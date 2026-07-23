[Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR] Roche setzt starke Dynamik in erstem Halbjahr 2026 mit Umsatzwachstum von +6% zu konstanten Wechselkursen fort; -2% in CHF aufgrund deutlicher Aufwertung des Schweizer Frankens

- Konzernverkäufe stiegen in den ersten sechs Monaten um +6% zu konstanten Wechselkursen (CER1; in CHF ausgewiesen -2% und auf USD-Basis2 +8%) aufgrund hoher Nachfrage nach innovativen Medikamenten und Diagnostika.
- Verkäufe der Division Pharma erhöhten sich um +6% (CER; in CHF ausgewiesen -1% und auf USD-Basis +8%) aufgrund des kontinuierlich hohen Umsatzwachstums unserer Medikamente in allen Therapiebereichen; die wichtigsten Wachstumstreiber waren Xolair (allergisches Asthma, chronische Nesselsucht, Nahrungsmittelallergien), Hemlibra (Hämophilie A), Ocrevus (Multiple Sklerose), Phesgo (Brustkrebs) und Vabysmo (schwere Augenerkrankungen).
- Verkäufe der Division Diagnostics stiegen um +3% (CER; in CHF ausgewiesen -3% und auf USD-Basis +6%), angetrieben durch die Nachfrage nach Produkten für die Immundiagnostik und die klinische Chemie sowie nach Lösungen für die Pathologie und die Molekulardiagnostik.
- Kernbetriebsgewinn erhöhte sich um +10% (CER, in CHF ausgewiesen -1%), dies aufgrund höherer Verkäufe und sonstiger Erträge; Betriebsgewinn nach IFRS sank um -6% in CHF aufgrund der Aufwertung des Schweizer Frankens.
- Kerngewinn je Titel stieg um +9% (CER; in CHF ausgewiesen -2%); verwässerter Gewinn je Titel nach IFRS sank um -8% in CHF aufgrund der Aufwertung des Schweizer Frankens.
- Wichtige Ereignisse:
- Beschleunigtes Zulassungsverfahren in den USA für Giredestrant bei Brustkrebs im Frühstadium, für Enspryng bei schilddrüsenbedingter Augenerkrankung, für Tecentriq bei Darmkrebs und für Gazyva/Gazyvaro bei idiopathischem nephrotischem Syndrom und primärer membranöser Nephropathie, zwei Autoimmunerkrankungen, welche die Nieren betreffen
- Annahme des ergänzenden Zulassungsantrags in den USA für die Kombinationstherapie mit Lunsumio und Polivy bei Blutkrebs sowie für Gazyva/Gazyvaro bei systemischem Lupus erythematodes
- Positive Phase-III-Daten zu Divarasib bei Lungenkrebs; Präsentation vielversprechender Daten zu Fenebrutinib bei Multipler Sklerose (Phase III), zu Gazyva/Gazyvaro bei drei Autoimmunerkrankungen (Phase III) und zu Enicepatid (CT-388) und Petrelintid bei Adipositas (Phase II)
- Einführung von Axelios 1, einer wegweisenden Sequenzierplattform der nächsten Generation auf Basis der innovativen SBX-Technologie, die die schnellste DNA-Sequenzierung im industriellen Massstab ermöglicht
- CE-Kennzeichnung in der EU für zwei Bluttests: Elecsys pTau217 zum Nachweis der Alzheimer-Pathologie und Elecsys IGRA TB zum Nachweis einer latenten Tuberkuloseinfektion
- US-Zulassung für Ventana PTEN (SP218) RxDx Assay, das erste Begleitdiagnostikum zur Bestimmung der Konzentration eines wichtigen Proteins bei Prostatakrebs
- Globale Kooperationsvereinbarung mit Nurix Therapeutics für den BTK-Degrader Bexobrutideg in den Bereichen maligne Hämatologie, Immunologie und Neurologie
- Vereinbarung zur Übernahme von PathAI, um die KI-gestützte Diagnostik zu transformieren
- Ausblick für das Gesamtjahr 2026 bestätigt.
