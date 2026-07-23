Mavenir obtient la mention très performant dans l’évaluation 2026 du paysage concurrentiel IMS et Voice Core de GlobalData

RICHARDSON, Texas, 23 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, éditeur de logiciels développant des réseaux mobiles conçus prioritairement pour les télécoms, cloud natifs et intégrant l’intelligence artificielle dès leur conception, a annoncé aujourd’hui que GlobalData a attribué à sa solution MAVcore Cloud-Native IMS and Voice Services la mention très performant dans son rapport IMS and Voice Core: Competitive Landscape Assessment (juin 2026), plaçant Mavenir parmi les fournisseurs de solutions IMS et Voice Core les mieux notés du secteur aux côtés de Nokia, ZTE et Ericsson.

Le rapport a évalué les fournisseurs selon cinq critères : l’architecture de la solution, la plateforme et les performances, les fonctionnalités et le support applicatif, l’interopérabilité ainsi que l’expérience de déploiement. MAVcore a obtenu une note allant de performant à très performant dans chacune de ces cinq catégories.

Source : GlobalData, IMS and Voice Core Competitive Landscape Assessment, juin 2026.

Architecture de la solution : très performant. MAVcore a été conçu dès l’origine comme une solution IMS cloud native reposant sur une architecture de microservices, spécifiquement développée pour la VoLTE et la voix 5G. La plateforme s’appuie sur une base de code unifiée qui facilite la migration des déploiements basés sur la NFV vers des versions entièrement conteneurisées.

Plateforme et performances : très performant. Son architecture hautement décomposée permet une montée en charge indépendante de chaque fonction, offrant aux opérateurs la possibilité d’optimiser les ressources selon les cas d’usage et de s’adapter à l’évolution des schémas de trafic sans dégradation des performances.

Interopérabilité : très performant. MAVcore offre une intégration éprouvée dans des environnements multi-fournisseurs couvrant les politiques réseau, la signalisation, les médias et les écosystèmes d’appareils, une exigence essentielle dans les réseaux multi-constructeurs exploités aujourd’hui par la plupart des opérateurs.

Fonctionnalités et support applicatif : performant. MAVcore fournit les principales fonctionnalités IMS ainsi que les services complémentaires nécessaires aux déploiements VoLTE et voix 5G des opérateurs.

Expérience de déploiement : performant. Mavenir a développé son activité dans le domaine de la voix jusqu’à compter plus de 50 clients dans le monde, notamment à travers des déploiements « greenfield » de grande envergure et des projets de transformation des services vocaux réalisés avec des fournisseurs de services de communication (CSP) déjà établis.

Au-delà de ces cinq critères évalués, GlobalData a également mis en avant la feuille de route de Mavenir en matière d’intelligence artificielle. L’entreprise concentre ses efforts sur les services d’IA intégrés aux appels, notamment la traduction simultanée, les assistants autonomes destinés aux PME et les services de transcription, ciblant ainsi ce que GlobalData identifie comme l’opportunité de croissance la plus importante dans le domaine des services vocaux. Les capacités de Mavenir en matière de sécurité de la signalisation, de détection des appels indésirables et de gestion de la fraude constituent également un élément différenciateur supplémentaire et une base solide pour le développement de services à valeur ajoutée.

Alors que les communications vocales évoluent d’interactions entre personnes vers des interactions entre humains et agents intelligents, Mavenir indique qu’elle poursuivra ses investissements dans les architectures cloud natives et les services enrichis par l’intelligence artificielle afin d’aider les opérateurs à moderniser leurs réseaux vocaux et à générer de nouvelles sources de revenus.

« Être reconnu comme étant très performant par GlobalData valide les investissements réalisés par Mavenir dans les architectures vocales cloud natives », a déclaré Sachin Karkala, vice-président exécutif et directeur général IMS & RAN chez Mavenir. « Alors que les opérateurs du monde entier mettent progressivement hors service leurs réseaux historiques et cherchent à monétiser les services vocaux grâce à l’intelligence artificielle, l’approche cloud native de Mavenir, conçue dès l’origine selon ce modèle, permet à nos clients d’accélérer leur transformation et de se développer en toute confiance. »

« Mavenir a conçu sa solution IMS cloud native dès le départ pour la VoLTE et la voix 5G », a expliqué Andy Hicks, analyste principal senior chez GlobalData. « Cette architecture, associée à une base de plus de 50 clients dans le domaine des services vocaux à travers le monde, fait partie des éléments qui ont permis à Mavenir d’obtenir la mention très performant dans l’évaluation de cette année. »

À propos de Mavenir

Mavenir développe des réseaux intelligents, automatisés et programmables grâce à des solutions logicielles cloud native, conçues avec l’IA dès la conception et destinées aux opérateurs mobiles. L’expertise approfondie de l’entreprise dans le domaine des télécoms a été démontrée par des déploiements auprès de plus de 300 opérateurs dans plus de 120 pays, qui desservent ensemble plus de 50 % des abonnés dans le monde. Mavenir allie une expertise approfondie des télécommunications à des compétences en informatique, en cloud et en science des données, des atouts essentiels pour relever les défis concrets de ses clients. Ses solutions logicielles éprouvées sont conçues avec l’IA dès la conception, offrant aux entreprises technologiques un avenir basé sur l’IA et l’évolution des opérateurs. Pour en savoir plus, consultez le site www.mavenir.com

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