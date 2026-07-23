Union Pacific et le CN annoncent une entente visant à améliorer la connectivité ferroviaire en Amérique du Nord

MONTRÉAL, 22 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) et Union Pacific (NYSE : UNP) ont annoncé aujourd’hui la signature d’un protocole d’entente exécutoire qui renforcera le service ferroviaire dans toute l’Amérique du Nord, améliorant ainsi la capacité des deux chemins de fer à desservir leurs clients.

L’entente confère à Union Pacific des droits d’exploitation élargis sur le corridor Elgin, Joliet and Eastern (EJ&E) du CN par Chicago, tout en accordant au CN de nouveaux droits sur le réseau d’Union Pacific entre Memphis, au Tennessee, et Eagle Pass, au Texas, pour faciliter le transport des marchandises entre le Canada et le Mexique.

« Nous sommes ravis d’avoir conclu une entente avec Union Pacific pour accroître l’accès du CN au Mexique. Il s’agit d’un prolongement naturel de notre présence nord-sud qui ouvrira de nouveaux trajets pour les clients, offrira un plus grand choix et renforcera les liens entre le Canada et le Mexique », a déclaré Tracy Robinson, présidente-directrice générale du CN. « En étendant notre portée, nous créons de nouvelles occasions de croissance tout en continuant à offrir le service sécuritaire et fiable auquel s’attendent nos clients. Cela représente un autre exemple de l’engagement du CN à renforcer la compétitivité du secteur ferroviaire en Amérique du Nord. »

« J’ai constaté par moi-même les avantages que peut offrir la ligne de l’EJ&E contournant Chicago à un chemin de fer, et nous nous réjouissons d’avoir accès au moyen le plus rapide pour contourner Chicago », a déclaré Jim Vena, PDG d’Union Pacific.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces énoncés, de par leur caractère prospectif, impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses. Le CN et Union Pacific préviennent que leurs hypothèses pourraient ne pas s’avérer et qu’en raison de la conjoncture économique actuelle, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d’incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent se reconnaître à l’emploi de termes comme « croit », « prévoit », « s’attend à », « présume », « perspective », « planifie », « vise » ou d’autres termes semblables. Les énoncés prospectifs sont fondés sur l’information disponible à la date où ils sont formulés. Le CN et Union Pacific ne peuvent être tenu de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour tenir compte d’événements futurs, de changements de situations ou de changements de convictions, à moins que ne l’exigent les lois applicables sur les valeurs mobilières. Si le CN ou Union Pacific décidait de mettre à jour un énoncé prospectif, il ne faudrait pas en conclure qu’ils feront d’autres mises à jour relatives à cet énoncé, à des questions connexes ou à tout autre énoncé de nature prospective.

À propos du CN

Le CN propulse l’économie en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et à ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest des États-Unis et à la côte du Golfe aux États-Unis, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.

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À PROPOS D’UNION PACIFIC

Union Pacific (NYSE : UNP) livre, au moyen d’un service sécuritaire, fiable et efficace, les biens que les familles et les entreprises utilisent au quotidien. Présente dans 23 États de l’ouest des États-Unis, l’entreprise relie ses clients et les collectivités à l’économie mondiale. Le train est le moyen de transport de marchandises le plus écologique, ce qui permet à Union Pacific de protéger les générations futures. Pour en savoir davantage sur Union Pacific, consultez le site www.up.com.

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