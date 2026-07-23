DÉCISION D’EXERCICE D’OPTION DE

REMBOURSEMENT ANTICIPÉ (MAKE-WHOLE

REDEMPTION)

750.000.000€ 5,375% Obligations Durables Indexées à échéance 28 mai 2027 dans le cadre du Programme

Euro Medium Term Note d’un montant de

5.000.000.000€

(le “Programme”)

Série N°13

Tranche N°1

ISIN Code: FR001400EA16

23 juillet 2026, Paris – Faisant suite à son communiqué de presse publié le 27 mai 2026 annonçant une nouvelle émission obligataire d’un montant de 600 millions d’euros à échéance février 2033, dont le produit net est destiné à financer les besoins généraux du Groupe, y compris le potentiel exercice de son option de remboursement anticipé (make-whole redemption) au cours du second semestre 2026, sur tout ou partie de la souche obligataire portant intérêt au coupon de 5,375 % venant à échéance en mai 2027, dont le montant nominal en circulation est de 750 millions d’euros (code ISIN : FR001400EA16) (les « Obligations »), Valeo annonce aujourd’hui avoir décidé d’exercer son option de remboursement anticipé (make-whole redemption) et de procéder au remboursement anticipé de la totalité des Obligations, à un prix déterminé conformément aux dispositions prévues dans les Termes et Conditions des Obligations (les « Termes et Conditions »), le 24 août 2026.

Conformément à la Condition Générale 6(b)(ii) (Make-whole Redemption by the Issuer) et à la Condition 14 (« Notices ») des Termes et Conditions des Obligations, une notification d’exercice de cette option de remboursement anticipé (make-whole redemption) sera adressée le 7 août 2026 aux Porteurs d’Obligations par BNP Paribas, agissant en qualité d’Agent Fiscal (Fiscal Agent) et d’Agent de Calcul (Calculation Agent) pour le compte de Valeo.

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Valeo est un leader technologique mondial qui conçoit des solutions et systèmes innovants pour ses partenaires automobiles et technologiques. Le groupe est organisé autour de ses divisions POWER, BRAIN et LIGHT, et de Valeo Service qui propose des solutions pour l'après-vente et les nouvelles formes de mobilité.

Valeo s'engage à rendre la mobilité plus sûre, durable et abordable pour tous. Le Groupe est au cœur de la voiture de demain qui sera électrifiée, plus sûre et pilotée par le logiciel. Il s'appuie sur son empreinte industrielle mondiale et son leadership technologique dans l'électrification, les systèmes avancés d'aide à la conduite, l'éclairage et les logiciels, pour capter une part croissante de la valeur par véhicule.

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