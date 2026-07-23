Troilus recoupe 1,10 g/t d’équ.-or sur 103 mètres alors que le programme d'optimisation de Z87 continue de renforcer la planification minière

* 1,10 G/T ÉQU.-OR (0,98 G/T AU, 0,54 G/T AG ET 0,07 % CU) SUR 103 MÈTRES



MONTRÉAL, 23 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation minière Troilus (TSX : TLG; OTCQX : CHXMF; FSE : CM5) (« Troilus » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer un troisième lot de résultats issus du programme de forage d'optimisation de la zone Z87, réalisé dans le cadre de ses activités d'exploration 2026 au projet Troilus, situé dans le centre-nord du Québec, au Canada. Les résultats présentés portent sur 10 trous totalisant 4 230 mètres, dans le cadre du programme d'exploration décrit dans le communiqué de presse de la Société publié le 31 mars 2026.

Le programme d'optimisation en cours à Z87 vise à convertir des ressources présumées en catégories supérieures et à échantillonner des intervalles non échantillonnés dans le mur suspendu de la principale zone minéralisée, relevés lors des campagnes des forages historiques. Tous les résultats annoncés proviennent de l'intérieur de la fosse des réserves de Z87, telle que définie dans l'étude de faisabilité (voir le communiqué de presse du 14 mai 2024), et appuient l'objectif de la Société d'évaluer des possibilités d'améliorer la planification minière, notamment par la conversion de ressources, l'optimisation du séquencement de la fosse, la réduction du ratio de découverture et l'amélioration de l'alimentation de l'usine de traitement au cours des premières années d'exploitation.

Faits saillants des intersections de la zone Z87 (voir Figure 1) :

Le trou 87-26-484 a recoupé 1,10 g/t d’équivalent-or (« d’équ.-or ») (0,98 g/t Au, 0,54 g/t Ag et 0,07 % Cu) sur 103 mètres , dont 2,10 g/t équ.-or (1,86 g/t Au, 0,84 g/t Ag et 0,15 % Cu) sur 34 mètres , à partir de 442 mètres de profondeur, dans un secteur de ressources présumées situé à l'intérieur de la fosse des réserves de Z87.





a recoupé (0,98 g/t Au, 0,54 g/t Ag et 0,07 % Cu) sur , dont (1,86 g/t Au, 0,84 g/t Ag et 0,15 % Cu) sur , à partir de 442 mètres de profondeur, dans un secteur de ressources présumées situé à l'intérieur de la fosse des réserves de Z87. Le trou 87-26-492 a recoupé 1,98 g/t d’équivalent-or (« d’équ.-or ») (1,41 g/t Au, 33,49 g/t Ag et 0,10 % Cu) sur 14 mètres , dont 9,87 g/t équ.-or (5,95 g/t Au, 260,80 g/t Ag et 0,37 % Cu) sur 1,5 mètre , dans le mur suspendu de Z87, à partir de 162 mètres de profondeur.





a recoupé (1,41 g/t Au, 33,49 g/t Ag et 0,10 % Cu) sur , dont (5,95 g/t Au, 260,80 g/t Ag et 0,37 % Cu) sur , dans le mur suspendu de Z87, à partir de 162 mètres de profondeur. Le trou 87-26-512 a recoupé 0,92 g/t d’équivalent-or (« d’équ.-or ») (0,79 g/t Au, 0,94 g/t Ag et 0,07 % Cu) sur 93 mètres, dont 2,30 g/t équ.-or (2,13 g/t Au, 1,34 g/t Ag et 0,10 % Cu) sur 21 mètres, à partir de 494 mètres de profondeur. Cette intersection prolonge la minéralisation au-delà d'un secteur ayant fait l'objet d'un échantillonnage historique limité.





