Communiqué de Presse

VELIZY-VILLACOUBLAY, France — 23 juillet 2026

Dassault Systèmes : résultats solides au 2ème trimestre et confirmation des objectifs annuels

Lancement de solutions d’IA native et expansion dans les Sciences de la vie avec l'acquisition d’ArisGlobal

Dassault Systèmes (Euronext Paris : FR0014003TT8, DSY.PA) annonce aujourd’hui ses résultats financiers estimés non-audités en IFRS pour le deuxième trimestre 2026 et premier semestre clos le 30 juin 2026. Ces résultats estimés ont été approuvés par le Conseil d’administration le 22 juillet 2026. Ce communiqué comporte également une information financière exprimée en données non-IFRS pour laquelle un tableau de réconciliation avec les données IFRS figure en annexe.

Faits marquants1

(données non auditées pour le 2ème trimestre, en IFRS et non-IFRS, flux de trésorerie opérationnelle en IFRS, croissances à taux de change constants, sauf mention contraire)

Chiffre d'affaires total en croissance de 4%, porté par une hausse de 8% de la souscription

Croissance de 14% des chiffres d'affaires logiciel 3D EXPERIENCE et Cloud , soutenus principalement par les Industries manufacturières

EXPERIENCE et , soutenus principalement par les Industries manufacturières Hausse de 6% de la valeur annuelle des contrats récurrents (ARR) par rapport à l'année dernière 2 , reflétant un renforcement continu de notre modèle économique

, reflétant un renforcement continu de notre modèle économique Marge opérationnelle non-IFRS de 30% et BNPA dilué non-IFRS en hausse de 8% à 0,31 euro

Flux de trésorerie opérationnelle en hausse de 11% au premier semestre, avec une solide conversion de trésorerie

Objectifs non-IFRS confirmés pour l'exercice 2026, capitalisant sur la performance du premier semestre

Dassault Systèmes enrichit sa plateforme agentique 3D EXPERIENCE conçue nativement pour l’IA, avec de nouvelles compétences pour les Compagnons Virtuels, permettant de co-concevoir avec les utilisateurs

EXPERIENCE conçue nativement pour l’IA, avec de nouvelles compétences pour les Compagnons Virtuels, permettant de co-concevoir avec les utilisateurs Renforcement de notre leadership dans les Sciences de la vie avec l'acquisition d’ArisGlobal, créant une plateforme d’intelligence IA unifiée reliant molécule, patient et résultats du monde réel

Commentaire du Directeur Général et Président du Conseil d’administration

de Dassault Systèmes

Pascal Daloz, Directeur Général et Président du Conseil d’administration de Dassault Systèmes, déclare :

« Nous publions un nouveau trimestre en ligne avec nos objectifs, avec une amélioration séquentielle qui témoigne du renforcement continu de notre modèle de souscription et d’une dynamique grandissante chez nos clients. Des gains de contrat majeurs face à la concurrence, une adoption croissante du cloud et une poursuite de la diversification renforcent notre confiance dans la réalisation d’une croissance durable.

Nous avons encore consolidé notre position dans les Hautes technologies, la nouvelle industrie spatiale et l’univers de la consommation, avec une adoption croissante de la 3DEXPERIENCE Cloud comme plateforme de choix de nos clients qui se préparent à déployer à l'échelle les jumeaux virtuels propulsés par l'intelligence artificielle (IA).

Notre conviction dans les Sciences de la vie n’a jamais été aussi forte. L’industrie entre dans une nouvelle ère : celle de l’innovation pilotée par l'IA, des thérapies avancées, dans un contexte où la complexité réglementaire est croissante. Et la prochaine vague de productivité ne viendra pas de solutions ponctuelles isolées, mais d'une plateforme intelligente unifiée reliant les domaines de la recherche, du développement clinique, de la production, de la qualité, de la sécurité et de la réglementation.

L'acquisition d’ArisGlobal marque aujourd'hui une étape majeure dans la réalisation de cette vision. En combinant notre leadership en modélisation et simulation scientifiques avec leur expertise en matière de sécurité et de conformité intelligentes, nous créons la première plateforme IA du secteur qui unifie les preuves du monde réel avec les preuves du monde virtuel. Nous permettrons à nos clients d’accélérer l'innovation, de renforcer la conformité et de mettre plus rapidement à disposition des patients des thérapies plus efficaces. Ensemble, nous sommes idéalement positionnés pour mener la transformation numérique des Sciences de la vie.

À mesure que l'IA s’impose comme la nouvelle interface de l'industrie, notre plateforme 3DEXPERIENCE évolue vers une plateforme agentique où nos Compagnons Virtuels travaillent aux côtés des ingénieurs, concepteurs, scientifiques et industriels pour accélérer la prise de décision et l'exécution. Ancrés dans des décennies de connaissances scientifiques, d'expertise industrielle, de données d'entreprises et de simulation, ils délivrent une intelligence fiable et actionnable, tout en préservant la rigueur scientifique, la gouvernance et la continuité des processus dont nos clients dépendent.

En conjuguant modélisation, simulation, données d'entreprise et IA, nous construisons la prochaine génération de plateforme de co-création industrielle, pour aider nos clients à transformer leurs activités plus rapidement, de façon plus durable et avec une confiance accrue. »

Commentaire du Directeur Général Adjoint, Finances de Dassault Systèmes

(croissances du chiffre d’affaires, de la marge opérationnelle, du flux de trésorerie opérationnelle et du BNPA dilué (« BNPA ») à taux de change constants, en normes non-IFRS, pour le 2ème trimestre, flux de trésorerie opérationnelle en IFRS, sauf mention contraire)

Rouven Bergmann, Directeur Général Adjoint, Finances de Dassault Systèmes, souligne :

« La bonne performance du deuxième trimestre 2026 nous maintient fermement sur la trajectoire de l'année. Nous ne nous contentons pas seulement d’atteindre nos objectifs : nous transformons l'entreprise, en déployant de nouvelles catégories de solutions IA tout en améliorant les flux de trésorerie et la marge. Croissance et discipline, ensemble.

Nos principaux moteurs de croissance ont accéléré – les chiffres d'affaires logiciel 3DEXPERIENCE et Cloud progressent de 14% – à mesure que les clients amplifient la transformation de leurs opérations pour saisir les opportunités offertes par les jumeaux virtuels propulsés par l'IA.

La transition de notre modèle économique continue de progresser : l’ARR est en hausse de 6%3, porté par une croissance à deux chiffres de l'ARR souscription et une contribution des Sciences de la vie qui commence à monter en puissance.

Sur le plan opérationnel, nous avons porté notre marge opérationnelle à 30.0%, reflétant des gains de productivité ciblés, et le bénéfice net par action progresse de 8%. Au premier semestre, nous avons généré 1,24 milliard d'euros de flux de trésorerie opérationnelle, en hausse de 11%, améliorant ainsi notre taux de conversion de trésorerie par rapport à l'année précédente.

S'agissant de l'allocation du capital, l'acquisition d’ArisGlobal représente une opportunité stratégique rare pour accroître notre leadership dans les Sciences de la vie, tout en préservant la capacité nécessaire pour de futurs investissements. Cette transaction devrait contribuer positivement à la croissance du chiffre d'affaires et être relutive sur le BNPA dès la première année suivant la clôture.

Dans ce contexte, nous confirmons nos perspectives pour 2026. »

Résultats financiers

En millions d'Euros, à l'exception des données par action et des pourcentages



IFRS IFRS T2 2026 T2 2025 Variation Variation à taux de change constants 6M 2026 6M 2025 Variation Variation à taux de change constants Chiffre d'affaires total 1 555,8 1 521,6 2% 4% 3 065,0 3 094,6 (1)% 4% Chiffre d'affaires logiciel 1 400,6 1 372,7 2% 4% 2 775,5 2 805,4 (1)% 3% Marge opérationnelle 23,0% 15,9% +7,1pts 23,0% 17,6% +5,4pts BNPA dilué 0,22 0,17 33% 0,44 0,37 22%





En millions d'Euros, à l'exception des données par action et des pourcentages



Non-IFRS Non-IFRS T2 2026 T2 2025 Variation Variation à taux de change constants 6M 2026 6M 2025 Variation Variation à taux de change constants Chiffre d'affaires total 1 555,8 1 523,2 2% 4% 3 065,5 3 096,2 (1)% 3% Chiffre d'affaires logiciel 1 400,7 1 374,2 2% 4% 2 776,0 2 807,0 (1)% 3% Marge opérationnelle 30,0% 29,3% +0,7pt 30,1% 30,1% +0,0pt BNPA dilué 0,31 0,30 5% 8% 0,61 0,61 (1)% 6%

Comparaison du deuxième trimestre 2026 par rapport à 2025

(données non auditées, en IFRS et non-IFRS sauf indication contraire,

croissance du chiffre d’affaires à taux de change constants)

Chiffre d’affaires total : au 2 e trimestre 2026, le chiffre d’affaires total progresse de 4% à 1,56 milliard d’euros et le chiffre d’affaires logiciel croît également de 4% à 1,40 milliard d’euros. Le chiffre d’affaires souscription et support est en hausse de 5% ; le chiffre d’affaires récurrent représente 81% du chiffre d’affaires logiciel. Le chiffre d’affaires licences et autres ventes de logiciels progresse de 1% à 272 millions d’euros. Le chiffre d’affaires prestations de services est en hausse de 6% à 155 millions d’euros.





