Die Trinity Group stärkt ihre Geschäftslösungen auf Nevis durch eine strategische Zusammenarbeit mit der Hamilton Reserve Bank

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, July 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Trinity Group hat eine strategische Zusammenarbeit mit der Hamilton Reserve Bank geschlossen, um internationale Unternehmer und Unternehmen zu unterstützen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird eine Nevis International Business Company (IBC) gegründet, die einen optimierten Weg von der Unternehmensgründung bis hin zu internationalen Bankgeschäften bietet. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit können berechtigte Kunden innerhalb von 24 bis 48 Stunden ein Offshore-Konto eröffnen, vorbehaltlich der unabhängigen Onboarding-Verfahren der Hamilton Reserve Bank, der Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden sowie der geltenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen.

Nevis hat sich internationale Anerkennung als angesehener Standort für grenzüberschreitende Geschäfte erworben, gestützt auf sein Erbe des englischen Common Law, sein modernes Gesellschaftsrecht und sein etabliertes internationales Geschäftsumfeld. Immer häufiger entscheiden sich Unternehmer und internationale Unternehmen für Nevis – nicht nur wegen der Unternehmensgründung, sondern auch wegen der umfassenden professionellen Unterstützung, die die internationale Geschäftstätigkeit erleichtert, einschließlich Unternehmensberatung und internationaler Bankgeschäfte.

Die Trinity Group fungiert während des gesamten Gründungsprozesses als federführender Unternehmensberater und unterstützt Unternehmer und Unternehmen dabei, Unternehmensstrukturen auf Nevis aufzubauen, die auf ihre geschäftlichen Ziele abgestimmt sind. Durch die Kombination von internationaler Expertise in der Unternehmensberatung mit praktischer Beratung bei der Gründung und der laufenden Verwaltung unterstützt die Kanzlei ihre Mandanten in jeder Phase des Gründungsprozesses eines Unternehmens auf Nevis.

Nach der Gründung können berechtigte Kunden, die internationale Bankdienstleistungen in Anspruch nehmen möchten, an die Hamilton Reserve Bank vermittelt werden. Die Bank mit Hauptsitz in Nevis bietet Dienstleistungen in den Bereichen Firmenkunden-, Privat- und Depotbankgeschäft, Vermögensverwaltung sowie Investmentbanking über eine digital gestützte, mehrwährungsfähige Bankplattform an, die Kunden in mehr als 150 Ländern bedient.

Durch die Verknüpfung der Unternehmensgründung auf Nevis mit dem internationalen Bankwesen schafft diese Zusammenarbeit einen effizienteren Weg für Unternehmer, die ein internationales Unternehmen gründen möchten. Anstatt separate Dienstleister für die Unternehmensgründung und die Bankangelegenheiten zu beauftragen, profitieren berechtigte Kunden von einem optimierten Prozess und erhalten dabei weiterhin fachkundige Unternehmensberatung durch die Trinity Group sowie unabhängig geprüfte Bankdienstleistungen von der Hamilton Reserve Bank.

* Bei dieser Zusammenarbeit handelt es sich weder um eine Fusion, noch um eine Übernahme, noch um ein Joint Venture, noch um eine exklusive Partnerschaft. Die Trinity Group und die Hamilton Reserve Bank bleiben vollständig unabhängig und bündeln gleichzeitig ihr Fachwissen, um die Gründung von Unternehmen auf Nevis sowie den Zugang zum internationalen Bankwesen zu vereinfachen. Die Trinity Group bietet Unternehmensberatung und Dienstleistungen im Bereich der Unternehmensgründung an, während die Hamilton Reserve Bank eigenständig internationale Bankdienstleistungen erbringt.

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