Justin Reid, chef de la direction de Troilus, a commenté : « Les forages continuent de livrer d'excellents résultats à l'intérieur de la fosse des réserves de Z87, et ces nouveaux résultats viennent confirmer ce que nous observons depuis le début de notre programme d'optimisation de la planification minière. À mesure que les travaux progressent, nous recoupons de façon constante de la minéralisation dans des secteurs qui n'avaient soit jamais été échantillonnés, soit été considérés comme du stérile à l'intérieur de la fosse des réserves, tout en optimisant systématiquement notre modèle de ressources. Ces résultats démontrent qu'il reste de la minéralisation à définir dans plusieurs secteurs de la fosse, ainsi que d'importantes zones à haute teneur immédiatement derrière les parois actuellement prévues. Nous nous attendons à ce que le ciblage des ressources présumées et l'expansion de nouveaux horizons minéralisés à haute teneur dans le mur suspendu se traduisent par une augmentation du tonnage et une amélioration du ratio de découverture durant les premières phases d'exploitation. »

La zone Z87 est l'une des deux zones précédemment exploitées à ciel ouvert. Les trous de forage historiques réalisés à l'intérieur de la fosse des réserves comportaient de nombreux intervalles non échantillonnés auxquels, aux fins de l'estimation des ressources, une valeur équivalant à la moitié de la limite de détection analytique a été attribuée. Ces intervalles constituent la cible du programme d'optimisation actuel, qui vise à convertir des secteurs considérés comme du stérile en minerai potentiel, tout en améliorant la classification des ressources présumées en vue des prochaines mises à jour du plan minier.

Toutes les teneurs présentées sont non écrêtées, et les épaisseurs réelles représentent environ 75 % à 90 % des longueurs de forage.

*Le rapport technique complet conforme au Règlement 43-101 associé à l’étude de faisabilité du projet Troilus est disponible sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca sous le profil d’émetteur de la Société ou sur le site Web de la Société www.troilusmining.com

Figure 1. Carte en plan présentant l'emplacement des trous de forage de Z87.

Figure 2. Coupe transversale présentant les résultats des trous de forage 87-26-484 et 87-26-588.

Figure 3. Coupe transversale présentant les résultats des trous de forage 87-26-492 et 87-26-494.

Figure 4. Coupe transversale présentant les résultats du trou de forage 87-26-512.

Forage à la zone Z87

Le trou 87-26-484 a été foré afin de cibler des ressources présumées à l'intérieur de la fosse des réserves de Z87. La zone principale a recoupé 103 mètres à une teneur de 1,10 g/t équ.-or, dont 34 mètres à 2,10 g/t équ.-or, tandis que le mur suspendu a recoupé 20 mètres à 0,38 g/t équ.-or, 12,3 mètres à 0,53 g/t équ.-or, dont 0,8 mètre à 5,90 g/t équ.-or, ainsi que 43 mètres à 0,41 g/t équ.-or, dont 5 mètres à 1,18 g/t équ.-or, dans des secteurs du modèle de blocs qui ne contiennent actuellement pas de minéralisation significative. Une mise à jour du modèle intégrant ces nouveaux résultats pourrait avoir un effet positif sur le ratio de découverture de la phase 1 de la fosse Z87.

Situé immédiatement au-delà de la paroi actuellement prévue de la fosse, le trou 87-26-492 a recoupé 14 mètres à une teneur de 1,98 g/t équ.-or, dont 1,5 mètre à 9,87 g/t équ.-or. Cette intersection démontre la présence d'une quantité de minéralisation à haute teneur significativement supérieure à celle actuellement représentée dans le modèle de blocs et illustre bien le potentiel d'ajouter du tonnage à haute teneur à l'intérieur de la fosse des réserves de la phase 1 de Z87.