: au 2 trimestre 2026, le chiffre d’affaires total progresse de 4% à 1,56 milliard d’euros et le chiffre d’affaires logiciel croît également de 4% à 1,40 milliard d’euros. Le chiffre d’affaires souscription et support est en hausse de 5% ; le chiffre d’affaires récurrent représente 81% du chiffre d’affaires logiciel. Le chiffre d’affaires licences et autres ventes de logiciels progresse de 1% à 272 millions d’euros. Le chiffre d’affaires prestations de services est en hausse de 6% à 155 millions d’euros. ARR : Au deuxième trimestre 2026, l'ARR a progressé de 6% par rapport à l'année précédente pour atteindre 4,44 milliards d'euros à taux de change constants 4 . Cette performance reflète le renforcement continu de notre modèle économique.





Au deuxième trimestre 2026, l'ARR a progressé de 6% par rapport à l'année précédente pour atteindre 4,44 milliards d'euros à taux de change constants . Cette performance reflète le renforcement continu de notre modèle économique. Chiffre d’affaires logiciel par zone géographique : Le chiffre d’affaires de la zone Amériques est en hausse de 5%, porté par les Industries manufacturières, en particulier Maison et Mode, Hautes technologies et Équipements industriels. Les Amériques représentent 37% du chiffre d’affaires logiciel.





L’Europe (38% du chiffre d’affaires logiciel) est restée stable après une forte croissance au premier trimestre, dans un contexte de faiblesse du secteur automobile en Europe continentale. Ces difficultés ont été partiellement compensées par une croissance à deux chiffres en Europe du nord. À noter également une croissance soutenue dans l'Énergie, les Équipements industriels et l'Aérospatial & Défense.

L’Asie (25% du chiffre d’affaires logiciel) a enregistré une croissance de 8%, réalisant un excellent trimestre notamment en Inde, en Corée et au Japon. En Chine, le chiffre d'affaires était inférieur, mais le pipeline commercial s'améliore. Enfin, les industries Transport & Mobilité et Hautes technologies ont connu une forte dynamique.

Chiffre d’affaires logiciel par ligne de produits :



En Innovation industrielle , le chiffre d’affaires logiciel progresse de 5% à 768 millions d’euros. Cette solide performance est portée par une forte croissance de 3D EXPERIENCE et du cloud , avec CATIA, ENOVIA et DELMIA comme principaux moteurs.



En Innovation pour les PME , le chiffre d’affaires logiciel est en croissance de 8% à 380 millions d’euros. SOLIDWORKS confirme sa dynamique dans l’ensemble des régions avec une croissance à deux chiffres des sièges. CENTRIC livre une excellente performance au deuxième trimestre, illustrée par plusieurs gains de contrats significatifs face à la concurrence.



En Sciences de la vie , le chiffre d’affaires logiciel recule de 4% à 252 millions d’euros. Le chiffre d'affaires de MEDIDATA recule de 3%. MEDIDATA a bénéficié de solides prises de commande au premier semestre, entraînant une croissance positive de l’ARR au 2 ème trimestre.





Chiffre d’affaires par industrie : Transport & Mobilité, Aérospatial & Défense, Maison & Mode et Équipements industriels ont été les principaux contributeurs à la croissance de ce trimestre.





: Transport & Mobilité, Aérospatial & Défense, Maison & Mode et Équipements industriels ont été les principaux contributeurs à la croissance de ce trimestre. Principaux moteurs de croissance : Le chiffre d’affaires logiciel 3DEXPERIENCE est en hausse de 14% et représente 43% du chiffre d’affaires logiciel éligible 3DEXPERIENCE, contre 41% l’année précédente. Le chiffre d'affaires logiciel cloud progresse de 14%, représentant 28% du chiffre d'affaires logiciel au cours de la période.





Cette performance témoigne de la bonne dynamique des clients qui adoptent et étendent leur utilisation de la plateforme 3DEXPERIENCE, dans une démarche de transformation de leurs opérations pour saisir les opportunités offertes par les jumeaux virtuels propulsés par l'IA.

Marge et résultat opérationnels : Le résultat opérationnel IFRS progresse de 48% à 358 millions d’euros, en données publiées, sous l’effet de la diminution de la charge au titre de la rémunération fondée sur des actions et des charges sociales associées. Le résultat opérationnel non-IFRS augmente de 5% à 467 millions d’euros, en données publiées et de 7% à taux de change constants. La marge opérationnelle IFRS s’élève à 23,0% contre 15,9% au deuxième trimestre 2025. La marge opérationnelle non-IFRS s’établit à 30,0% par rapport à 29,3% sur la même période de l’année précédente.





Le résultat opérationnel IFRS progresse de 48% à 358 millions d’euros, en données publiées, sous l’effet de la diminution de la charge au titre de la rémunération fondée sur des actions et des charges sociales associées. Le résultat opérationnel non-IFRS augmente de 5% à 467 millions d’euros, en données publiées et de 7% à taux de change constants. La marge opérationnelle IFRS s’élève à 23,0% contre 15,9% au deuxième trimestre 2025. La marge opérationnelle non-IFRS s’établit à 30,0% par rapport à 29,3% sur la même période de l’année précédente. Bénéfice net dilué par action : Le BNPA dilué IFRS atteint 0,22 euro, en hausse de 33% en données publiées. Le BNPA dilué non-IFRS atteint 0,31 euro, en hausse de 5% en données publiées et en croissance de 8% à taux de change constants.





Comparaison du 1er semestre 2026 par rapport à 2025

(données non auditées, en IFRS et non-IFRS sauf indication contraire,

croissance du chiffre d’affaires à taux de change constants)

Chiffre d’affaires total : au 1 e r semestre 2026, le chiffre d’affaires total non-IFRS progresse de 3% et le chiffre d’affaires total IFRS progresse de 4% à 3,07 milliards d’euros. Le chiffre d’affaires logiciel croît de 3% à 2,78 milliards d’euros. Le chiffre d’affaires souscription et support augmente de 3% à 2,30 milliards d’euros ; le chiffre d’affaires récurrent représente 83% du chiffre d’affaires logiciel. Le chiffre d’affaires licences et autres ventes de logiciels est en croissance de 4% à 472 millions d’euros. Le chiffre d’affaires prestations de services progresse de 5% à 290 millions d’euros.





: au 1 semestre 2026, le chiffre d’affaires total non-IFRS progresse de 3% et le chiffre d’affaires total IFRS progresse de 4% à 3,07 milliards d’euros. Le chiffre d’affaires logiciel croît de 3% à 2,78 milliards d’euros. Le chiffre d’affaires souscription et support augmente de 3% à 2,30 milliards d’euros ; le chiffre d’affaires récurrent représente 83% du chiffre d’affaires logiciel. Le chiffre d’affaires licences et autres ventes de logiciels est en croissance de 4% à 472 millions d’euros. Le chiffre d’affaires prestations de services progresse de 5% à 290 millions d’euros. Chiffre d’affaires logiciel par zone géographique : Le chiffre d’affaires est en hausse de 2% dans la zone Amériques, de 3% en Europe et de 6% en Asie. Ces trois régions représentent respectivement 39%, 38% et 23% du chiffre d’affaires logiciel.





Le chiffre d’affaires est en hausse de 2% dans la zone Amériques, de 3% en Europe et de 6% en Asie. Ces trois régions représentent respectivement 39%, 38% et 23% du chiffre d’affaires logiciel. Chiffre d’affaires logiciel par ligne de produits :



En Innovation industrielle , le chiffre d’affaires logiciel est en hausse de 2% à 1,52 milliard d’euros et représente 55% du chiffre d’affaires logiciel. ENOVIA figure parmi les principaux contributeurs à la croissance.



En Sciences de la vie , le chiffre d’affaires logiciel est en baisse de 3% à 511 millions d’euros et représente 18% du chiffre d’affaires logiciel.



En Innovation pour les PME , le chiffre d’affaires logiciel est en hausse de 11% à 747 millions d’euros et représente 27% du chiffre d’affaires logiciel.





Chiffre d’affaires par industrie : Maison et Mode, Transport et Mobilité, et Équipements industriels ont été les principaux contributeurs à la croissance.





