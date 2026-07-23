Union Pacific et le CN concluent une entente visant à élargir les occasions offertes aux clients dans le cadre de la fusion

MONTRÉAL, 22 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) et Union Pacific (NYSE : UNP) ont annoncé aujourd’hui la signature d’un protocole d’entente exécutoire établissant un cadre pour permettre au CN d’obtenir un accès concurrentiel dans le cadre de l’opération proposée entre Union Pacific et Norfolk Southern (NYSE : NSC).

L’entente de règlement préserve les options des clients et résout les enjeux de propriété des terminaux ferroviaires, tout en accroissant la présence du CN dans le Midwest et en réaffirmant la protection des points d’accès pour tous les clients et les chemins de fer.

Aux termes de l’entente de règlement, qui est subordonné à l’approbation du Surface Transportation Board (STB) et à la finalisation de la fusion :

Le CN obtient l’accès aux installations des expéditeurs lorsque les options des chemins de fer de classe I sont réduites de 2 à 1 ou de 3 à 2 , si le contexte commercial et l’exploitation le permettent.





, si le contexte commercial et l’exploitation le permettent. Le CN acquiert les participations de Norfolk Southern dans la Kansas City Terminal Railway Company (KCT) et la Terminal Railroad Association of St. Louis (TRRA).





dans la Kansas City Terminal Railway Company (KCT) et la Terminal Railroad Association of St. Louis (TRRA). Le CN obtient un nouvel accès au Midwest grâce aux droits généraux entre Tuscola, en Illinois, et East St. Louis, en Illinois, et aux droits de desservir les clients entre St. Louis, au Missouri, et Kansas City, au Missouri. Pour la première fois, le CN sera présent au cœur de Kansas City, grâce à l’utilisation du triage Neff d’Union Pacific.





grâce aux droits généraux entre Tuscola, en Illinois, et East St. Louis, en Illinois, et aux droits de desservir les clients entre St. Louis, au Missouri, et Kansas City, au Missouri. Pour la première fois, le CN sera présent au cœur de Kansas City, grâce à l’utilisation du triage Neff d’Union Pacific. Le CN ne s’opposera pas à la fusion entre Union Pacific et Norfolk Southern. Les deux parties collaboreront dans le cadre du processus du STB afin d’assurer la mise en œuvre de cette entente.





« Dès le premier jour, nous avons affirmé que notre fusion avec Norfolk Southern préserverait et renforcerait nos options concurrentielles et créerait un secteur ferroviaire plus fort qui offre un meilleur service aux clients », a déclaré Jim Vena, PDG d’Union Pacific. « Cette entente de règlement renforce ces engagements en accordant un accès et des droits d’exploitation élargis à un concurrent redoutable. »

« Alors que le secteur ferroviaire envisage d’importants changements structurels, il est essentiel que les clients continuent de profiter d’une véritable concurrence et de choix », a déclaré Tracy Robinson, présidente-directrice générale du CN. « Ce cadre permettrait de préserver l’accès concurrentiel aux principaux marchés, notamment Kansas City, tout en positionnant le CN de manière à ce qu’il continue à offrir des options fiables et efficaces à ses clients partout en Amérique du Nord. »

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces énoncés, de par leur caractère prospectif, impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses. Le CN et Union Pacific préviennent que leurs hypothèses pourraient ne pas s’avérer et qu’en raison de la conjoncture économique actuelle, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d’incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent se reconnaître à l’emploi de termes comme « croit », « prévoit », « s’attend à », « présume », « perspective », « planifie », « vise » ou d’autres termes semblables. Les énoncés prospectifs sont fondés sur l’information disponible à la date où ils sont formulés. Le CN et Union Pacific ne peuvent être tenu de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour tenir compte d’événements futurs, de changements de situations ou de changements de convictions, à moins que ne l’exigent les lois applicables sur les valeurs mobilières. Si le CN ou Union Pacific décidait de mettre à jour un énoncé prospectif, il ne faudrait pas en conclure qu’ils feront d’autres mises à jour relatives à cet énoncé, à des questions connexes ou à tout autre énoncé de nature prospective.

À propos du CN

Le CN propulse l’économie en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et à ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest des États-Unis et à la côte du Golfe aux États-Unis, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.

Sources :

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À PROPOS D’UNION PACIFIC

Union Pacific (NYSE : UNP) livre, au moyen d’un service sécuritaire, fiable et efficace, les biens que les familles et les entreprises utilisent au quotidien. Présente dans 23 États de l’ouest des États-Unis, l’entreprise relie ses clients et les collectivités à l’économie mondiale. Le train est le moyen de transport de marchandises le plus écologique, ce qui permet à Union Pacific de protéger les générations futures. Pour en savoir davantage sur Union Pacific, consultez le site www.up.com .

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