Un câble supraconducteur italien à pertes nulles pour les centres de données du futur

ROME et GÊNES, Italie, 23 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Transporter de grandes quantités d’électricité sans pertes et avec un impact environnemental minimal. Tel est l’objectif du projet SURE, qui associe l’expertise du National Institute of Nuclear Physics (INFN) (l’Institut national italien de physique nucléaire) et d’ASG Superconductors afin de développer un câble en diborure de magnésium (MgB₂) destiné aux centres de données de nouvelle génération. L’objectif est de relever l’un des principaux défis auxquels sont confrontées les infrastructures numériques alimentées par l’intelligence artificielle : concilier une demande énergétique croissante avec des exigences d’efficacité et de durabilité.

SURE (SUperconducting – REliability & Efficiency) est né d’un accord entre ASG Superconductors et l’INFN. Le projet implique le laboratoire INFN-LASA de Milan, qui en assure la coordination, ainsi que les Laboratoires nationaux INFN de Frascati. Financée par le ministère italien de l’Université et de la Recherche dans le cadre du Fund for Applied Sciences (FISA) (Fonds italien pour les sciences appliquées), l’initiative bénéficie d’un budget total de 5,8 millions d’euros et devrait s’achever en 2031. Elle comprend la conception, la construction et l’installation d’une ligne électrique supraconductrice destinée au nouveau centre de données des Laboratoires nationaux INFN de Frascati.

Au cœur du système se trouve un câble en diborure de magnésium, un matériau supraconducteur découvert en 2001 et développé par ASG grâce à l’expertise acquise dans le cadre du programme HiLumi-LHC du CERN. Contrairement aux supraconducteurs utilisés dans les grands accélérateurs de particules, qui nécessitent un refroidissement à environ 2 kelvins, le MgB₂ fonctionne à environ 20 kelvins (-253 °C), ce qui réduit les coûts de refroidissement de plus d’un facteur dix. Cette température peut être maintenue grâce à des systèmes cryogéniques à cycle fermé déjà utilisés dans l’industrie. Grâce au phénomène de supraconductivité, le courant électrique peut être transporté avec une résistance pratiquement nulle, éliminant ainsi les pertes d’énergie habituelles et permettant d’acheminer une puissance nettement plus élevée dans un encombrement identique.

La technologie MgB₂, entièrement développée et fabriquée en Italie par ASG Superconductors, ne nécessite pas d’éléments de terres rares et se prête particulièrement bien aux applications de câblage grâce à l’absence de dissipation thermique et à la simplicité des connexions électriques. Les câbles supraconducteurs peuvent réduire l’espace nécessaire jusqu’à dix fois par rapport aux technologies conventionnelles, optimisant ainsi les infrastructures et améliorant leur durabilité économique et environnementale à long terme. Leur compacité ouvre également de nouvelles perspectives pour les centres de données situés dans des zones urbaines ou dans des sites soumis à des contraintes d’infrastructure.

Dans le cadre du projet SURE, ASG Superconductors et l’INFN assureront la conception, la fabrication et l’installation d’un prototype de 50 mètres, capable de transporter un courant de 1 500 ampères sous 400 volts. Les chercheurs du laboratoire LASA de Milan et des Laboratoires nationaux INFN de Frascati coordonneront les activités scientifiques et l’intégration du système, contribuant ainsi au développement de futurs réseaux électriques supraconducteurs destinés à des applications de grande envergure.

Luca Pezzoni

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