: Maison et Mode, Transport et Mobilité, et Équipements industriels ont été les principaux contributeurs à la croissance. Principaux moteurs de croissance : Le chiffre d’affaires logiciel 3D EXPERIENCE est en hausse de 10% et représente 42% du chiffre d’affaires logiciel éligible 3D EXPERIENCE. Le chiffre d'affaires logiciel cloud non-IFRS progresse de 11%, représentant 27% du chiffre d'affaires logiciel au cours de la période. Le chiffre d'affaires logiciel Cloud 3D EXPERIENCE progresse de 46% à taux de change constants.





: Le chiffre d’affaires logiciel EXPERIENCE est en hausse de 10% et représente 42% du chiffre d’affaires logiciel éligible EXPERIENCE. Le chiffre d'affaires logiciel non-IFRS progresse de 11%, représentant 27% du chiffre d'affaires logiciel au cours de la période. Le chiffre d'affaires logiciel EXPERIENCE progresse de 46% à taux de change constants. Marge et résultat opérationnels : Le résultat opérationnel IFRS progresse de 29% à 706 millions d’euros, en données publiées. Le résultat opérationnel non-IFRS recule de 1% à 924 millions d’euros, en données publiées et progresse de 5% à taux de change constants. La marge opérationnelle IFRS s’élève à 23,0% contre 17,6% au premier semestre 2025, sous l’effet de la diminution de la charge au titre de la rémunération fondée sur des actions et des charges sociales associées. La marge opérationnelle non-IFRS atteint 30,1% au premier semestre 2026, stable par rapport à la même période de l’année précédente.





Le résultat opérationnel IFRS progresse de 29% à 706 millions d’euros, en données publiées. Le résultat opérationnel non-IFRS recule de 1% à 924 millions d’euros, en données publiées et progresse de 5% à taux de change constants. La marge opérationnelle IFRS s’élève à 23,0% contre 17,6% au premier semestre 2025, sous l’effet de la diminution de la charge au titre de la rémunération fondée sur des actions et des charges sociales associées. La marge opérationnelle non-IFRS atteint 30,1% au premier semestre 2026, stable par rapport à la même période de l’année précédente. Bénéfice net dilué par action : Le BNPA dilué IFRS atteint 0,44 euro, en hausse de 22% en données publiées. Le BNPA dilué non-IFRS atteint 0,61 euro, en baisse de 1% en données publiées et en croissance de 6% à taux de change constants.





Le BNPA dilué IFRS atteint 0,44 euro, en hausse de 22% en données publiées. Le BNPA dilué non-IFRS atteint 0,61 euro, en baisse de 1% en données publiées et en croissance de 6% à taux de change constants. Flux de trésorerie opérationnelle (IFRS) : Le flux de trésorerie opérationnelle est en hausse de 11% au premier semestre à taux de change constants, avec une solide conversion de trésorerie. Il s’est établi à 1,24 milliard d'euros, par rapport à 1,15 milliard d’euros au premier semestre 2025. Le flux de trésorerie opérationnelle a été principalement affecté au paiement des dividendes à hauteur de 357 millions d’euros et au remboursement de la dette à hauteur de 217 millions d'euros.





: Le flux de trésorerie opérationnelle est en hausse de 11% au premier semestre à taux de change constants, avec une solide conversion de trésorerie. Il s’est établi à 1,24 milliard d'euros, par rapport à 1,15 milliard d’euros au premier semestre 2025. Le flux de trésorerie opérationnelle a été principalement affecté au paiement des dividendes à hauteur de 357 millions d’euros et au remboursement de la dette à hauteur de 217 millions d'euros. Bilan (IFRS) : La position financière nette de Dassault Systèmes s’établit à 2,28 milliards d’euros au 30 juin 2026, par rapport à 1,53 milliard d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, soit une augmentation de 0,75 milliard d’euros. La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élèvent à 5,66 milliards d'euros à fin juin 2026, Dassault Systèmes ayant par ailleurs émis un emprunt obligataire de 1 milliard d’euros en juin 2026.





Objectifs financiers 2026

Les objectifs de Dassault Systèmes pour le troisième trimestre et l’ensemble de l’année 2026 présentés ci-dessous sont donnés sur une base non-IFRS et reflètent les principales hypothèses de taux de change 2026 pour le dollar américain et le yen japonais ainsi que l’impact potentiel de devises non européennes :

3ème trimestre 2026 Exercice 2026 Chiffre d’affaires total (en milliards d’euros) €1,497 - €1,537 €6,296 - €6,416 Croissance



2 - 5%



1 - 3% Croissance à taux de change constants 3 - 5% 3 - 5% Croissance du chiffre d’affaires logiciel* 3 - 5% 3 - 5% Croissance du chiffre d’affaires prestations de services* 4 - 8% 2 - 6% Marge opérationnelle 31,0% - 31,1% 32,2% - 32,6% BNPA dilué 0,30 - 0,31 € 1,30 - 1,34 € Croissance 4 – 7% (1) - 2% Croissance à taux de change constants 4 - 7% 3 - 6% Dollar américain 1,18 $ pour 1 € 1,17 $ pour 1 € Yen japonais (avant couverture) 170,0 ¥ pour 1 € 177,1 ¥ pour 1 € * Croissance à taux de change constants

Les objectifs du Groupe sont établis et communiqués sur une base non-IFRS uniquement et font l’objet de précautions détaillées ci-après.

Les objectifs non-IFRS 2026 énoncés ci-dessus ne prennent pas en compte les éléments comptables suivants et sont estimés sur la base des hypothèses de taux de change 2026 indiquées précédemment : le traitement comptable des passifs sur contrats n’était pas significatif, les charges au titre de la rémunération fondée sur des actions et charges sociales associées, estimées à environ 115 millions d’euros (ces estimations n’incluent pas d’éventuelles nouvelles attributions de stock-options ou d’actions de performance émises après le 30 juin 2026) ainsi que l’amortissement d’actifs incorporels acquis et la réévaluation d’actifs corporels d’environ 315 millions d’euros, principalement liés à l’acquisition de MEDIDATA ; et l’impact des avantages reçus des bailleurs liés aux acquisitions estimé à environ 1 million d’euros.

En outre, les objectifs ci-dessus ne prennent pas non plus en compte l’impact des autres produits et charges opérationnels nets, essentiellement composés de charges liées aux acquisitions et aux projets de transformation des systèmes d’information, de charges d’intégration et de restructuration, de perte de valeur du goodwill et d’actifs incorporels acquis, de l’impact de certains effets financiers non-récurrents, de certains effets fiscaux non-récurrents ainsi que de l’impact fiscal de ces retraitements non-IFRS. Enfin, ces estimations n’incluent pas d’éventuelles nouvelles acquisitions ou restructurations survenues après le 30 juin 2026.

Annonces du Groupe

Réunions retransmises aujourd’hui par webcast et conférence téléphonique

Dassault Systèmes organise à Paris ce jour, jeudi 23 juillet 2026, une présentation retransmise par webcast à partir de 9h00, heure de Londres / 10h00, heure de Paris. Le Groupe tiendra également une conférence téléphonique à 8h30, heure de New York / 13h30, heure de Londres / 14h30, heure de Paris. Cette réunion et cette conférence, retransmises en webcast, seront accessibles sur le site investor.3ds.com/fr.

Les informations complémentaires destinées aux investisseurs sont accessibles sur le site investor.3ds.com/fr ou en appelant le service Relations Investisseurs de Dassault Systèmes au +33 (0)1 61 62 69 24

Calendrier des événements des Relations Investisseurs

Publication des résultats du 3 ème trimestre 2026 : 28 octobre 2026

trimestre 2026 : 28 octobre 2026 Capital Markets Day : 17 novembre 2026

Publication des résultats du 4 ème trimestre 2026 : 3 février 2027

trimestre 2026 : 3 février 2027 Publication des résultats du 1er trimestre 2027 : 28 avril 2027

Avertissement concernant les déclarations relatives

à l’information prospective du Groupe

Les déclarations contenues dans le présent document ne sont pas des faits historiques mais expriment des attentes ou des objectifs pour l'avenir. Elles comprennent, mais sans s'y limiter, les déclarations concernant les objectifs de performance financière non-IFRS du Groupe, qui sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prévisionnelles sont fondées sur les vues et les hypothèses actuelles de la direction de Dassault Systèmes et impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus. Les résultats ou performances réels peuvent différer sensiblement de ceux indiqués dans ces déclarations en raison d'une série de facteurs.

Les résultats du Groupe peuvent être matériellement affectés négativement par de nombreux risques et incertitudes, décrits dans la section 1.9 « Facteurs de risque » du Document d’Enregistrement Universel 2025 enregistré auprès de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) le 31 mars 2026, disponible sur le site web du Groupe www.3ds.com/fr.

