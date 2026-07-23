Huhtamäki Oyj:n Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2026: Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi ja kannattavuus oli vahvalla tasolla

HUHTAMÄKI OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 23.7.2026 KLO 8.30

Q2 2026 lyhyesti

Liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla 1 009,0 milj. eurossa (1 007,5 milj. euroa)

Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli konsernitasolla 2 %

Raportoitu liikevoitto oli 74,2 milj. euroa (46,2 milj. euroa); oikaistu liikevoitto oli 103,7 milj. euroa (103,1 milj. euroa) sisältäen valuuttakurssien 1,6 milj. euron epäsuotuisan vaikutuksen

Raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,43 euroa (0,20 euroa); oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,64 euroa (0,63 euroa)

Valuuttakurssien vaihtelujen vaikutus konsernin liikevaihtoon oli -15,1 milj. euroa ja liikevoittoon -1,6 milj. euroa





H1 2026 lyhyesti

Liikevaihto laski 3 % 1 955,8 milj. euroon (2 009,1 milj. euroa)

Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli konsernitasolla 1 %

Raportoitu liikevoitto oli 157,4 milj. euroa (139,9 milj. euroa); oikaistu liikevoitto oli 198,2 milj. euroa (201,5 milj. euroa) sisältäen valuuttakurssien 6,4 milj. euron epäsuotuisan vaikutuksen

Raportoitu osakekohtainen tulos 0,89 euroa (0,74 euroa); oikaistu osakekohtainen tulos oli 1,20 euroa (1,21 euroa)

Valuuttakurssien vaihtelujen vaikutus konsernin liikevaihtoon oli -77,8 milj. euroa ja liikevoittoon -6,4 milj. euroa

Investoinnit olivat 53,4 milj. euroa (73,2 milj. euroa)

Vapaa rahavirta oli 33,9 milj. euroa (63,1 milj. euroa)



milj. euroa Q2 2026 Q2 2025 Muutos H1 2026 H1 2025 Muutos 2025 Liikevaihto 1 009,0 1 007,5 0 % 1 955,8 2 009,1 -3 % 3 960,2 Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu 2 % 0 % 1 % -1 % -1% Oikaistu käyttökate1 151,7 154,6 -2 % 295,6 306,6 -4 % 613,0 Prosentti1 15,0 % 15,3 % 15,1 % 15,3 % 15,5 % Käyttökate 141,1 176,1 -20 % 275,0 325,9 -16 % 613,3 Oikaistu liikevoitto2 103,7 103,1 1 % 198,2 201,5 -2 % 405,1 Prosentti2 10,3 % 10,2 % 10,1 % 10,0 % 10,2 % Liikevoitto 74,2 46,2 61 % 157,4 139,9 13 % 320,5 Oikaistu osakekohtainen tulos, euroa3 0,64 0,63 2 % 1,20 1,21 -1 % 2,48 Osakekohtainen tulos, euroa 0,43 0,20 >100 % 0,89 0,74 20 % 1,83 Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROI)2 12,1 % 11,9 % 11,8 % Oikaistu oman pääoman tuotto (ROE)3 13,7 % 13,4 % 13,6 % Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 10,3 % 9,6 % 9,5 % Oman pääoman tuotto (ROE) 11,1 % 10,3 % 10,1 % Investoinnit 26,4 43,1 -39 % 53,4 73,2 -27 % 171,9 Vapaa rahavirta 23,9 85,5 -72 % 33,9 63,1 -46 % 311,2 1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -10,5 21,5 -20,7 19,3 0,4 2 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -29,5 -56,9 -40,8 -61,6 -84,5 3 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -22,0 -44,5 -31,8 -49,0 -68,0

