2% 166 149 +10,9% +7,9% +2 pts TOTAL 100% 8 544 8 904 -4,0% -0,6% 0 PT * À périmètre et taux de change constants. ** Sur la base des estimations de production automobile S&P Global Mobility le 16 juillet 2026 (production mondiale S1 2026 : -1,0%) *** Chiffre d’affaires première monte par région de destination.

Au premier semestre, le chiffre d’affaires première monte recule de 0,6 % à périmètre et taux de change constants dans un marché en baisse de 1,0 %, soit une performance en ligne avec la production automobile mondiale. Il bénéficie d'un effet mix géographique favorable de 0,6 point.

En Europe, l'écart de performance de 3 points traduit une surperformance des Divisions LIGHT et BRAIN compensée par un écart de performance de la Division POWER.

En Asie hors Chine, Valeo réalise une surperformance de 3 points avec une croissance de 6 % à périmètre et taux de change constants, tirée par l'ensemble des Divisions du Groupe.

En Chine, l’écart de performance est de 4 points. Le travail de repositionnement du portefeuille clients continue de progresser. Le Groupe enregistre 53 % des ventes de première monte et plus de 80 % des prises de commandes en Chine auprès de constructeurs chinois (environ 50 % et 65 % respectivement au premier semestre 2025). Au 30 juin 2026, le ratio de prises de commandes rapportées au chiffre d’affaires avec les constructeurs Chinois s'établit à 5,0x (il était d'environ 3,0x au 30 juin 2025). Dans un marché fortement volatile, le Groupe attend un retour à la croissance en Chine au second semestre 2026 avec les constructeurs chinois.

En Amérique du Nord, Valeo affiche une surperformance de 7 points, avec une croissance de 6 % à périmètre et taux de change constants, tirée par les divisions POWER et BRAIN.

En Amérique du Sud, le Groupe présente une surperformance de 2 points par rapport à la production automobile

Information sectorielle

Chiffre d’affaires des Divisions(en millions d’euros) S1 2026 S1 2025 Var. CA Var. CA OEM * Perf. ** POWER 5 119 5 403 -5,3% -1,2 % 0 pt BRAIN 2 527 2 526 0,0% -0,4% +1 pt LIGHT 2 721 2 728 -0,3% +0,7% +2 pts Autres 11 3 ns ns ns GROUPE 10 378 10 660 -2,6% -0,6% 0 PT * À périmètre et taux de change constants ** Sur la base des estimations de production automobile S&P Global Mobility le 16 juillet 2026 (production mondiale S1 2026 : -1,0%) Marge opérationnelle(en millions d’euros et en % du chiffre d’affaires par Division) S1 2026 S1 2025 Variation POWER 246 190 +29,5% 4,8% 3,5% +1,3 pt BRAIN 142 154 -7,8% 5,6% 6,1% -0,5 pt LIGHT 127 123 3,3% 4,7% 4,5% +0,2 pt Autres -1 9 ns GROUPE 514 476 +8,0% 5,0% 4,5% +0,5 PT

Au premier semestre, la Division POWER présente une performance en ligne avec la production automobile mondiale. L'Amérique du Nord enregistre une croissance robuste sur l'ensemble du semestre. La Division réalise une bonne performance dans les technologies d'électrification, notamment en Asie avec le démarrage de la production d'un système e-Axle complet pour un client indien majeur.

La Division affiche une amélioration significative de sa rentabilité, avec une marge opérationnelle à 4,8 % du chiffre d'affaires, en hausse de 1,3 point, confirmant la réussite de sa stratégie de restauration de la compétitivité.

La Division BRAIN enregistre une surperformance de 1 point par rapport à la production automobile, soutenue par ses activités d'affichage, de télématique et de systèmes de vision illustrées, notamment, par un démarrage de production au deuxième trimestre pour un constructeur automobile européen majeur. La dynamique du SDV (Software Defined Vehicle ou véhicule à architecture logicielle centralisée) se renforce avec le lancement de la construction du site de McAllen aux États-Unis (Texas) en vue du démarrage de production d'une commande majeure d'unités centrales de calcul (CCU) pour General Motors, et d'importantes prises de commandes en Chine pour des unités de contrôle de conduite autonome (ADCU).

La marge opérationnelle s'inscrit en baisse de 0,5 point à 5,6 % du chiffre d'affaires mais montre une amélioration séquentielle de 1 point (marge opérationnelle de 4,6% au S2 2025). Elle tient compte d'investissements en R&D pour préparer les futurs démarrages de production, soutenus par un carnet de commande solide et rentable .