Ausblick für 2026
Roche (SIX: RO, ROP; OTCQX: RHHBY) erwartet für das Gesamtjahr 2026 eine Zunahme der Konzernverkäufe im mittleren einstelligen Bereich (CER). Für den Kerngewinn je Titel wird ein im hohen einstelligen Bereich (CER) liegendes Wachstum angestrebt. Roche ist bestrebt, die Dividende in Schweizer Franken erneut zu erhöhen.
|Kennzahlen
|In Millionen CHF
|Veränderung in %
|Januar–Juni
|2026
|2025
|CER1
|CHF
|USD
|Konzernverkäufe
|30 364
|30 944
|6
|-2
|8
|Division Pharma
|23 629
|23 985
|6
|-1
|8
|Division Diagnostics
|6 735
|6 959
|3
|-3
|6
|Kernbetriebsgewinn
|11 856
|12 010
|10
|-1
|Kerngewinn je Titel (CHF) – verwässert
|10,85
|11,08
|9
|-2
|Betriebsgewinn nach IFRS
|9 671
|10 330
|6
|-6
Thomas Schinecker, CEO von Roche: «Unsere starke Dynamik setzte sich im ersten Halbjahr fort, gestützt durch eine Umsatzsteigerung von 6% zu konstanten Wechselkursen sowie bedeutenden Fortschritten in unserer Pipeline.
Die von uns vorgelegten positiven Phase-III-Daten für Divarasib bekräftigen dessen Potenzial als Best-in-Class-Therapie bei fortgeschrittenem Lungenkrebs. Mit der Erteilung von fünf Priority Reviews durch die US-FDA beschleunigen sich auch unsere Zulassungsaktivitäten deutlich: Giredestrant bei Brustkrebs im Frühstadium, Enspryng bei schilddrüsenbedingter Augenerkrankung, Tecentriq bei Darmkrebs und Gazyva/Gazyvaro bei zwei Autoimmunerkrankungen, welche die Nieren betreffen.
In der Diagnostik haben wir mit der Einführung unserer wegweisenden, höchst kosteneffizienten Sequenzierplattform Axelios 1 sowie der CE-Kennzeichnung in der EU für wichtige diagnostische Tests bedeutende Meilensteine erreicht, darunter der Bluttest Elecsys pTau217 zum Nachweis der Alzheimer-Pathologie und den Bluttest Elecsys IGRA TB, der Labors weltweit das automatisierte, skalierbare Screening latenter Tuberkulose ermöglicht.
Dank unserer starken Pipeline sind wir für ein nachhaltiges Wachstum in der Zukunft sehr gut aufgestellt. Wir bestätigen unseren Ausblick.»
Konzernergebnisse
Roche steigerte die Konzernverkäufe in den ersten sechs Monaten 2026 um +6% (CER; in CHF ausgewiesen -2%) auf CHF 30,4 Milliarden dank der starken Nachfrage nach Medikamenten und diagnostischen Lösungen. Die Aufwertung des Schweizer Frankens gegenüber den meisten Währungen, insbesondere dem US-Dollar, wirkte sich deutlich auf die in Schweizer Franken ausgewiesenen Verkäufe aus.
Der Kernbetriebsgewinn erhöhte sich um +10% (CER; in CHF ausgewiesen -1%) auf CHF 11,9 Milliarden, was auf höhere Verkäufe und sonstige Erträge zurückzuführen ist. Der Kerngewinn je Titel stieg um +9% (CER; in CHF ausgewiesen -2%).
Der Betriebsgewinn nach IFRS nahm um -6% (CHF) auf CHF 9,7 Milliarden ab. Der verwässerte Gewinn je Titel nach IFRS sank um -8% (CHF). Die IFRS-Ergebnisse wurden durch die Aufwertung des Schweizer Frankens beeinflusst.
Die Division Pharma steigerte ihre Verkäufe um +6% (CER; in CHF ausgewiesen -1%) auf CHF 23,6 Milliarden, wobei unsere Medikamente in allen Therapiegebieten ihr starkes Wachstum fortsetzten.