En particulier, veuillez vous référer au facteur de risque « Un environnement mondial incertain » dans la section 1.9.1.1 du Document d’Enregistrement Universel 2025 qui figure ci-dessous :

« Dans un contexte économique, commercial, social, sanitaire, mais également géopolitique incertain au plan mondial, la croissance du chiffre d’affaires, du résultat net et des flux de trésorerie de Dassault Systèmes pourraient ralentir, tant sur une base annuelle que trimestrielle, essentiellement en raison des facteurs suivants :

le déploiement des solutions de Dassault Systèmes peut représenter une large part des investissements logiciels d’un client. La décision de réaliser un tel investissement est influencée par l’environnement économique dans lequel les clients évoluent. L’incertitude de la situation géopolitique, économique et sanitaire mondiale et le manque de visibilité ou le manque de ressources financières peuvent amener certains clients, par exemple dans le secteur automobile, aéronautique, de l’énergie ou des ressources naturelles, à réduire, différer ou annuler leurs investissements, ou à réduire ou ne pas renouveler les contrats de maintenance pour leur base installée, ce qui, pour les clients les plus importants, entraîne également la perte potentiellement significative de chiffre d’affaires avec les sous-traitants ;

la situation géopolitique, économique et monétaire de certaines zones géographiques dans lesquelles Dassault Systèmes est présent pourrait devenir plus instable et affecter négativement l’activité de Dassault Systèmes, en particulier son chiffre d’affaires, par exemple en raison d’un durcissement des règles en matière de contrôle des exportations ou de sanctions, ou de la mise en place de nouveaux droits de douane ou de contrôle des échanges ;

la pression inflationniste sur les prix des matières premières, matériels informatiques et de l’énergie ainsi que leur volatilité pourraient être de nature à affecter négativement les efforts de diversification de Dassault Systèmes dans de nouveaux secteurs d’activité ou sa santé financière ; et

les cycles de ventes des produits de Dassault Systèmes, relativement longs du fait du caractère stratégique de ce type d’investissement pour les clients, pourraient encore s’allonger.

Les tensions, notamment de nature géopolitique, économique, financière ou douanières, et la survenance de crises pourraient détériorer la situation financière, les capacités de financement ou d’approvisionnement des clients existants et potentiels de Dassault Systèmes, des partenaires commerciaux et technologiques, obligeant certains d’entre eux à fermer temporairement des sites ou cesser leurs activités. Certaines crises, notamment d’ordre sanitaire ou géopolitique, pourraient également avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des collaborateurs de Dassault Systèmes et sur l’Entreprise elle-même. Un environnement économique dégradé, comme par exemple les pressions déflationnistes en Asie, pourrait exercer une pression accrue sur les prix et affecter le recouvrement des créances, ce qui affecterait négativement le chiffre d’affaires, la performance financière et la position concurrentielle de Dassault Systèmes.

Dassault Systèmes s’efforce de prendre en compte cette situation incertaine. Toutefois, il est possible que les résultats financiers du Groupe n’évoluent pas conformément aux prévisions. De plus, compte tenu de l’ensemble des facteurs qui affectent la vente des produits et services de Dassault Systèmes, il pourrait s’écouler un laps de temps substantiel entre une éventuelle reprise de l’environnement économique et commercial mondial et une amélioration de ses résultats financiers. »

Pour établir ces perspectives, le Groupe a pris pour hypothèse de taux de change moyens de 1,18 dollar U.S. pour 1,00 euro ainsi que celle d’un cours moyen de 170,0 yens pour 1,00 euro avant couverture pour le troisième trimestre 2026. Le Groupe a pris pour hypothèse un taux de change moyen de 1,17 dollar U.S. pour 1,00 euro ainsi que d’un cours moyen de 177,1 yens pour 1,00 euro, avant couverture pour l'ensemble de l'année 2026. Cependant, les variations des cours des devises peuvent affecter significativement les résultats du Groupe.

Indicateurs financiers complémentaires non-IFRS

Les données complémentaires présentées dans ce communiqué de presse comportent des limites inhérentes à leur nature. Ces données ne sont fondées sur aucun ensemble de normes ou de principes comptables et ne doivent pas être considérées comme un substitut aux informations comptables en normes IFRS. Les données financières complémentaires non-IFRS ne doivent pas être lues indépendamment, mais toujours associées aux éléments de comptes consolidés préparés selon les normes IFRS. En outre, les données financières complémentaires non-IFRS de Dassault Systèmes peuvent ne pas être comparables à d’autres données également intitulées « non-IFRS » et utilisées par d’autres sociétés. Un certain nombre de limitations spécifiques relatives à ces mesures non-IFRS sont détaillées dans le Document d'enregistrement universel 2025 déposé auprès de l’AMF le 31 mars 2026.

Les tableaux accompagnant ce communiqué détaillent l’information complémentaire non-IFRS sur le chiffre d’affaires, le résultat opérationnel, la marge opérationnelle, le résultat net et le résultat net dilué par action. Ils excluent l’effet du traitement comptable des produits constatés d’avance liés aux acquisitions, à l’attribution d’actions de performance et de stock-options, et les charges sociales associées, l’amortissement des actifs incorporels acquis et les réévaluations d’actifs corporels, certains autres produits et charges opérationnels, nets, incluant les pertes de valeur du goodwill et d’autres actifs incorporels acquis, les charges d’acquisition, d’intégration, de projets de transformation des systèmes d’information et de restructuration, l’effet du traitement comptable des avantages reçus des bailleurs liés aux acquisitions, certains effets financiers et autres non-récurrents, nets, ainsi que l’effet fiscal des ajustements non-IFRS et certains effets fiscaux non récurrents. Les tableaux présentent aussi les données financières les plus comparables en normes IFRS et une réconciliation des données non-IFRS.







À PROPOS DE DASSAULT SYSTÈMES

Dassault Systèmes est un accélérateur de progrès humain. Depuis 1981, l'entreprise est pionnière dans la création de mondes virtuels pour améliorer la vie réelle des consommateurs, des patients et des citoyens. Grâce à la plateforme 3DEXPERIENCE, ses jumeaux virtuels augmentés par l'IA et ancrés dans la science aident 390 000 entreprises, de toutes tailles et de tous secteurs, à collaborer, imaginer et créer des innovations durables à fort impact. Pour plus d'informations, visitez : www.3ds.com/fr

Dassault Systèmes - Relations investisseurs FTI Consulting

Marie Dumas : +33 1 61 62 70 92 Arnaud de Cheffontaines : +33 1 47 03 69 48

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Dassault Systèmes – Contact Presse

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+33 (0)1 61 62 87 73 / 70 83

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© Dassault Systèmes. Tous droits réservés. 3DEXPERIENCE, le logo 3DS, l’icône du Compas, IFWE, 3DVIA, BIOVIA, CATIA, CENTRIC, DELMIA, ENOVIA, GEOVIA, MEDIDATA, OUTSCALE, SIMULIA, SOLIDWORKS, et NETVIBES et 3DEXCITE sont des marques commerciales ou des marques déposées de Dassault Systèmes, une société européenne (Societas Europaea) de droit français, immatriculée sous le numéro 322 306 440 R.C.S. Versailles, ou de l’une de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. L’utilisation de toute marque de Dassault Systèmes ou de ses filiales est soumise à leur approbation écrite expresse.

TABLE DES MATIERES DES ANNEXES

Du fait des arrondis, l’addition des chiffres figurant dans ces tableaux et d’autres documents peut ne pas exactement correspondre aux totaux et les pourcentages peuvent ne pas refléter exactement les valeurs absolues.

Glossaire

Information financière non-IFRS

Effets des acquisitions et du change

Compte de résultat consolidé

Bilan consolidé

Tableau des flux de trésorerie consolidés

Réconciliation IFRS - non-IFRS

DASSAULT SYSTÈMES – Glossaire

Information à taux de change constants

Dassault Systèmes a suivi, de longue date, une politique consistant à mesurer son chiffre d’affaires et à fixer ses objectifs de chiffre d’affaires à taux de change constants, afin de permettre d’analyser, de manière transparente, l’amélioration sous-jacente de son chiffre d’affaires global et du chiffre d’affaires logiciel par activité, industrie, zone géographique et ligne de produits. Le Groupe estime qu’il est utile d’évaluer la croissance sans tenir compte de l’incidence des taux de change, en particulier pour faciliter la compréhension de l’évolution du chiffre d’affaires de ses activités. Par conséquent, Dassault Systèmes publie des taux de croissance du chiffre d’affaires et des charges, en normes IFRS et non-IFRS, retraités des effets de change, en particulier ceux du dollar américain et du yen japonais par rapport à l’euro. Les variations à taux de change constants sont obtenues en comparant les indicateurs de la période en cours avec ceux de la période comparable, recalculés en utilisant les taux de change moyens de la période en cours.