La Division LIGHT affiche une surperformance de 2 points par rapport à celle de la production automobile. La Division enregistre une bonne performance en Europe, portée par la montée en puissance de programmes d'éclairage pour les véhicules premium et de grande série, et en Chine, grâce aux succès remportés auprès des constructeurs locaux. Par ailleurs, la Division LIGHT a remporté un premier contrat auprès d'un constructeur automobile global premium grâce au partenariat Tactotek.

La rentabilité progresse au premier semestre avec une marge opérationnelle à 4,7 % du chiffre d'affaires, en hausse de 0,2 point, portée par de nouveaux lancements de produits plus rentables.

Poursuite de l'amélioration de la rentabilité au premier semestre, avec une marge opérationnelle à 5,0 % du chiffre d'affaires, en progression de 0,5 point

S1 2026 S1 2025 Variation Chiffre d’affaires (en m€) 10 378 10 660 -3% Marge brute (en m€) 2 147 2 094 +3% (en % du CA) 20,7% 19,6% +1,1 pt Frais de R&D (en m€) -1 142 -1 115 +2% (en % du CA) -11,0% -10,5% +0,5 pt Frais de Recherche et Développement bruts (en m€) -1 218 -1 256 -3% (en % du CA) -11,7% -11,8% -0,1 pt Impact IFRS (en m€) 35 83 -58% (en % du CA) 0,3% 0,8% -0,5 pt Frais administratifs et commerciaux (en m€) -490 -503 -3% (en % du CA) -4,7% -4,7% 0 pt Marge opérationnelle hors quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence (en m€) 514 476 +8% (en % du CA) 5,0% 4,5% +0,5 pt Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence (en m€) -8 -21 +61% (en % du CA) -0,1% -0,2% -0,1 pt Marge opérationnelle y compris quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence (en m€) 506 455 +11% (en % du CA) 4,9% 4,3% +0,6 pt Autres produits et charges (en m€) -78 -86 -9% (en % du CA) -0,7% -0,8% -0,1 pt Résultat opérationnel (en m€) 428 369 +16% (en % du CA) 4,1% 3,5% +0,6 pt Coût de l'endettement financier (en m€) -126 -117 +8% Autres produits et charges financiers (en m€) -15 -34 -56% Impôts sur les résultats (en m€) -140 -83 +69% Taux effectif d'imposition (en m€) 48% 35% ns Intérêts minoritaires et autres (en m€) -41 -31 +35% Résultat net part du Groupe (en m€) 105 104 +1% (en % du CA) 1,0% 1,0% 0 pt

La marge brute atteint 20,7 % du chiffre d’affaires. Ce niveau est en ligne avec l'ambition du Groupe de maintenir durablement la marge brute au-dessus de 19 % du chiffre d'affaires et représente une progression de 1,1 point par rapport au premier semestre 2025. Cette amélioration résulte à la fois d'une discipline commerciale rigoureuse et du travail d'optimisation continu de la base de coûts.

Les frais de Recherche et Développement s'établissent à 1 142 millions d'euros, soit une hausse de 2 % par rapport au premier semestre 2025.

Cette évolution traduit deux évolutions opposées:

● Une contraction de l’effort de R&D brut, en baisse de 3 % ou 0,1 point, par rapport à la même période en 2025, traduisant les efforts continus d’amélioration de l’efficience de la R&D tout en préservant les capacités d’innovation du Groupe

● Un impact IFRS (qui représente la différence en points de pourcentage, entre les frais de développement immobilisés rapportés au chiffre d’affaires et les amortissements et pertes de valeurs rapportés au chiffre d’affaires) de 0,3 point, intégrant l'effet de pertes de valeur sur frais de développement immobilisés pour environ 85 millions d'euros (0,8 point), principalement au titre des annulations de contrats.

Les frais administratifs et commerciaux s’inscrivent en baisse de 3 % par rapport au premier semestre 2025. Ils représentent 4,7 % du chiffre d’affaires.

La marge opérationnelle s’élève à 514 millions d’euros, soit 5,0 % du chiffre d’affaires, en hausse de 0,5 point par rapport au premier semestre 2025, confirmant l'amélioration et la rentabilité du Groupe engagée depuis 2022.

La quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence s’établit à -8 millions d’euros (+13 millions par rapport au premier semestre 2025).

