Midland, en partenariat avec Barrick, commence un programme d’exploration pour l’or sur le projet Lewis

MONTRÉAL, 23 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V : MD), en partenariat avec Barrick Gold Inc. (« Barrick »), a le plaisir d’annoncer le début d’un programme d’exploration sur son projet Lewis, dans la région de l’Abitibi. Le projet Lewis fait l’objet d’une entente d’option conclue avec Barrick en novembre 2025 (voir le communiqué de presse de Midland daté du 17 novembre 2025) et est constitué de 154 droits exclusifs d’exploration (« DEE ») couvrant une superficie d’environ 86 kilomètres carrés.

Faits saillants :

Le programme d’exploration 2026 comprend des travaux de cartographie géologique et la prise de mesures structurales afin de raffiner la compréhension géologique du projet;

Un levé d’échantillonnage de tills à l’échelle du projet avec un total de 167 sites d’échantillonnage planifiés.

Le programme d’exploration conçu par Barrick à titre de gérant des travaux sur le projet, a pour but de raffiner les connaissances géologiques et structurales sur le projet Lewis afin de mieux évaluer son potentiel pour la minéralisation aurifère à l’échelle du projet. Ces données de terrain faciliteront le ciblage de la minéralisation aurifère de type orogénique et magmatique-hydrothermale. Des traverses systématiques de cartographie géologique sont planifiées afin de couvrir le projet en ciblant particulièrement le corridor de déformation connu, pour un total planifié d’environ 76 kilomètres linéaires de couverture cartographique. Les indices Red Giant et Golden Nest seront aussi revisités (voir les communiqués de presse de Midland datés du 15 octobre 2020 et du 19 août 2021).

Une deuxième phase d’exploration impliquera un levé d’échantillonnage de tills planifié pour septembre. Au total, 167 sites d’échantillonnage de tills ont été planifiés selon un espacement de 300 mètres le long de lignes espacées aux 1 000 mètres et orientées perpendiculairement à la direction régionale d’écoulement glaciaire vers le sud-ouest. L’échantillonnage de tills permettra d’évaluer le corridor de déformation pour des signatures ou des traînées de dispersion associées à une minéralisation aurifère.

Projet Lewis

Le projet Lewis couvre une position caractérisée par une flexure régionale à proximité du corridor de déformation de Guercheville-Opawica. Le projet est situé à environ 60 kilomètres au nord-ouest du gîte Nelligan, qui contient des ressources présumées de 106,395 millions de tonnes à une teneur de 0,96 g/t Au pour 5,16 millions d’onces d’or ainsi que des ressources indiquées de 102,845 millions de tonnes à une teneur de 0,85 g/t Au pour 3,12 millions d’onces d’or (voir le communiqué de presse de IAMGOLD Corporation daté du 20 février 2025). De plus, à environ 10 kilomètres à l’ouest du projet Lewis, on retrouve l’ancienne mine du Lac Shortt qui a produit historiquement 2,7 millions de tonnes à une teneur de 4,6 g/t Au (source : MRNF-SIGEOM).

Mises en garde

Les minéralisations rencontrées aux gîtes et aux anciennes mines mentionnés dans ce communiqué ne sont pas nécessairement représentatives des minéralisations qui pourraient se retrouver sur les projets de Midland dont il est question dans ce communiqué.

À propos de Midland

Midland mise sur le potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or et de métaux critiques. Midland est fière de compter sur des partenaires de renom tels que Barrick Gold Inc., Rio Tinto Exploration Canada Inc., BHP Canada Inc., Centerra Gold Inc., Mines Agnico Eagle Limitée, Wallbridge Mining Company Ltd, Fresnillo plc, Electric Elements Mining Corp., SOQUEM inc., le Fonds d’exploration minière du Nunavik, et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

La personne qualifiée et chef géologue Jean-François Larivière, géo., Ph. D, a rédigé, examiné et approuvé ce communiqué de presse et a vérifié les données du projet à titre de personne qualifiée (PQ) de Midland tel que défini dans le Règlement 43-101.

Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web de Midland ou communiquer avec :

Gino Roger, président et chef de la direction

Tél. : 450 420-5977

Téléc. : 450 420-5978

Courriel : info@midlandexploration.com

Site Web : www.midlandexploration.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et des renseignements prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs comprennent des énoncés portant sur les attentes de la Société concernant la conclusion d’ententes additionnelles sur de nouvelles propriétés et d’autres estimations et déclarations qui décrivent les plans futurs de Midland, ses objectifs ou aspirations, incluant des mots à l’effet que Midland ou la direction prévoit qu’une condition envisagée ou des résultats se produiront. Tous les énoncés, autres que les énoncés basés sur des faits historiques, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le rendement, les perspectives et les opportunités soient sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux compris dans ces énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, les changements dans les conditions économiques générales et les conditions des marchés financiers, les changements dans la demande et le prix des minéraux, l’incapacité d’obtenir les permis et approbations nécessaires des gouvernements et des tierces parties, les changements dans les politiques réglementaires et gouvernementales (lois et politiques) et les risques décrits dans les documents publics de Midland, incluant tous les rapports de gestion, déposés sur SEDAR+ au www.sedarplus.com. Bien que Midland soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte dans l’élaboration des énoncés prospectifs sont raisonnables, l’on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, qui s’appliquent uniquement en date du présent communiqué, et rien ne garantit que de tels évènements se produiront dans les délais indiqués ou à tout autre moment. Sauf si requis par les lois applicables, Midland décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’évènements futurs ou pour toute autre raison.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au

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