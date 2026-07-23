Modernisation de l'alcool : une réforme pour l'industrie, sans la santé publique à la table

MONTRÉAL, 23 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- À la lecture du rapport de consultation sur la modernisation du secteur des boissons alcooliques, l'Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) exprime de vives préoccupations quant aux orientations présentées. Un chantier d'une telle ampleur ne peut être guidé par les seuls intérêts de l'industrie de l'alcool; or, le rapport leur accorde une place prépondérante, au détriment de la santé de la population.

Des allègements qui risquent d'accroître les coûts sociaux et de santé

Dans un contexte de baisse des ventes et pour concurrencer les nouvelles orientations commerciales de la SAQ, certaines personnes de l’industrie mettent de l'avant la volonté d’obtenir plus de latitude : élargissement de la livraison par des tiers, présence accrue des produits en épicerie et assouplissement des règles encadrant la publicité. Or, ce type mesures, selon les données probantes, peut entraîner une hausse de la consommation et une amplification des conséquences sociales et sanitaires liées à l'alcool.

Et ces impacts ne se répartissent pas également. Une plus grande accessibilité physique, économique et promotionnelle frappe plus durement certaines communautés comme les personnes issues de la diversité sexuelle et de genre, les femmes, les jeunes et les personnes en situation de pauvreté défavorisées. Assouplir l'encadrement sans mesure de protection revient à faire porter le risque à celles et ceux qui sont déjà affectés de façon disproportionnée par les conséquences du manque d’encadrement de l'alcool.

Des propositions sans contrepoids de santé publique

Ces mesures sont pourtant mises de l'avant sans qu’il y ait eu une véritable consultation du secteur de la santé et des dépendances, ni d’analyse des risques associés aux mesures proposées. Les pistes de réflexion du rapport reposent essentiellement sur les demandes de l'industrie, sans que la protection de la santé de la population ait pesé d'un poids équivalent dans la balance.

Bien que de brèves présentations aient été faites auprès des personnes participant aux consultations, nous déplorons que les organisations de santé publique et en dépendances aient été tenues à l'écart de la table des discussions, malgré nos demandes répétées d'y prendre part. Cette expertise, essentielle pour éclairer les arbitrages, n'a pas été mise à contribution là où les orientations se dessinent réellement.

Nous tenons toutefois à souligner l'ouverture de la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ), qui a rencontré quelques groupes pour entendre leurs préoccupations et recommandations. Ce dialogue est bienvenu, mais il ne remplace pas une place à la table des travaux à venir.

Un appel à la volonté politique

L'ASPQ appelle à une réelle volonté politique d'encadrer les pratiques commerciales et le marketing de l'alcool. Les considérations de santé publique doivent être pleinement intégrées aux prochaines étapes, notamment aux travaux du comité interministériel, afin que la modernisation des lois soit véritablement guidée par l'intérêt public, et non par les seules logiques de marché.

À propos de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)

L’ASPQ regroupe des personnes citoyennes et partenaires pour faire de la santé durable, par la prévention, une priorité. Elle soutient le développement social et économique par la promotion d’une conception durable de la santé et du bien-être. La santé durable s’appuie sur une vision à long terme qui, tout en fournissant des soins à toutes et à tous, s’assure aussi de les garder en santé par la prévention. www.aspq.org.

Contact

Véra Ferret, Directrice des communications et responsable des relations publiques

Association pour la santé publique du Québec

Cellulaire : 450-626-8879 – Courriel : vferret@aspq.org