La marge opérationnelle y compris la quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence s’établit à 506 millions d’euros, soit 4,9 % du chiffre d’affaires, en hausse de 0,6 point par rapport à la même période en 2025.

Le résultat opérationnel s’élève à 428 millions d’euros (+16 % par rapport au premier semestre 2025).

Ce dernier tient compte des autres produits et charges pour un montant global de -78 millions d’euros (-86 millions d’euros au premier semestre 2025), dont les coûts de restructuration pour un même montant total de 78 millions d’euros.

Le refinancement de la dette de Valeo (voir endettement page 7), dans un contexte de taux d’intérêt élevés, conduit à un coût de la dette de 126 millions d’euros (117 millions d’euros au premier semestre 2025).

Les autres éléments financiers représentent une charge de 15 millions d’euros (-34 millions au premier semestre 2025).

Le taux effectif d’impôt est de 48 %. La charge d’impôt est impactée par des éléments non récurrents, notamment la dernière partie du programme exceptionnel de restructuration de 400 millions d'euros axé sur l'Europe ainsi que le programme de rapatriement de la trésorerie en devises autres que l’euro.

Le résultat net part du Groupe s’élève à 105 millions d’euros, soit 1,0 % du chiffre d’affaires (104 millions d’euros soit 1,0 % du chiffre d’affaires au premier semestre 2025) après déduction des participations ne donnant pas le contrôle d'un montant de 41 millions d’euros (déduction de 31 millions d’euros au premier semestre 2025).

La rentabilité des capitaux employés (ROCE1) ainsi que la rentabilité des actifs (ROA(1)) s’établissent respectivement à 18 % et 10 %.

Génération de cash flow libre plus de deux fois supérieure à celle du premier semestre 2025

(En millions d’euros) S1 2026 S1 2025 EBITDA 1 492 1 472 Investissement en immobilisations incorporelles -474 -486 Y compris frais de développement immobilisés -443 -468 Investissement en immobilisations corporelles -378 -429 Variation du besoin en fonds de roulement -26 -77 Y compris variation de stocks -4 162 Impôts -152 -145 Intérêts financiers nets -178 -152 Remboursements du principal locatif nets -77 -75 Autres 124 97 Coûts de restructuration -89 -105 Cash flow libre 242 100 Dividendes -137 -122 Autres éléments financiers -45 -58 Cash flow net 60 -80 (En millions d’euros) S1 2026 2025 Dette nette 3 828 4 022 Ratio d'endettement (endettement financier net rapporté à l'EBITDA ajusté) 1,2 1,3

Au premier semestre 2026, le Groupe a généré un cash flow libre de 242 millions d’euros après intérêts financiers nets, un niveau plus de deux fois supérieur à celui du premier semestre 2025.

Il résulte principalement :

● de la contribution de l’EBITDA à hauteur de 1 492 millions d’euros, en hausse de 20 millions d’euros par rapport à la même période en 2025 ;

● de la baisse des flux d’investissements en immobilisations incorporelles de 3 % par rapport au premier semestre 2025 à 474 millions d’euros ; les frais de développement immobilisés baissent de 5 % à 443 millions d’euros illustrant le bon déroulement du plan d’actions visant à améliorer l’efficacité de la R&D ;

● de la gestion stricte des flux d’investissements en immobilisations corporelles qui affichent une baisse de 12 % par rapport au premier semestre 2025 à 378 millions d’euros (3,6 % du chiffre d’affaires) ;

● de la hausse du besoin en fonds de roulement opérationnel à hauteur de 26 millions d’euros y compris la hausse des stocks (-4 millions d’euros).

● des décaissements au titre des impôts pour un montant de 152 millions d’euros ;

● de 178 millions d’euros d’intérêts financiers nets versés ;

● des remboursements du principal locatif nets (impact IFRS 16) pour un montant de 77 millions d’euros ;

Le cash flow net(1) s’élève à 60 millions d’euros. Il tient compte principalement de 137 millions d’euros de dividendes (dividendes versés aux actionnaires de Valeo et dividendes versés aux actionnaires minoritaires des filiales du Groupe).

Au 30 juin 2026, la dette nette s'établit à 3 828 millions d'euros, en baisse de 194 millions d'euros par rapport au 31 décembre 2025. Cette évolution tient compte d'un cash flow net de 60 millions d'euros, d'un effet change favorable de 87 millions d'euros et d'éléments divers pour 50 millions d'euros, essentiellement liés à l'évolution des intérêts courus non échus.