Die fünf wichtigsten Wachstumstreiber – Xolair, Hemlibra, Ocrevus, Phesgo und Vabysmo – erzielten zusammen Verkäufe in Höhe von CHF 11,0 Milliarden. Dies entspricht einer Zunahme von +12% (CER; in CHF ausgewiesen +4%) gegenüber den ersten sechs Monaten 2025.
Die Verkäufe von Produkten mit abgelaufenen Patenten (Avastin, Herceptin, MabThera/Rituxan, Lucentis und Actemra/RoActemra) sanken im Vergleich zu den ersten sechs Monaten 2025 um -8% (CER; in CHF ausgewiesen -15%) auf CHF 2,6 Milliarden.
In den USA stiegen die Verkäufe um +6% (CER; in CHF ausgewiesen -3%), was auf das anhaltende Wachstum von Xolair, Hemlibra, Polivy (Blutkrebs) und Tecentriq zurückzuführen ist. Dieses Wachstum glich die niedrigeren Umsätze von Perjeta (Brustkrebs) und Kadcyla (Brustkrebs) sowie die Auswirkungen der Konkurrenz durch Biosimilars bei Actemra/RoActemra (rheumatoide Arthritis) mehr als aus.
In Europa stiegen die Verkäufe um +1% (CER; in CHF ausgewiesen -1%). Die Nachfrage nach Ocrevus, Evrysdi (spinale Muskelatrophie) und Phesgo konnte die Auswirkungen geringerer Umsätze von Actemra/RoActemra aufgrund der Konkurrenz durch Biosimilars sowie von Perjeta wegen der Umstellung von Patientinnen und Patienten auf Phesgo mehr als ausgleichen.
In Japan stiegen die Verkäufe um +11% (CER; in CHF ausgewiesen -5%), was hauptsächlich auf Produktlieferungen an Dritte sowie auf die Nachfrage nach Elevidys (Duchenne-Muskeldystrophie) und das anhaltende Wachstum von Lunsumio (Blutkrebs), Vabysmo und Hemlibra zurückzuführen ist.
Die Verkäufe in der Region International erhöhten sich um +10% (CER; in CHF ausgewiesen +4%). Die Wachstumstreiber waren Phesgo, Vabysmo, Hemlibra, Ocrevus und Polivy. In China sanken die Verkäufe um -9% (CER; in CHF ausgewiesen -12%). Grund dafür ist der Basiseffekt einer schweren Grippesaison im Jahr 2025 auf die Verkäufe von Xofluza.
Die Verkäufe der Division Diagnostics stiegen um +3% (CER, in CHF ausgewiesen -3%) auf CHF 6,7 Milliarden, angetrieben durch die höhere Nachfrage nach Produkten für die Immundiagnostik und die klinische Chemie sowie nach Lösungen für die Pathologie und die Molekulardiagnostik. Dieses Wachstum konnte die Auswirkungen von Preisreformen im chinesischen Gesundheitswesen mehr als ausgleichen.
In der Region EMEA (Europa, Nahost und Afrika) erhöhten sich die Verkäufe um +3% (CER; in CHF ausgewiesen -1%). Dieses Wachstum wurde durch höhere Verkäufe von Produkten für die Immundiagnostik und die klinische Chemie sowie von Lösungen für die Molekulardiagnostik angetrieben.
In Nordamerika stiegen die Verkäufe um +8% (CER; in CHF ausgewiesen -1%), was dem Wachstum in den Kundenbereichen Core Lab und Pathology Lab zu verdanken ist.
In der Region Asien-Pazifik sanken die Verkäufe um -5% (CER; in CHF ausgewiesen -12%), was hauptsächlich auf die Preisreformen im chinesischen Gesundheitswesen zurückzuführen ist, durch die höhere Nachfrage nach Produkten für die klinische Chemie und die Immundiagnostik in den übrigen Ländern der Region jedoch teilweise ausgeglichen wurde.
In Lateinamerika verzeichneten die Verkäufe einen Anstieg von +10% (CER; in CHF ausgewiesen +5%).
