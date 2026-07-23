Michelin: Disclosure of trading in own shares - July 23rd, 2026

 | Source: Michelin Michelin

23, Place des Carmes-Déchaux - 63000 CLERMONT-FERRAND

Information about securities repurchasing program
Regulated information
Issuer social denomination: Michelin – LEI 549300SOSI58J6VIW052
Types of securities: ordinary shares – Code ISIN FR001400AJ45
Date : July 23rd, 2026

Issuer NameIssuer codeTransaction

date		ISIN CodeDaily total volume (in number of actions)Daily weighted average price of shares acquiredPlatform
Compagnie Générale des Etablissements Michelin549300SOSI58J6VIW05223.07.2026FR001400AJ45194 31933,6792 eurosOver-the-counter
Compagnie Générale des Etablissements Michelin549300SOSI58J6VIW05223.07.2026FR001400AJ45194 31933,6792 eurosOver-the-counter
Compagnie Générale des Etablissements Michelin549300SOSI58J6VIW05223.07.2026FR001400AJ45194 31933,6792 eurosOver-the-counter

  

Issuer NameIssuer codePSI

Name		Issuer CodeTransaction date 

ISIN Code 		Unit PriceCurrencyQuantity boughtPlatformTransaction reference numberBuyback objective
Compagnie Générale des Etablissements Michelin549300SOSI58J6VIW052NATIXISKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6323.07.2026FR001400AJ4533,6792Euro194 319Over-the-counter5309224Cancellation
Compagnie Générale des Etablissements Michelin549300SOSI58J6VIW052BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P8323.07.2026FR001400AJ4533,6792Euro194 319Over-the-counter5309224Cancellation
Compagnie Générale des Etablissements Michelin549300SOSI58J6VIW052SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4123.07.2026FR001400AJ4533,6792Euro194 319Over-the-counter5309224Cancellation

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20260723 - Disclosure of trading in own shares – July 23rd, 2026
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