Ein italienisches verlustfreies supraleitendes Kabel für die Rechenzentren der Zukunft

ROM und GENUA, Italien, July 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Übertragung großer Strommengen ohne Verluste und mit minimalen Auswirkungen auf die Umwelt. Dies ist die Herausforderung, vor der das SURE-Projekt steht, das das Fachwissen des Nationalen Instituts für Kernphysik (INFN) und von ASG Superconductors bündelt, um ein Kabel aus Magnesiumdiborid (MgB₂) für Rechenzentren der nächsten Generation zu entwickeln. Ziel ist es, eine der zentralen Herausforderungen anzugehen, vor denen die KI-gesteuerte digitale Infrastruktur steht: die Vereinbarkeit des steigenden Strombedarfs mit Effizienz und Nachhaltigkeit.

SURE (SUperconducting – REliability & Efficiency) geht auf einen Vertrag zwischen ASG Superconductors und dem INFN zurück, an dem das INFN-LASA-Labor in Mailand, das das Projekt koordiniert, sowie die nationalen INFN-Laboratorien in Frascati beteiligt sind. Die Initiative wird vom italienischen Ministerium für Hochschulen und Forschung über den Italienischen Fonds für Angewandte Wissenschaften (FISA) finanziert, verfügt über ein Gesamtbudget von 5,8 Millionen Euro und soll bis 2031 abgeschlossen sein. Das Projekt umfasst die Planung, den Bau und die Installation einer supraleitenden Stromleitung für das neue Rechenzentrum in den Nationalen Laboratorien des INFN in Frascati.

Das Herzstück des Systems bildet ein Kabel aus Magnesiumdiborid, einem supraleitenden Material, das im Jahr 2001 entdeckt und von ASG auf der Grundlage der im Rahmen des CERN-Programms „HiLumi-LHC“ gewonnenen Erkenntnisse weiterentwickelt wurde. Im Gegensatz zu den in großen Teilchenbeschleunigern verwendeten Supraleitern, die auf etwa 2 Kelvin gekühlt werden müssen, arbeitet MgB₂ bei etwa 20 Kelvin (-253 °C), wodurch sich die Kühlkosten um mehr als das Zehnfache reduzieren. Diese Temperatur lässt sich mithilfe von Kryosystemen mit geschlossenem Kreislauf aufrechterhalten, die bereits in der Industrie zum Einsatz kommen. Dank der Supraleitung kann elektrischer Strom nahezu widerstandsfrei übertragen werden, wodurch die üblichen Energieverluste entfallen und eine wesentlich höhere Leistungsübertragung bei gleicher Baugröße ermöglicht wird.

Die MgB₂-Technologie, die von ASG Superconductors vollständig in Italien entwickelt und hergestellt wird, kommt ohne Seltenerdelemente aus und eignet sich dank der fehlenden Wärmeabgabe und der einfachen elektrischen Anschlüsse besonders gut für Kabelanwendungen. Supraleitende Kabel können den Platzbedarf im Vergleich zu herkömmlichen Technologien um das Zehnfache reduzieren, wodurch die Infrastruktur optimiert und die langfristige wirtschaftliche und ökologische Nachhaltigkeit verbessert wird. Ihre Kompaktheit eröffnet zudem neue Möglichkeiten für Rechenzentren in städtischen Gebieten oder an Standorten mit infrastrukturellen Einschränkungen.

Im Rahmen des SURE-Projekts werden ASG Superconductors und das INFN die Konzeption, Herstellung und Installation eines 50 Meter langen Prototyps leiten, der für eine Stromstärke von 1.500 A bei 400 V ausgelegt ist. Forscher des LASA-Labors in Mailand und der nationalen INFN-Laboratorien in Frascati werden die wissenschaftlichen Aktivitäten und die Systemintegration koordinieren und so zur Entwicklung künftiger supraleitender Stromnetze für großtechnische Anwendungen beitragen.

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