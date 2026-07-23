PR No: C3403C

STMicroelectronics annonce ses résultats financiers

du deuxième trimestre 2026

Deuxième trimestre 2026 : chiffre d’affaires net de 3,49 milliards de dollars.

Marge brute de 34,8 % (marge brute non-U.S. GAAP 1 de 35,2 %).

Résultat d’exploitation de 187 millions de dollars (résultat d’exploitation non-U.S. GAAP 1 de 269 millions de dollars).

Point médian des perspectives pour le troisième trimestre 2026 : chiffre d’affaires net de 3,70 milliards de dollars et marge brute de 37,0 %.

Genève, le 23 juillet 2026 – STMicroelectronics N.V. (« ST ») (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, annonce la publication de ses résultats financiers U.S. GAAP pour le deuxième trimestre clos le 27 juin 2026. Ce communiqué de presse contient également des mesures non-U.S. GAAP (voir les annexes pour des informations complémentaires).

Au deuxième trimestre, ST a enregistré un chiffre d’affaires net de 3,49 milliards de dollars, une marge brute de 34,8 %, un résultat d’exploitation de 187 millions de dollars et un résultat net de 222 millions de dollars, soit 0,24 dollar par action après dilution (marge brute non-U.S. GAAP1 de 35,2 %, résultat d’exploitation non-U.S. GAAP1 de 269 millions de dollars et résultat net non-U.S. GAAP1 de 291 millions de dollars, soit 0,31 dollar par action après dilution).

Jean-Marc Chéry, Président du Directoire et Directeur Général de ST, a déclaré :

« Le chiffre d’affaires net du deuxième trimestre est ressorti au-dessus du point médian de notre fourchette de perspectives financières, tiré par des chiffres d’affaires plus élevés dans les Équipements de communication et périphériques informatiques (CECP) et l’Automobile. La marge brute est en ligne avec le point médian de notre fourchette de perspectives financières. »

« En variation annuelle, le chiffre d’affaires net du deuxième trimestre a augmenté de 26,0 % . La marge brute du deuxième trimestre a été de 34,8%, la marge d’exploitation est ressortie à 5,4 % et le résultat net s’est établi à 222 millions de dollars. Sur une base non-U.S. GAAP 1 , la marge brute a été de 35,2 %, la marge d’exploitation est ressortie à 7,7 % et le résultat net s’est établi à 291 millions de dollars. »

« Au cours du deuxième trimestre, la demande a encore augmenté, avec de solides prises de commandes sur tous les marchés finaux. Nous avons constaté une amélioration de la visibilité et des signes de contraintes d’offre dans plusieurs catégories de produits. Dans la distribution, les stocks sont maintenant en dessous de notre cible standard. »

« Nos perspectives pour le troisième trimestre, au point médian, sont les suivantes : un chiffre d’affaires net de 3,70 milliards de dollars, soit une hausse d’environ 6,2 % en variation séquentielle et d’environ 16,2 % en variation annuelle. La marge brute est attendue à environ 37,0 %, en incluant environ 70 points de base de charges liées aux capacités non utilisées . »

. » « Nous anticipons une accélération de la croissance du chiffre d’affaires au quatrième trimestre, tirée principalement par les programmes engagés auprès de nos clients dans les domaines des data centers IA et de la communication par satellite LEO. Pour le quatrième trimestre, nous attendons un chiffre d’affaires supérieur à 4 milliards de dollars, ce qui se traduit par une croissance du deuxième semestre par rapport au premier semestre supérieure à notre saisonnalité normale de 15 %. »

« Forts d’une demande solide et constante en data centers IA, nous relevons notre ambition de chiffre d’affaires pour les data centers. Le chiffre d’affaires est désormais attendu au-dessus de 1 milliard de dollars pour 2026 et, en supposant que la dynamique actuelle se poursuive et compte tenu des engagements en cours que nous avons, bien au-dessus de 2 milliards de dollars pour 2027. Ceci confirme la position solide de ST sur le marché en évolution des data centers IA. »

Synthèse des résultats financiers trimestriels

U.S. GAAP (en millions de dollars U.S.,

à l’exception des données par action) T2 2026 T1 2026 T2 2025 Trimestre/

Trimestre Année/

Année Chiffre d’affaires net 3 487 $ 3 095 $ 2 766 $ 12,7 % 26,0 % Marge brute 1 215 $ 1 045 $ 926 $ 16,3 % 31,1 % Marge brute en pourcentage des ventes 34,8 % 33,8 % 33,5 % 100 pb* 130 pb Résultat d’exploitation (perte) 187 $ 70 $ (133) $ 165,5 % - Marge d’exploitation 5,4 % 2,3 % -4,8 % 310 pb 1 020 pb Résultat net (perte) 222 $ 37 $ (97) $ 496,8 % - Résultat dilué par action 0,24 $ 0,04 $ (0,11) $ 500,0 % - Non-U.S. GAAP2 (en millions de dollars U.S.,

à l’exception des données par action) T2 2026 T1 2026 T2 2025 Trimestre/

Trimestre Année/

Année Marge brute 1 229 $ 1 056 $ 926 $ 16,4 % 32,7 % Marge brute en pourcentage des ventes 35,2 % 34,1 % 33,5 % 110 pb 170 pb Résultat d’exploitation 269 $ 171 $ 57 $ 57,3 % 371,9 % Marge d’exploitation 7,7 % 5,5 % 2,1 % 220 pb 560 pb Résultat net 291 $ 122 $ 57 $ 138,5 % 410,5 % Résultat dilué par action 0,31 $ 0,13 $ 0,06 $ 138,5 % 416,7 %