Endettement financier net à 3 828 millions d’euros et ratio d'endettement à 1,2X au premier semestre 2026

Endettement financier S1 2026 2025 Variation Endettement financier brut 6 887 6 561 +326 Endettement financier net 3 828 4 022 -194 Ratio d'endettement (endettement financier net rapporté à l'EBITDA ajusté) 1,2 1,3 -0,1 Ratio de gearing (endettement financier net rapporté aux capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société) 112% 121% -9 pts

Le Groupe a réalisé plusieurs opérations de financement au cours du premier semestre 2026 :

● le 5 janvier 2026, Valeo a souscrit un emprunt bilatéral pour un montant de 25 millions d'euros ;

● le 10 février 2026, Valeo a procédé au paiement d'une échéance de 50 millions d'euros sur la deuxième tranche de l'emprunt auprès de la Banque Européenne d'Investissement ;

● le 3 juin 2026, le Groupe a émis un emprunt obligataire de 600 millions d'euros, à échéance février 2033 et assorti d'un coupon de 4,875 %;

● le 18 juin 2026, Valeo a procédé au paiement d'une échéance de 50 millions d'euros sur la première tranche de l'emprunt auprès de la Banque Européenne d'Investissement.

Objectifs 2026 réaffirmés

Sur la base de la performance réalisée au premier semestre, Valeo réaffirme l'ensemble de ses objectifs 2026 (rappelés dans le tableau ci-dessous).

A conditions de marché, projections macroéconomiques et chaîne d'approvisionnement stables*, le Groupe se donne l'ambition pour le second semestre d'une marge opérationnelle en % du chiffre d'affaires et d'un cash flow libre au moins équivalents à ceux du premier semestre.

2025 Objectifs 2026* Chiffre d’affaires en milliards d’euros 20,9 20 - 21 Marge opérationnelle en % du chiffre d'affaires 4,7% 4,7% - 5,3% Cash flow libre après frais financiers nets (en millions d'euros) 371 >400 * Sur la base des estimations de S&P Global Mobility au 16 juillet 2026. Les prévisions supposent qu'il n'y ait pas de changements matériels supplémentaires aux droits de douane ou aux restrictions commerciales en vigueur au 22 juillet 2026, ni de changements significatifs dans les conditions de marché et les projections macroéconomiques ou de perturbations majeures de la chaîne d'approvisionnement.

Prochain rendez-vous

Chiffre d'affaires du troisième trimestre : 22 octobre 2026

Résultats de l'exercice : deuxième quinzaine du mois de février 2027

Principaux points marquants du premier semestre 2026

Dynamisme commercial et attractivité du portefeuille produits

5 Janvier - Valeo dévoile au CES 2026 des solutions avancées de surveillance de l’habitacle renforçant la sécurité grâce à la technologie Seeing Machines, spécialiste des technologies avancées de vision par ordinateur.

8 Janvier – Valeo et Hero MotoCorp, premier constructeur mondial de motos et de scooters, annoncent la signature d’un protocole d’accord (MoU) portant sur le développement de systèmes avancés d’aide à la conduite pour les deux-roues (ARAS).

20 Janvier -Valeo remporte un important contrat auprès d’un constructeur automobile mondial haut de gamme pour la fourniture de solutions d’éclairage intérieur. A cette occasion, Valeo a inauguré une nouvelle ligne de production automatisée dédiée à la fabrication en grande série de solutions intérieures basées sur la technologie IMSE® (In-Mold Structural Electronics) de TactoTek®.

22 Janvier - Valeo et NATIX s’associent pour créer un des plus grands modèles open source multi-caméras. Cette collaboration combine l'expertise de Valeo en matière de modélisation mondiale et l'ensemble de données multi-caméras de NATIX afin d'accélérer le développement de l'IA physique.

16 Février - Valeo et 2CRSi déploient en Inde une solution innovante de refroidissement immersif pour les centres de données décentralisés. Ce projet répond directement aux défis d’infrastructure liés au déploiement national de la 5G et à l’expansion rapide des applications d’intelligence artificielle.

18 Février - À l’occasion de l’AI Impact Summit à New Delhi, Valeo réaffirme son ambition sur le marché automobile indien, l’un des plus dynamiques au monde. Ancrée dans son nouveau plan stratégique « Elevate 2028 », Valeo annonce son intention d’investir plus de 200 millions d’euros dans les années à venir afin d’accroître significativement son empreinte industrielle en Inde.

