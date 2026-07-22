SYNERGIE : Chiffre d'affaires Premier semestre 2026

COMMUNIQUÉ FINANCIER | 22 juillet 2026, 17h45

CHIFFRE D’AFFAIRES 1ER SEMESTRE 2026

SYNERGIE poursuit sa croissance au premier semestre 2026 et réalise un chiffre d'affaires de 1 709,0 M€, en progression de +7,9% (+2,3% en organique)

en M€ T2 2026 T2 2025 Variation S1 2026 S1 2025 Variation International 586,8 493,8 +18,8% 1 086,5 957,5 +13,5% France 327,2 332,3 -1,5% 622,5 626,1 -0,6% Total 914,0 826,1 +10,6% 1 709,0 1 583,6 +7,9%

SYNERGIE réalise un chiffre d’affaires semestriel de 1 709,0 M€, en croissance de +7,9% par rapport au premier semestre 2025 (+2,3% à devise et périmètre constants). Cette performance reflète la contribution des acquisitions réalisées au Canada et en Suisse , générant un effet périmètre de 89,4 M€ et la résilience des activités historiques dans un environnement économique et géopolitique dégradé. L’International représente désormais 63,6% du chiffre d’affaires du Groupe contre 60,5% au premier semestre 2025.

L’International enregistre une croissance de +13,5%, soutenue par l’effet périmètre des acquisitions en Suisse et au Canada et par une croissance organique de +4,1% traduisant la progression des activités historiques.

En Europe du Sud la croissance reste soutenue (+10,4%), portée par le dynamisme de ses marchés. L’Europe du Nord et de l’Est progresse de +5,6% (-3,5% à devise et périmètre constants), soutenue par l’intégration des activités suisses, tandis qu’à périmètre constant l’activité demeure pénalisée par un environnement de marché toujours atone. Hors Europe, le chiffre d’affaires bénéficie de l’intégration d’Agilus au Canada.

En France, le chiffre d’affaires semestriel s’établit à 622,5 M€, en recul de -0,6% par rapport au premier semestre 2025. Après un premier trimestre en croissance, l'activité s'est infléchie au deuxième trimestre, dans un marché qui demeure contrasté.

Dans un environnement international marqué par des incertitudes économiques et géopolitiques renforcées par le conflit au Moyen-Orient, SYNERGIE demeure confiant dans sa capacité à maintenir sa dynamique de croissance tout en restant vigilant et agile dans l’adaptation de ses organisations et de ses offres aux évolutions de ses marchés.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

Publication des résultats semestriels le 23 septembre 2026 après Bourse





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