* pb = points de base

Synthèse du deuxième trimestre 2026

Chiffre d’affaires net par segment reportable

(en millions de dollars U.S.) T2 2026 T1 2026 T2 2025 Trimestre/

Trimestre Année/

Année Segment Produits analogiques, MEMS et Capteurs (AM&S) 1 426 1 318 1 133 8,2 % 26,0 % Segment Produits discrets et de puissance (P&D) 464 389 447 19,2 % 3,7 % Sous-total : Groupe Produits analogiques, Produits discrets et de puissance, MEMS et Capteurs (APMS) 1 890 1 707 1 580 10,7 % 19,6 % Segment Traitement embarqué (EMP) 1 147 975 847 17,7 % 35,5 % Segment Communications optiques & RF (RFOC) 445 409 336 8,6 % 32,0 % Sous-total : Groupe Produits Microcontrôleurs, Circuits intégrés numériques et Produits RF (MDRF) 1 592 1 384 1 183 15,0 % 34,5 % Autres 5 4 3 - - Chiffre d’affaires net total 3 487 $ 3 095 $ 2 766 $ 12,7 % 26,0 %

Le chiffre d’affaires net a totalisé 3,49 milliards de dollars, représentant une croissance de 26,0 % en variation annuelle. En variation annuelle, les ventes nettes aux grands clients (OEM) et à la Distribution ont augmenté de respectivement 23,3 % et 33,1 %. En variation séquentielle, le chiffre d’affaires net a augmenté de 12,7 %, soit 110 points de base de mieux que le point médian des perspectives financières de ST.

La marge brute est ressortie à 1,22 milliard de dollars, représentant une augmentation de 31,1 % en variation annuelle. En pourcentage des ventes, la marge brute est ressortie à 34,8 %, soit une augmentation de 130 points de base en variation annuelle, essentiellement en raison d’une diminution des charges liées aux capacités non utilisées et d’un meilleur mix produit. La marge brute non-U.S. GAAP3 a été de 35,2 %, en ligne avec le point médian des perspectives financières de ST.

Le résultat d’exploitation a augmenté pour s’établir à 187 millions de dollars, au lieu d’une perte de 133 millions de dollars au deuxième trimestre de l’exercice précédent. La marge d’exploitation de ST a augmenté pour s’établir à 5,4 % du chiffre d’affaires net en variation annuelle, comparé à -4,8 % au deuxième trimestre 2025. Le résultat d’exploitation incluait 58 millions de dollars en dépréciations, charges de restructuration et autres coûts liés au redéploiement de l’outil de production pour le trimestre, reflétant principalement des charges liées à l’exécution de notre projet d’entreprise de remodelage de notre empreinte industrielle et de redimensionnement de notre base de coûts globale précédemment annoncé, ainsi que 24 millions de dollars pour les effets d’allocation de prix d’acquisition (APA), liés à l’achat de l’activité capteurs MEMS de NXP. En excluant ces éléments, le résultat d’exploitation non-U.S. GAAP1 du deuxième trimestre s’est établi à 269 millions de dollars (soit une marge d’exploitation non-U.S. GAAP1 de 7,7 %).

Par segment reportable , par rapport au deuxième trimestre 2025 :

Groupe Produits analogiques, Produits discrets et de puissance, MEMS et Capteurs (APMS) :

Segment Produits analogiques, MEMS et capteurs (AM&S)4 :

Le chiffre d’affaires a augmenté de 26,0 %, essentiellement grâce à l’Imaging et aux MEMS et, dans une moindre mesure, aux Produits analogiques.

Le résultat d’exploitation a augmenté de 69,2 % pour s’établir à 144 millions de dollars. La marge d’exploitation est ressortie à 10,1 % au lieu de 7,5 %.

Segment Produits discrets et de puissance (P&D) :

Le chiffre d’affaires a augmenté de 3,7 %.

Le résultat d’exploitation a diminué, la perte passant à 99 millions de dollars au lieu d’une perte de 56 millions de dollars. La marge d’exploitation est ressortie à -21,4 % au lieu de -12,5 %.

Groupe Produits Microcontrôleurs, Circuits intégrés numériques et Produits RF (MDRF) :

Segment Traitement embarqué (EMP) :

Le chiffre d’affaires a augmenté de 35,5 %, principalement grâce aux microcontrôleurs polyvalents ( General Purpose MCU ) et, dans une moindre mesure, aux produits « Custom Processing » et de sécurité connectée.

) et, dans une moindre mesure, aux produits « Custom Processing » et de sécurité connectée. Le résultat d’exploitation a augmenté de 97,8 % pour s’établir à 226 millions de dollars. La marge d’exploitation est ressortie à 19,7 % au lieu de 13,5 %.

Segment Communications optiques & RF (RFOC) :

Le chiffre d’affaires a augmenté de 32,0 %.

Le résultat d’exploitation a augmenté de 56,3 % pour s’établir à 94 millions de dollars. La marge d’exploitation est ressortie à 21,2 % au lieu de 17,9 %.

Le résultat net et le résultat dilué par action sont ressortis en hausse à respectivement 222 millions de dollars et 0,24 dollar, comparés à une perte nette de 97 millions de dollars et à une perte de 0,11 dollar par action, respectivement, au deuxième trimestre de l’exercice précédent. Au deuxième trimestre 2026, le résultat net non-U.S. GAAP1 s’est établi à 291 millions de dollars et le résultat dilué par action non-U.S. GAAP1 a atteint 0,31 dollar.

Flux de trésorerie et bilan – Faits marquants

12 derniers mois (En millions de dollars U.S.) T2 2026 T1 2026 T2 2025 T2 2026 T2 2025 Variation sur les 12 derniers mois Trésorerie nette générée par les activités opérationnelles 502 534 354 2 259 2 332 -3,1 % Free cash flow (mesure non-U.S. GAAP5) 75 (723)6 (152) (261) 142 -283,8 %

Au deuxième trimestre, la trésorerie nette générée par les activités opérationnelles était de 502 millions de dollars, après prise en compte d’une sortie de trésorerie d’approximativement 44 millions de dollars liée aux dépenses de restructuration, au lieu de 354 millions de dollars au deuxième trimestre de l’exercice précédent.