Le trou 87-26-512 a été planifié comme jumelage du trou historique KN-657, qui n'avait été échantillonné qu'au passage de la principale zone minéralisée de Z87. Ce trou a recoupé 93 mètres à une teneur de 0,92 g/t équ.-or, dont 21 mètres à 2,30 g/t équ.-or dans la zone principale de Z87. Il a également recoupé 13 mètres à 0,86 g/t équ.-or, dont 6 mètres à 1,29 g/t équ.-or, ainsi que 12 mètres à 0,43 g/t équ.-or dans le mur suspendu, auparavant non échantillonné. Les résultats d'analyse du trou historique KN-657 sont actuellement utilisés dans l'estimation des ressources, les intervalles non échantillonnés s'étant vu attribuer une valeur équivalant à la moitié de la limite de détection des analyses de laboratoire. Cette méthode d'estimation a créé d'importantes lacunes dans le modèle de blocs, particulièrement dans le mur suspendu de la principale zone minéralisée de Z87. Des trous comme le 87-26-512 ont permis de vérifier avec succès ces secteurs afin d'y évaluer la présence de minéralisation additionnelle.

À ce jour, Troilus a publié les résultats de 30 trous, totalisant 9 793 mètres, sur les quelque 24 000 mètres prévus dans le cadre du programme d'optimisation de la fosse Z87, lequel cible les ressources présumées et les intervalles non échantillonnés à l'intérieur et en périphérie de l'enveloppe de la fosse des réserves.