11 Mars – Valeo s’est associé à POWEN, leader des solutions photovoltaïques, pour renforcer son engagement en faveur du développement durable et de l’efficacité énergétique. Cette collaboration porte sur un nouveau projet solaire d’autoconsommation de 7,8 Mégawatts développé dans le cadre d’un contrat d’achat d’électricité (PPA).

25 Mars – Valeo a démarré la construction d’une nouvelle usine ultramoderne à McAllen, au Texas, dédiée aux véhicules à architecture logicielle centralisée (SDV). Le Groupe investira 225 millions de dollars (207 millions d’euros) au cours des cinq prochaines années dans une installation de 31 308 m2, qui permettra la création de jusqu’à 500 nouveaux emplois dans la région. Le démarrage de la production est prévu fin 2027. Cette nouvelle implantation aux États-Unis permettra de livrer l’une des plus importantes commandes de l’histoire de Valeo.

30 Mars – Valeo inaugure une nouvelle ligne de production de groupes motopropulseurs électriques à Pune en Inde. La nouvelle ligne produira des e-Axles 3-en-1 hautement intégrés, renforçant la localisation et soutenant le développement de l’écosystème de la mobilité électrique en Inde.

7 Avril – Valeo inaugure une nouvelle chaîne d’assemblage pour la fabrication de caméras de vision dans son usine de Sanand (Inde). Cette expansion souligne l’engagement du

Groupe à développer sa production locale de systèmes de vision avancés et à façonner l’avenir de la mobilité en Inde.

16 Avril - Valeo et RESRG Automotive, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de pare-chocs et panneaux extérieurs peints, consolident leur accord pour fournir des surfaces lumineuses extérieures aux constructeurs automobiles du monde entier. Ce partenariat, lancé en 2022 pour l’Europe et l’Amérique du Nord, est également étendu à la Chine.

20 Avril - Valeo célèbre 20 ans de présence en Égypte et inaugure un centre de développement dédié à l’intelligence artificielle au Caire. Ce nouveau pôle renforce le réseau mondial de Valeo, fort de 200 experts et d’un centre de recherche spécialisé en IA.

22 Avril - Valeo et Google Cloud étendent leur partenariat stratégique pour accélérer l’innovation automobile avec Gemini pour Workspace et l’IA Agentique. Valeo déploie Gemini pour Workspace auprès de l'ensemble de ses collaborateurs pour gagner rapidement en productivité et qualité de collaboration. L'entreprise accélère l'adoption de l'IA agentique au sein de ses fonctions métiers en utilisant Gemini Enterprise pour une innovation accrue et accélérée.

22 Avril - Valeo présente un portefeuille d’innovations intégrées conçues à la « vitesse chinoise » au Salon international de l'automobile de Pékin 2026 (Auto China). Le Groupe réduit considérablement les cycles de développement pour s’adapter au rythme de l’innovation locale, tout en respectant les normes de sécurité mondiales les plus strictes

12 Mai – Valeo rejoint la Global Impact Coalition (GIC), plateforme de l’industrie de la chimie permettant d’assurer la transition vers un avenir « net-zéro » en matière de produits chimiques. Fort de son savoir-faire et de sa maîtrise de la chaîne de valeur, Valeo apporte son expertise pour intégrer plus de circularité dans les plastiques automobiles.

13 Mai - Valeo est sélectionné par l’un des principaux constructeurs automobiles indiens pour déployer des systèmes ADAS avancés. Cette nouvelle version du VSS360, solution ADAS évolutive, conçue spécifiquement pour le marché indien, sera produite localement, au sein de l’usine de Sanand (Gujarat).

28 Mai – Valeo et Zuken, un pionnier des logiciels d’automatisation de la conception électronique (EDA), annoncent un partenariat stratégique majeur. Dans le cadre de leur programme commun « Zuken Valeo InnoLab », les deux entreprises créeront la plateforme de conception électronique assistée par l’IA la plus avancée et ouverte du marché. La collaboration vise à réduire considérablement les temps de conception et à garantir la robustesse de la conception électronique en intégrant l’IA sur l’ensemble du flux de conception.