Le Capex net (mesure non-U.S. GAAP1) est ressorti à 409 millions de dollars au deuxième trimestre au lieu de 465 millions de dollars au deuxième trimestre de l’exercice précédent.

Le Free cash flow (mesure non-U.S. GAAP1) était positif à hauteur de 75 millions de dollars au deuxième trimestre comparé à un flux négatif à hauteur de 152 millions de dollars au deuxième trimestre de l’exercice précédent.

À la fin du deuxième trimestre, les stocks s’élevaient à 3,19 milliards de dollars, au lieu de 3,17 milliards de dollars au trimestre précédent et de 3,27 milliards de dollars au deuxième trimestre de l’exercice précédent. À la fin du trimestre, le délai de rotation des stocks était de 126 jours, au lieu de 140 jours au trimestre précédent et de 166 jours au deuxième trimestre 2025.

Au deuxième trimestre 2026, ST a distribué 75 millions de dollars de dividendes en numéraire à ses actionnaires.

Au 27 juin 2026, la situation financière nette (mesure non-U.S. GAAP1) de ST est restée solide pour s’établir à 2,01 milliards de dollars, au lieu de 2,00 milliards de dollars au 28 mars 2026, reflétant un montant total de ressources financières de 6,03 milliards de dollars et un endettement financier total de 4,02 milliards de dollars. Au 27 juin 2026, la situation financière nette ajustée (mesure non-U.S. GAAP1), prenant en compte l’effet sur la liquidité totale des avances reçues sur subventions d’investissement pour lesquelles les dépenses d’investissement n’ont pas encore été engagées, est ressortie à 1,70 milliard de dollars.

Au cours du trimestre, ST a émis une nouvelle obligation convertible senior non assortie de sûretés en deux tranches (Tranche A et Tranche B de 750 millions de dollars chacune) pour un montant de 1,5 milliard de dollars avec échéances 2031 et 2033, et a annoncé le remboursement anticipé de son obligation convertible de 750 millions de dollars à échéance 2027.

Informations institutionnelles

Le 27 mai 2026, STMicroelectronics a tenu son Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires 2026 à Amsterdam (Pays-Bas). Toutes les résolutions proposées ont été approuvées par les actionnaires.

Perspectives d’activité

Pour le troisième trimestre 2026, les perspectives financières de ST, au point médian, sont les suivantes :

Un chiffre d’affaires net attendu à 3,70 milliards de dollars, en hausse de 6,2 % en variation séquentielle, plus ou moins 350 points de base.

Une marge brute de 37,0 %, plus ou moins 200 points de base.

Ces perspectives reposent sur l’hypothèse d’un taux de change effectif d’environ 1,14 dollar pour 1,00 euro au troisième trimestre 2026 et tiennent compte de l’impact des couvertures de change existantes.

Le troisième trimestre sera clos le 26 septembre 2026.

Ces perspectives financières ne prennent pas en compte l’impact de tout éventuel futur changement des tarifs douaniers globaux par rapport à la situation actuelle.

Informations sur la conférence téléphonique et la retransmission sur Internet (webcast)

À 9 heures 30 aujourd’hui, ST tiendra une conférence téléphonique avec les analystes, les investisseurs et les journalistes afin de commenter les résultats financiers du deuxième trimestre 2026, ainsi que les perspectives actuelles. Le webcast de la conférence (en mode écoute uniquement) sera accessible en direct sur la page https://investors.st.com et disponible jusqu’au 7 août 2026.

Utilisation d’informations financières complémentaires non-U.S. GAAP

Ce communiqué de presse contient des informations complémentaires non-U.S. GAAP.

Nous attirons l’attention de nos lecteurs sur le fait que ces mesures ne sont ni auditées ni préparées selon les normes comptables américaines U.S. GAAP, et qu’elles ne doivent donc pas être considérées comme des substituts aux mesures financières U.S. GAAP. De plus, de telles mesures financières non-U.S. GAAP pourraient également ne pas être comparables à d’autres informations de même intitulé, utilisées par d’autres sociétés. Pour remédier à ces limites, les informations financières complémentaires non-U.S. GAAP ne devront pas être lues indépendamment, mais uniquement en même temps que les états financiers consolidés de ST préparés selon les normes américaines U.S. GAAP.

Vous trouverez en Annexes de ce communiqué de presse un tableau permettant de réconcilier les mesures financières non-U.S. GAAP utilisées par ST avec leurs mesures financières correspondantes en normes U.S. GAAP.

Informations prospectives

Certaines des déclarations contenues dans ce communiqué de presse, autres que celles renvoyant aux données historiques, sont des déclarations sur les attentes futures et autres déclarations prospectives (au sens de la Section 27A du Securities Act de 1933 ou de la Section 21E du Securities Exchange Act de 1934 et de leurs modifications). Fondées sur les opinions et hypothèses actuelles de la direction, ces dernières dépendent et impliquent des risques connus et non connus, ainsi que des incertitudes qui pourraient faire différer de manière significative les résultats, performances ou évènements réels de ceux anticipés dans les présentes déclarations en raison de divers facteurs comme :

des modifications concernant des politiques commerciales mondiales, y compris la poursuite, l’adoption et l’évolution de barrières commerciales et tarifaires, ainsi que de sanctions, qui affectent et pourraient encore affecter l’environnement macroéconomique et qui ont et pourraient encore avoir une incidence défavorable sur la demande pour nos produits ;