Ellei toisin mainita, tässä tiedotteessa esitetyt vertailut liittyvät vuoden 2025 vastaavaan ajanjaksoon. Esitetyt sijoitetun pääoman tuottoa (ROI), oman pääoman tuottoa (ROE) ja sidotun pääoman tuottoa (RONA) kuvaavat tunnusluvut, sekä nettovelan suhde käyttökatteeseen, on laskettu liukuvana 12 kuukauden keskiarvona.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ovat muun muassa olennaiset uudelleenjärjestelykulut ja yrityshankintoihin liittyvät erät (liiketoimintojen hankintoihin ja myynteihin liittyvät voitot ja tappiot, yrityskauppoihin liittyvät palkkiot, merkittävät kauppahinnan allokaatiot varastoihin ja merkittävät kauppahinnan allokaatioiden poistot aineettomista hyödykkeistä sekä muutokset ehdollisessa kauppahinnassa) sekä merkittävät arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset, aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myynteihin liittyvät voitot tai tappiot, käyttöönottomenot isoissa projekteissa joissa hyödynnetään SaaS pilvipalveluteknologiaa, viranomaisten langettamat sakot ja rangaistusmaksut sekä poikkeukselliset verot.

Yksittäisistä luvuista lasketut summat saattavat poiketa esitetyistä summista, koska taulukoissa esitetyt luvut ovat tarkkoja arvoja. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Toimitusjohtaja Ralf K. Wunderlich

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla vertailukelpoinen liikevaihtomme kasvoi ja paransimme oikaistua liikevoittomarginaaliamme. Tämä on rohkaisevaa erityisesti siksi, että saavutimme tämän toimintaympäristössä, jossa geopoliittinen tilanne heikkeni Lähi-idän kriisin aiheuttaessa haasteita toimitusketjuissa ja merkittävää kustannusten nousua. Alueella olevan henkilöstömme tukeminen ja asiakaille menevien toimitusten turvaaminen olivat tärkeimmät prioriteettimme.

Toisella vuosineljänneksellä vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi. Jatkoimme tehokkuuden parantamiseen tähtääviä toimiamme, mikä tuki oikaistun liikevoiton ja -marginaalin paranemista. Kehitys oli vahvaa erityisesti Flexible Packaging- ja Fiber Packaging -segmenteissä, kun taas North America-segmentissä liikevaihdon lasku ja operatiiviset haasteet painoivat tulosta.

Flexible Packaging -segmentissä myyntimäärien nousu kasvatti liikevaihtoa, samalla kun korkeampia raaka-ainekustannuksia vietiin hintoihin. Merkittävien kustannussäästöjen ja myyntimäärien kasvun tukemana oikaistu liikevoitto kasvoi merkittävästi, ja oikaistu liikevoittomarginaali oli 10,8 %. Segmentti edistyi alisuoriutuvien yksiköiden kannattavuuden vahvistamisessa, toimintojensa parantamisessa ja Lähi-idän kriisin vaikutusten hallinnassa.

North America-segmentin alhaisempi liikevaihto ja muutaman tehtaan operatiiviset haasteet vaikuttivat negatiivisesti oikaistuun liikevoittoon ja rahavirtaan. Liikevaihtoa painoi pääsiäisen ajankohta, kun taas jalkapallon maailmanmestaruuskisoihin ja Yhdysvaltojen 250-vuotisjuhliin liittyvät toimitukset kompensoivat tilannetta osittain. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla vertailukelpoinen liikevaihto oli edellisvuoden tasolla. Segmentissä on käynnistetty toimenpiteitä tehokkuuden parantamiseksi ja tiettyjen operatiivisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Foodservice Packaging -segmentissä liikevaihto pysyi lähellä edellisvuoden tasoa ja parani ensimmäisestä vuosineljänneksestä. Markkinatilanne säilyi haastavana erityisesti alueellisten ja paikallisten asiakkaiden osalta, ja Lähi-idän kriisi aiheutti lisähaasteita. Kustannussäästötoimenpiteiden ja jatkuvan kurinalaisen pääoman käytön ansiosta segmentti saavutti 8,6 prosentin oikaistun liikevoittomarginaalin ja piti rahavirran vahvana.

Fiber Packaging -segmentin myönteinen kehitys jatkui liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton kasvaessa. Segmentti hyötyy viime vuosien investoinneista ja jatkaa investointeja kananmuna- ja hedelmäpakkausmarkkinoiden kasvumahdollisuuksien hyödyntämiseksi.

Kolme painopistealuettamme – kasvu kaikilla tekijöillä, kurinalainen pääoman kohdentaminen sekä vastuunotto yhdistettynä nopeaan toimeenpanoon – tukevat kykyämme toimia menestyksekkäästi myös epävakaassa markkinaympäristössä. Erityisen merkittävää on, että vertailukelpoinen liikevaihtomme kasvoi, ja olen luottavainen tiimimme kykyyn edistää painopistealueitamme myös jatkossa.

