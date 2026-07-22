CRCAM SUD RHONE ALPES: INFORMATION FINANCIERE SEMESTRIELLE AU 30 JUIN 2026

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES

SOCIETE COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE

Au capital actuel de 69 743 694,25 euros

Siège social : 12 Place de la Résistance - CS 20067 - 38041 GRENOBLE CEDEX 9

402 121 958 RCS GRENOBLE

Une structure financière solide pour poursuivre l’accompagnement de nos clients et soutenir l’économie du territoire

Information financière semestrielle : Résultats au 30 juin 2026

Le Conseil d’Administration du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a, dans sa séance du 22 juillet 2026, arrêté les comptes au 30 juin 2026.

Activité Commerciale

Chiffres clés (en millions €) 30/06/2025 30/06/2026 Variation Encours de crédits capital 20 711 21 220 +2,5 % dont crédits habitat 13 725 14 056 + 2,4 % Encours collecte 27 393 28 433 + 3,8 % Nombre de contrats assurance

et prévoyance 555 236 565 566 + 1,9 %

Activité Crédit

Les encours de crédits à 21,2 Mds€ ont progressé de 2,5% entre juin 2025 et juin 2026 du fait de la bonne dynamique de l’activité depuis plusieurs trimestres. Les crédits habitat contribuent largement à cette progression avec une hausse de l’encours de 2,4% sur la période.

Témoin de cette bonne dynamique, les réalisations de crédits au cours du premier semestre 2026 atteignent 1 466 M€ en hausse de 15.2% vs S1 2025. Celles des crédits habitats sont en hausse de 21,7% à 796 M€.

Activité Collecte

L’encours de collecte reste dynamique avec une croissance de 3,8% sur un an pour atteindre 28,4 Mds€.

La collecte bilan progresse de 1,5% sur 12 mois pour atteindre 18,7 Md€

L’encours hors-bilan augmente de 8,8% sous l’effet d’une collecte dynamique soutenue par des effets d’arbitrage entre la collecte bilan (DAT et livrets réglementés) et les placements plus rémunérateurs de l’assurance-vie.

Activité Assurance et prévoyance

Le portefeuille de contrats IARD et Prévoyance progresse de 1,9 % pour atteindre 565 500 contrats à fin juin 2026, avec plus de 38 200 nouveaux contrats souscrits sur le 1er semestre (stable par rapport au 1er semestre 2025).

Développement fonds de commerce

La base clientèle progresse de 0,7% sur 1 an pour s’établir à près de 794 000 clients. Le stock de dépôts à vue continue de progresser à plus de 665 000 comptes à fin juin, soit une évolution de 2,8 % sur un an. L’offre Ma Banque au Quotidien, lancée fin 2021, équipe plus de 194 400 clients. Le nombre de sociétaires s’élèvent quant à lui à plus de 401 000, en progression de 1,7% sur un an.





Résultats financiers





Chiffres clés (en millions €) 30/06/2025 30/06/2026 Variation Produit Net Bancaire (PNB) 243,3 269,3 +10,7 % Charges de fonctionnement -151,6 -150,9 -0.4% Résultat Brut d’Exploitation 91,7 118,3 +29,0% Coefficient d’Exploitation 62,3% 56,1% -6,2 pts Résultat Net Social 67,2 75,7 +12,7% Résultat Net Consolidé (RNPG) 71,4 87,4 + 22,3 %





Le PNB de la Caisse régionale Sud Rhône Alpes s’établit à 269,3 M€ au 30 juin 2026, en hausse de 10,7 % sur un an. La marge d‘intermédiation progresse de 37,9% illustrant l’impact positif du nouveau contexte de taux avec une pentification de la courbe. Les revenus liés aux placements progressent de 3,2 % et les revenus liés aux commissions progressent de 2,4%.

Les charges de fonctionnement, d’un montant de 150,9 M€, enregistrent une baisse de 0,4% sur un an liée notamment à un effet de base favorable alors que des dépenses exceptionnelles en 2025 n’ont pas été reconduites (matériel informatique, projet d’entreprise).

Le coût du risque atteint 25,2 M€ sur le semestre en hausse par rapport à 2025 (19,1 M€). Cette hausse reflète notamment la prudence retenue dans le scénario économique à la suite du conflit au Moyen Orient. Le taux de CDL (Créances Douteuses et Litigieuses) en capital sur encours se dégrade à 1,99 % (versus 1.81% en juin 2025).

Après prise en compte de l’impôt sur les sociétés, le résultat net social à fin juin 2026 s’établit à 75,7 M€, en hausse de 12,7 % sur un an.

Compte tenu des retraitements liés aux normes IFRS et de la prise en compte des résultats des structures consolidées, le résultat net consolidé semestriel part du groupe s’établit à 87,4 M€, en hausse de 22,3% comparé au premier semestre 2025.

Structure financière





La collecte apportée par la clientèle et conservée au bilan s’élève à 16,6 Md€, représentant environ 60 % du bilan de la Caisse régionale. Le complément est constitué soit par des fonds propres soit par le refinancement intragroupe. Le ratio crédits/collecte bilan conservée est de 128 % au 30 juin 2026. Les prêts octroyés à la clientèle représentent près de 78 % du bilan.

L’endettement de marché court terme est de 1,4 Md€, couvert par les réserves de liquidité (titres liquéfiables, créances mobilisables BCE) d’une valeur de 4,1 Md€. Le ratio LCR calculé sur la moyenne des 12 derniers mois s'élève à 111,3 % pour une exigence réglementaire de 100%. Il est de 108 % au 30 juin 2026.

Nos fonds propres prudentiels, composés en quasi-intégralité de Core Tier one, s’élèvent à 1,94 Md€ (données 31/03/2026). La Caisse régionale dispose d’un niveau de solvabilité élevé avec un ratio CRD5 à 22,91 %.

En conclusion, le niveau des ratios du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes confirme la robustesse de la Caisse régionale ainsi que sa capacité de développement et d’accompagnement de ses clients sur son territoire.





Certificat Coopératif d'Investissement (CCI)



Le cours du CCI Sud Rhône Alpes s’élève à 230,50 € au 30 juin 2026, en hausse de 21,9% depuis le début de l’année et de 52% sur 12 mois glissants. En intégrant le dividende de 6,27 € distribué en juin 2026, la hausse sur 12 mois glissants est de 50,2%.

Perspectives 2026

L'année s'annonce riche en défis et en opportunités. Dans ce contexte, la Caisse régionale ainsi que le Groupe Crédit Agricole réaffirment leur volonté d'accompagner tous les clients, sur tous leurs univers de besoins et via tous les canaux. Le développement digital constituera ainsi l'une de nos priorités majeures, en complément de notre présence de proximité. Le lancement récent du parcours habitat 100% digital avec un accord de principe en quelques minutes en est une belle illustration.

Par ailleurs, face aux grandes transitions qui transforment nos territoires – énergie verte, agriculture, tourisme et mobilité douce – nous poursuivons nos efforts pour financer, conseiller et connecter les acteurs économiques. Notre objectif : accompagner durablement la transformation de notre territoire.

Forte de son modèle mutualiste robuste et diversifié, la Caisse Régionale poursuit cette trajectoire avec la même ambition : être un banquier-assureur utile, engagé et proche de tous.

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Retrouvez toutes les informations réglementées

Sur le site de la Caisse régionale www.ca-sudrhonealpes.fr

Compartiment C — ISIN : FR0000045346

Responsable de l’information financière : Cloé NEFUSSI - E-mail : cloe.nefussi@ca-sudrhonealpes.fr





Pièce jointe