Bien que les calculs à taux de change constants ne soient pas une mesure conforme aux normes IFRS, Dassault Systèmes considère que ces mesures sont essentielles à la compréhension de ses résultats et à la comparaison avec de nombreux concurrents qui présentent leurs résultats financiers en dollars américains. Par conséquent, le Groupe inclut ce calcul afin de permettre une comparaison des chiffres d’affaires IFRS et non-IFRS de périodes identiques. Toutes les informations à taux de change constants sont exprimées en arrondis et, par conséquent, les pourcentages peuvent ne pas refléter exactement les valeurs absolues.

Information sur la croissance hors acquisitions (« croissance organique »)

En complément des indicateurs financiers portant sur l’intégralité du périmètre du Groupe, Dassault Systèmes présente des données de croissance excluant l’effet des acquisitions, également nommée croissance organique. À cet effet, les données relatives au périmètre sont retraitées en excluant les acquisitions, à partir de la date de l’opération, sur une période de 12 mois.

Informations sur les secteurs industriels

Dassault Systèmes offre des solutions et services logiciels holistiques : ses 3D UNIV+RSES - combinaisons de jumeaux virtuels d’expérience - nativement nourris d'IA et intégrés sur la plateforme 3DEXPERIENCE, associent intelligence artificielle, modélisation, simulation, sciences des données et innovation collaborative.

Ils sont conçus pour les entreprises des trois secteurs servis par le Groupe : Industries manufacturières, Sciences de la vie et Santé, Infrastructures et Villes.

Ces trois secteurs se décomposent en douze industries :

Industries manufacturières : Transport et Mobilité ; Aérospatial et Défense ; Marine et Offshore ; Équipements industriels ; Hautes technologies ; Maison et Mode ; Produits de grande consommation et distribution. Dassault Systèmes aide les clients de ce secteur à virtualiser leurs opérations, à améliorer le partage de données et la collaboration au sein de leur organisation, à réduire les coûts et les temps de mise sur le marché, et enfin à devenir plus durables ;

Transport et Mobilité ; Aérospatial et Défense ; Marine et Offshore ; Équipements industriels ; Hautes technologies ; Maison et Mode ; Produits de grande consommation et distribution. Dassault Systèmes aide les clients de ce secteur à virtualiser leurs opérations, à améliorer le partage de données et la collaboration au sein de leur organisation, à réduire les coûts et les temps de mise sur le marché, et enfin à devenir plus durables ; Sciences de la vie et Santé : Sciences de la vie et Santé. Dans ce secteur, le Groupe vise à accompagner l’ensemble du cycle du parcours patient dans le but de développer une médecine de précision. Les solutions du Groupe s’adressent à tout l’écosystème de santé, de la recherche à la commercialisation, depuis le développement de molécules jusqu’à la prévention et au soin. Ces solutions couvrent les nouvelles thérapeutiques, les pratiques médicales et la Medtech ;

Sciences de la vie et Santé. Dans ce secteur, le Groupe vise à accompagner l’ensemble du cycle du parcours patient dans le but de développer une médecine de précision. Les solutions du Groupe s’adressent à tout l’écosystème de santé, de la recherche à la commercialisation, depuis le développement de molécules jusqu’à la prévention et au soin. Ces solutions couvrent les nouvelles thérapeutiques, les pratiques médicales et la ; Infrastructures et Villes : Infrastructures, Énergie et Matériaux ; Architecture, Ingénierie et Construction ; Finance et logistique ; Villes et Services publics. Dans ce secteur, le Groupe accompagne la virtualisation des infrastructures et villes pour permettre aux industries d’être plus performantes et plus durables, et pour créer des environnements offrant une meilleure qualité de vie.

Informations sur les lignes de produits

Les lignes de produits du Groupe comprennent l’information financière suivante :

le chiffre d’affaires des logiciels d’Innovation industrielle, qui comprend principalement les marques CATIA, ENOVIA, SIMULIA, DELMIA et GEOVIA ;

le chiffre d’affaires des logiciels des Sciences de la vie, qui comprend les marques MEDIDATA et BIOVIA ;

le chiffre d’affaires des logiciels d’Innovation pour les PME, qui inclut ses marques CENTRIC et 3DVIA, ainsi que la marque SOLIDWORKS et son portefeuille étendu dans les domaines de la conception, de la simulation, du PLM et de la fabrication.

Par ailleurs, OUTSCALE, qui est une marque du Groupe depuis 2022, vient étendre le portefeuille d’applications logicielles. Premier opérateur souverain et durable de services de confiance sur le cloud, OUTSCALE offre une expérience cloud et une cybergouvernance de haute qualité qui permettent aux entreprises et organismes publics d’accéder à l’autonomie numérique.

Territoires géographiques

Les onze territoires géographiques ont pour rôle d’être le moteur du développement de l’activité de Dassault Systèmes et de piloter la mise en œuvre de son modèle d’engagement client. Les équipes tirent parti des relations du Groupe avec ses clients, utilisateurs, partenaires et influenceurs. Ces territoires sont regroupés en trois zones :

la zone dite « Amériques », composée de deux territoires géographiques ;

la zone dite « Europe », qui recouvre l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA) et se compose de quatre territoires géographiques ;

la zone dite « Asie », comprenant l’Asie et l’Océanie, qui se compose de cinq territoires géographiques.

Contribution du logiciel 3DEXPERIENCE

Pour mesurer la contribution du logiciel 3DEXPERIENCE dans le chiffre d’affaires logiciel du Groupe, le Groupe calcule le taux exprimé en pourcentage de contribution en comparant le total du chiffre d’affaires logiciel 3DEXPERIENCE au chiffre d’affaires logiciel pour toutes les lignes de produits hors SOLIDWORKS, MEDIDATA, CENTRIC et les autres acquisitions (défini comme étant « le chiffre d’affaires logiciel éligible 3DEXPERIENCE »).

Chiffre d’affaires logiciel

Le chiffre d’affaires de licences de logiciels provient de l’octroi de licences à des clients pour l’utilisation des logiciels de Dassault Systèmes. Il comprend les ventes de licences perpétuelles et périodiques de logiciels.

Les contrats de souscription ont généralement une durée comprise entre un an et cinq ans et incluent la licence sur site et le support des logiciels.

Le chiffre d’affaires lié aux souscriptions inclut également le chiffre d’affaires cloud. Le chiffre d’affaires cloud provient de contrats d’accès à des solutions basées sur le cloud (SaaS), d’infrastructure en tant que service (IaaS), de développement de solutions cloud et de services d’infogérance.

Le chiffre d’affaires lié aux souscriptions provient également de contrats cloud et de contrats hybrides de licences sur site et cloud. Il inclut aussi les renouvellements de souscription de licences sur site signées avec des contrats hybrides de licences sur site et cloud.

Le chiffre d’affaires de support comprend les redevances périodiques associées à la vente de mises à jour de produits non spécifiées et l’assistance technique. Les contrats de support sont conclus en même temps que l’achat initial de licence de logiciel. Le support peut être renouvelé par le client à la fin de chaque terme.

Le chiffre d’affaires récurrent, issu des souscriptions et du support, est comptabilisé au sein du « chiffre d’affaires logiciel ».

Valeur annuelle de contrats récurrents ou « Annual Run Rate, ARR »

L’ARR correspond à la valeur annuelle, à la date de fin de la période de reporting, de l’ensemble des contrats actifs de souscription logiciels, de SaaS, d’hébergement et de maintenance.

La valeur des contrats actifs est annualisée en divisant la valeur totale du contrat actif par la durée du contrat en jours (date de fin moins date de début), puis en multipliant ce montant par 360 jours.

La valeur d’un contrat actif correspond à la valeur contractuelle pour laquelle des commandes ont été soumises.

Pour les contrats dont les valeurs annuelles évoluent dans le temps, seule la valeur annuelle des composantes considérées comme actives à la date de calcul de l’ARR est incluse.

Un contrat ou une composante de contrat est considéré(e) comme actif(ve) uniquement entre les dates contractuelles de début et de fin.

Pour les contrats incluant une montée en charge (« ramp contracts »), seule la part pour laquelle le client a déjà soumis une commande est incluse. Les montants futurs liés à la montée en charge sont exclus jusqu’à leur activation.

»), seule la part pour laquelle le client a déjà soumis une commande est incluse. Les montants futurs liés à la montée en charge sont exclus jusqu’à leur activation. Pour les contrats MEDIDATA « Study by Study » qui ne sont pas renouvelables contractuellement, seule la part contractuellement engagée est comptabilisée dans l’ARR du Groupe.

» qui ne sont pas renouvelables contractuellement, seule la part contractuellement engagée est comptabilisée dans l’ARR du Groupe. Aucune hypothèse n’est retenue concernant les renouvellements futurs des clients ou les augmentations futures d’engagements.

L’ARR est composé de deux éléments : la valeur annuelle des contrats de souscription (Subscription Annual Run Rate – SARR) et la valeur annuelle des contrats de maintenance (Maintenance Annual Run Rate – MARR).