9 Juin - Valeo et Calyos, pionnier des systèmes avancés de refroidissement par caloducs (LHP – Loop Heat Pipe), annoncent la signature d’un protocole d’accord. Cet accord vise à développer et à industrialiser des solutions de refroidissement de puce électronique autonomes et hautement performantes pour les secteurs de la mobilité et de l’informatique, répondant aux exigences thermiques critiques de l’électrification et de l’intelligence artificielle (IA).

17 Juin – Valeo annonce le lancement d’un essieu électrique 48V à deux vitesses équipé d’un embrayage à crabot électromécanique. L’eAxle 48 V à deux vitesses a été choisi par Dacia pour sa nouvelle motorisation « Hybrid-G 150 4×4 », qui a fait ses débuts sur les modèles Dacia Duster, Bigster et sur Striker dans les prochains mois.

22 Juin – Valeo et Nissan, pionnier de la mobilité électrique, annoncent aujourd’hui la signature d’un accord visant à lancer une offre complète de recharge pour véhicules électriques sur le marché européen, en commençant par le Royaume-Uni.

30 Juin – Valeo remporte un nouveau contrat pour des technologies de sécurité avancées auprès d’un constructeur nord-américain de véhicules électriques. Valeo déploiera sa suite de radars d’angles, incluant les capteurs et le logiciel embarqué, pour les systèmes L2+ et L3 du constructeur.

2 Juillet - Le site industriel de Valeo à Angers, pôle français historique d’expertise dans la conception et la production de systèmes d’éclairage automobile, finalise le déploiement de son plan de modernisation pour produire les systèmes d'éclairage complexes de nouvelle génération. Mené entre 2023 et 2026 et représentant un investissement de plus de 45 millions d’euros, le plan a permis de transformer les ateliers et de déployer de nouvelles technologies optiques afin de répondre aux objectifs de croissance présentés dans le plan stratégique Valeo Elevate 2028.

Reconnaissances et Notations

4 Février– En 2025, Valeo a obtenu la note maximale A du CDP (Carbon Disclosure Project) pour le climat et la sécurité de l’eau, ce qui place une nouvelle fois l’entreprise au premier rang du système de divulgation environnementale de cette organisation mondiale à but non lucratif. Valeo se classe ainsi parmi les 4 % des plus de 20 000 entreprises évaluées. Ce score est considéré comme une performance rare.

4 Février– Valeo annonce avec fierté que Christophe Périllat, Directeur Général, a été désigné « Personnalité Automobile de l’Année » par Le Journal de l’Automobile. Ce prix prestigieux salue son rôle moteur dans la transformation de l’industrie automobile pour plus de technologies, de sécurité et de durabilité. Cette distinction met également en lumière son engagement en faveur de l’instauration de mesures de contenu local européen et sa mobilisation constante au service de la souveraineté industrielle de l’automobile européenne.

17 Mars – Valeo a été récompensé lors des Trophées de la mixité dans l’auto et la mobilité, organisés par WAVE – Les Elles de l’Auto, en se classant deuxième dans la catégorie « Best Progress », qui distingue les entreprises ayant enregistré les avancées les plus significatives en matière de diversité de genre.

19 Mars – Valeo a reçu le « Prix Spécial » lors des Supplier Awards 2026 de Renault Group, récompensant sa contribution exceptionnelle en tant que partenaire clé en matière de technologie et d’innovation. Cette distinction met en lumière le partenariat de longue date, récemment renforcé, entre Valeo et Renault Group, ainsi que les contributions majeures de Valeo en matière de performance et d’innovation.

24 Mars – Valeo se place à nouveau au premier rang des déposants français de brevets auprès de l’Office européen des brevets (OEB), avec 650 demandes en 2025.

Selon l’EPO Technology Dashboard 2025, ce résultat marque une hausse significative de 20,1 % par rapport à 2024. Cette nouvelle reconnaissance intervient peu après l’entrée du Groupe dans le classement des LexisNexis Top 100 Global Innovators 2026.

21 Mai - Pour la quatrième année consécutive, General Motors a salué l’excellence technologique de Valeo en lui décernant le prix de « Supplier of the Year » dans la catégorie des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS). Le Groupe a également été distingué pour son expertise dans les technologies de chauffage, ventilation et climatisation (HVAC), confirmant ainsi la solidité de son partenariat avec GM et son rôle clé dans la mobilité.

22 Mai – Valeo remporte deux prix d’or lors du Grand Prix de la Créativité RH. Valeo a été récompensé dans la catégorie « Marque Employeur » pour le succès de sa nouvelle plateforme de marque employeur « Challenge drives us forward », ainsi que dans la catégorie « Communication Interne & Engagement des Collaborateurs » pour son programme interne d’ambassadeurs collaborateurs, V-signers.