Tableau 1. Résultats de forage de la zone Z87

Trou De

(m) À

(m) Intervalle (m) Teneur en Au

(g/t) Teneur en Cu

(%) Teneur en Ag

(g/t) Teneur d’équ.-or

(g/t) 87-26-484 (-50° inclinaison) 29,5 30 0,5 2,79 0,01 0,25 2,80 101 121 20 0,36 0,01 0,49 0,38 161 182 21 0,26 0,01 0,53 0,28 190 193 3 0,38 0,01 0,43 0,39 261,5 273,8 12,3 0,51 0,00 1,04 0,53 incl, 273 273,8 0,8 5,74 0,02 10,20 5,90 375 418 43 0,35 0,04 0,41 0,41 incl, 410 415 5 1,06 0,07 0,82 1,18 424 426 2 0,83 0,01 0,25 0,84 442 545 103 0,98 0,07 0,54 1,10 incl, 463 544 81 1,18 0,09 0,62 1,33 incl, 483 517 34 1,86 0,15 0,84 2,10 incl, 483,65 490 6,35 4,89 0,11 0,90 5,08 incl, 510 514 4 2,06 0,58 2,91 3,01 563 564,7 1,7 0,96 0,42 11,75 1,77 570 578 8 0,24 0,03 0,54 0,29 584 591 7 0,36 0,07 1,51 0,49 597,05 606 8,95 0,59 0,19 2,89 0,92 incl, 601 603 2 1,14 0,57 8,13 2,14 617,4 623 5,6 0,34 0,02 0,31 0,37 87-26-488 (-50° inclinaison) 104 108 4 0,51 0,01 2,40 0,55 163 168 5 0,61 0,00 1,74 0,64 225 234 9 0,22 0,02 0,34 0,25 268 274 6 0,23 0,01 0,25 0,24 287 298 11 0,21 0,01 0,25 0,23 314 334 20 0,27 0,01 0,38 0,29 incl, 328 329 1 3,51 0,00 0,25 3,52 87-26-492 (-50° inclinaison) 162 176 14 1,41 0,10 33,49 1,98 incl, 167,5 169 1,5 5,95 0,37 260,80 9,87 incl, 168 168,5 0,5 7,39 0,39 747,00 17,56 185 188 3 0,41 0,02 0,55 0,44 198 203 5 0,33 0,04 0,77 0,40 319 338,4 19,4 0,24 0,01 0,44 0,25 353 360 7 1,52 0,02 1,59 1,58 incl, 356,4 356,9 0,5 17,40 0,05 9,90 17,60 87-26-494 (-50° inclinaison) 248 255,3 7,3 0,20 0,03 0,64 0,26 275 277,0 2,0 0,57 0,01 0,43 0,59 294 302 8 0,40 0,03 0,69 0,45 380 390 10 0,71 0,00 0,25 0,72 incl, 389 390 1,0 6,18 0,00 0,25 6,19 87-26-495 (-50° inclinaison) 159 162 3 0,50 0,01 0,50 0,53 199 201 2 0,71 0,10 1,95 0,89 258 271 13 0,18 0,04 1,26 0,26 278,5 288 9,5 0,36 0,06 3,48 0,50 305 313 8 0,22 0,03 1,33 0,29 321 366 45 0,38 0,08 0,96 0,53 incl, 326,3 333 6,7 0,72 0,27 2,59 1,17 87-26-496 (-45° inclinaison) 67 76 9 0,17 0,09 0,68 0,32 85 94 9 0,14 0,05 0,32 0,23 145,5 155 9,5 0,29 0,05 1,34 0,38 173 185 12 0,15 0,05 0,58 0,23 196 198 2 0,41 0,08 0,48 0,54 215,65 220,5 4,85 0,51 0,11 2,95 0,71 227 267 40 0,21 0,06 1,32 0,31 87-26-499 (-52° inclinaison) 24 53 29 0,11 0,07 0,43 0,23 107 116 9 0,14 0,08 0,51 0,26 125 126 1 0,99 0,08 0,80 1,13 132 149 17 0,20 0,04 0,64 0,27 168 170 2 0,67 0,25 2,90 1,10 176 204 28 0,16 0,08 0,79 0,30 232 243 11 0,08 0,10 2,08 0,27 264 269 5 0,15 0,09 0,87 0,30 311 364 53 0,75 0,07 1,36 0,88 incl, 340 358 18 1,58 0,11 1,64 1,77 incl, 347 350 3 4,49 0,25 4,10 4,93 incl, 349 350 1 8,55 0,32 5,50 9,13 incl, 357 358 1 6,70 0,18 4,50 7,04 375 408 33 0,60 0,11 2,68 0,80 incl, 375 396 21 0,84 0,12 2,96 1,07 incl, 377 378 1 5,46 0,30 6,90 6,01 428 444 16 0,30 0,01 1,40 0,33 87-26-502 (-50° inclinaison) 95 97 2 0,89 0,19 1,95 1,21 128 137 9 0,11 0,09 1,48 0,28 207 222 15 0,13 0,06 1,40 0,24 87-26-512 (-60° inclinaison) 58 60 2 0,61 0,00 0,25 0,62 65,35 66 0,65 5,44 0,01 4,60 5,52 77 93 16 0,20 0,01 0,25 0,21 110 117 7 0,28 0,01 1,85 0,32 244 250 6 0,19 0,01 0,78 0,21 271 274 3 0,45 0,00 0,25 0,45 303 314 11 0,22 0,00 0,25 0,23 341 345 4 0,29 0,00 0,25 0,30 389 403 14 0,21 0,02 0,35 0,25 413 416 3 0,41 0,00 0,25 0,42 432 445 13 0,78 0,04 0,58 0,86 incl, 435 441 6 1,19 0,06 0,83 1,29 452 464 12 0,38 0,03 0,37 0,43 471 485 14 0,25 0,02 0,31 0,29 494 587 93 0,79 0,07 0,94 0,92 incl, 494 569 75 0,93 0,08 0,95 1,07 incl, 521 542 21 2,13 0,10 1,34 2,30 incl, 522 526 4 6,78 0,06 1,25 6,88 incl, 523 524 1 15,70 0,07 2,00 15,83 incl, 558 563 5 0,69 0,35 3,04 1,28 603 611 8 0,17 0,02 0,35 0,21 617 627 10 0,20 0,03 0,81 0,25 87-26-513 (-58° inclinaison) 25 35 10 0,22 0,02 0,36 0,25 70 78,9 8,9 0,22 0,02 0,75 0,26 268 279,75 11,75 0,37 0,04 3,77 0,48 285 300 15 0,35 0,01 0,65 0,38 393 409 16 0,26 0,01 0,81 0,29 419,3 435 15,7 0,40 0,04 0,65 0,46

