Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2026
Paris, le 23 juillet 2026
INEA (ISIN : FR0010341032), acteur majeur de l’immobilier tertiaire en Régions et leader du Green Building, annonce aujourd’hui la mise à disposition du public de son Rapport Financier Semestriel 2026, déposé le 23 juillet 2026 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (A.M.F.).
Ce document intègre notamment les comptes semestriels consolidés, le rapport semestriel d’activité, la déclaration du responsable du rapport financier semestriel, le rapport des commissaires aux comptes sur l’examen limité des comptes consolidés semestriels.
Le Rapport Financier Semestriel 2026 peut être consulté sur le site Internet de la Société (https://fonciere-inea.com/investisseurs/) ainsi que sur le site de l’Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org, onglet dédié à Foncière INEA).
Prochain communiqué :
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2026 : le 14 octobre 2026
A propos d’INEA (https://fonciere-inea.com/)
Créée en mars 2005, INEA est une SIIC acteur de référence de l’immobilier tertiaire en Régions. INEA possède un patrimoine composé de bureaux et parcs d’activité neufs, répondant à la demande de ses locataires, principalement des filiales de grands groupes privés ou publics, et se positionne comme l’un des leaders du Green Building en France. Au 30 juin 2026, son patrimoine est constitué de 81 sites immobiliers représentant une surface locative totale de près de 457 000 m² et une valeur de 1 195 M€, offrant un rendement potentiel de 7,5 %.
Plus d’information : www.fonciere-inea.com
|Compartiment B Euronext Paris - ISIN : FR0010341032
Reuters : INEA.PA - Bloomberg : INEA FP
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