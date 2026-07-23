Information financière relative au premier semestre 2026

Progression soutenue de l'EBITDAaL, portée par la résilience des revenus, une stratégie efficace de création de valeur et la poursuite des gains d’efficacité

Base clients mobiles postpayés +2,2 % en glissement annuel

Base clients câble +1,3 % en glissement annuel

Chiffre d’affaires en hausse de +0,4 % au S1 en glissement annuel

EBITDAaL en hausse de +10,5 % au S1 en glissement annuel

Éléments opérationnels marquants Croissance régulière des ajouts nets malgré une pression concurrentielle soutenue

Base clients mobiles postpayés en hausse de 41 k, stimulée par une gestion plus efficace de la base clients, le nombre total d’abonnés atteignant 3 594 k (+2,2 % en glissement annuel)

stimulée par une gestion plus efficace de la base clients, le nombre total d’abonnés atteignant 3 594 k (+2,2 % en glissement annuel) La base clients câble s’est accrue de 8 k, portant le nombre total d’abonnés à 1 047 k, (+1,3 % en glissement annuel)





Chiffres-clés opérationnels du groupe Orange Belgium S1 2025 S1 2026 Variation Base clients abonnements mobiles (en milliers) 3515 3594 2,2% Ajouts nets (en milliers) 48 41 Base clients câble (en milliers) 1034 1047 1,3% Ajouts nets (en milliers) 13 8





Éléments financiers marquants Le chiffre d'affaires total a atteint € 966,5 millions, le chiffre d’affaires des services ayant renoué avec la croissance, avec une progression de 0,7 % résultant d’un bon équilibre volumes / valeur, malgré l’absence des revenus liés au football

le chiffre d’affaires des services ayant renoué avec la croissance, avec une progression de 0,7 % résultant d’un bon équilibre volumes / valeur, malgré l’absence des revenus liés au football EBITDAaL en hausse de 10,5 %, porté principalement par la réalisation des synergies et par une maîtrise efficace des coûts, en dépit de plusieurs impacts ponctuels, dont les droits sur le football

porté principalement par la réalisation des synergies et par une maîtrise efficace des coûts, en dépit de plusieurs impacts ponctuels, dont les droits sur le football Les eCapex sont restés stables, reflétant principalement la consolidation du réseau mobile et d’une série d’initiatives dans le déploiement du réseau fixe





Chiffres-clés financiers du groupe Orange Belgium en millions d’euros S1 2025 S1 2026 Variation Chiffre d’affaires consolidé 962,7 966,5 0,4% Services facturés aux clients 786,0 791,9 0,7% EBITDAaL 264,8 292,5 10,5% marge (% du chiffre d’affaires) 27,5% 30,3% 277 bp eCapex -184,0 - 184,8 0,4% Cash-flow opérationnel ajusté 80,7 107,7 33,4% Flux nets de trésorerie générés par l’activité 249,6 271,4 8,7% Résultat net consolidé 2,5 17,6 614,3% Endettement financier net 1 878,7 1 770,4 -5,8% Total des emprunts 1 929,2 1 830,6 -5,1%





Xavier Pichon, Chief Executive Officer, commente :

Le premier semestre 2026 a été une période remarquable pour Orange Belgium, caractérisée par une solide performance commerciale et par des résultats financiers robustes. Ce semestre a constitué une étape charnière pour Orange Belgium, avec la mise en œuvre sa nouvelle vision stratégique : Trust the future. Cette nouvelle approche, qui s’appuie sur les acquis de la stratégie Lead the Future, traduit notre volonté de renforcer la confiance de nos clients en misant sur une relation de proximité, sur une croissance portée par l'innovation et sur l'excellence à tous les niveaux de notre organisation.

Orange Belgium a obtenu la reconnaissance d’Ookla® en tant que réseau 5G le plus rapide de Belgique. En ce qui concerne les réseaux fixes, le programme « The Last Mile » a été mené à son terme avec succès, assurant une connectivité ultra-rapide à plus de 50 000 ménages et entreprises supplémentaires en Wallonie grâce au réseau HFC (Hybrid Fiber Coaxial) d'Orange. Orange NetCo, filiale détenue à 100 % par Orange Belgium et responsable de la gestion des réseaux fixes ainsi que de la commercialisation de l’accès à ceux-ci auprès de tout opérateur, a également élaboré avec Proximus les versions avancées des principaux accords définitifs encadrant la coopération à venir. Ces documents, qui interviennent dans la continuité du protocole d'accord conclu le 24 juillet 2025, visent à étendre le déploiement de la fibre et l’accès aux réseaux gigabit en Wallonie. Ils ont été transmis à l’Autorité belge de la concurrence et à l’Institut belge des services postaux et des télécommunications, et ne seront conclus qu’une fois les autorisations réglementaires requises obtenues. Par ailleurs, Orange NetCo a informé sa clientèle wholesale de la commercialisation prochaine de ses offres Fibre sur son propre réseau FTTP en accès ouvert.

En outre, nos marques continuent de s'imposer comme des références en matière de confiance et de satisfaction des consommateurs : élue « Marque de l’Année 2026 » par POY Belgium, hey! a également obtenu deux labels « Meilleur du Test » de l’organisation de consommateurs Testachats, confirmant notre statut de leader en matière d'expérience client et d'innovation.

À l’avenir, la stratégie « Trust the future » nous donnera les moyens de tirer parti de la confiance que nous accordent nos clients afin de devenir leur partenaire digital de référence.

Matthieu Bouchery, CFO, ajoute :

Au premier semestre 2026, l'ensemble de nos principaux indicateurs financiers et opérationnels ont connu une progression significative. Dans les services, notre chiffre d'affaires est ressorti à € 792 millions, soit une progression de 0,7 % par rapport à l'exercice précédent. Cette croissance témoigne de notre capacité à optimiser la valeur de notre base clients.

Cette évolution favorable, malgré un contexte difficile, démontre la solidité de notre modèle économique. En parallèle de nos efforts continus de maîtrise des coûts, soutenus notamment par les synergies et les gains d'efficacité opérationnelle, notre EBITDAaL a connu une amélioration de plus de 10 % pour atteindre € 293 millions, soutenu par ailleurs par une série d’éléments non récurrents et par des effets saisonniers.

Pour l'avenir, nous restons pleinement mobilisés dans la mise en œuvre de nos initiatives stratégiques. De fait, pour l'exercice 2026, nous relevons nos prévisions d’EBITDAaL et tablons désormais sur une progression supérieure à 5 %, et nous maintenons nos anticipations d’eCAPEX à environ € 360 millions.

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