* Équivalent-or = teneur en Au + 1,5628 × teneur en Cu + 0,0128 × teneur en Ag

Assurance et contrôle de la qualité

Dans le cadre du programme de forage, des échantillons d’analyse d’un mètre ont été prélevés à partir de carottes de forage de diamètre NQ, puis sciés en deux. Une moitié a été envoyée au laboratoire ALS de Sudbury (Ontario), un laboratoire commercial certifié, tandis que l’autre moitié a été conservée à des fins de vérification, d’analyses de contrôle et de référence future. Un programme rigoureux d’assurance qualité et de contrôle de la qualité (AQ/CQ) a été appliqué à tous les échantillons, comprenant l’insertion d’un étalon minéralisé certifié et d’un échantillon blanc dans chaque lot de 25 échantillons. Chaque échantillon a été préparé selon une méthode standard de concassage visant un produit dont 85 % passe sous les 75 microns, sur une fraction de 500 g. Les échantillons ont été analysés par pyroanalyse 1-AT (30 g) avec lecture par absorption atomique (AA). Lorsque les résultats dépassaient 3,5 g/t d’or, les analyses étaient reprises avec une lecture gravimétrique. Pour les échantillons d’AQ/CQ, une pyroanalyse de 50 g a été réalisée. En plus de l’or, le laboratoire ALS a effectué une analyse multielement (ME-ICP61) portant sur 33 éléments, par digestion à quatre acides suivie d’une analyse ICP-AES.

Expertise d’une personne qualifiée



Les renseignements techniques et scientifiques contenus dans ce communiqué de presse ont été examinés et approuvés par M. Nicolas Guest, géoscientifique professionnel et directeur de l’exploration, en tant que personne qualifiée selon le Règlement 43-101. M. Guest est un employé de Troilus et n’est pas indépendant de la Société en vertu du Règlement 43-101.

Divulgation par rapport à l’équ.-or

**Les formules utilisées pour calculer les teneurs en équ.-or des ressources sont les suivantes : pour la fosse 87, équ.-or = Au + 1,5628 × Cu + 0,0128 × Ag; pour la fosse J, équ.-or = Au + 1,5107 × Cu + 0,0119 × Ag; pour la fosse SW, équ.-or = Au + 1,6823 × Cu + 0,0124 × Ag; et pour la fosse X22, équ.-or = Au + 1,5628 × Cu + 0,0128 × Ag. Les teneurs en équ.-or ont été calculées en utilisant des prix des métaux de 1 850 $ US/oz Au, 4,25 $ US/lb Cu et 23,00 $ US/oz Ag, ainsi que des taux de récupération de 93,1 % pour l’or, 88,9 % pour l’argent et 89,3 % pour le cuivre dans la fosse J; 95,5 % pour l’or, 98,2 % pour l’argent et 94,7 % pour le cuivre dans la fosse 87; 85,7 % pour l’or, 85,6 % pour l’argent et 91,5 % pour le cuivre dans la fosse SW; et 95,5 % pour l’or, 98,2 % pour l’argent et 94,7 % pour le cuivre dans la fosse X22.

À propos de Corporation minière Troilus

Corporation minière Troilus est une société minière canadienne en phase de développement qui se concentre sur l’avancement systématique de l’ancienne mine d’or et de cuivre Troilus vers la production. Troilus se situe dans les territoires miniers de premier rang du Québec, au Canada, où elle possède un vaste territoire de 435 km² dans la ceinture de roches vertes de Frotet-Evans. Une étude de faisabilité terminée en mai 2024 appuie une exploitation minière à ciel ouvert de grande envergure, d’une durée de 22 ans et d’une capacité de 50 000 tpj, positionnant ainsi Troilus comme un projet phare en Amérique du Nord.