Le Groupe estime que l’ARR est un indicateur opérationnel pertinent pour évaluer son activité récurrente, car il est corrélé avec les montants facturés annuellement aux clients. En règle générale, les clients sont facturés annuellement pour l’année en cours du contrat actif.

L’ARR augmente de la valeur annuelle des contrats actifs démarrant au cours de la période considérée et diminue de la valeur annuelle des contrats arrivant à expiration sur la même période.

L’ARR ne correspond pas au chiffre d’affaires récurrent annuel (Annual Recurring Revenue) et n’est donc pas affecté par les normes de reconnaissance du chiffre d’affaires, notamment par la reconnaissance ponctuelle du chiffre d’affaires des licences sur site issu de contrats de souscription.

DASSAULT SYSTÈMES

INFORMATION FINANCIERE NON-IFRS

(données non auditées, en millions d’Euros sauf données par action, pourcentages, effectif et taux de change)

Les chiffres clés non-IFRS excluent l’effet du traitement comptable des passifs sur contrats (produits constatés d’avance) des sociétés acquises, la charge au titre de la rémunération fondée sur des actions et charges sociales associées, l’amortissement des actifs incorporels acquis et des réévaluations des actifs corporels, l’effet du traitement comptable des avantages reçus des bailleurs liés aux acquisitions, certains autres produits et charges opérationnels, nets, incluant les charges liées aux acquisitions, les charges d’intégration, de projets de transformation des systèmes d’information et de restructuration, et les pertes de valeur de goodwill et des actifs incorporels acquis, certains éléments financiers non-récurrents, nets ainsi que l’impact fiscal de ces retraitements non-IFRS et certains effets fiscaux non récurrents.

Les données en normes IFRS et la réconciliation des données en normes IFRS et non-IFRS sont présentées dans des tableaux séparés.

En millions d’Euros, à l’exception des données par action, des pourcentages, de l'effectif et des taux de change







Information reportée en non-IFRS Trois mois clos le Six mois clos le 30 juin



2026 30 juin



2025 Variation Variation à taux de change constants 30 juin



2026 30 juin



2025 Variation Variation à taux de change constants Chiffre d’affaires total 1 555,8 1 523,2 2% 4% 3 065,5 3 096,2 (1)% 3% Chiffre d’affaires par activité Chiffre d'affaires logiciel 1 400,7 1 374,2 2% 4% 2 776,0 2 807,0 (1)% 3% Licences et autres ventes de logiciels 271,7 275,6 (1)% 1% 471,8 473,7 (0)% 4% Souscription et support 1 128,9 1 098,6 3% 5% 2 304,2 2 333,2 (1)% 3% Prestations de services 155,2 148,9 4% 6% 289,5 289,2 0% 5% Chiffre d’affaires logiciel par ligne de produit Innovation industrielle 768,0 744,6 3% 5% 1 517,6 1 537,7 (1)% 2% Sciences de la vie 252,2 268,3 (6)% (4)% 511,0 560,9 (9)% (3)% Innovation pour les PME 380,5 361,3 5% 8% 747,4 708,3 6% 11% Chiffre d’affaires logiciel par zone géographique Amériques 524,0 505,0 4% 5% 1 070,8 1 116,2 (4)% 2% Europe 529,9 534,8 (1)% (0)% 1 068,1 1 048,0 2% 3% Asie 346,8 334,4 4% 8% 637,1 642,8 (1)% 6% Résultat opérationnel 466,7 446,1 5% 923,6 932,2 (1)% Marge opérationnelle 30,0% 29,3% 30,1% 30,1% Résultat net part du Groupe 409,5 391,0 5% 806,3 811,2 (1)% Résultat net dilué par action 0,31 0,30 5% 8% 0,61 0,61 (1)% 6% Effectif de clôture 25 512 26 253 (3)% 25 512 26 253 (3)% Taux de change moyen USD / Euro 1,16 1,13 3% 1,17 1,09 7% Taux de change moyen JPY / Euro 185,34 163,81 13% 184,46 162,12 14%

DASSAULT SYSTÈMES

EFFETS DES ACQUISITIONS ET DU CHANGE

(données non auditées; en millions d’Euros)

En millions d’Euros



Information reportée en non-IFRS Dont croissance à périmètre et change constants



Dont effet périmètre à taux de change courants



Dont effet de change à taux N-1



30 juin



2026 30 juin



2025 Variation Chiffre d'affaires trimestriel 1 555,8 1 523,2 32,7 60,8 0,6 (28,7) Chiffre d'affaires annuel (6M) 3 065,5 3 096,2 (30,7) 102,4 0,6 (133,7)



DASSAULT SYSTÈMES

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

(données non auditées ; en millions d’Euros sauf données par action et pourcentages)

En millions d'Euros,



à l'exception des données par action et des pourcentages











Information reportée en IFRS Trois mois clos le Six mois clos le 30 juin 30 juin 30 juin 30 juin 2026 2025 2026 2025 Licences et autres ventes de logiciels 271,7 275,6 471,8 473,7 Souscription et support 1 128,9 1 097,1 2 303,7 2 331,7 Chiffre d'affaires logiciel 1 400,6 1 372,7 2 775,5 2 805,4 Prestations de services 155,2 148,9 289,5 289,2 Chiffre d’affaires total 1 555,8 1 521,6 3 065,0 3 094,6 Coût des ventes de logiciels (1) (106,7) (120,1) (221,3) (249,3) Coût des prestations de services (140,9) (144,6) (267,4) (275,7) Frais de recherche et de développement (333,1) (348,7) (651,8) (697,3) Frais commerciaux (420,9) (448,0) (838,0) (894,5) Frais généraux et administratifs (103,8) (123,7) (203,2) (244,2) Amortissement des actifs incorporels acquis et des réévaluations des actifs corporels (80,6) (85,4) (160,6) (173,8) Autres produits et charges opérationnels, nets (11,5) (9,3) (16,7) (13,7) Charges opérationnelles totales (1 197,5) (1 279,9) (2 359,1) (2 548,4) Résultat opérationnel 358,3 241,7 705,9 546,1 Résultat financier 24,1 29,9 46,3 60,2 Résultat avant impôt 382,4 271,5 752,2 606,3 Charge d’impôt sur le résultat (63,1) (53,0) (140,4) (128,4) Résultat net 319,3 218,6 611,8 477,9 Intérêts minoritaires 0,0 4,9 0,0 6,1 Résultat net part du Groupe 319,3 223,5 611,8 484,0 Résultat net de base par action 0,24 0,17 0,46 0,37 Résultat net dilué par action 0,22 0,17 0,44 0,37 Moyenne pondérée du nombre d’actions (en millions) 1 320,6 1 315,9 1 320,6 1 314,9 Moyenne pondérée du nombre d’actions après dilution (en millions) 1 325,3 1 324,4 1 326,1 1 325,7

(1) Hors amortissement des actifs incorporels acquis et des réévaluations des actifs corporels

Information reportée en IFRS



Trois mois clos le 30 juin 2026 Six mois clos le 30 juin 2026 Variation Variation à taux de change constants Variation Variation à taux de change constants Chiffre d’affaires total 2% 4% (1)% 4% Chiffre d’affaires par activité Chiffre d’affaires logiciel 2% 4% (1)% 3% Prestations de services 4% 6% 0% 5% Chiffre d’affaires logiciel par ligne de produit Innovation industrielle 3% 5% (1)% 2% Sciences de la vie (6)% (4)% (9)% (3)% Innovation pour les PME 6% 8% 6% 11% Chiffre d’affaires logiciel par zone géographique Amériques 4% 6% (4)% 2% Europe (1)% (0)% 2% 3% Asie 4% 8% (1)% 6%

DASSAULT SYSTÈMES

BILAN CONSOLIDE

(données non auditées ; en millions d’Euros)

En millions d’Euros







Information reportée en IFRS 30 juin 31 décembre 2026 2025 ACTIF Trésorerie et équivalents de trésorerie 5 660,1 4 125,4 Clients et comptes rattachés, net 1 801,5 2 168,4 Actifs sur contrats 53,3 37,3 Autres actifs courants 392,6 454,4 Total actif courant 7 907,4 6 785,5 Immobilisations corporelles, nettes 952,1 944,8 Goodwill et Immobilisations incorporelles, nettes 6 887,0 6 868,8 Autres actifs non courants 571,1 460,4 Total actif non courant 8 410,3 8 274,0 Total actif 16 317,7 15 059,4 PASSIF Dettes fournisseurs 241,8 253,0 Passifs sur contrats 1 642,7 1 536,0 Emprunts courants 1 237,5 1 449,5 Autres passifs courants 854,4 990,9 Total passif courant 3 976,4 4 229,3 Emprunts non courants 2 140,2 1 145,8 Autres passifs non courants 878,0 886,4 Total passif non courant 3 018,1 2 032,2 Intérêts minoritaires 5,4 5,4 Capitaux propres, part du Groupe 9 317,8 8 792,5 Total passif 16 317,7 15 059,4

