Information financière relative au premier semestre 2026
Progression soutenue de l'EBITDAaL, portée par la résilience des revenus, une stratégie efficace de création de valeur et la poursuite des gains d’efficacité
- Base clients mobiles postpayés +2,2 % en glissement annuel
- Base clients câble +1,3 % en glissement annuel
- Chiffre d’affaires en hausse de +0,4 % au S1 en glissement annuel
- EBITDAaL en hausse de +10,5 % au S1 en glissement annuel
|Éléments opérationnels marquants
|
|Chiffres-clés opérationnels du groupe Orange Belgium
|S1 2025
|S1 2026
|Variation
|Base clients abonnements mobiles (en milliers)
|3515
|3594
|2,2%
|Ajouts nets (en milliers)
|48
|41
|Base clients câble (en milliers)
|1034
|1047
|1,3%
|Ajouts nets (en milliers)
|13
|8
|Éléments financiers marquants
|
|Chiffres-clés financiers du groupe Orange Belgium
|en millions d’euros
|S1 2025
|S1 2026
|Variation
|Chiffre d’affaires consolidé
|962,7
|966,5
|0,4%
|Services facturés aux clients
|786,0
|791,9
|0,7%
|EBITDAaL
|264,8
|292,5
|10,5%
|marge (% du chiffre d’affaires)
|27,5%
|30,3%
|277 bp
|eCapex
|-184,0
|- 184,8
|0,4%
|Cash-flow opérationnel ajusté
|80,7
|107,7
|33,4%
|Flux nets de trésorerie générés par l’activité
|249,6
|271,4
|8,7%
|Résultat net consolidé
|2,5
|17,6
|614,3%
|Endettement financier net
|1 878,7
|1 770,4
|-5,8%
|Total des emprunts
|1 929,2
|1 830,6
|-5,1%
Xavier Pichon, Chief Executive Officer, commente :
Le premier semestre 2026 a été une période remarquable pour Orange Belgium, caractérisée par une solide performance commerciale et par des résultats financiers robustes. Ce semestre a constitué une étape charnière pour Orange Belgium, avec la mise en œuvre sa nouvelle vision stratégique : Trust the future. Cette nouvelle approche, qui s’appuie sur les acquis de la stratégie Lead the Future, traduit notre volonté de renforcer la confiance de nos clients en misant sur une relation de proximité, sur une croissance portée par l'innovation et sur l'excellence à tous les niveaux de notre organisation.
Orange Belgium a obtenu la reconnaissance d’Ookla® en tant que réseau 5G le plus rapide de Belgique. En ce qui concerne les réseaux fixes, le programme « The Last Mile » a été mené à son terme avec succès, assurant une connectivité ultra-rapide à plus de 50 000 ménages et entreprises supplémentaires en Wallonie grâce au réseau HFC (Hybrid Fiber Coaxial) d'Orange. Orange NetCo, filiale détenue à 100 % par Orange Belgium et responsable de la gestion des réseaux fixes ainsi que de la commercialisation de l’accès à ceux-ci auprès de tout opérateur, a également élaboré avec Proximus les versions avancées des principaux accords définitifs encadrant la coopération à venir. Ces documents, qui interviennent dans la continuité du protocole d'accord conclu le 24 juillet 2025, visent à étendre le déploiement de la fibre et l’accès aux réseaux gigabit en Wallonie. Ils ont été transmis à l’Autorité belge de la concurrence et à l’Institut belge des services postaux et des télécommunications, et ne seront conclus qu’une fois les autorisations réglementaires requises obtenues. Par ailleurs, Orange NetCo a informé sa clientèle wholesale de la commercialisation prochaine de ses offres Fibre sur son propre réseau FTTP en accès ouvert.
En outre, nos marques continuent de s'imposer comme des références en matière de confiance et de satisfaction des consommateurs : élue « Marque de l’Année 2026 » par POY Belgium, hey! a également obtenu deux labels « Meilleur du Test » de l’organisation de consommateurs Testachats, confirmant notre statut de leader en matière d'expérience client et d'innovation.
À l’avenir, la stratégie « Trust the future » nous donnera les moyens de tirer parti de la confiance que nous accordent nos clients afin de devenir leur partenaire digital de référence.
Matthieu Bouchery, CFO, ajoute :
Au premier semestre 2026, l'ensemble de nos principaux indicateurs financiers et opérationnels ont connu une progression significative. Dans les services, notre chiffre d'affaires est ressorti à € 792 millions, soit une progression de 0,7 % par rapport à l'exercice précédent. Cette croissance témoigne de notre capacité à optimiser la valeur de notre base clients.
Cette évolution favorable, malgré un contexte difficile, démontre la solidité de notre modèle économique. En parallèle de nos efforts continus de maîtrise des coûts, soutenus notamment par les synergies et les gains d'efficacité opérationnelle, notre EBITDAaL a connu une amélioration de plus de 10 % pour atteindre € 293 millions, soutenu par ailleurs par une série d’éléments non récurrents et par des effets saisonniers.
Pour l'avenir, nous restons pleinement mobilisés dans la mise en œuvre de nos initiatives stratégiques. De fait, pour l'exercice 2026, nous relevons nos prévisions d’EBITDAaL et tablons désormais sur une progression supérieure à 5 %, et nous maintenons nos anticipations d’eCAPEX à environ € 360 millions.
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