le caractère incertain des tendances industrielles et macroéconomiques (telles que l’inflation et les fluctuations dans les chaînes d’approvisionnement) qui impactent et peuvent continuer d’impacter la capacité de production et la demande finale de nos produits ;

la demande des clients qui diffère des projections, ce qui pourrait nous amener à prendre des mesures de transformation qui pourraient ne pas aboutir à tout ou partie des avantages escomptés ;

la capacité à concevoir, produire et vendre des produits innovants dans un environnement technologique en rapide évolution ;

une modification de l’environnement économique, social, de santé publique, syndical, politique ou infrastructurel dans les pays où s’exercent nos activités ou celles de nos clients et fournisseurs, y compris du fait d’évènements macroéconomiques ou régionaux, de conflits militaires géopolitiques, de troubles sociaux, de mouvements syndicaux ou d’actes de terrorisme ;

des évènements ou des circonstances imprévus pouvant avoir des répercussions sur notre capacité à exécuter nos plans et/ou atteindre les objectifs de nos programmes de Recherche & Développement et de fabrication qui bénéficient de financements publics ;

des difficultés financières avec certains de nos principaux distributeurs ou une réduction significative de l’approvisionnement de nos clients clés ;

le plan de charge, le mix produits et les performances manufacturières de nos installations de production et/ou le volume requis pour honorer les capacités réservées auprès de nos fournisseurs ou des fabricants tiers ;

la disponibilité et les coûts des équipements, des matières premières, du gaz, de l’eau et de l’électricité, de la technologie et des services de sous-traitance industrielle ou de toutes autres fournitures nécessaires à nos activités (y compris l’augmentation des coûts résultant de l’inflation) ;

les fonctionnalités et performances de nos systèmes IT qui sont exposés à des cybermenaces et sous-tendent nos activités opérationnelles critiques, activités manufacturières, financières et commerciales incluses et toute défaillance de nos systèmes IT ou de ceux de nos clients, fournisseurs, partenaires, et prestataires de technologies sous licence d’un tiers ;

les vols, pertes ou mauvaises utilisations des données personnelles concernant nos employés, clients ou autres tiers, et violation de la législation sur la protection de la vie privée ;

l’impact des revendications de propriété intellectuelle par nos concurrents ou autres tierces parties, et notre capacité à obtenir les licences nécessaires dans des conditions et termes raisonnables ;

des modifications de notre situation fiscale globale suite à des changements au niveau des lois fiscales, à la promulgation ou à la modification de lois, aux conclusions de contrôles fiscaux ou à des modifications des conventions fiscales internationales susceptibles d’avoir un impact sur les résultats de nos activités, ainsi que notre capacité à évaluer avec précision les crédits d’impôt, les avantages fiscaux, les déductions d’impôts et les provisions fiscales, et notre capacité à utiliser les actifs d’impôts différés ;

les variations des marchés des changes, et surtout, du taux de change du dollar des États-Unis par rapport à l’euro et aux autres grandes devises que nous utilisons dans le cadre de nos activités ;

le dénouement de litiges en cours, ainsi que l’impact de tout autre nouveau procès dans lequel nous pourrions être impliqués ;

les actions en responsabilité civile produits ou réclamations en garantie, les réclamations liées aux défauts récurrents des produits ou défauts de livraison, ou d’autres réclamations relatives à nos produits, ou les rappels par des clients de produits contenant nos composants ;

des évènements naturels tels que des conditions climatiques sévères, des tremblements de terre, des tsunamis, des éruptions volcaniques ou d’autres phénomènes de la nature, des effets du changement climatique, des risques sanitaires et des épidémies ou pandémies dans des pays où s’exercent nos activités ou celles de nos clients et fournisseurs ;

une règlementation et des initiatives accrues dans notre industrie, notamment dans les domaines du changement climatique et du développement durable, ainsi que notre objectif d’être neutre en carbone pour toutes les émissions directes et indirectes (scopes 1 et 2), le transport des produits, les voyages d’affaires et les émissions liées aux déplacements des employés (notre objectif pour le scope 3), et d’atteindre notre objectif de 100 % d’approvisionnement en électricité renouvelable d’ici la fin 2027 ;

des épidémies ou des pandémies qui pourraient impacter négativement l’économie mondiale d’une manière significative pendant une période prolongée, et avoir également une incidence défavorable importante sur notre activité et notre résultat d’exploitation ;

des changements dans l’industrie résultant d’une consolidation verticale et horizontale de nos fournisseurs, concurrents et clients ;

la capacité à mener avec succès la montée en production de nouveaux programmes qui pourraient être impactés par des facteurs hors de notre contrôle, y compris la disponibilité de composants critiques de tierces parties et la performance de sous-traitants en ligne avec nos attentes ; et

l’utilisation individuelle de certains produits par les clients, qui peut différer des utilisations prévues de ces produits et entrainer des différences de performance, notamment en termes de consommation d’énergie, peut compromettre l’atteinte de nos objectifs de réduction des émissions divulgués, entrainer des actions judiciaires défavorables ou engendrer des coûts de recherche supplémentaires.

Compte tenu de tous les risques et incertitudes qui pèsent sur ces déclarations prospectives, les performances et résultats réels de nos activités pourraient différer de manière significative et défavorable. Certaines déclarations prospectives peuvent être identifiées comme telles par l’utilisation de verbes tels que « croire », « prévoir », « pouvoir », « être attendu», « devrait », « serait », « viser » ou « anticiper » et autres variations de ces mots ou expressions comparables ou leur négation, ou par la discussion de stratégie, de plans ou d’intentions.