DASSAULT SYSTÈMES

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES

(données non auditées ; en millions d’Euros)

En millions d’Euros











Information reportée en IFRS Trois mois clos le Six mois clos le 30 juin 30 juin Variation



30 juin 30 juin Variation



2026 2025 2026 2025 Résultat net part du Groupe 319,3 223,5 95,8 611,8 484,0 127,8 Intérêts minoritaires (0,0) (4,9) 4,9 (0,0) (6,1) 6,1 Résultat net 319,3 218,6 100,7 611,8 477,9 133,9 Amortissement des immobilisations corporelles 52,4 48,5 3,9 104,7 98,9 5,8 Amortissement des immobilisations incorporelles 81,6 86,2 (4,6) 162,7 175,9 (13,2) Élimination des autres éléments sans incidence sur la trésorerie 3,3 20,5 (17,1) (4,6) 36,6 (41,3) Variation du BFR (168,3) (39,4) (128,9) 362,6 358,0 4,6 Flux de trésorerie liés aux opérations d’exploitation 288,3 334,3 (46,0) 1 237,1 1 147,3 89,8 Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles (40,6) (39,3) (1,3) (64,3) (95,3) 31,0 Acquisitions de filiales consolidées, nettes de la trésorerie acquise (2,6) (9,2) 6,6 (13,9) (202,9) 189,0 Autres (2,9) 3,2 (6,1) (12,9) (34,6) 21,7 Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement (46,1) (45,3) (0,8) (91,1) (332,8) 241,7 Exercice de stock-options 14,1 7,4 6,6 15,1 29,6 (14,5) Dividendes versés (357,5) (342,6) (14,9) (357,5) (342,6) (14,9) Rachat et vente d’actions propres 4,4 (144,7) 149,2 (59,9) (224,8) 164,9 Augmentation de capital (0,0) 111,3 (111,3) - 111,3 (111,3) Acquisition d’intérêts minoritaires - 0,0 (0,0) - (0,2) 0,2 Emission d'emprunts 997,3 121,3 876,0 997,3 81,0 916,3 Remboursement d’emprunts (99,2) - (99,2) (217,0) (18,5) (198,5) Remboursement des passifs de loyers (33,7) (22,7) (10,9) (60,2) (45,4) (14,8) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement 525,4 (270,0) 795,4 317,9 (409,5) 727,5 Incidence des variations de taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie 17,5 (178,1) 195,7 70,7 (273,9) 344,5 Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 785,1 (159,1) 944,2 1 534,6 131,2 1 403,5 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice 4 874,9 4 242,9 4 125,4 3 952,6 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice 5 660,1 4 083,7 5 660,1 4 083,7

DASSAULT SYSTÈMES

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES NON-IFRS

RECONCILIATION IFRS – NON-IFRS

(données non auditées ; en millions d’Euros sauf données par action et pourcentages)

Les données complémentaires non-IFRS présentées dans ce communiqué de presse comportent des limites inhérentes à leur nature. Ces données ne sont basées sur aucun ensemble de normes ou de principes comptables et ne doivent pas être considérées comme un substitut aux éléments comptables en normes IFRS. En outre, les données financières complémentaires non-IFRS du Groupe peuvent ne pas être comparables à d’autres données également intitulées « non-IFRS » et utilisées par d’autres sociétés. Un certain nombre de limitations spécifiques relatives à ces mesures non-IFRS et les raisons de présenter une information financière en non-IFRS sont détaillées dans le Document d’Enregistrement Universel pour l’exercice clos le 31 décembre 2025 du Groupe déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 31 mars 2026. Pour pallier cette difficulté d’utilisation, les données financières complémentaires non-IFRS ne doivent pas être lues indépendamment, mais toujours associées aux éléments de comptes consolidés préparés selon les normes IFRS.

En millions d'Euros, à l'exception des données par action et des pourcentages







Trois mois clos le 30 juin Variation 2026 Retraitement(1)



2026 2025 Retraitement(1)



2025 IFRS



Non-IFRS(2)



IFRS Non-IFRS IFRS Non-IFRS Chiffre d’affaires total 1 555,8 0,1 1 555,8 1 521,6 1,6 1 523,2 2% 2% Chiffre d’affaires par activité Chiffre d’affaires logiciel 1 400,6 0,1 1 400,7 1 372,7 1,6 1 374,2 2% 2% Licences et autres ventes de logiciels 271,7 - 271,7 275,6 - 275,6 (1)% (1)% Souscription et support 1 128,9 0,1 1 128,9 1 097,1 1,6 1 098,6 3% 3% Part du chiffre d’affaires logiciel récurrent 81% 81% 80% 80% Prestations de services 155,2 - 155,2 148,9 - 148,9 4% 4% Chiffre d’affaires logiciel par ligne de produit Innovation industrielle 768,0 - 768,0 744,6 - 744,6 3% 3% Sciences de la vie 252,2 - 252,2 268,3 - 268,3 (6)% (6)% Innovation pour les PME 380,4 0,1 380,5 359,7 1,6 361,3 6% 5% Chiffre d’affaires logiciel par zone géographique Amériques 524,0 - 524,0 505,0 - 505,0 4% 4% Europe 529,9 - 529,9 533,4 1,4 534,8 (1)% (1)% Asie 346,8 - 346,8 334,3 0,1 334,4 4% 4% Charges opérationnelles totales (1 197,5) 108,3 (1 089,2) (1 279,9) 202,9 (1 077,1) (6)% 1% Charge au titre de la rémunération fondée sur des actions et charges sociales associées (15,8) 15,8 - (107,7) 107,7 - Amortissement des actifs incorporels acquis et des réévaluations des actifs corporels (80,6) 80,6 - (85,4) 85,4 - Avantages reçus des bailleurs liés aux acquisitions (0,4) 0,4 - (0,4) 0,4 - Autres produits et charges opérationnels, nets (11,5) 11,5 - (9,3) 9,3 - Résultat opérationnel 358,3 108,3 466,7 241,7 204,4 446,1 48% 5% Marge opérationnelle 23,0% 30,0% 15,9% 29,3% Résultat financier 24,1 1,1 25,2 29,9 0,6 30,4 (19)% (17)% Charge d’impôt sur le résultat (63,1) (19,3) (82,4) (53,0) (32,8) (85,7) 19% (4)% Intérêts minoritaires 0,0 0,0 0,0 4,9 (4,7) 0,3 (100)% (88)% Résultat net part du Groupe (en €) 319,3 90,2 409,5 223,5 167,6 391,0 43% 5% Résultat net dilué par action (en €) (3) 0,22 0,08 0,31 0,17 0,13 0,30 33% 5%

(1) Dans le tableau de rapprochement ci-dessus, (i) tous les retraitements des données de chiffre d’affaires IFRS correspondent à l’exclusion du traitement comptable des produits constatés d’avance liés aux acquisitions, (ii) tous les retraitements des données de charges opérationnelles IFRS correspondent à l’exclusion de l’amortissement des actifs incorporels acquis et des réévaluations des actifs corporels, de la charge au titre de la rémunération fondée sur des actions et charges sociales associées, de l’effet du traitement comptable des avantages reçus des bailleurs liés aux acquisitions (tel que détaillé ci-dessous), et des autres produits et charges opérationnels, nets, incluant les charges liées aux acquisitions, les charges d’intégration, de projets de transformation des systèmes d’information et de restructuration, et les pertes de valeur de goodwill ou d’actifs incorporels acquis, (iii) tous les retraitements du résultat financier correspondent à l’exclusion de certains éléments financiers non-récurrents, nets et, (iv) tous les retraitements des données de résultat net IFRS correspondent à l’impact combiné de ces différents ajustements, et, en ce qui concerne le résultat net et le résultat net dilué par action, à l’impact fiscal des retraitements non-IFRS ci-dessus et à certains effets fiscaux non-récurrents.

En millions d'Euros, à l’exception des pourcentages



Trois mois clos le 30 juin Variation 2026



IFRS Charge au titre de la rémunération fondée sur des actions et charges sociales associées Avantages reçus des bailleurs pour les sociétés acquises 2026



Non-IFRS 2025



IFRS Charge au titre de la rémunération fondée sur des actions et charges sociales associées Avantages reçus des bailleurs pour les sociétés acquises 2025



Non-IFRS IFRS Non-



IFRS Coût des ventes (247,6) (0,5) 0,1 (247,9) (264,7) 13,9 0,1 (250,7) (6)% (1)% Frais de recherche et de développement (333,1) 10,2 0,1 (322,8) (348,7) 28,9 0,1 (319,7) (4)% 1% Frais commerciaux (420,9) 5,8 0,1 (415,0) (448,0) 39,7 0,1 (408,2) (6)% 2% Frais généraux et administratifs (103,8) 0,3 0,0 (103,5) (123,7) 25,2 0,0 (98,5) (16)% 5% Total 15,8 0,4 107,7 0,4

(2) Le pourcentage d’augmentation (diminution) non-IFRS compare les données non-IFRS pour les deux exercices. Dans le cas où les ajustements non-IFRS relatifs à une donnée ne concernent qu’un des deux exercices, l’augmentation (diminution) non-IFRS compare la donnée non-IFRS à la donnée en normes IFRS correspondante.

