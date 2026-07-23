Healthcare Holding Schweiz sichert Syndikatsfinanzierung über CHF 80 Millionen

Healthcare Holding Schweiz AG, ein führender Serviceanbieter und Distributor von Medizinaltechnik in der Schweiz, schliesst eine Syndikatsfinanzierung über CHF 80 Millionen erfolgreich ab. Healthcare Holding Schweiz wird von Winterberg Advisory und KKA Partners verwaltet.

Baar, Schweiz – Juli 2026

Die Healthcare Holding Schweiz AG hat eine Syndikatsfinanzierung über CHF 80 Millionen erfolgreich abgeschlossen. UBS Switzerland AG agierte bei der Transaktion als Mandated Lead Arranger, Coordinator und Agent. Zum Bankenkonsortium zählen unter anderem die Zuger Kantonalbank, die Liechtensteinische Landesbank, sowie Bank CIC (Schweiz) AG.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2021 hat sich die Healthcare Holding Schweiz zur grössten unabhängigen Medtech-Distributorin der Schweiz und zu einer führenden Schweizer Buy-Build-&-Technologize-Plattform entwickelt. Mit bislang mehr als 20 Akquisitionen vereint die Gruppe etablierte und spezialisierte Unternehmen aus verschiedenen Bereichen der Medizintechnik.

Die Finanzierung erhöht die finanzielle Flexibilität der Healthcare Holding Schweiz für weitere strategische Akquisitionen und die organische Weiterentwicklung ihrer Gruppenunternehmen. Zugleich unterstützt sie den weiteren Ausbau gemeinsamer Strukturen, Synergien und technologischer Lösungen.

Fabio Fagagnini, CEO der Healthcare Holding Schweiz AG, erklärt hierzu: «Die erfolgreiche Syndizierung ist ein wichtiger Meilenstein für die Healthcare Holding Schweiz. Sie unterstreicht das Vertrauen unserer Finanzierungspartner in unser Geschäftsmodell und unsere bisherige Entwicklung. Mit der neuen Finanzierungsstruktur verfügen wir über eine starke Grundlage, unsere Gruppe gezielt weiterzuentwickeln und unsere Wachstumsstrategie fortzusetzen».

Fabian Kuhn, CFO der Healthcare Holding Schweiz AG, ergänzt: «Die neue Syndikatsfinanzierung gibt uns eine stabile, diversifizierte und skalierbare Finanzierungsbasis, langfristige Planungssicherheit und zusätzliche finanzielle Flexibilität. Besonders freut uns das Vertrauen des breit aufgestellten Bankenkonsortiums und die sehr professionelle Zusammenarbeit während des gesamten Prozesses.»

Über Healthcare Holding Schweiz AG

Healthcare Holding Schweiz AG ist eine Buy, Build & Technologize Plattform und ein führender Anbieter von Medizintechnik, -produkten und -services in der Schweiz. Die Firmengruppe ist in Baar ansässig und verfolgt eine ambitionierte Wachstumsstrategie durch Akquisitionen meist im Rahmen von Nachfolgeregelungen, durch Partnerschaften und durch organisches Wachstum. Healthcare Holding Schweiz und ihre Gruppenunternehmen sind höchsten Standards im Bereich Innovation und Kundenzufriedenheit verpflichtet. Die Gruppe setzt auf den konsequenten Einsatz von Technologie, um Geschäftsabläufe sicherer und effizienter zu gestalten. Als Marktführer setzt das Unternehmen neue Standards für die Branche und bietet Mitarbeitenden attraktive Entwicklungsmöglichkeiten. Das Führungsteam ist sogar ausnahmslos an der Healthcare Holding Schweiz beteiligt und bildet damit eine dynamische Gemeinschaft von Unternehmern. Seit 2023 wird die Gruppe von Fabio Fagagnini als CEO geführt.

Über KKA Partners

KKA Partners wurde 2018 gegründet und ist eine in Berlin ansässige Mittelstands-beteiligungsgesellschaft, die in führende mittelständische Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz investiert. Die Gründungspartner sind seit über 20 Jahren im Mittelstand verwurzelt und bringen Unternehmen in enger Zusammenarbeit mit dem Management weiter. KKA setzt auf den eigens entwickelten Ansatz der Technology Enabled Transformation, um mittelständische Unternehmen dauerhaft wettbewerbsfähiger zu machen.

Über Winterberg Advisory GmbH and Winterberg Group AG

Die Winterberg Group AG ist in Zug ansässig und agiert als unabhängiges Family Office für Ihre Gründer. Hierbei investiert Winterberg vor allem in KMUs im deutschsprachigen Raum. Selektiv werden auch Investitionen in Startups und Immobilien erwogen. Die Winterberg Advisory GmbH ist ein General Partner und Fondsmanager, der durch die deutsche BaFin reguliert ist. Winterberg Advisory hat zahlreiche Private Equity Fonds aufgelegt und ist mit ihren Fonds Winterberg Investment VIII und Winterberg Investment IX in die Healthcare Holding Schweiz AG investiert. Die beiden Managing Partner Fabian Kröher und Florian Brickenstein führen hierbei die Healthcare Holding Schweiz AG über deren Verwaltungsrat.

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an presse@healthcare-holding.ch

Hinweis für Redakteure: Bitte nennen Sie Healthcare Holding Schweiz AG bei allen Verweisen auf bereitgestellte Zitate und Informationen.

Weitere Informationen über Healthcare Holding Schweiz AG finden Sie unter www.healthcare-holding.ch , www.senectovia.ch , www.mikrona-group.ch , www.mcm-schaublin.ch , www.mvb-med.ch , www.cdpswiss.com , www.aestheticbedarf.ch , www.quniquegroup.com , www.ksm-swiss.ch , www.sevikamedical.com , www.medddbase.com , www.alpinorthodontics.ch , www.competmedical.com

Weitere Informationen über KKA Partners finden Sie unter www.kkapartners.com und über Winterberg Advisory GmbH unter www.winterberg.group .

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