Certains de ces facteurs de risque sont présentés et discutés en détail dans l’« Item 3, Key Information — Risk Factors » de notre rapport annuel sur formulaire 20-F pour l’exercice clos le 31 décembre 2025 déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 26 février 2026. Si l’un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se réalisaient ou si les hypothèses sous-jacentes se révélaient incorrectes, les résultats réels pourraient varier significativement de ceux décrits dans ce communiqué de presse, tels qu’anticipés, crus ou attendus. Nous n’avons pas l’intention d’assumer et n’assumons aucune obligation de mise à jour des informations industrielles ou déclarations prospectives présentées dans ce communiqué de presse pour refléter des évènements ou circonstances à venir.

Des changements non favorables dans les facteurs précités ou d’autres facteurs présentés parfois comme « Facteurs de risques » (« Item 3, Key Information — Risk Factors ») dans nos rapports déposés auprès de la SEC, pourraient avoir un effet significatif défavorable sur notre activité et/ou notre situation financière.

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes 49 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant intégré de composants, nous collaborons avec plus de 200 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, ainsi que le déploiement à grande échelle d’objets autonomes connectés au cloud. Nous sommes en bonne voie pour être neutres en carbone pour toutes les émissions directes et indirectes (scopes 1 et 2), le transport des produits, les voyages d’affaires et les émissions liées aux déplacements des employés (notre objectif pour le scope 3), et pour atteindre notre objectif de 100 % d’approvisionnement en électricité renouvelable d’ici la fin 2027.

Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com.

Pour plus d’informations, contacter :

RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS :

Jérôme Ramel

Vice-Président exécutif, Développement Corporate & Communication externe intégrée

Tél : +41 22 929 59 20

jerome.ramel@st.com

RELATIONS PRESSE :

Nelly Dimey

Mobile : 06 75 00 73 39

nelly.dimey@st.com

STMicroelectronics N.V. COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ (en millions de dollars U.S. à l’exception des montants par action ($)) Trois mois clos le 27 juin 28 juin 2026 2025 (Non audité) (Non audité) Ventes nettes 3 481 2 745 Autres produits 6 21 CHIFFRE D’AFFAIRES NET 3 487 2 766 Coût des ventes (2 272) (1 840) MARGE BRUTE 1 215 926 Frais commerciaux, généraux et administratifs (444) (420) Frais de recherche et développement (551) (514) Autres produits et charges opérationnels, nets 25 65 Dépréciations, charges de restructuration et autres coûts liés au redéploiement de l’outil de production (58) (190) Total charges d’exploitation (1 028) (1 059) RÉSULTAT D’EXPLOITATION (PERTE) 187 (133) Produits financiers 41 60 Charges financières (15) (15) Autres composantes du coût des prestations définies de retraite (4) (5) Gain (perte) sur instruments financiers, nets 46 (19) RÉSULTAT (PERTE) AVANT IMPÔTS ET PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE 255 (112) Produit (charge) d’impôt sur le résultat (30) 18 RÉSULTAT NET (PERTE) 225 (94) Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (3) (3) RÉSULTAT NET (PERTE) PART DU GROUPE 222 (97) RÉSULTAT NET PART DU GROUPE PAR ACTION 0,25 (0,11) RÉSULTAT NET PART DU GROUPE PAR ACTION DILUÉE 0,24 (0,11) MOYENNE PONDÉRÉE DU NOMBRE D’ACTIONS RETENUE POUR LE CALCUL DU RÉSULTAT PAR ACTION DILUÉE 928,0 893,9





STMicroelectronics N.V. COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ (en millions de dollars U.S. à l’exception des montants par action ($)) Six mois clos le 27 juin 28 juin 2026 2025 (Non audité) (Non audité) Ventes nettes 6 570 5 257 Autres produits 12 26 CHIFFRE D’AFFAIRES NET 6 582 5 283 Coût des ventes (4 322) (3 516) MARGE BRUTE 2 260 1 767 Frais commerciaux, généraux et administratifs (873) (810) Frais de recherche et développement (1 071) (1 004) Autres produits et charges opérationnels, nets 70 115 Dépréciations, charges de restructuration et autres coûts liés au redéploiement de l’outil de production (129) (198) Total charges d’exploitation (2 003) (1 897) RÉSULTAT D’EXPLOITATION (PERTE) 257 (130) Produits financiers 80 122 Charges financières (28) (29) Autres composantes du coût des prestations définies de retraite (8) (9) Gain sur instruments financiers, nets 7 6 RÉSULTAT (PERTE) AVANT IMPÔTS ET PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE 308 (40) Produit (charge) d’impôt sur le résultat (40) 4 RÉSULTAT NET (PERTE) 268 (36) Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (9) (5) RÉSULTAT NET (PERTE) PART DU GROUPE 259 (41) RÉSULTAT NET PART DU GROUPE PAR ACTION 0,29 (0,05) RÉSULTAT NET PART DU GROUPE PAR ACTION DILUÉE 0,28 (0,05) MOYENNE PONDÉRÉE DU NOMBRE D’ACTIONS RETENUE POUR LE CALCUL DU RÉSULTAT PAR ACTION DILUÉE 921,3 894,9