Tuloskehitys Q2 2026

Liikevaihto segmenteittäin

milj. euroa Q2 2026 Q2 2025 Muutos Foodservice Packaging 235,9 239,0 -1 % North America 330,0 366,4 -10 % Flexible Packaging 344,8 310,7 11 % Fiber Packaging 100,6 94,3 7 % Sisäisen myynnin eliminointi -2,3 -3,0 Konserni 1 009,0 1 007,5 0 %





Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin

Q2 2026 Q1 2026 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Foodservice Packaging -1 % -8 % -7 % 0 % -4 % North America -8 % 8 % 0 % -3 % 3 % Flexible Packaging 14 % -3 % -3 % -3 % -2 % Fiber Packaging 7 % 5 % 4 % 9 % 10 % Konserni 2 % 1 % -2 % -1 % 0 %

Konsernin liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 1 009,0 milj. euroa (1 007,5 milj. euroa) huolimatta valuuttakurssien negatiivisesta vaikutuksesta. Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli 2 %. Myyntimäärät laskivat mutta myyntihinnat nousivat. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi Flexible Packaging ja Fiber Packaging -segmenteissä, pysyi lähellä edellisvuoden tasoa Foodservice Packaging -segmentissä, mutta laski North America -segmenteissä. Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli -15,1 milj. euroa (-34,0 milj. euroa) vuoden 2025 valuuttakursseihin verrattuna.

Oikaistu liikevoitto segmenteittäin

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät milj. euroa Q2 2026 Q2 2025 Muutos Q2 2026 Q2 2025 Foodservice Packaging 20,2 22,9 -12 % -16,6 -44,8 North America 33,3 44,7 -26 % -2,2 -5,2 Flexible Packaging 37,4 26,2 43 % -1,1 -6,3 Fiber Packaging 15,4 11,1 38 % -3,5 1,1 Muut toiminnot -2,6 -1,9 -6,0 -1,7 Konserni 103,7 103,1 1 % -29,5 -56,9





Oikaistu liikevoittomarginaali segmenteittäin

Q2 2026 Q1 2026 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Foodservice Packaging 8,6 % 8,0 % 9,8 % 9,2 % 9,6 % North America 10,1 % 10,0 % 12,1 % 10,3 % 12,2 % Flexible Packaging 10,8 % 9,5 % 10,4 % 10,0 % 8,4 % Fiber Packaging 15,3 % 15,2 % 15,9 % 12,6 % 11,8 % Konserni 10,3 % 10,0 % 10,5 % 10,3 % 10,2 %

Konsernin oikaistu liikevoitto kasvoi 103,7 milj. euroon (103,1 milj. euroa) ja raportoitu liikevoitto oli 74,2 milj. euroa (46,2 milj. euroa) vuosineljänneksellä. Oikaistu liikevoitto kasvoi ja sitä tukivat tiukempi kulunhallinta sekä kasvanut liikevaihto, huolimatta valuuttakurssien 1,6 milj. euron negatiivisesta vaikutuksesta sekä kohonneista kuljetus- ja energiakustannuksista. Oikaistu liikevoitto kasvoi Flexible Packaging – ja Fiber Packaging -segmenteissä, mutta laski North America – ja Foodservice Packaging -segmenteissä. Konsernin oikaistu liikevoittomarginaali kasvoi ja oli 10,3 % (10,2 %). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli -1,6 milj. euroa (-2,9 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -29,5 milj. euroa (-56,9 milj. euroa). Merkittävin erä oli 16 milj. euron alaskirjaus, joka johtui Foodservice Packaging -segmentin tuotantoverkon optimointiin liittyvistä toimenpiteistä.

Oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa Q2 2026 Q2 2025 Oikaistu liikevoitto 103,7 103,1 Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät kulut -0,0 -0,3 Uudelleenjärjestelyjen voitot ja tappiot sisältäen niihin liittyvät käyttöomaisuuden alaskirjaukset -19,9 -52,9 PPA poistot -1,1 -2,1 Riitojenratkaisuun liittyvät sovinto- ja oikeudelliset kulut -0,1 -0,0 Tappiot omaisuusvahingoista -0,1 1,3 Käyttöönottomenot isoissa projekteissa joissa hyödynnetään SaaS pilvipalveluteknologiaa -8,3 -2,9 Liikevoitto 74,2 46,2



Nettorahoituskulut olivat 13,2 milj. euroa (15,2 milj. euroa) vuosineljänneksellä, lähinnä matalammista koroista johtuen. Verokulut olivat 13,3 milj. euroa (8,1 milj. euroa), etenkin tuloksen maantieteellisen jakauman muutoksista johtuen. Vuosineljänneksen voitto oli 47,6 milj. euroa (22,8 milj. euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,64 euroa (0,63 euroa) ja raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,43 euroa (0,20 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos on laskettu emoyhtiön omistajille kuuluvan oikaistun voiton perusteella. Oikaistu voitto emoyhtiön omistajille ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -22,0 milj. euroa (-44,5 milj. euroa).

Oikaistu voitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa Q2 2026 Q2 2025 Vuosineljänneksen oikaistu voitto emoyhtiön omistajille 66,8 65,6 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka eivät sisälly oikaistuun liikevoittoon -29,5 -56,9 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka liittyvät rahoituseriin - 0,2 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, verot 7,5 12,1 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät määräysvallattomille omistajille 0,0 0,2 Vuosineljänneksen voitto emoyhtiön omistajille 44,8 21,1



Tuloskehitys H1 2026

Liikevaihto segmenteittäin

milj. euroa H1 2026 H1 2025 Muutos Foodservice Packaging 445,5 473,2 -6 % North America 670,6 712,0 -6 % Flexible Packaging 646,5 639,4 1 % Fiber Packaging 197,4 190,1 4 % Sisäisen myynnin eliminointi -4,3 -5,7 Konserni 1 955,8 2 009,1 -3 %





Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin

H1 2026 H1 2025 H1 2024 Foodservice Packaging -4 % -4 % -6 % North America 0 % 0 % -2 % Flexible Packaging 5 % -2 % 1 % Fiber Packaging 6 % 10 % 2 % Konserni 1 % -1 % -2 %

Valuuttakurssien 4 %:n negatiivisesta vaikutuksesta johtuen konsernin liikevaihto laski 3 % ja oli 1 955,8 milj. euroa (2 009,1 milj. euroa) katsauskauden aikana. Myyntihinnat kasvoivat ja myyntimäärät pysyivät edellisvuoden tasolla. Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli 1 %. Liikevaihto kasvoi Fiber Packaging ja Flexible Packaging -segmenteissä, pysyi vakaana North America -segmentissä ja laski Foodservice Packaging -segmentissä. Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli -77,8 milj. euroa (-22,8 milj. euroa) vuoden 2025 valuuttakursseihin verrattuna.

Oikaistu liikevoitto segmenteittäin

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät milj. euroa H1 2026 H1 2025 Muutos H1 2026 H1 2025 Foodservice Packaging 36,9 42,7 -14 % -17,0 -45,2 North America 67,3 85,2 -21 % -8,0 -7,1 Flexible Packaging 66,0 52,8 25 % -2,7 -9,1 Fiber Packaging 30,1 23,4 28 % -2,5 1,6 Muut toiminnot -2,1 -2,6 -10,5 -1,9 Konserni 198,2 201,5 -2 % -40,8 -61,6





Oikaistu liikevoittomarginaali segmenteittäin

H1 2026 H1 2025 H1 2024 Foodservice Packaging 8,3 % 9,0 % 9,2 % North America 10,0 % 12,0 % 14,1 % Flexible Packaging 10,2 % 8,3 % 6,4 % Fiber Packaging 15,2 % 12,3 % 11,6 % Konserni 10,1 % 10,0 % 10,0 %

Konsernin oikaistu liikevoitto laski 198,2 milj. euroon (201,5 milj. euroa), ja raportoitu liikevoitto oli 157,4 milj. euroa (139,9 milj. euroa). Oikaistu liikevoitto laski 2 % ja sitä painoivat epäsuotuisat valuuttakurssit, laskeneet myyntimäärät sekä nousseet kuljetus- ja energiakustannukset. Yhtiön tehostamistoimenpiteillä oli kuitenkin positiivinen vaikutus. Konsernin oikaistu liikevoittomarginaali kasvoi ja oli 10,1 % (10,0 %). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli -6,4 milj. euroa (-1,7 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -40,8 milj. euroa (-61,6 milj. euroa). Merkittävin erä oli 16 milj. euron alaskirjaus, joka johtui Foodservice Packaging -segmentin tuotantoverkon optimointiin liittyvistä toimenpiteisistä.

Oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa H1 2026 H1 2025 Oikaistu liikevoitto 198,2 201,5 Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät kulut -0,0 -0,3 Uudelleenjärjestelyjen voitot ja tappiot sisältäen niihin liittyvät käyttöomaisuuden alaskirjaukset -22,9 -54,2 PPA poistot -2,1 -4,4 Riitojenratkaisuun liittyvät sovinto- ja oikeudelliset kulut -0,4 -0,0 Tappiot omaisuusvahingoista 1,0 2,0 Käyttöönottomenot isoissa projekteissa joissa hyödynnetään SaaS pilvipalveluteknologiaa -16,3 -4,7 Liikevoitto 157,4 139,9

Nettorahoituskulut olivat 28,0 milj. euroa (29,4 milj. euroa), lähinnä matalammista koroista johtuen. Verokulut olivat 30,4 milj. euroa (28,7 milj. euroa) ja efektiivinen veroaste oli 23 % (26 %). Katsauskauden voitto oli 99,0 milj. euroa (81,8 milj. euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 1,20 euroa (1,21 euroa) ja raportoitu osakekohtainen tulos 0,89 euroa (0,74 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos on laskettu emoyhtiön omistajille kuuluvan oikaistun voiton perusteella. Oikaistu voitto emoyhtiön omistajille ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -31,8 milj. euroa (-49,0 milj. euroa).



Oikaistu voitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa H1 2026 H1 2025 Tilikauden oikaistu voitto emoyhtiön omistajille 125,6 127,0 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka eivät sisälly oikaistuun liikevoittoon -40,8 -61,6 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka liittyvät rahoituseriin - 0,4 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, verot 9,2 12,0 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät määräysvallattomille omistajille -0,2 0,3 Tilikauden voitto emoyhtiön omistajille 93,9 78,0





Näkymät vuodelle 2026 (ennallaan)

Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan säilyvän suhteellisen vakaina vuonna 2026. Konsernin hyvä taloudellinen asema mahdollistaa kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen.



Puhelinkonferenssi

Huhtamäki järjestää yhdistetyn audiocastin ja puhelinkonferenssin tänään kello 9.30. Tilaisuudessa Huhtamäen toimitusjohtaja Ralf K. Wunderlich ja talousjohtaja Thomas Geust esittelevät tuloksen ja tulosesityksen jälkeen on varattu aikaa kysymyksille. Tilaisuus pidetään englanniksi ja sitä voi seurata suorana.

Linkki audiocastiin on osoitteessa: https://huhtamaki.events.inderes.com/q2-2026

Linkki puhelinkonferenssiin on osoitteessa: https://events.inderes.com/huhtamaki/q2-2026/dial-in



Konferenssiin osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä. Puhelinnumerot ja PIN-koodi puheluun lähetetään rekisteröitymisen jälkeen.

Audiocast-tallenne on saatavilla mahdollisimman pian puhelun päätyttyä osoitteessa https://www.huhtamaki.com/fi/sijoittajat.

Lisätietoja:

Kristian Tammela, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 10 686 7058

HUHTAMÄKI OYJ

Konserniviestintä

Huhtamäestä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa, elintarvikkeita ja hygieniatuotteita. Varmistamalla ruoan hygieenisyyden ja turvallisuuden tuotteemme edistävät ruoan saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Vastuullisuus ohjaa kaikkea toimintaamme.

Huhtamäellä on yli sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö. Meidän noin 17 400 ammattilaistamme työskentelee 35 maassa ja 105 toimipaikassa ympäri maailmaa. Arvomme ovat Välitä, Uskalla ja Tee valmiiksi. Vuonna 2025 Huhtamäen liikevaihto oli 4,0 miljardia euroa. Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä ja pääkonttorimme on Espoossa. Lisätietoja www.huhtamaki.com.

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