(3) Sur la base d’une moyenne pondérée de 1 325,3 millions d’actions diluées pour le T2 2026 et 1 324,4 millions d’actions diluées pour le T2 2025, et en IFRS uniquement, sur la base d’un résultat net dilué, part du Groupe de 297,1 millions d’euros au T2 2026 contre 223,5 millions d’euros au T2 2025. Le résultat net dilué, part du Groupe correspond au résultat net, part du Groupe retraité de la charge au titre de la rémunération fondée sur des actions pour les plans pouvant faire l’objet d’un règlement soit en instruments de capitaux propres soit en numéraire au choix du Groupe.

DASSAULT SYSTÈMES

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES NON-IFRS

RECONCILIATION IFRS – NON-IFRS

(données non auditées ; en millions d’Euros sauf données par action et pourcentages)

Les données complémentaires non-IFRS présentées dans ce communiqué de presse comportent des limites inhérentes à leur nature. Ces données ne sont basées sur aucun ensemble de normes ou de principes comptables et ne doivent pas être considérées comme un substitut aux éléments comptables en normes IFRS. En outre, les données financières complémentaires non-IFRS du Groupe peuvent ne pas être comparables à d’autres données également intitulées « non-IFRS » et utilisées par d’autres sociétés. Un certain nombre de limitations spécifiques relatives à ces mesures non-IFRS et les raisons de présenter une information financière en non-IFRS sont détaillées dans le Document d’Enregistrement Universel pour l’exercice clos le 31 décembre 2025 du Groupe déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 31 mars 2026. Pour pallier cette difficulté d’utilisation, les données financières complémentaires non-IFRS ne doivent pas être lues indépendamment, mais toujours associées aux éléments de comptes consolidés préparés selon les normes IFRS.

En millions d'Euros, à l'exception des données par action et des pourcentages







Six mois clos le 30 juin Variation 2026 Retraitement(1)



2026 2025 Retraitement(1)



2025 IFRS



Non-IFRS(2)



IFRS Non-IFRS IFRS Non-IFRS Chiffre d’affaires total 3 065,0 0,5 3 065,5 3 094,6 1,6 3 096,2 (1)% (1)% Chiffre d’affaires par activité Chiffre d’affaires logiciel 2 775,5 0,5 2 776,0 2 805,4 1,6 2 807,0 (1)% (1)% Licences et autres ventes de logiciels 471,8 - 471,8 473,7 - 473,7 (0)% (0)% Souscription et support 2 303,7 0,5 2 304,2 2 331,7 1,6 2 333,2 (1)% (1)% Part du chiffre d’affaires logiciel récurrent 83% 83% 83% 83% Prestations de services 289,5 - 289,5 289,2 - 289,2 0% 0% Chiffre d’affaires logiciel par ligne de produit Innovation industrielle 1 517,6 - 1 517,6 1 537,7 - 1 537,7 (1)% (1)% Sciences de la vie 511,0 - 511,0 560,9 - 560,9 (9)% (9)% Innovation pour les PME 747,0 0,5 747,4 706,8 1,6 708,3 6% 6% Chiffre d’affaires logiciel par zone géographique Amériques 1 070,8 - 1 070,8 1 116,1 0,1 1 116,2 (4)% (4)% Europe 1 067,7 0,4 1 068,1 1 046,6 1,4 1 048,0 2% 2% Asie 637,1 - 637,1 642,7 0,1 642,8 (1)% (1)% Charges opérationnelles totales (2 359,1) 217,3 (2 141,9) (2 548,4) 384,4 (2 164,0) (7)% (1)% Charge au titre de la rémunération fondée sur des actions et charges sociales associées (39,2) 39,2 - (196,2) 196,2 - Amortissement des actifs incorporels acquis et des réévaluations des actifs corporels (160,6) 160,6 - (173,8) 173,8 - Avantages reçus des bailleurs liés aux acquisitions (0,7) 0,7 - (0,8) 0,8 - Autres produits et charges opérationnels, nets (16,7) 16,7 - (13,7) 13,7 - Résultat opérationnel 705,9 217,8 923,6 546,1 386,0 932,2 29% (1)% Marge opérationnelle 23,0% 30,1% 17,6% 30,1% Résultat financier 46,3 1,8 48,1 60,2 1,1 61,3 (23)% (22)% Charge d’impôt sur le résultat (140,4) (25,0) (165,4) (128,4) (54,4) (182,8) 9% (10)% Intérêts minoritaires 0,0 (0,0) 0,0 6,1 (5,6) 0,5 (99)% (99)% Résultat net part du Groupe (en €) 611,8 194,5 806,3 484,0 327,2 811,2 26% (1)% Résultat net dilué par action (en €) (3) 0,44 0,16 0,61 0,37 0,25 0,61 22% (1)%

(1) Dans le tableau de rapprochement ci-dessus, (i) tous les retraitements des données de chiffre d’affaires IFRS correspondent à l’exclusion du traitement comptable des produits constatés d’avance liés aux acquisitions, (ii) tous les retraitements des données de charges opérationnelles IFRS correspondent à l’exclusion de l’amortissement des actifs incorporels acquis et des réévaluations des actifs corporels, de la charge au titre de la rémunération fondée sur des actions et charges sociales associées, de l’effet du traitement comptable des avantages reçus des bailleurs liés aux acquisitions (tel que détaillé ci-dessous), et des autres produits et charges opérationnels, nets, incluant les charges liées aux acquisitions, les charges d’intégration, de projets de transformation des systèmes d’information et de restructuration, et les pertes de valeur de goodwill ou d’actifs incorporels acquis, (iii) tous les retraitements du résultat financier correspondent à l’exclusion de certains éléments financiers non-récurrents, nets et, (iv) tous les retraitements des données de résultat net IFRS correspondent à l’impact combiné de ces différents ajustements, et, en ce qui concerne le résultat net et le résultat net dilué par action, à l’impact fiscal des retraitements non-IFRS ci-dessus et à certains effets fiscaux non-récurrents.

En millions d'Euros, à l’exception des pourcentages



Six mois clos le 30 juin Variation 2026



IFRS Charge au titre de la rémunération fondée sur des actions et charges sociales associées Avantages reçus des bailleurs pour les sociétés acquises 2026



Non-IFRS 2025



IFRS Charge au titre de la rémunération fondée sur des actions et charges sociales associées Avantages reçus des bailleurs pour les sociétés acquises 2025



Non-IFRS IFRS Non-



IFRS Coût des ventes (488,7) 0,6 0,2 (487,9) (525,0) 18,8 0,2 (505,9) (7)% (4)% Frais de recherche et de développement (651,8) 18,6 0,3 (633,0) (697,3) 61,4 0,3 (635,7) (7)% (0)% Frais commerciaux (838,0) 11,5 0,2 (826,4) (894,5) 64,2 0,2 (830,1) (6)% (0)% Frais généraux et administratifs (203,2) 8,6 0,0 (194,6) (244,2) 51,8 0,1 (192,3) (17)% 1% Total 39,2 0,7 196,2 0,8

(2) Le pourcentage d’augmentation (diminution) non-IFRS compare les données non-IFRS pour les deux exercices. Dans le cas où les ajustements non-IFRS relatifs à une donnée ne concernent qu’un des deux exercices, l’augmentation (diminution) non-IFRS compare la donnée non-IFRS à la donnée en normes IFRS correspondante.

(3) Sur la base d’une moyenne pondérée de 1 326,1 millions d’actions diluées pour le 6M 2026 et 1 325,7 millions d’actions diluées pour le 6M 2025, et en IFRS uniquement, sur la base d’un résultat net dilué, part du Groupe de 589,6 millions d’euros au 6M 2026 contre 484,0 millions d’euros au 6M 2025. Le résultat net dilué, part du Groupe correspond au résultat net, part du Groupe retraité de la charge au titre de la rémunération fondée sur des actions pour les plans pouvant faire l’objet d’un règlement soit en instruments de capitaux propres soit en numéraire au choix du Groupe.

1 Données IFRS du 2e trimestre 2026 : chiffre d’affaires total de 1,56 milliard d’euros, marge opérationnelle de 23,0% comparée à 15,9% au 2e trimestre 2025 et BNPA dilué de 0,22 euro comparé à 0,17 euro au 2e trimestre 2025

2 À taux de change constants du plan 2026

3 À taux de change constants du plan 2026

4 Taux de change du plan 2026 appliqués à toutes les périodes (1,18 $ par euro et 170,0 JPY par euro)

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