STMicroelectronics N.V. BILAN CONSOLIDÉ Au 27 juin 28 mars 31 décembre En millions de dollars U.S. 2026 2026 2025 (Non audité) (Non audité) (Audité) ACTIFS Actifs courants : Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 096 1 889 2 837 Dépôts à court terme 1 800 1 850 1 100 Valeurs mobilières de placement 1 136 832 985 Créances clients, nettes 2 067 1 820 1 745 Stocks et en-cours 3 188 3 173 3 136 Autres actifs courants 1 410 1 263 1 468 Total actifs courants 12 697 10 827 11 271 Goodwill 705 707 315 Autres immobilisations incorporelles, nettes 747 750 324 Immobilisations corporelles, nettes 10 895 10 959 11 058 Actifs d’impôts différés non courants 435 436 408 Placements à long terme 144 113 152 Autres actifs non courants 1 409 1 338 1 272 14 335 14 303 13 529 Total actifs 27 032 25 130 24 800 PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES Passifs courants : Dette à court terme 1 063 319 298 Dette fournisseurs 1 774 1 436 1 487 Autres dettes et charges à payer 1 406 1 438 1 440 Dividendes à payer aux actionnaires 265 18 89 Impôts courants à court terme 62 57 37 Total passifs courants 4 570 3 268 3 351 Dette à long terme 2 962 2 250 1 835 Pensions et indemnités de départ à la retraite 382 380 403 Passif d’impôts différés à long terme 58 58 60 Autres passifs à long terme 1 010 1 003 926 4 412 3 691 3 224 Total passifs 8 982 6 959 6 575 Engagements hors bilan et passifs éventuels Capitaux propres Capital émis et réserves attribuables aux propriétaires de la société mère Capital social (actions de préférence : 540 000 000 actions autorisées, mais non émises ; actions ordinaires : 1,04 euro de valeur nominale, 1 200 000 000 actions autorisées, 911 281 920 actions émises, 892 545 207 actions en circulation au 27 juin 2026) 1 157 1 157 1 157 Prime d’émission 3 373 3 331 3 281 Résultat consolidé 12 888 13 118 13 082 Autre résultat global accumulé 732 798 945 Actions propres (506) (636) (637) Capital émis et réserves attribuables aux propriétaires de la société mère 17 644 17 768 17 828 Participations ne donnant pas le contrôle 406 403 397 Total capitaux propres 18 050 18 171 18 225 Total passifs et capitaux propres 27 032 25 130 24 800









STMicroelectronics N.V. PRINCIPALES DONNÉES CONSOLIDÉES DES FLUX DE TRÉSORERIE Flux de trésorerie (en millions de dollars U.S.) T2 2026 T1 2026 T2 2025 Trésorerie nette générée par les activités opérationnelles 502 534 354 Trésorerie nette utilisée par les activités d’investissement (686) (1 874) (332) Trésorerie nette générée (utilisée) par les activités de financement 1 392 398 (191) Hausse (baisse) de la trésorerie nette 1 207 (948) (165) Principales données des flux de trésorerie (en millions de dollars U.S.) T2 2026 T1 2026 T2 2025 Dotations aux amortissements 492 454 464 Dépenses d’investissement immobilier (419) (379) (481) Paiement pour acquisition d’entreprises - (895) - Produits nets générés par l’émission d’obligations convertibles 1 490 - - Dividendes versés aux actionnaires (75) (71) (81) Variation nette des stocks (42) (3) (140)

Annexes

ST - Informations financières complémentaires

T2 2026 T1 2026 T4 2025 T3 2025 T2 2025 Chiffre d’affaires net par segment de marché/canal (%) Total Grands clients (OEM) 70 % 72 % 73 % 73 % 72 % Distribution 30 % 28 % 27 % 27 % 28 % Taux de change effectif €/$ 1,16 1,16 1,14 1,14 1,09 Données par segment reportable (en millions de dollars U.S.) Segment Produits analogiques, MEMS et Capteurs (AM&S) - Chiffre d’affaires net 1 426 1 318 1 449 1 434 1 133 - Résultat d’exploitation 144 161 235 221 85 Segment Produits discrets et de puissance (P&D) - Chiffre d’affaires net 464 389 412 429 447 - Résultat d’exploitation (perte) (99) (84) (124) (67) (56) Sous-total : Groupe Produits analogiques, Produits discrets et de puissance, MEMS et Capteurs (APMS) - Chiffre d’affaires net 1 890 1 707 1 861 1 863 1 580 - Résultat d’exploitation 45 77 111 154 29 Segment Traitement embarqué (EMP) - Chiffre d’affaires net 1 147 975 1 015 976 847 - Résultat d’exploitation 226 164 195 161 114 Segment Communications optiques & RF (RFOC) - Chiffre d’affaires net 445 409 449 345 336 - Résultat d’exploitation 94 61 105 57 60 Sous-total : Groupe Produits Microcontrôleurs, Circuits intégrés numériques et Produits RF (MDRF) - Chiffre d’affaires net 1 592 1 384 1 464 1 321 1 183 - Résultat d’exploitation 320 226 300 218 174 Autres (a) - Chiffre d’affaires net 5 4 4 3 3 - Résultat d’exploitation (perte) (178) (232) (286) (192) (336) Total - Chiffre d’affaires net 3 487 3 095 3 329 3 187 2 766 - Résultat d’exploitation (perte) 187 70 125 180 (133)

(a) Le chiffre d’affaires net « Autres » comprend le chiffre d’affaires provenant des ventes de services d’assemblage, ainsi que d’autres revenus. Le résultat (perte) d’exploitation « Autres » comprend des éléments, tels que les charges de capacités inutilisées, y compris les incidents entrainant des coupures d’électricité, les dépréciations, les charges de restructuration et autres coûts liés au redéploiement de l’outil de production, les frais liés aux réorganisations, les frais de démarrage, ainsi que d’autres revenus (dépenses) non alloués, tels que le coût de certains programmes de Recherche et Développement stratégiques ou spéciaux, certaines charges d’exploitation engagées au niveau du siège, le coût des litiges et réclamations au titre des brevets, et divers frais non affectés aux segments reportables, les résultats d’exploitation des autres produits, ainsi que les effets de l’allocation du prix d’acquisition (APA), liés à l’achat de l’activité capteurs MEMS de NXP. Avec les éléments de coûts supplémentaires inclus dans le tableau ci-dessous :





(en millions de dollars U.S.) T2 2026 T1 2026 T4 2025 T3 2025 T2 2025 Charges liées aux capacités inutilisées 37 69 88 102 103 Dépréciations, charges de restructuration et autres coûts liés au redéploiement de l’outil de production 58 71 141 37 190 Effets de l’APA liés à l’acquisition de l’activité capteurs MEMS de NXP 24 30 - - -