Pharma: wichtige Meilensteine
|Wirkstoff
|Meilenstein
|Zulassungsprozess
| Gazyva/Gazyvaro
Verschiedene Auto-
immunerkrankungen
| FDA gewährt beschleunigtes Zulassungsverfahren für Gazyva/Gazyvaro zur Behandlung von Erwachsenen mit primärer membranöser Nephropathie (pMN)
| Enspryng
Schilddrüsenbedingte Augenerkrankung
| FDA gewährt beschleunigtes Zulassungsverfahren für Enspryng, die erste und einzige Behandlungsoption für die subkutane Verabreichung zu Hause bei schilddrüsenbedingter Augenerkrankung
| Lunsumio und Polivy
Blutkrebs
| FDA akzeptiert ergänzenden Zulassungsantrag für die Kombinationstherapie mit Lunsumio und Polivy bei rezidiviertem oder refraktärem grosszelligem B-Zell-Lymphom (LBCL)
| Tecentriq
Darmkrebs
| FDA gewährt beschleunigtes Zulassungsverfahren für Tecentriq bei einer bestimmten Form von Darmkrebs im Stadium III
| Giredestrant
Brustkrebs
| FDA akzeptiert Zulassungsantrag für Giredestrant bei ER-positivem Brustkrebs im Frühstadium, den ersten und einzigen oralen selektiven Östrogenrezeptor-Degrader mit positiven Phase-III-Daten im kurativen Setting
|Phase-III-/Zulassungs- und weitere wichtige Studien
| Divarasib
Lungenkrebs
| Divarasib zeigt in Head-to-Head-Phase-III-Studie Überlegenheit gegenüber zugelassenen KRAS-G12C-Inhibitoren bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs
| Fenebrutinib
Multiple Sklerose
| Fenebrutinib reduziert bei schubförmiger Multipler Sklerose (RMS) die Schübe im Vergleich zur Standardbehandlung signifikant auf ungefähr einen alle 17 Jahre
|Sonstiges
|Präsentation zum integrierten Alzheimer-Portfolio
| Roche präsentiert an der AAIC neue Daten zur Alzheimer-Krankheit aus ihrem integrierten Pharma- und Diagnostics-Portfolio
|Zusammenarbeit mit Nurix Therapeutics
| Roche gibt globale Zusammenarbeit mit Nurix Therapeutics zur gemeinsamen Entwicklung und Vermarktung von Bexobrutideg bekannt, einem BTK-Degrader mit Best-in-Class-Potenzial in den Bereichen maligne Hämatologie, Immunologie und Neurologie
|Datenpräsentation zum Adipositas-Portfolio
| Roche präsentiert an den Scientific Sessions 2026 der American Diabetes Association neue Daten, die das Portfolio des Unternehmens im Bereich Adipositas stärken
|Datenpräsentation zum Onkologie-Portfolio
| Roche präsentiert an der ASCO 2026 neue Daten, die das Potenzial von Giredestrant bekräftigen, das Behandlungsparadigma bei Brustkrebs im Frühstadium zu verändern
|Datenpräsentation zum Ophthalmologie-Portfolio
| Roche präsentiert an der ARVO 2026 umfangreiche Daten zu ihrem branchenführenden Ophthalmologie-Portfolio
Verkäufe der Division Pharma
|Verkäufe
|In Millionen CHF
|In % der Verkäufe
|Veränderung in %
|Januar–Juni
|2026
|2025
|2026
|2025
|CER
|CHF
|Division Pharma
|23 629
|23 985
|100,0
|100,0
|6
|-1
|USA
|12 229
|12 670
|51,8
|52,8
|6
|-3
