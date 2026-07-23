Blue Mountain kündigt allgemeine Verfügbarkeit von RAM Discover an: KI-gestützte Erkenntnisse für das GMP-Asset-Management

STATE COLLEGE, Pennsylvania, July 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Mountain, führender Anbieter GMP-konformer Enterprise-Asset-Management-Software (EAM) für die Life-Sciences-Branche, hat heute RAM Discover vorgestellt. Die neue KI-gestützte Intelligence Engine unterstützt Unternehmen in regulierten Produktionsumgebungen dabei, über klassische Dashboards und Reports hinauszugehen: Sie zeigt nachvollziehbar auf, warum operative Probleme entstehen, und zeigt auf, welche Maßnahmen den größten Nutzen versprechen.

RAM Discover kombiniert konversationelle KI, moderne Analytik und umfassende Expertise im Life-Sciences-Bereich, um Wartungs- und Kalibrierdaten in aussagekräftige Zusammenhänge, benchmarkgestützte Erkenntnisse und fundierte Handlungsempfehlungen umzuwandeln. Die Lösung ermöglicht es Teams, die für Wartung, Zuverlässigkeit, Qualität und Technik zuständig sind, schnellere und fundiertere Entscheidungen zu treffen und gleichzeitig die in der regulierten Fertigung erforderlichen Governance- und Rückverfolgbarkeitsanforderungen einzuhalten.

Mehr als Reporting: Zusammenhänge verstehen

Herkömmliche Reporting-Tools zeigen, was passiert ist. RAM Discover zeigt, warum es dazu gekommen ist, identifiziert die maßgeblichen Einflussfaktoren und empfiehlt konkrete nächste Schritte.

Anwender können ihre Fragen in natürlicher Sprache stellen – etwa zur Wartungsleistung, zu Kalibrierungsaktivitäten, zur Anlagenzuverlässigkeit, zu Compliance-Trends oder zu Engpässen in Arbeitsabläufen. RAM Discover analysiert Betriebsdaten und stellt die Ergebnisse in ihrem Zusammenhang verständlich dar. Die Lösung verknüpft Ereignisse miteinander, erkennt Muster und macht Verbesserungspotenziale sichtbar.

Statt Reports erstellen oder komplexe Dashboards interpretieren zu müssen, erhalten Anwender mit RAM Discover einen intelligenten Zuverlässigkeitsanalysten, der operative Fragestellungen jederzeit fundiert beantwortet.

Speziell für die Life-Sciences-Branche entwickelt

Im Unterschied zu generischen KI-Plattformen wurde RAM Discover gezielt für regulierte Umgebungen in der Life-Sciences-Branche entwickelt.

Die Lösung basiert auf dem umfassenden Know-how von Blue Mountain im GMP-Asset-Management und integriert Best Practices der Branche, regulatorische Anforderungen sowie Benchmark-Werte für die Zuverlässigkeit in jede Analyse. Alle Empfehlungen werden auf Grundlage validierter Betriebsdaten erstellt. Gleichzeitig bleiben vollständige Rückverfolgbarkeit und Transparenz jederzeit gewährleistet – eine wichtige Voraussetzung für Unternehmen, die in FDA-regulierten und GxP-konformen Umgebungen tätig sind.

RAM Discover unterstützt Unternehmen dabei:

Die Ursachen von Verzögerungen bei Wartungs- und Kalibrierungsprozessen schnell zu identifizieren

Verborgene Engpässe in Arbeitsabläufen und Prozessineffizienzen aufzudecken

Die eigene operative Leistung anhand von Best Practices der Branche zu bewerten

Verbesserungsmaßnahmen nach ihrem betrieblichen Nutzen zu priorisieren

Untersuchungen mithilfe konversationeller Abfragen in natürlicher Sprache zu beschleunigen

Entscheidungen durch kontextbezogene Erläuterungen statt isolierter Kennzahlen fundierter zu treffen

Durch die Verknüpfung von KI mit betrieblichem Kontext können Organisationen den Analyseaufwand verkürzen, die Anlagenperformance steigern und über den gesamten Asset-Lebenszyklus hinweg fundierte, datenbasierte Entscheidungen treffen.

Blue Mountain treibt seine KI-Strategie konsequent voran

Mit der allgemeinen Verfügbarkeit von RAM Discover erreicht Blue Mountain den nächsten Meilenstein seiner langfristigen KI-Strategie, die auf drei zentralen Säulen basiert:

Assist – Bereitstellung validierter Antworten und intelligenter Wissensunterstützung

Augment – Unterstützung fundierter Entscheidungen durch kontextbezogene Intelligenz mit RAM Discover

Automate – Intelligente Automatisierung von Workflows durch zukünftige KI-Funktionen

Zusammen sollen diese Innovationen Herstellern in der Life-Sciences-Branche helfen, ihre Produktivität zu steigern und zugleich die Anforderungen an Governance, Validierung und Compliance in hochregulierten Produktionsumgebungen zuverlässig zu erfüllen.

„KI sollte mehr leisten, als Daten lediglich zusammenzufassen. Sie sollte Unternehmen dabei helfen zu verstehen, was geschieht, warum es geschieht und welche Maßnahmen den größten operativen Nutzen bringen“, so Judy Fainor, Chief Technology Officer bei Blue Mountain. „RAM Discover bringt intelligente Analysen direkt in die täglichen Arbeitsabläufe von Wartungs- und Reliability-Teams. Die gewonnenen Erkenntnisse sind kontextbezogen, nachvollziehbar und konsequent auf die Anforderungen regulierter Hersteller in der Life-Sciences-Branche zugeschnitten.“

RAM Discover ist ab sofort für den produktiven Einsatz mit der Blue Mountain RAM-Plattform allgemein verfügbar. Unternehmen können konversationelle KI und intelligente Analytik jetzt nutzen, um ihre Wartungsprozesse zu optimieren, Kalibrierungsabläufe effizienter zu gestalten, die Compliance zu stärken und kontinuierliche Verbesserungen im gesamten GMP-Asset-Management voranzutreiben.

Über Blue Mountain

Blue Mountain ist der führende Anbieter von Enterprise Asset Management für die Life-Sciences-Branche. Seit mehr als 35 Jahren entwickelt Blue Mountain innovative, hochwertige Lösungen, die regulatorische Compliance sichern, die betriebliche Effizienz steigern und die Performance von Anlagen optimieren. Die Cloud-Plattform von Blue Mountain wird von über 450 Life-Sciences-Unternehmen eingesetzt und unterstützt durchgängiges GMP-konformes Asset Management – von Kalibrierung und Wartung bis hin zu Validierung und Analyse. Blue Mountain wird von Five Arrows, dem Alternative-Assets-Bereich von Rothschild & Co., sowie Accel-KKR unterstützt und hat seinen Hauptsitz in State College, Pennsylvania.

Weitere Informationen finden Sie unter www.bluemountain.io sowie auf dem LinkedIn-Profil von Blue Mountain.

Pressekontakt

Christian Rockwell

carockwell@bluemountain.io