(Annexes – suite)

ST

Informations financières complémentaires non-U.S. GAAP

Réconciliation entre normes U.S. GAAP — non-U.S. GAAP

Les données financières complémentaires non-U.S. GAAP présentées dans ce communiqué de presse ne sont pas auditées et sont donc sujettes à des limites inhérentes. De telles données non-U.S. GAAP ne reposent pas sur un ensemble de règles ou principes comptables et ne doivent donc pas être considérées comme un substitut aux mesures comptables U.S. GAAP. En outre, nos données financières non-U.S. GAAP complémentaires peuvent ne pas être comparables à des mesures non-U.S. GAAP de même intitulé, utilisées par d’autres sociétés. De plus, un certain nombre de limites spécifiques relatives à ces mesures non-U.S. GAAP individuelles et les raisons de présenter des informations financières non-U.S. GAAP sont détaillées dans les paragraphes ci-après. Compte tenu de ces limites, les données financières non-U.S. GAAP complémentaires ne doivent pas être lues indépendamment, mais uniquement en même temps que nos états financiers consolidés préparés selon les normes comptables américaines U.S. GAAP.

ST pense que ces mesures financières non-U.S. GAAP fournissent des informations utiles aux investisseurs et à la direction parce qu’elles permettent, lorsque lues en conjonction avec les données financières de ST en normes U.S. GAAP, (i) d’établir des comparaisons de période à période plus pertinentes du résultat d’exploitation en cours de ST, (ii) de mieux identifier les tendances de l’activité de ST et d’analyser lesdites tendances, et (iii) de comparer facilement les résultats des opérations de ST aux modèles et aux valorisations des analystes financiers et des investisseurs, qui ne tiennent généralement pas compte de ces éléments.

Marge brute ajustée non-U.S. GAAP, résultat d’exploitation ajusté non-U.S. GAAP, résultat net ajusté non-U.S. GAAP et résultat par action diluée ajusté Non-U.S. GAAP (mesures non-U.S. GAAP)

Le résultat d’exploitation avant dépréciations, charges de restructuration et autres coûts liés au redéploiement de l’outil de production, ainsi que certains autres éléments, est utilisé par la direction pour aider à la compréhension des activités courantes et communiquer l’impact des éléments exclus, tels que les dépréciations, les charges de restructuration et autres coûts liés au redéploiement de l’outil de production ainsi que les effets de l’allocation du prix d’acquisition (APA). La marge brute non-U.S. GAAP est aussi utilisée par la direction pour communiquer l’impact des effets de l’APA sur la marge brute en pourcentage des ventes. Le résultat net et le résultat par action (EPS) ajustés sont utilisés par la direction pour aider à la compréhension des activités courantes et communiquer l’impact des éléments exclus tels que les dépréciations, les charges de restructuration et autres coûts liés au redéploiement de l’outil de production ainsi que certains autres éléments, tels que les effets de l’APA, nets de l’effet d’impôt.

Deuxième trimestre 2026

(En millions de dollars US, à l’exception des

données par action) Marge brute Résultat d’exploitation Résultat net Résultat dilué par action correspondant U.S. GAAP 1 215 187 222 0,24 Dépréciations, charges de restructuration et autres coûts liés au redéploiement de l’outil de production - 58 58 Effets de l’APA liés à l’achat de l’activité capteurs MEMS de NXP 14 24 24 Estimation de l’impôt applicable - - (13) Non-U.S. GAAP 1 229 269 291 0,31

(Annexes – suite)

Situation financière nette et situation financière nette ajustée (mesure non-U.S. GAAP)

La situation financière nette, qui n’est pas une mesure U.S. GAAP, représente la différence entre le montant total de nos liquidités et notre dette financière totale. Nos liquidités totales comprennent la trésorerie et les équivalents de trésorerie, la trésorerie soumise à restriction, le cas échéant, les dépôts à court terme, et les valeurs mobilières de placement, tandis que notre dette financière totale comprend les endettements à court terme et les endettements à long terme, tel que publié dans notre bilan consolidé. ST présente également sa situation financière nette ajustée en tant que mesure non-U.S. GAAP afin de tenir compte de l’effet sur la liquidité totale des avances reçues sur subventions d’investissement pour lesquelles les dépenses d’investissement n’ont pas encore été engagées.

ST pense que sa situation financière nette et sa situation financière nette ajustée sont des données utiles pour les investisseurs et la direction, car elles montrent clairement sa situation globale en termes d’endettement net ou de trésorerie nette en mesurant ses ressources en capital à partir de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, de la trésorerie soumise à restriction, le cas échéant, des dépôts à court terme et des valeurs mobilières de placement, ainsi que le niveau total de son endettement financier. Il est à noter que nos définitions de la situation financière nette et de la situation financière nette ajustée peuvent différer des définitions retenues par d’autres sociétés, de sorte que toute comparaison peut s’avérer limitée.

(En millions de dollars US) 27 juin

2026 28 mars

2026 31 déc 2025 27 sept 2025 28 juin

2025 Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 096 1 889 2 837 1 999 1 616 Dépôts à court terme 1 800 1 850 1 100 1 450 1 650 Valeurs mobilières de placement 1 136 832 985 1 327 2 363 Liquidités totales (a) 6 032 4 571 4 922 4 776 5 629 Dette à court terme(b) (1 063) (319) (298) (256) (1 006) Dette à long terme(a) (b) (2 962) (2 250) (1 835) (1 910) (1 951) Dette financière totale (4 025) (2 569) (2 133) (2 166) (2 957) Situation financière nette (non-U.S. GAAP) 2 007 2 002 2 789 2 610 2 672 Avances reçues sur subventions d’investissement (306) (316) (333) (345) (361) Situation financière nette ajustée (non-U.S. GAAP) 1 701 1 686 2 456 2 265 2 311

(a) Les liquidités totales et la dette à long terme ont augmenté à la suite de l’émission d’une nouvelle obligation convertible senior non assortie de sûretés en deux tranches d’un montant de 1,5 milliard de dollars.