Glossaire financier

Les prises de commandes correspondent aux commandes matérialisant l’attribution des marchés, par des constructeurs sur la période, à Valeo et aux coentreprises et entreprises associées à hauteur de la quote-part d'intérêt de Valeo dans ces sociétés. Elles sont valorisées sur la base des meilleures estimations raisonnables de Valeo en termes de volumes, prix de vente et durée de vie. Les éventuelles annulations de commandes sont également prises en compte. Agrégat non audité.

À périmètre et taux de change constants (ou à pcc) : l'effet de change se calcule en appliquant au chiffre d’affaires de la période en cours le taux de change de la période précédente. L'effet périmètre se calcule en corrigeant le chiffre d’affaires par élimination (ou par addition en cas de changement de méthode de consolidation) afin d'avoir une période antérieure comparable à la période actuelle.

La marge opérationnelle correspond au résultat opérationnel avant autres produits et charges et avant la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence.

L'EBITDA ajusté correspond (i) à la marge opérationnelle avant amortissements, pertes de valeur (comprises dans la marge opérationnelle) et effet des subventions publiques sur actifs non courants, et (ii) aux dividendes nets reçus des sociétés mises en équivalence.

Le cash flow libre correspond aux flux nets de trésorerie des activités opérationnelles, après neutralisation de la variation des cessions de créances commerciales non récurrentes et après prise en compte des acquisitions et cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles, de la part considérée comme remboursement du capital des paiements locatifs et des intérêts financiers nets.

Le cash flow net correspond au cash flow libre après prise en compte (i) des flux d'investissement relatifs aux acquisitions et cessions de participations et à la variation de certains éléments inscrits en actifs financiers non courants, (ii) des flux sur opérations de financement relatifs aux dividendes versés, aux ventes (rachats) d’actions propres, aux intérêts financiers versés et reçus, et aux rachats de participations sans prise de contrôle et (iii) de la variation des cessions de créances commerciales non récurrentes.

L’endettement financier net comprend l’ensemble des dettes financières à long terme, les dettes liées aux options de vente accordées aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle, les crédits à court terme et découverts bancaires sous déduction des prêts et autres actifs financiers à long terme, de la trésorerie et équivalents de trésorerie ainsi que la juste valeur des instruments dérivés sur risque de change et sur risque de taux associés à l'un de ces éléments.

Le ROCE, ou la rentabilité des capitaux employés, correspond à la marge opérationnelle (y compris la quotepart dans les résultats des sociétés mises en équivalence) rapportée aux capitaux employés (y compris la participation dans les sociétés mises en équivalence), hors goodwill.

Le ROA, ou la rentabilité des actifs, correspond au résultat opérationnel rapporté aux capitaux employés (y compris la participation dans les sociétés mises en équivalence), goodwill inclus.

ANNEXES

Chiffre d'affaires

Chiffre d’affaires T2(en millions d’euros) En % du CA T2 2026 T2 2025 Variation Var. à pcc* Changes Périmètre Première monte 82% 4 300 4 404 -2,4% -0,5% -1,2% -0,7% Remplacement 10% 544 540 +0,8% +2,3% -1,4% -0,1% Divers 8% 414 403 +2,7% +3,6% -1,0% +0,1% TOTAL 100% 5 258 5 347 -1,7% +0,1% -1,2% -0,6% * À périmètre et taux de change constants

Chiffre d’affaires par région de destination

Chiffre d’affaires première monte(en millions d’euros) En % du CA T2 2026 T2 2025 Var. à pcc * Perf. ** Europe et Afrique 50% 2 154 2 254 -3,9% -3 pts Asie hors Chine 16% 688 685 +9,3% +6 pts Chine 12% 515 552 -8,8% -6 pts Amérique du Nord 20% 855 839 +5,1% +5 pts Amérique du Sud 2% 87 75 +9,8% +2 pts TOTAL 100% 4 300 4 404 -0,5% 0 PT * À périmètre et taux de change constants. ** Sur la base des estimations de production automobile S&P Global Mobility le 16 juillet 2026

