HPQ annonce un règlement de dette par émission d’unités

MONTRÉAL, 22 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- HPQ Silicium Inc. (« HPQ » ou « la Société ») (TSX-V: HPQ, OTCQB: HPQFF, FRA: O08), une entreprise technologique axée sur l’innovation dans les matériaux avancés et les technologies de procédés critiques, est heureuse d’annoncer qu’elle a conclu une entente avec un créancier sans lien de dépendance relativement au règlement, au moyen d’unités de la Société émises à un prix supérieur au cours du marché, d’une dette qui aurait autrement été payable en espèces.

À la suite de cette entente, le conseil d’administration de la Société a approuvé le règlement d’une dette totalisant 70 625 $, due à un créancier sans lien de dépendance pour des services rendus à la Société entre mai 2025 et juillet 2026.

Aux termes de l’entente, la dette de 70 625 $ sera réglée par l’émission de 353 125 unités au prix de 0,20 $ l’unité. Chaque unité sera composée d’une action ordinaire et d’un bon de souscription d’action ordinaire. Chaque bon de souscription permettra à son détenteur d’acquérir une action ordinaire au prix de 0,25 $ pendant une période de quatre (4) ans suivant la date de clôture de la transaction. Les actions émises dans le cadre du règlement de dette seront assujetties à une période de détention obligatoire de quatre (4) mois et un (1) jour suivant la date de clôture de la transaction.

Le règlement de la dette ainsi que l’émission des titres qui en découle demeurent assujettis à l’approbation de la Bourse de croissance TSX et des autorités réglementaires compétentes.

« Le fait que le créancier ait accepté de recevoir des unités de HPQ à un prix d’environ 20 % supérieur au cours récent du marché témoigne de sa confiance envers la valeur à long terme de la Société, tout en permettant à HPQ de préserver ses liquidités afin de poursuivre l’exécution de sa stratégie de commercialisation », a déclaré Bernard Tourillon, président du conseil, président et chef de la direction de HPQ Silicium inc.

Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat de titres aux États-Unis. Les titres n’ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu du United States Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi américaine sur les valeurs mobilières »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un État américain. En conséquence, ils ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des « U.S. Persons », à moins d’être dûment inscrits ou de bénéficier d’une dispense applicable aux exigences d’inscription prévues par la Loi américaine sur les valeurs mobilières et les lois étatiques applicables.

À propos de HPQ Silicium

HPQ Silicium inc. est un émetteur industriel québécois coté à la Bourse de croissance TSX, (TSX-V : HPQ) axé sur l’innovation dans les matériaux avancés et le développement de procédés critiques.

En partenariat avec son collaborateur en recherche et développement, Novacium, dont HPQ est actionnaire, la Société développe des matériaux d'anode à base de silicium de nouvelle (Gen3 et Gen4) destinés aux batteries, poursuit la commercialisation de ses cellules lithium-ion ENDURA+ et développe des technologies révolutionnaires de production d'hydrogène propre et de valorisation énergétique des matières résiduelles, pour lesquelles HPQ détient les droits exclusifs pour l'Amérique du Nord.

HPQ poursuit également le développement de technologies exclusives visant à devenir un producteur à faible coût et sans émissions de CO₂ de silice pyrogénée, avec le soutien technique de PyroGenèse Inc. Ensemble, ces initiatives positionnent HPQ afin de tirer parti des occasions de croissance dans les marchés du stockage d'énergie, de l'hydrogène propre et des matériaux avancés, des secteurs essentiels à l'atteinte des objectifs mondiaux de carboneutralité.

Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site www.hpqsilicon.com.

Mise en garde concernant les informations prospectives

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs fondés sur certaines hypothèses relatives à la performance technologique, à la demande du marché, aux permis, au financement, aux chaînes d’approvisionnement et aux conditions économiques. Ces énoncés comportent des risques importants, notamment des retards, des enjeux réglementaires, la concurrence, la disponibilité du financement et des incertitudes macroéconomiques. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux anticipés. Les facteurs de risque détaillés sont présentés dans la notice annuelle de HPQ disponible sur SEDAR+. Les énoncés prospectifs sont fournis uniquement afin d’exposer les attentes et objectifs futurs de la direction.

Une mise en garde plus détaillée concernant les informations prospectives liées au projet de Réacteur de silice pyrogénée de HPQ est disponible en téléchargement [ici], celle concernant le projet de batteries HPQ Endura+ est disponible en téléchargement [ici], et celle concernant la technologie METAGENE™ est disponible en téléchargement [ici].

Des renseignements supplémentaires concernant la Société sont disponibles dans la base de données SEDAR+ (www.sedarplus.ca) ainsi que sur le site Web de la Société à l’adresse www.hpqsilicon.com/fr.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation n’assument la responsabilité de l’exactitude ou du caractère adéquat du présent communiqué.

Le présent communiqué est disponible sur le forum « CEO Verified Discussion Forum » de la Société, une plateforme de discussion modérée favorisant des échanges structurés entre la direction et les actionnaires.

Pour renseignement :

Bernard J. Tourillon, BAA, MBA, président-directeur général

+1 (514) 846-3271

info@hpqsilicon.com