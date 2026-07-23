Communiqué de Presse

VELIZY-VILLACOUBLAY, France — 23 juillet 2026

Dassault Systèmes acquiert ArisGlobal pour créer une plateforme d’IA unifiée pour les Sciences de la vie, reliant molécule, patient et résultats du monde réel

ArisGlobal propose une plateforme d’intelligence artificielle native et critique qui couvre les domaines de la réglementation, de la sécurité, de la qualité et des affaires médicales, offrant un référentiel unique à l'industrie des Sciences de la vie





L’association des données patients du monde réel d’ArisGlobal et de l’expertise de pointe de Dassault Systèmes en R&D, développement clinique et production, donne naissance à la première plateforme d’intelligence unifiée du secteur





Cette acquisition permet à Dassault Systèmes, dans le cadre de son déploiement de solutions d’IA industrielle, de bénéficier d’un positionnement unique pour fournir une IA de qualité clinique à grande échelle. Elle offre à l’industrie des Sciences de la vie la possibilité d’améliorer les résultats de santé des patients à un rythme accéléré, en exploitant les 3D UNIV+RSES de Dassault Systèmes





Dassault Systèmes (Euronext Paris : FR0014003TT8, DSY.PA) annonce aujourd’hui avoir signé un accord définitif en vue d'acquérir ArisGlobal, la plateforme d’IA native leader en conformité d’entreprise pour l'industrie des Sciences de la vie. Selon les termes de l'accord, Dassault Systèmes fera l’acquisition d’ArisGlobal pour un montant d'environ 1,8 milliard de dollars en numéraire à la clôture, auquel pourra s’ajouter un complément de prix pouvant atteindre 200 millions de dollars, lié à l’atteinte d’objectifs pluriannuels de chiffre d’affaires liés à l’IA. La transaction a été approuvée à l'unanimité par le Conseil d'administration de Dassault Systèmes.

La plateforme d’IA native ArisGlobal, leader en conformité d’entreprise, accompagne plus de 200 clients, dont la moitié des 50 premiers acteurs mondiaux de la biopharmacie, ainsi que des sociétés de biotechnologie, de technologies médicales, des organismes de recherche sous contrat (CRO) et des autorités sanitaires internationales. Sa plateforme réglementée est très intégrée au sein des opérations critiques de ses clients et traite annuellement plus de 12 millions de rapports sur la sécurité des patients. ArisGlobal, qui compte plus de 1 300 collaborateurs dans le monde, prévoit d’atteindre un chiffre d’affaires de 175 millions de dollars en 2026.

ArisGlobal évolue sur un marché de la conformité particulièrement résilient, avec une croissance à deux chiffres attendue d’ici 2030 pour atteindre 7,5 milliards de dollars, tandis que les logiciels et l’IA devraient représenter une part croissante des dépenses totales. Les grands groupes biopharmaceutiques et les entreprises de technologies médicales déploient les solutions technologiques innovantes d’ArisGlobal de manière transverse afin de suivre et de gérer, à l’échelle mondiale, les événements de sécurité des patients, les affaires médicales ainsi que les procédures complexes de soumission réglementaire et de qualité. Sa plateforme NavaX IA permet de déployer à grande échelle, dans des environnements de production fortement réglementés, une IA répondant aux exigences cliniques. Elle permet de réaliser des gains de productivité de plus de 30%, aidant les clients à automatiser des processus complexes, améliorer la qualité des données, renforcer la conformité et générer une intelligence décisionnelle tout au long du cycle de vie du produit.

L'acquisition d'ArisGlobal accélère l'ambition de Dassault Systèmes de transformer l'industrie des Sciences de la vie en combinant son expertise sectorielle unique en matière de recherche, d'essais cliniques, de production et de qualité, avec le leadership d'ArisGlobal en matière de sécurité et de réglementation dans le monde réel. La création d'un continuum de preuves sur l'ensemble du cycle de vie thérapeutique permet de constituer une plateforme de données et d'intelligence unique au service de l'industrie pour améliorer les performances opérationnelles et développer des thérapies plus sûres et plus innovantes au bénéfice des patients qui en ont besoin.

