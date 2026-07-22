Communiqué de presse

22 juillet 2026

Equans annonce l’acquisition d’une participation majoritaire dans l’entreprise australienne CV Services Pty Ltd

Avec cette acquisition, Equans confirme sa stratégie de croissance externe par bolt-on dans des géographies porteuses et renforce sa position sur le marché australien. CV Services est un fournisseur de premier plan de services techniques multidisciplinaires, proposant des solutions dans les domaines des infrastructures, de la construction, des services, des médias et de la signalétique.

Basée dans le Queensland, en Australie, CV Services accompagne des clients publics et privés depuis plus de 20 ans sur l’ensemble du cycle de vie des actifs, en s’appuyant sur des relations clients de long terme et des équipes hautement qualifiées. CV Services emploie 880 personnes et son chiffre d’affaires 2026 est de 260mAUD1.

Richard Dujardin, CEO d’Equans Australia, a déclaré : «CV Services est parfaitement complémentaire aux activités existantes d’Equans en Australie ainsi qu’à sa trajectoire de croissance. Nous sommes très heureux d’accueillir Andrew McMaster, CEO de CV Services, ainsi que ses équipes au sein d’Equans, avec lesquels nous partageons déjà les mêmes valeurs et le même engagement à offrir l’excellence à l’ensemble de nos clients. »

Andrew McMaster, CEO de CV Services, a ajouté : « Cette opération marque un nouveau chapitre passionnant dans l’histoire de CV Services. L’arrivée d’Equans en tant qu’actionnaire majoritaire ouvre de nouvelles opportunités pour nos collaborateurs grâce à l’accès à une expertise mondiale, à des compétences élargies et à de nouvelles perspectives de carrière. Pour nos clients, cela signifie davantage de ressources et de capacités pour répondre à leurs besoins aujourd’hui comme à l’avenir.»

A propos d’Equans

Equans est un leader mondial du secteur de l’énergie et des services avec des opérations dans 20 pays, 83 000 collaborateurs présents sur 5 continents et un chiffre d’affaires de 18,7 milliards d’euros en 2025. Equans conçoit, installe et fournit des solutions sur mesure pour améliorer les équipements, systèmes et processus techniques de ses clients et optimiser leur utilisation dans le cadre de leurs transitions énergétique, industrielle et numérique. Grâce à une forte empreinte locale basée sur ses marques historiques et une expertise technique de premier plan, les experts hautement qualifiés d’Equans sont capables d’accompagner les régions, les villes, les industries et les bâtiments dans les domaines du CVC (chauffage, ventilation et climatisation), de la réfrigération et de la sécurité incendie, de la gestion des installations, du numérique et des TIC, de l’électricité, de la mécanique et de la robotique. Equans est le leader sur les principaux marchés européens (France, Suisse, Belgique, Pays-Bas et Royaume-Uni) et dispose également d’une solide présence aux États-Unis et en Amérique latine. www.equans.com - Media contact: contact-media@equans.com

A propos de CV Services

Depuis sa création en 2004, CV est passée d’une petite entreprise de signalétique à un fournisseur de services pluridisciplinaire proposant des solutions intégrées dans les domaines des infrastructures, de la construction, de la maintenance d’actifs, de l’énergie et de la signalétique. Nous comptons aujourd’hui plus de 900 collaborateurs et disposons de bureaux répartis sur toute la côte est de l’Australie, ce qui nous permet d’accompagner nos clients dans l’ensemble de la région Asie-Pacifique. www.cvsg.com.au

1 En Australie, l’exercice financier s’étend du 30 juin au 30 juin.

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