Pour plus de renseignements :

Caroline Arsenault

Vice-présidente, communications d’entreprise

+1 (647) 276-0050

info@troilusmining.com

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs et à l’information prospective

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens de la législation canadienne applicable en valeurs mobilières. Les déclarations prospectives comprennent notamment, sans s’y limiter, les déclarations concernant l’incidence des résultats de forage sur la Société, la probabilité que ces résultats permettent ultimement la conversion de ressources présumées situées à l’intérieur des fosses vers des catégories de ressources de niveau supérieur, les résultats de l’étude de faisabilité, y compris, sans s’y limiter, les différents paramètres économiques, financiers et opérationnels du projet, tels que le calendrier et le volume de la production future du projet, les attentes à l’égard du taux de rendement interne (« TRI »), de la valeur actualisée nette (« VAN »), de la période de récupération et des coûts du projet, les méthodes d’exploitation minière et de traitement prévues, les infrastructures proposées, la durée de vie anticipée de la mine, les teneurs et les taux de récupération prévus, le calendrier des études futures, y compris les évaluations environnementales (notamment l’étude d’impact sur l’environnement), ainsi que les plans de développement, la possibilité d’accroître l’envergure du projet, le potentiel du projet à devenir un projet minier de référence en Amérique du Nord, le potentiel de développement et l’échéancier du projet, l’estimation des ressources minérales et des réserves minérales, la réalisation des estimations de ressources et de réserves minérales, le calendrier et l’ampleur des travaux d’exploration futurs estimés, les coûts des activités futures, les dépenses en immobilisations et les coûts d’exploitation, le succès des activités d’exploration, la capacité anticipée des investisseurs à continuer de bénéficier des faibles coûts de découverte de la Société, de son expertise technique et de l’appui des communautés locales, ainsi que les résultats anticipés du programme de forage 2026 de la Société et leur incidence possible sur la taille potentielle de l’estimation des ressources minérales. En général, les déclarations prospectives se reconnaissent à l’emploi de termes tels que « prévoit », « s’attend à », « ne s’attend pas à », « est prévu », « budget », « planifié », « estime », « prévoit », « a l’intention de », « continue », « anticipe », « n’anticipe pas », « croit », ou de variantes de ces termes et expressions, ou encore de déclarations selon lesquelles certaines actions, certains événements ou certains résultats « pourraient », « devraient », « seront », « seraient susceptibles de », « se produire » ou « être réalisés ». Les déclarations prospectives sont fondées sur certaines hypothèses ainsi que sur d’autres facteurs importants qui, s’ils s’avéraient inexacts, pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Troilus diffèrent de façon importante de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations. Ces déclarations et renseignements sont fondés sur de nombreuses hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures ainsi que l’environnement dans lequel Troilus exercera ses activités à l’avenir. Parmi les facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart important entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives figurent notamment les fluctuations des devises, le contexte économique mondial, la dilution, la volatilité du cours des actions et la concurrence. Les déclarations prospectives sont assujetties à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart important entre les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations de Troilus et ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives, notamment, sans s’y limiter : l’absence de garantie que les programmes d’exploration de la Société mèneront à une augmentation des ressources minérales; les risques et incertitudes inhérents aux estimations de ressources et de réserves minérales; le degré élevé d’incertitude inhérent aux études de faisabilité et aux autres études minières et économiques, qui reposent dans une large mesure sur diverses hypothèses; les variations du prix de l’or et des autres métaux; les fluctuations des taux de change; les variations du coût des fournitures et de la main-d’œuvre; l’obtention des approbations nécessaires; la disponibilité du financement requis pour le développement du projet; les risques et incertitudes liés au développement de projets miniers; les incertitudes d’ordre commercial, économique, concurrentiel, politique et social; les prix futurs de l’or et des autres métaux; les accidents, les conflits de travail et les pénuries de main-d’œuvre; ainsi que les risques environnementaux et autres risques inhérents à l’industrie minière, y compris, sans s’y limiter, ceux décrits dans la plus récente notice annuelle de la Société, dans ses rapports techniques et dans les autres documents d’information continue disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. Bien que Troilus ait tenté d’identifier les facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart important entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives, d’autres facteurs pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent de ceux anticipés, estimés ou prévus. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, puisque les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Troilus n’assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, sauf conformément aux lois applicables en matière de valeurs mobilières.

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