Pascal Daloz, Directeur Général et Président du Conseil d’administration de Dassault Systèmes, déclare :

« Aujourd’hui marque une étape majeure dans notre ambition de transformer les Sciences de la vie en reliant molécule, patient et résultats dans le monde réel. L’industrie entre dans une nouvelle ère d’innovation, portée par l’intelligence artificielle et l’essor de la médecine de précision, tout en faisant face à une complexité opérationnelle croissante et à un renforcement des exigences réglementaires. Notre vision de virtualiser l’industrie n’a jamais été aussi pertinente. En associant les données du monde réel à notre expertise unique en matière de modélisation et de simulation, cette plateforme unifiée de données et d’intelligence renforce radicalement notre capacité à répondre aux défis persistants du développement de médicaments, permettant à nos clients de mettre plus rapidement à disposition des traitements innovants et plus sûrs. Nous sommes ravis d’accueillir au sein de la famille Dassault Systèmes l’équipe dirigeante exceptionnelle d’ArisGlobal ainsi que ses collaborateurs talentueux. »

Aman Wasan, Directeur Général d’ArisGlobal, ajoute :

« Les Sciences de la vie approchent d’un point d’inflexion fondamental. L’avenir de cette industrie ne reposera pas sur de meilleurs logiciels, mais sur une intelligence connectée. Depuis des décennies, les organisations des Sciences de la vie fonctionnent avec des systèmes fragmentés et des environnements de données déconnectés, couvrant la recherche, le développement et les opérations réglementées. En rejoignant Dassault Systèmes, nous franchissons une étape majeure dans notre vision : offrir aux clients des Sciences de la vie une plateforme d’intelligence intégrée et complète, centrée sur l’IA, qui unifie des ensembles de données fragmentés et permet, in fine, d’améliorer les résultats de santé pour les patients à un rythme accéléré.

Dassault Systèmes est un leader de l’IA basé sur la science, engagé à transformer l’industrie des Sciences de la vie dans son intégralité. Son jumeau virtuel, ses capacités de modélisation et de simulation, combinés à la plateforme technologique et aux capacités d’IA d’ArisGlobal, avec NavaX et XDI, créent une fondation solide sans équivalent. Ensemble, nous aiderons les clients à accélérer l’innovation, à simplifier la complexité et à apprendre en continu à chaque étape du cycle de vie des thérapies, afin de fournir, en définitive, de meilleurs résultats pour les patients.

Je suis personnellement ravi de rejoindre l’organisation Dassault Systèmes et j’ai hâte de concrétiser cette vision ambitieuse. »

Cette acquisition devrait générer des synergies de chiffre d’affaires et, compte tenu du profil financier attractif d’ArisGlobal et de ses marges solides, en phase avec celles de Dassault Systèmes, devrait contribuer à la croissance du chiffre d’affaires et être relutive pour le bénéfice net par action dès la première année. La transaction sera entièrement financée par la trésorerie disponible, permettant au groupe de conserver une flexibilité financière significative à l’avenir.

La finalisation de la transaction est prévue au second semestre 2026, sous réserve des approbations réglementaires et des autres conditions habituelles pour une opération de cette nature.

Avertissement concernant les déclarations relatives

à l’information prospective du Groupe

Les déclarations contenues dans le présent document ne sont pas des faits historiques mais expriment des attentes ou des objectifs pour l'avenir. Elles comprennent, mais sans s'y limiter, les déclarations concernant les objectifs de performance financière non-IFRS du Groupe, qui sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prévisionnelles sont fondées sur les vues et les hypothèses actuelles de la direction de Dassault Systèmes et impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus. Les résultats ou performances réels peuvent différer sensiblement de ceux indiqués dans ces déclarations en raison d'une série de facteurs.

Les résultats du Groupe peuvent être matériellement affectés négativement par de nombreux risques et incertitudes, décrits dans la section 1.9 « Facteurs de risque » du Document d’Enregistrement Universel 2025 enregistré auprès de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) le 31 mars 2026, disponible sur le site web du Groupe www.3ds.com/fr.