|Europa
|4 520
|4 566
|19,1
|19,0
|1
|-1
|Japan
|1 360
|1 425
|5,8
|5,9
|11
|-5
|International
|5 520
|5 324
|23,3
|22,3
|10
|4
International: Asien-Pazifik, CEETRIS (Mittelosteuropa, Türkei, Russland und indischer Subkontinent), Lateinamerika, Nahost, Afrika, Kanada, sonstige
|Die 20 meistverkauften Medikamente
|Total
|USA
|Europa
|Japan
|International
|Mio. CHF
|%
|Mio. CHF
|%
|Mio. CHF
|%
|Mio. CHF
|%
|Mio. CHF
|%
| Ocrevus
Multiple Sklerose
|3 470
|7
|2 300
|2
|758
|10
|-
|-
|412
|30
| Hemlibra
Hämophilie A
|2 492
|11
|1 313
|9
|502
|4
|171
|9
|506
|26
| Vabysmo
Augenkrankheiten (nAMD, DME, RVO)
|2 059
|8
|1 333
|1
|386
|5
|75
|26
|265
|65
| Tecentriq
Krebsimmuntherapeutikum
|1 704
|6
|815
|9
|410
|-3
|146
|-2
|333
|17
| Xolair3
csU, Nahrungsmittelallergien
|1 673
|27
|1 673
|27
|-
|-
|-
|-
|-
|-
| Perjeta3
Brustkrebs
|1 389
|-7
|551
|-11
|238
|-14
|24
|-23
|576
|0
| Phesgo
Brustkrebs
|1 318
|18
|318
|0
|425
|9
|88
|15
|487
|47
| Actemra/RoActemra3
RA, COVID-19
|1 074
|-9
|515
|-9
|238
|-21
|140
|8
|181
|-3
| Evrysdi
Spinale Muskelatrophie
|968
|17
|323
|15
|335
|17
|39
|-1
|271
|25
| Kadcyla3
Brustkrebs
|916
|-6
|310
|-14
|248
|-4
|39
|2
|319
|3
| Polivy
Blutkrebs
|808
|20
|381
|28
|128
|-18
|98
|16
|201
|47
| Alecensa
Lungenkrebs
|795
|6
|261
|4
|126
|-4
|93
|8
|315
|13
| MabThera/Rituxan3
Blutkrebs, RA
|609
|5
|402
|14
|62
|-9
|6
|-11
|139
|-10
| Activase/TNKase3
Herzkrankheiten
|555
|11
|531
|11
|-
|-
|-
|-
|24
|12
| Gazyva/Gazyvaro3
Blutkrebs, Lupus-Nephritis
|489
|7
|240
|4
|117
|-1
|17
|14
|115
|21
| Herceptin3
Brust- und Magenkrebs
|462
|-12
|94
|-14
|136
|-7
|2
|-36
|230
|-14
| Avastin3
Verschiedene Krebsarten
|414
|-15
|125
|-12
|35
|37
|36
|-44
|218
|-13
| Pulmozyme3
Zystische Fibrose
|204
|-8
|145
|-5
|29
|-11
|-
|26
|30
|-18
| Columvi
Blutkrebs
|196
|70
|91
|28
|53
|116
|-
|-
|52
|173
| Enspryng
Akute Entzündung von Gehirn, Rückenmark und Sehnerv
|195
|22
|50
|20
|23
|20
|79
|18
|43
|37
csU: chronische spontane Urtikaria (Nesselsucht) / DME: diabetisches Makulaödem / nAMD: neovaskuläre oder «feuchte» altersbedingte Makuladegeneration / RVO: Netzhautvenenverschluss / RA: rheumatoide Arthritis
Diagnostics: wichtige Meilensteine
|Produkt
|Meilenstein
|cobas HDV Test
| Roche stellt cobas Hepatitis D Virus (HDV) Test vor, die erste vollautomatisierte Diagnostiklösung zur Identifizierung der schwersten Form von viraler Hepatitis
|Elecsys IGRA TB Test
| Roche erhält CE-Kennzeichnung für Bluttest zum Nachweis einer Tuberkuloseinfektion
| Axelios 1 Sequenzier-
plattform
| Roche gibt die Einführung von Axelios 1, einer wegweisenden Sequenzierplattform der nächsten Generation, bekannt
|Ventana PTEN (SP218) RxDx Assay
| Roche erhält FDA-Zulassung für das erste Begleitdiagnostikum zur Bestimmung des PTEN-Proteins bei Prostatakrebs