(b) La dette à long terme comporte des conditions contractuelles standard, mais n’inclut aucune obligation de ratio financier minimum. Le Groupe dispose de lignes de crédit pour l’équivalent de 1 191 millions de dollars qui ne sont actuellement pas utilisées. La dette à court terme inclut 750 millions de dollars suite à l’annonce du remboursement anticipé des obligations convertibles à échéance 2027.

(Annexes – suite)

Capex net et Free Cash Flow (mesures non-U.S. GAAP)

ST présente le Capex net comme une mesure non-U.S. GAAP, qui est publiée comme faisant partie de notre Free Cash Flow (mesure non-U.S. GAAP) afin de tenir compte de l’effet des avances sur subventions d’investissement reçues au cours de périodes antérieures et allouées aux immobilisations corporelles au cours de la période de référence.

Le Capex net, une mesure non-U.S. GAAP, se définit comme (i) les paiements pour achat d’actifs corporels, tel que publié, plus (ii) les encaissements sur cession d’actifs corporels, tel que publié, plus (iii) les recettes liées aux subventions d’investissement et aux autres contributions, tel que publié, plus (iv) les avances reçues sur subventions d’investissement allouées aux immobilisations corporelles au cours de la période de référence.

ST pense que le Capex net est une information utile pour les investisseurs et la direction, dans la mesure où le budget annuel pour achats d’immobilisations corporelles inclut l’effet des subventions d’investissement. Notre définition du Capex net peut différer de définitions retenues par d’autres sociétés, de sorte que toute comparaison peut s’avérer limitée.

(En millions de dollars US) T2 2026 T1 2026 T4

2025 T3

2025 T2 2025 Paiements pour achat d’actifs corporels, tel que publié (453) (549) (518) (431) (574) Encaissements sur cession d’actifs corporels, tel que publié - 3 - 3 4 Recettes liées aux subventions d’investissement et aux autres contributions, tel que publié 34 167 111 11 89 Avances sur subventions d’investissement allouées aux immobilisations corporelles 10 17 12 16 16 Capex net (non-U.S. GAAP) (409) (362) (395) (401) (465)

Le Free Cash Flow, qui est une mesure non-U.S. GAAP, se définit comme (i) la trésorerie nette générée par les activités opérationnelles, plus (ii) le Capex net, plus (iii) les paiements pour achats (nets d’encaissements sur cessions) d’actifs incorporels et financiers et (iv), le cas échéant, les paiements versés lors d’acquisitions d’entreprises, nets de trésorerie acquise.

ST pense que le Free Cash Flow est une information utile pour les investisseurs et la direction, car il mesure la capacité de ses activités d’exploitation et d’investissement à générer des liquidités pour soutenir ses opérations.

Le Free Cash Flow peut être réconcilié avec les flux de trésorerie totaux et la variation nette des liquidités et équivalents de liquidités en y ajoutant les encaissements (placements) liés aux valeurs mobilières de placement et dépôts à court terme, les flux de trésorerie générés (absorbés) par les activités de financement et l’impact sur la trésorerie des variations de taux de change, et en excluant les avances sur subventions d’investissement reçues au cours des périodes antérieures et allouées aux immobilisations corporelles au cours de la période de référence. Il est à noter que notre définition du Free Cash Flow peut différer de celle retenue par d’autres sociétés, de sorte que toute comparaison peut s’avérer limitée.

(En millions de dollars US) T2 2026 T1 2026 T4

2025 T3

2025 T2 2025 Trésorerie nette générée par les activités opérationnelles 502 534 674 549 354 Capex net (409) (362) (395) (401) (465) Paiements pour achats d’actifs incorporels, nets d’encaissements sur cessions (31) (17) (20) (18) (41) Encaissements (paiements) provenant d’actifs financiers 13 17 (2) - - Paiement pour acquisitions d’entreprises(a) - (895) - - - Free Cash Flow (non-U.S. GAAP) 75 (723) 257 130 (152)

(a) Au premier trimestre 2026, le Free Cash Flow inclut un décaissement de 895 millions de dollars lié à l’acquisition de l’activité capteurs MEMS de NXP.





1 Mesures financières non-U.S. GAAP. Voir en Annexes les tableaux rapprochant ces valeurs avec les U.S. GAAP, ainsi que des informations expliquant pourquoi la Société estime que ces mesures sont importantes.

2 Mesures financières non-U.S. GAAP. Voir en Annexes les tableaux rapprochant ces valeurs avec les U.S. GAAP, ainsi que des informations expliquant pourquoi la Société estime que ces mesures sont importantes.

3 Mesures financières non-U.S. GAAP. Voir en Annexes les tableaux rapprochant ces valeurs avec les U.S. GAAP, ainsi que des informations expliquant pourquoi la Société estime que ces mesures sont importantes.

4 Le segment Produits analogiques, MEMS et capteurs (AM&S) du deuxième trimestre 2026 inclut le chiffre d’affaires associé à l’activité capteurs MEMS de NXP.

5 Mesures financières non-U.S. GAAP. Voir en Annexes les tableaux rapprochant ces valeurs avec les U.S. GAAP, ainsi que des informations expliquant pourquoi la Société estime que ces mesures sont importantes.

6 Le Free Cash Flow du 1er trimestre 2026 inclut un décaissement de 895 millions de dollars lié à l’acquisition de l’activité capteurs MEMS de NXP.

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