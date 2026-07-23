Communiqué de presse

Atos lance Atos Sovereign Cloud, une plateforme de modernisation de confiance conçue et développée dans l’Union européenne

Une offre cloud qui s’inscrit dans la stratégie de souveraineté numérique intégrée d’Atos Group

Paris, France - 23 juillet 2026 - Atos, un leader mondial de la transformation digitale portée par la puissance de l’intelligence artificielle, annonce aujourd’hui le lancement d’Atos Sovereign Cloud, une plateforme de nouvelle génération dédiée à l’orchestration et à la modernisation des applications. Elle s’adresse aux administrations publiques, aux organismes de défense, aux établissements de santé, aux opérateurs d’infrastructures critiques et aux organisations soumises à de fortes exigences réglementaires.

Atos Sovereign Cloud associe les capacités d’un cloud d’entreprise à un ensemble de mécanismes de contrôle souverains couvrant la gestion des données, l’autonomie opérationnelle, la cyber résilience et l’innovation en matière d’intelligence artificielle. Elle permet aux organisations de renforcer leur résilience et de conserver la pleine maîtrise de leurs données, de leurs applications et de leurs opérations numériques, tout en accélérant leur transformation digitale. Cette offre de services cloud s’inscrit dans la stratégie d’Atos Group, qui intègre à l’ensemble de son portefeuille, des capacités de gestion de systèmes critiques, une sécurité intégrée dès sa conception et des infrastructures numériques souveraines.

Les technologies numériques sont au cœur du fonctionnement de la plupart des organisations mais le contexte actuel, marqué par des incertitudes croissantes, explique la pression exercée sur les chaînes d’approvisionnement et soulève des interrogations sur la continuité de service. En réaction, les exigences réglementaires régionales se renforcent et la demande de services informatiques souverains ne cesse de progresser. Selon Gartner, plus de 50% des multinationales auront défini une stratégie de souveraineté numérique d’ici 2029, contre moins de 10% aujourd’hui (source Gartner). Les administrations et les organisations responsables d’infrastructures critiques recherchent ainsi des plateformes de cloud de confiance capables de protéger leurs données sensibles, de réduire leur dépendance vis-à-vis de fournisseurs externes et de renforcer leur résilience face aux cybermenaces et aux risques géopolitiques.

Atos Sovereign Cloud répond à ces enjeux en combinant l’expertise d’Atos en matière de transformation cloud, de cybersécurité, d’infrastructures d’intelligence artificielle et de services managés au sein d’une plateforme souveraine conçue selon le principe de souveraineté dès la conception et développée dans l’Union européenne. S’appuyant sur son cadre méthodologique éprouvé en matière de souveraineté, les services de conseil d’Atos Amplify accompagnent les clients dans l'identification des exigences réglementaires et des enjeux de souveraineté de leur patrimoine applicatif afin de trouver le juste équilibre entre contrôle souverain, capacité d’innovation, complexité et coûts. Atos Sovereign Cloud répond à cet enjeu en permettant aux organisations de moderniser leurs applications critiques tout en conservant la pleine maîtrise de leurs données, de leurs opérations, de leur chaîne d’approvisionnement informatique et de leurs obligations de conformité, avec des mécanismes de sécurité de pointe intégrés au cœur de la plateforme.

Conçue pour la sécurité, la résilience et l’innovation

Atos Sovereign Cloud a été conçue en intégrant les principes de souveraineté numérique dès sa conception. Son architecture repose sur des composants open source qui renforcent la portabilité des applications et sa flexibilité. Les utilisateurs bénéficient d’une plateforme intégralement hébergée, opérée et contractualisée au sein de l’Union européenne ou, selon les besoins, au sein d’autres implantations Atos. Son architecture prend en charge plusieurs modèles de déploiement adaptés aux exigences réglementaires régionales et intègre des dispositifs avancés de cybersécurité destinés à protéger les systèmes critiques. Une place de marché dédiée permet aux clients d’accéder aux services d’Atos, aux solutions de partenaires de confiance et à leurs propres référentiels, au sein d’un écosystème sécurisé, maîtrisé et transparent.

Favoriser l’autonomie numérique

La plateforme répond aux exigences de souveraineté et de conformité tout en réduisant les risques opérationnels liés aux pressions externes. Les clients bénéficient d’un contrôle renforcé sur leurs données sensibles et leurs charges de travail, d’une résilience accrue, ainsi que d’un modèle d’exploitation cloud moderne, propice à l’adoption de l’IA et à l’innovation. Disponible courant 2026, Atos Sovereign Cloud offre une alternative européenne de confiance aux organisations qui souhaitent moderniser leur environnement numérique, sans compromis sur la sécurité, la conformité ou l’indépendance opérationnelle.

Punit Sehgal, directeur général d’Atos BNN (Belux, Pays-Bas et pays nordiques), a déclaré : « Partout en Europe, les administrations et les entreprises fortement réglementées recherchent des environnements cloud de confiance leur permettant de moderniser et de contrôler leurs applications critiques sans compromettre leur maîtrise, leur conformité ou leur résilience opérationnelle. Avec Atos Sovereign Cloud, une plateforme souveraine conçue et développée dans l’Union européenne, Atos réunit son expertise dans le cloud, la cybersécurité, les infrastructures d’intelligence artificielle et les services managés pour aider les organisations européennes à conserver la maîtrise de leurs données, de leurs opérations et de leur chaîne d’approvisionnement numérique, tout en continuant à innover en toute confiance. »

Michael Kollar, leader souveraineté numérique, Atos Group, et directeur Cloud & Modern Infrastructure et Digital Workplace, a déclaré : « La souveraineté numérique n’est plus seulement un enjeu régional : elle est devenue une priorité opérationnelle à l’échelle mondiale pour les organisations qui doivent maîtriser leurs dépendances, leur exposition à différentes juridictions et les risques d’interruption de services au sein d’environnements numériques toujours plus complexes. Atos Sovereign Cloud s’inscrit pleinement dans la stratégie mondiale de souveraineté numérique d’Atos Group. La plateforme offre à nos clients un moyen concret d’appliquer des mécanismes de contrôle souverains à leurs charges de travail les plus critiques, tout en préservant flexibilité, résilience et capacité à innover en toute sécurité, notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle, quels que soient les contextes géographiques et réglementaires. »

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A propos d’Atos

Atos est la marque d’Atos Group dédiée aux services numériques de bout en bout, sécurisés et accélérés par l’IA. Atos conçoit, développe et opère des environnements numériques essentiels à la performance, à la résilience et à la souveraineté. L’entreprise aide les organisations publiques et privées du monde entier à garder la maîtrise de leurs données et de leurs infrastructures, tout en répondant à leurs exigences de conformité.

Avec plus de 54 000 collaborateurs au service de plus de 4 500 clients dans 54 pays, Atos accompagne la modernisation des systèmes IT, accélère la transformation cloud et data, renforce la cybersécurité et déploie des environnements de travail numériques sécurisés, au bénéfice de ses clients, de leurs collaborateurs et de la société. Atos propose également des services de conseil et d’accompagnement à travers sa marque Atos Amplify.

Partenaire de confiance dans la gestion d’environnements complexes et critiques, Atos accompagne les organisations dans des contextes hautement réglementés et souverains.

A propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 56 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 7,2 milliards d’euros (au nouveau périmètre). Présent commercialement dans 54 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits et systèmes. Numéro un européen de la cybersécurité et leader dans le domaine du cloud, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est coté sur Euronext Paris.

Contact presse

Isabelle Grangé | isabelle.grange@atosgroup.com | +33 (0) 6 64 56 74 88

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