En particulier, veuillez vous référer au facteur de risque « Un environnement mondial incertain » dans la section 1.9.1.1 du Document d’Enregistrement Universel 2025 qui figure ci-dessous :

« Dans un contexte économique, commercial, social, sanitaire, mais également géopolitique incertain au plan mondial, la croissance du chiffre d’affaires, du résultat net et des flux de trésorerie de Dassault Systèmes pourraient ralentir, tant sur une base annuelle que trimestrielle, essentiellement en raison des facteurs suivants :

le déploiement des solutions de Dassault Systèmes peut représenter une large part des investissements logiciels d’un client. La décision de réaliser un tel investissement est influencée par l’environnement économique dans lequel les clients évoluent. L’incertitude de la situation géopolitique, économique et sanitaire mondiale et le manque de visibilité ou le manque de ressources financières peuvent amener certains clients, par exemple dans le secteur automobile, aéronautique, de l’énergie ou des ressources naturelles, à réduire, différer ou annuler leurs investissements, ou à réduire ou ne pas renouveler les contrats de maintenance pour leur base installée, ce qui, pour les clients les plus importants, entraîne également la perte potentiellement significative de chiffre d’affaires avec les sous-traitants ;

la situation géopolitique, économique et monétaire de certaines zones géographiques dans lesquelles Dassault Systèmes est présent pourrait devenir plus instable et affecter négativement l’activité de Dassault Systèmes, en particulier son chiffre d’affaires, par exemple en raison d’un durcissement des règles en matière de contrôle des exportations ou de sanctions, ou de la mise en place de nouveaux droits de douane ou de contrôle des échanges ;

la pression inflationniste sur les prix des matières premières, matériels informatiques et de l’énergie ainsi que leur volatilité pourraient être de nature à affecter négativement les efforts de diversification de Dassault Systèmes dans de nouveaux secteurs d’activité ou sa santé financière ; et

les cycles de ventes des produits de Dassault Systèmes, relativement longs du fait du caractère stratégique de ce type d’investissement pour les clients, pourraient encore s’allonger.

Les tensions, notamment de nature géopolitique, économique, financière ou douanières, et la survenance de crises pourraient détériorer la situation financière, les capacités de financement ou d’approvisionnement des clients existants et potentiels de Dassault Systèmes, des partenaires commerciaux et technologiques, obligeant certains d’entre eux à fermer temporairement des sites ou cesser leurs activités. Certaines crises, notamment d’ordre sanitaire ou géopolitique, pourraient également avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des collaborateurs de Dassault Systèmes et sur l’Entreprise elle-même. Un environnement économique dégradé, comme par exemple les pressions déflationnistes en Asie, pourrait exercer une pression accrue sur les prix et affecter le recouvrement des créances, ce qui affecterait négativement le chiffre d’affaires, la performance financière et la position concurrentielle de Dassault Systèmes.

Dassault Systèmes s’efforce de prendre en compte cette situation incertaine. Toutefois, il est possible que les résultats financiers du Groupe n’évoluent pas conformément aux prévisions. De plus, compte tenu de l’ensemble des facteurs qui affectent la vente des produits et services de Dassault Systèmes, il pourrait s’écouler un laps de temps substantiel entre une éventuelle reprise de l’environnement économique et commercial mondial et une amélioration de ses résultats financiers. »





À PROPOS DE DASSAULT SYSTÈMES

Dassault Systèmes est un accélérateur de progrès humain. Depuis 1981, l'entreprise est pionnière dans la création de mondes virtuels pour améliorer la vie réelle des consommateurs, des patients et des citoyens. Grâce à la plateforme 3DEXPERIENCE, ses jumeaux virtuels augmentés par l'IA et ancrés dans la science aident 390 000 entreprises, de toutes tailles et de tous secteurs, à collaborer, imaginer et créer des innovations durables à fort impact. Pour plus d'informations, visitez : www.3ds.com/fr

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