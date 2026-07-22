Dévoilement de la ville hôte des Championnats nationaux de la Légion 2028-2029: Nanaimo est la prochaine destination

OTTAWA, Ontario, 22 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Légion royale canadienne a le plaisir d’annoncer que Nanaimo, en Colombie-Britannique, sera la prochaine ville hôte des Championnats nationaux d’athlétisme pour les jeunes de la Légion en 2028 et 2029.

« L’enthousiasme débordant de l’équipe organisatrice de Nanaimo est exactement ce qu’il faut pour assurer le succès de ces jeux », déclare le président national, Berkley Lawrence. « Il ne fait aucun doute qu’avec la collaboration de notre Direction de la Colombie-Britannique et le soutien de la filiale locale, nos hôtes veilleront à ce que les concurrents profitent d’un événement sportif organisé de main de maître et passent un excellent moment dans cette magnifique ville ! »

Le maire de Nanaimo, Leonard Krog, affirme que sa communauté se réjouit d’accueillir cet événement national, tout en partageant les atouts de la ville, notamment son cadre naturel exceptionnel.

« Nous sommes heureux et fiers d’accueillir les Championnats nationaux d’athlétisme pour les jeunes de la Légion à Nanaimo », déclare le maire Leonard Krog. « Cet événement prestigieux réunit les meilleurs jeunes athlètes du Canada et célèbre le dévouement, la persévérance et l’esprit sportif qui inspirent les communautés de tout le pays. Nanaimo a l’honneur d’accueillir les athlètes, les entraîneurs, les officiels, les bénévoles et les familles qui rendent ces championnats possibles. Nous avons hâte d’offrir une expérience exceptionnelle, tant sur la piste qu’en dehors, en témoignant de la chaleur et de l’hospitalité de notre communauté tout en faisant découvrir la beauté naturelle qui fait de Nanaimo un lieu si unique pour visiter, vivre, travailler et se divertir. »

La compétition se déroulera au stade Rotary Bowl de Nanaimo aux dates suivantes :

Nanaimo 2028 : dates de la compétition du 11-13 août

Nanaimo 2029 : dates de la compétition du 10-12 août

Louis Beaudoin, président du club d’athlétisme de Nanaimo (Nanaimo Track & Field Club), exprime l’enthousiasme de son club à l’idée d’accueillir cet événement, qui se tiendra à Nanaimo deux années consécutives.

« Le club d’athlétisme de Nanaimo est ravi que la ville ait été choisie pour accueillir les Championnats nationaux d’athlétisme pour les jeunes de la Légion en 2028 et 2029 », dit Beaudoin. « Nous sommes impatients d’accueillir les meilleurs jeunes athlètes, entraîneurs, officiels, bénévoles et familles du Canada au Rotary Bowl, et de collaborer avec nos partenaires communautaires pour offrir une expérience mémorable lors de ces championnats », affirme-t-il.

Parmi les autres partenaires clés figurent Athlétisme Canada, la Direction de la Colombie-Britannique de la Légion et Tourism Nanaimo.

« Nanaimo s’est forgé une solide réputation en tant que destination capable d’accueillir avec succès un large éventail d’événements sportifs, allant des tournois communautaires aux championnats nationaux », déclare Carly Pereboom, présidente-directrice générale de Tourism Nanaimo. « Accueillir les championnats nationaux d’athlétisme pour les jeunes de la Légion en 2028 et 2029 est une nouvelle occasion de mettre en valeur tout ce que Nanaimo a à offrir, tout en générant des retombées économiques durables pour notre communauté. »

Près de 1 000 athlètes venus de tout le pays sont attendus à Nanaimo à partir de 2028. Les championnats nationaux de la Légion constituent la seule compétition d’athlétisme au Canada destinée aux catégories d’âge des moins de 16 ans et des moins de 18 ans. Cette compétition de haut niveau est née du soutien et de la promotion, par les membres de la Légion, du sport chez les jeunes en tant qu’activité saine destinée à aider les enfants dont le père ou la mère servait à l’étranger ou avait servi au sein des Forces armées canadiennes. La Légion a par la suite mis sur pied des programmes d’athlétisme pour les jeunes aux échelons local, provincial et national, programmes qui aboutissent aujourd’hui à ces championnats.

« Il s’agit certes d’une compétition sportive, mais c’est aussi une occasion de grandir et de se faire de nouveaux amis », déclare Trevor Jenvenne, président du Comité national des sports de la Légion et vice-président national. « L’équipe organisatrice de Nanaimo se prépare déjà à offrir aux concurrents une expérience de premier ordre, tant sur le terrain qu’en dehors ! »

La Légion royale canadienne parraine des centaines d’athlètes chaque année, grâce au soutien de ses filiales et de ses commandements provinciaux et territoriaux. Plusieurs centaines d’autres jeunes y participent en tant qu’athlètes de la catégorie « Ouverte ». Bon nombre d’anciens participants aux Championnats nationaux de la Légion accèdent par la suite à la compétition internationale, y compris aux Jeux olympiques.

Les villes hôtes accueillent généralement les jeux deux années consécutives ; les éditions 2026 et 2027 des Championnats nationaux de la Légion se tiendront à Regina, en Saskatchewan aux dates suivantes :

Régina 2026 : dates de la compétition du 7-9 août

Régina 2027 : dates de la compétition du 6-8 août

Pour en savoir plus sur les Championnats nationaux de la Légion, veuillez consulter le site Legion.ca.

À propos de La Légion royale canadienne

Incorporée en 1926, la Légion est le plus grand organisme de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d’une portée pancanadienne, la Légion compte aussi des filiales aux États-Unis et en Europe. La force de la Légion lui est transmise par ses plus de 300 000 membres, dont plusieurs consacrent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale.

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À propos de Tourism Nanaimo

Tourism Nanaimo est l’organisme officiel de gestion de la destination de Nanaimo, en Colombie-Britannique ; il joue un rôle central dans la planification de l’activité touristique de la ville et dans la manière dont celle-ci en tire parti. Plutôt que de se concentrer uniquement sur la promotion, Tourism Nanaimo intervient dans des domaines variés — tels que la planification de la destination, le développement d’expériences et de produits, l’attraction d’événements et de clientèle d’affaires, ainsi que les investissements stratégiques — afin de garantir que l’économie touristique contribue au bien-être général de la communauté. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.tourismnanaimo.com

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