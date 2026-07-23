Hepsiburada to Announce Second Quarter 2026 Results on August 6, 2026

ISTANBUL, July 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- D-MARKET Electronic Services & Trading (d/b/a “Hepsiburada”) (NASDAQ: HEPS), a leading Turkish e-commerce platform, will report its unaudited financial results for the second quarter ending June 30, 2026 after the U.S. market closes on Thursday, August 6, 2026.
About Hepsiburada
Hepsiburada is a leading e-commerce technology platform in Türkiye, connecting millions of customers with a broad range of products and services. Through its marketplace, retail operations, logistics capabilities, payment solutions and customer-focused technology, Hepsiburada aims to make commerce easier, faster and more accessible for customers and businesses across Türkiye.
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