|Leberpanel (Liver Disease Panel)
| Roche bringt das Leberpanel auf den Markt, die erste Reihe zertifizierter Algorithmen zur Unterstützung des Managements von chronischen Lebererkrankungen (CLD)
|Elecsys pTau217 Test
| Roche erhält CE-Kennzeichnung für neuen Bluttest zum Nachweis der Alzheimer-Pathologie: Elecsys Plasma phosphoryliertes Tau 217 (pTau217)
|Vereinbarung mit PathAI
| Roche unterzeichnet definitive Vereinbarung zur Übernahme von PathAI zur Transformation der KI-gestützten Diagnostik
Verkäufe der Division Diagnostics
|Verkäufe
|In Millionen CHF
|In % der Verkäufe
|Veränderung in %
|Januar–Juni
|2026
|2025
|2026
|2025
|CER
|CHF
|Division Diagnostics
|6 735
|6 959
|100,0
|100,0
|3
|-3
|Kundenbereiche
|Core Lab
|3 756
|3 839
|55,8
|55,2
|4
|-2
|Molecular Lab
|1 196
|1 250
|17,7
|18,0
|3
|-4
|Near Patient Care
|909
|1 018
|13,5
|14,6
|-5
|-11
|Pathology Lab
|874
|852
|13,0
|12,2
|11
|3
|Regionen
|Europa, Nahost, Afrika
|2 466
|2 485
|36,6
|35,7
|3
|-1
|Nordamerika
|2 211
|2 235
|32,8
|32,1
|8
|-1
|Asien-Pazifik
|1 522
|1 729
|22,6
|24,9
|-5
|-12
|Lateinamerika
|536
|510
|8,0
|7,3
|10
|5
Weitere Informationen zur Geschäftsentwicklung von Roche im ersten Halbjahr 2026:
- Präsentation Halbjahr 2026 (auf Englisch)
- Präsentation Halbjahr 2026 mit Anhang (auf Englisch)
- Halbjahresbericht 2026
- Anhang mit Tabellen (auf Englisch)
Über Roche
Roche (SIX: RO, ROP; OTCQX: RHHBY) ist ein Healthcare-Unternehmen, das führende Wissenschaft mit innovativen Technologien in den Bereichen Diagnostik, Arzneimittel und digitale Lösungen verbindet und so eine einzigartige Position einnimmt, um Krankheiten vorzubeugen, zu stoppen und zu heilen.
Roche wurde 1896 in Basel, Schweiz, gegründet und ist heute ein führender Anbieter von transformativen Arzneimitteln und Diagnostika für Millionen von Menschen in über 150 Ländern weltweit. Das Unternehmen setzt sich dafür ein, Herausforderungen im Gesundheitswesen zu bewältigen, die Patientinnen und Patienten, Familien, Gemeinschaften und Gesundheitssysteme am stärksten belasten. In den Divisionen Diagnostics und Pharma konzentriert sich Roche auf Bereiche wie Onkologie, Neurologie, Herz-Kreislauf- und Stoffwechsel-Erkrankungen, Augenheilkunde, Infektionskrankheiten und Immunologie mit dem Ziel, für die Patientinnen und Patienten, die Menschen, die ihnen am Herzen liegen, und die Fachkräfte, die sich um sie kümmern, eine spürbare und nachhaltige Wirkung zu erzielen.
Genentech in den USA ist eine Konzerngesellschaft, die sich vollständig im Besitz der Roche-Gruppe befindet. Roche ist Mehrheitsaktionär von Chugai Pharmaceutical in Japan, einem führenden, innovationsorientierten Unternehmen für therapeutische Antikörper.
Weitere Informationen finden Sie unter www.roche.com.
Alle erwähnten Markennamen sind gesetzlich geschützt.
