Trinity Group renforce ses solutions d’affaires à Nevis grâce à une collaboration stratégique avec Hamilton Reserve Bank

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 23 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Trinity Group a conclu une collaboration stratégique avec Hamilton Reserve Bank afin d’accompagner les entrepreneurs et les entreprises à l’international dans la création d’une International Business Company (IBC) à Nevis, en proposant un parcours simplifié allant de la constitution de la société à l’accès aux services bancaires internationaux. Dans le cadre de cette collaboration, les clients éligibles peuvent ouvrir un compte bancaire offshore dans un délai de 24 à 48 heures, sous réserve des procédures d’intégration indépendantes de Hamilton Reserve Bank, des vérifications de diligence raisonnable relatives à la clientèle et des exigences réglementaires applicables.

Nevis bénéficie d’une reconnaissance internationale en tant que juridiction réputée pour les activités commerciales transfrontalières, grâce à son héritage fondé sur la common law anglaise, à une législation moderne en matière de droit des sociétés et à un environnement d’affaires international bien établi. De plus en plus d’entrepreneurs et d’entreprises internationales choisissent Nevis non seulement pour la constitution de sociétés, mais également pour l’accompagnement professionnel intégré qui facilite les activités commerciales internationales, notamment les services de conseil aux entreprises et l’accès aux services bancaires internationaux.

Trinity Group intervient comme principal conseiller en structuration d’entreprise tout au long du processus d’incorporation, en accompagnant les entrepreneurs et les entreprises dans la mise en place de structures sociétaires à Nevis adaptées à leurs objectifs commerciaux. Associant une expertise internationale en conseil aux entreprises à un accompagnement pratique en matière de constitution et d’administration continue des sociétés, le cabinet assiste ses clients à chaque étape du processus de création d’une société à Nevis.

Après l’incorporation, les clients éligibles souhaitant bénéficier de services bancaires internationaux peuvent être mis en relation avec Hamilton Reserve Bank. Basée à Nevis, la banque propose des services de banque commerciale, de banque privée, de conservation d’actifs, de gestion d’actifs et de banque d’investissement au moyen d’une plateforme bancaire numérique multidevises desservant des clients dans plus de 150 pays.

En associant la création de sociétés à Nevis à l’accès aux services bancaires internationaux, cette collaboration vise à offrir un parcours plus efficace aux entrepreneurs souhaitant développer une activité internationale. Plutôt que de recourir à des prestataires distincts pour la constitution de leur société et l’ouverture de leurs services bancaires, les clients éligibles bénéficient d’un processus simplifié tout en continuant de recevoir des conseils spécialisés en matière de structuration d’entreprise de la part de Trinity Group ainsi que des services bancaires évalués et fournis de manière indépendante par Hamilton Reserve Bank.

* Cette collaboration ne constitue ni une fusion, ni une acquisition, ni une coentreprise (joint venture), ni un partenariat exclusif. Trinity Group et Hamilton Reserve Bank demeurent des entités totalement indépendantes qui mettent en commun leur expertise afin de simplifier la création de sociétés à Nevis et de faciliter l’accès aux services bancaires internationaux. Trinity Group fournit des services de conseil aux entreprises et de constitution de sociétés, tandis que Hamilton Reserve Bank fournit de manière indépendante les services bancaires internationaux.

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