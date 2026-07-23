Air Canada se réjouit de la ratification de la nouvelle convention collective de l’AIMTA, qui représente les employés de l’appui technique, de l’entretien et du soutien opérationnel

Au total, six nouvelles conventions collectives ont été ratifiées à Air Canada cette année

Les nouvelles conventions collectives sont maintenant en vigueur avec tous les principaux syndicats d’Air Canada, à la suite de l’expiration des précédentes conventions collectives de longue durée





MONTRÉAL, 22 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Air Canada est heureuse d’annoncer la ratification d’une nouvelle convention collective avec l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale (AIMTA), qui représente les 11 000 employés de la société aérienne de l’unité de l’appui technique, de l’entretien et du soutien opérationnel (ATESO), et qui comprend les employés de l’Exploitation technique, des Aéroports et du Fret, de la Logistique et de l’Approvisionnement, ainsi que du Service cabine. La convention collective de quatre ans est en vigueur du 1ᵉʳ avril 2026 au 31 mars 2030.

« L’engagement dont ont fait preuve Air Canada et l’AIMTA tout au long de ces négociations reflète notre objectif commun : conclure des ententes concrètes qui soutiennent nos employés et favorisent la croissance continue de l’entreprise, a déclaré Michael Rousseau, président et chef de la direction d’Air Canada. L’une de nos principales priorités était de reconnaître davantage l’expertise et les précieuses contributions de nos employés de l’ATESO. Maintenant que de nouvelles conventions collectives ont été conclues avec tous les principaux syndicats après l’expiration des précédentes conventions collectives de longue durée, nous sommes en bonne position pour faire avancer notre plan stratégique Nouveaux horizons et apporter encore plus de valeur aux parties prenantes d’Air Canada. »

L’AIMTA représente plus de 11 000 employés de l’unité ATESO d’Air Canada, ainsi que les employés des Finances et du personnel de bureau d’Air Canada, en vertu de trois conventions collectives distinctes.

Six conventions collectives ont maintenant été conclues à Air Canada cette année. La plus récente ratification par les employés de l’unité ATESO de la société aérienne fait suite aux ratifications antérieures par ses 170 employés des Finances (AIMTA), ses 115 employés de bureau (AIMTA), ses quelque 6 000 employés du Service clientèle (Unifor), ses 100 préposés à l’Affectation – Opérations aériennes (Unifor) et ses 90 préposés à l’Affectation – Service en vol (Unifor).

À propos d’Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance – le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d’Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l’étranger sur six continents. Air Canada, dont le siège social est à Montréal, détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d’Air Canada, qui compte plus de 10 millions de membres dans le monde, est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d’accumuler ou d’échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, qui en compte plus de 50, et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l’intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre une sélection de forfaits vacances et de forfaits Vols et Hôtel, de circuits, de croisières, de locations de véhicules et d’expériences. Air Canada Cargo, division fret d’Air Canada, dispose de la capacité d’emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d’Air Canada. L’ambition climatique d’Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l’atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d’Air Canada. Les actions d’Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « AC ».

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