Chiffre d'affaires par Division

Chiffre d’affaires des Divisions(en millions d’euros) T2 2026 T2 2025 Var. CA Var. CA OEM * Perf. ** POWER 2 533 2 680 -5,5% -1,1% -1 pt BRAIN 1 330 1 288 +3,3% +0,1% 0 pt LIGHT 1 386 1 374 +0,9% -0,2% 0 pt AUTRES 9 5 ns ns ns GROUPE 5 258 5 347 -1,7% -0,5% 0 PT * À périmètre et taux de change constants ** Sur la base des estimations de production automobile S&P Global Mobility le 16 juillet 2026

Recherche et développement S1 2026

S1 2026 S1 2025 Variation Chiffre d’affaires (en m€) 10 378 10 660 -3% Frais de Recherche et Développement bruts (en m€) -1 218 -1 256 -3% (en % du CA) -11,7% -11,8% -0,1 pt Frais de développement immobilisés (en m€) 443 468 -5% (en % du CA) 4,3% 4,4% -0,1 pt Amortissements et pertes de valeur des frais de développement immobilisés* (en m€) -408 -385 +6% (en % du CA) -3,9% -3,6% +0,3 pt Impact IFRS (en m€) 35 83 -58% (en % du CA) 0,3% 0,8% -0,5 pt Subventions et autres produits (en m€) 38 58 -34% Mouvements de provisions (en m€) 2 - ns Frais de Recherche et Développement (en m€) -1 142 -1 115 +2% (en % du CA) -11,0% -10,5% +0,5 pt * Uniquement pertes de valeurs comprises dans la marge opérationnelle

SAFE HARBOR

Les déclarations contenues dans ce document, qui ne sont pas des faits historiques, constituent des « déclarations prospectives » (« Forward Looking Statements »). Elles comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Bien que la Direction de Valeo estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables à la date de publication du présent document, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux éléments, risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement hors du contrôle de Valeo, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou prévus dans les déclarations prospectives. De tels éléments sont, entre autres, la capacité de l’entreprise à générer des économies ou des gains de productivité pour compenser des réductions de prix négociées ou imposées. Les risques et incertitudes auxquels est exposé Valeo comprennent notamment les risques liés au métier d’équipementier automobile ainsi qu’au développement et au lancement de nouveaux produits, les risques liés à l’environnement économique et géopolitique prévalant au niveau régional ou mondial, les risques industriels et environnementaux, ainsi que les risques et incertitudes développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Valeo auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), y compris ceux énumérés sous la section « Facteurs de Risques » du Document d’enregistrement universel 2025 de Valeo enregistré auprès de l’AMF le 31 mars 2026 (sous le numéro D.26-0184).

Par ailleurs, d'autres risques, non identifiés ou considérés comme non significatifs par le Groupe pourraient avoir le même effet défavorable et les investisseurs pourraient perdre tout ou partie de leur investissement. Les déclarations prospectives sont données uniquement à la date du présent document et Valeo ne prend aucun engagement de mettre à jour les déclarations prospectives afin d'intégrer tous évènements ou circonstances qui interviendraient postérieurement à la publication de ce document. Valeo n'accepte aucune responsabilité pour les analyses émises par des analystes ou pour toute autre information préparée par des tiers, éventuellement mentionnées dans ce document. Valeo n'entend pas étudier et ne confirmera pas les estimations des analystes.

À propos de Valeo

Valeo est un leader technologique mondial qui conçoit des solutions et systèmes innovants pour ses partenaires automobiles et technologiques. Le Groupe est organisé autour de ses Divisions POWER, BRAIN et LIGHT, et de Valeo Service qui propose des solutions pour l'après-vente et les nouvelles formes de mobilité.

Valeo s'engage à rendre la mobilité plus sûre, durable et abordable pour tous. Le Groupe est au cœur de la voiture de demain qui sera électrifiée, plus sûre et pilotée par le logiciel. Il s'appuie sur son empreinte industrielle mondiale et son leadership technologique dans l'électrification, les systèmes avancés d'aide à la conduite, l'éclairage et les logiciels, pour capter une part croissante de la valeur par véhicule.

Valeo est coté à la Bourse de Paris.

Valeo en bref : 20,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2025 | 100 000 employés dans le monde | 29 pays | 149 sites de production | 59 centres de R&D | 19 plateformes de distribution (au 26 février 2026).

Plus d’informations sur www.valeo.com

Retrouvez tous nos communiqués de presse : https://www.valeo.com/fr/communiques-presse/

Contacts presse

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Relations investisseurs

Marisa Baldo | marisa.baldo@valeo.com

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1 Cf. glossaire financier, page 9.





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