Anmerkungen
[1] CER (Constant Exchange Rates). Die prozentualen Veränderungen zu konstanten Wechselkursen werden auf Basis von Simulationen berechnet, bei denen die Ergebnisse 2026 wie auch 2025 zu konstanten Wechselkursen konsolidiert werden (Durchschnittskurse für das am 31. Dezember 2025 abgeschlossene Geschäftsjahr). Definition von CER: siehe Seite 187 des Roche-Finanzberichts 2025.
[2] USD (US-Dollar). Die prozentualen Veränderungen ausgewählter Umsatzkennzahlen in US-Dollar basieren auf einer Umrechnung der Umsatzwerte 2026 und 2025 zu den jeweiligen durchschnittlichen US-Dollar-Wechselkursen der betreffenden Periode. Diese ergänzenden Informationen sollen die Vergleichbarkeit mit anderen Unternehmen erleichtern.
[3] Vor dem Jahr 2015 eingeführte Produkte.
Hinweis betreffend zukunftsgerichtete Aussagen
Dieses Dokument enthält gewisse zukunftsgerichtete Aussagen. Diese können unter anderem erkennbar sein an Ausdrücken wie «sollen», «annehmen», «erwarten», «rechnen mit», «beabsichtigen», «anstreben», «zukünftig», «Ausblick» oder ähnlichen Ausdrücken sowie der Diskussion von Strategien, Zielen, Plänen oder Absichten usw. Die künftigen tatsächlichen Resultate können wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument abweichen, dies aufgrund verschiedener Faktoren wie zum Beispiel: (1) Preisstrategien und andere Produktinitiativen von Konkurrenten; (2) legislative und regulatorische Entwicklungen sowie Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds; (3) Verzögerung oder Nichteinführung neuer Produkte infolge Nichterteilung behördlicher Zulassungen oder anderer Gründe; (4) Währungsschwankungen und allgemeine Entwicklung der Finanzmärkte; (5) Risiken in der Forschung, Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte oder neuer Anwendungen bestehender Produkte, einschliesslich (nicht abschliessend) negativer Resultate von klinischen Studien oder Forschungsprojekten, unerwarteter Nebenwirkungen von vermarkteten oder Pipeline-Produkten; (6) erhöhter behördlicher Preisdruck; (7) Produktionsunterbrechungen; (8) Verlust oder Nichtgewährung von Schutz durch Immaterialgüterrechte; (9) rechtliche Auseinandersetzungen und behördliche Verfahren; (10) Abgang wichtiger Manager oder anderer Mitarbeitender und (11) negative Publizität und Berichterstattung. Die Aussage betreffend das Gewinnwachstum pro Titel ist keine Gewinnprognose und darf nicht dahingehend interpretiert werden, dass der Gewinn von Roche oder der Gewinn pro Titel für die aktuelle oder eine spätere Periode die in der Vergangenheit veröffentlichten Zahlen für den Gewinn oder den Gewinn pro Titel erreichen oder übertreffen wird.
Medienstelle Roche-Gruppe
Telefon: +41 61 688 88 88 / E-Mail: media.relations@roche.com
| Hans Trees, PhD
Telefon: +41 79 407 72 58
| Lorena Corfas
Telefon: +41 79 568 24 95
| Simon Goldsborough
Telefon: +44 797 32 72 915
| Karsten Kleine
Telefon: +41 79 461 86 83
| Kirti Pandey
Telefon: +41 79 398 38 53
| Yvette Petillon
Telefon: +41 79 961 92 50
| Dr. Rebekka Schnell
Telefon: +41 79 205 27 03
| Irène Stephan
Telefon: +41 79 377 83 75
Roche Investor Relations
| Dr. Bruno Eschli
Telefon: +41 61 687 52 84
E-Mail: bruno.eschli@roche.com
| Dr. Sabine Borngräber
Telefon: +41 61 688 80 27
E-Mail: sabine.borngraeber@roche.com
| Dr. Birgit Masjost
Telefon: +41 61 688 48 14
E-Mail: birgit.masjost@roche.com
Investor Relations Nordamerika
| Loren Kalm
Telefon: +1 650 225 32 17
E-Mail: kalm.loren@gene.com
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