Blue Mountain annonce la disponibilité générale de RAM Discover, une solution qui introduit l’intelligence artificielle dans la gestion des actifs BPF

STATE COLLEGE, Pennsylvanie, 23 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Mountain, leader des logiciels de gestion des actifs d’entreprise (Enterprise Asset Management – EAM) conformes aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour le secteur des sciences de la vie, a annoncé aujourd’hui le lancement de RAM Discover, son nouveau moteur d’intelligence alimenté par l’intelligence artificielle, conçu pour aider les fabricants soumis à des exigences réglementaires à dépasser les simples tableaux de bord et rapports afin de comprendre pourquoi les problèmes opérationnels surviennent et quelles actions entreprendre ensuite.

RAM Discover combine l’intelligence artificielle conversationnelle, des capacités analytiques avancées et une expertise sectorielle dans les sciences de la vie afin de transformer les données de maintenance et d’étalonnage en analyses contextualisées, en informations fondées sur des références sectorielles et en recommandations étayées par des données probantes. La solution permet aux équipes de maintenance, de fiabilité, de qualité et d’ingénierie de prendre des décisions plus rapides et mieux informées tout en conservant les exigences de gouvernance et de traçabilité nécessaires dans les environnements de fabrication réglementés.

Du reporting de données à leur interprétation

Les outils de reporting traditionnels indiquent ce qui s’est produit. RAM Discover explique pourquoi cela s’est produit, identifie les facteurs contributifs et conseille les actions appropriées.

Grâce à l’utilisation du langage naturel, les utilisateurs peuvent interroger la plateforme sur les performances de maintenance, les activités d’étalonnage, la fiabilité des équipements, les tendances de conformité ou les goulots d’étranglement dans les processus opérationnels. RAM Discover analyse les données opérationnelles et fournit des explications claires sous forme de récits compréhensibles qui relient les événements, identifient les tendances et mettent en évidence les possibilités d’amélioration.

Plutôt que d’obliger les utilisateurs à créer des rapports ou à interpréter des tableaux de bord complexes, RAM Discover agit comme un analyste intelligent spécialisé en fiabilité, disponible en permanence pour examiner les questions opérationnelles.

Une solution conçue spécifiquement pour les sciences de la vie

Contrairement aux plateformes d’intelligence artificielle généralistes, RAM Discover a été développée spécifiquement pour les environnements réglementés du secteur des sciences de la vie.

La solution s’appuie sur l’expertise approfondie de Blue Mountain en matière de gestion des actifs BPF et intègre dans chaque analyse les meilleures pratiques du secteur, les exigences de conformité et les références de performance en matière de fiabilité. Les recommandations sont générées à partir de données opérationnelles validées tout en garantissant une traçabilité et une transparence complètes, répondant ainsi aux besoins des organisations opérant dans des environnements réglementés par la FDA et soumis aux exigences GxP.

RAM Discover aide les organisations à :

Identifier les causes profondes des retards liés à la maintenance et à l’étalonnage

Mettre en évidence les goulots d’étranglement cachés et les inefficacités des processus

Comparer leurs performances opérationnelles aux meilleures pratiques du secteur

Hiérarchiser les opportunités d’amélioration en fonction de leur impact opérationnel

Accélérer les investigations grâce à des requêtes conversationnelles en langage naturel

Améliorer la prise de décision grâce à des explications contextualisées plutôt qu’à de simples indicateurs bruts

En associant l’intelligence artificielle à un contexte opérationnel pertinent, les organisations peuvent réduire le temps consacré à l’analyse, améliorer les performances de leurs équipements et prendre des décisions fondées sur les données avec davantage de confiance tout au long du cycle de vie des actifs.

Une nouvelle étape dans la stratégie d’intelligence artificielle de Blue Mountain

La mise en production de RAM Discover constitue une nouvelle étape dans la stratégie à long terme de Blue Mountain en matière d’intelligence artificielle, qui repose sur trois piliers :

Assist : fournir des réponses validées et une assistance fondée sur la connaissance

Augment : renforcer la prise de décision humaine grâce à une intelligence contextualisée, notamment via RAM Discover

Automate : permettre l’automatisation intelligente des processus grâce à de futures capacités d’intelligence artificielle

Ensemble, ces innovations visent à aider les fabricants du secteur des sciences de la vie à accroître leur productivité tout en préservant les exigences de gouvernance, de validation et de conformité propres aux environnements fortement réglementés.

« L’intelligence artificielle doit faire plus que résumer des données : elle doit aider les organisations à comprendre ce qui se passe, pourquoi cela se passe et quelles actions auront le plus fort impact opérationnel », a déclaré Judy Fainor, directrice de la technologie de Blue Mountain. « RAM Discover intègre l’intelligence directement dans les flux de travail quotidiens des équipes de maintenance et de fiabilité, en fournissant des analyses contextualisées, explicables et spécialement conçues pour les fabricants réglementés du secteur des sciences de la vie. »

RAM Discover est désormais disponible en production avec la plateforme Blue Mountain RAM. Les organisations peuvent dès à présent tirer parti de l’intelligence artificielle conversationnelle et des analyses intelligentes afin d’améliorer leurs performances de maintenance, d’optimiser leurs opérations d’étalonnage, de renforcer leur conformité et de soutenir l’amélioration continue de leur gestion des actifs BPF.

À propos de Blue Mountain

Blue Mountain est le leader de la gestion des actifs d’entreprise pour le secteur des sciences de la vie. Depuis plus de 35 ans, Blue Mountain fournit des solutions innovantes et de haute qualité, garantissant la conformité réglementaire, améliorant l’efficacité opérationnelle et optimisant les performances des équipements. Forte de la confiance de plus de 450 entreprises du secteur des sciences de la vie, la plateforme cloud de Blue Mountain prend en charge la gestion complète des actifs BPF, de l’étalonnage et de la maintenance, jusqu’à la validation et à l’analyse des données. Blue Mountain est soutenue par Five Arrows, la branche spécialisée dans les actifs alternatifs de Rothschild & Co., ainsi que par Accel-KKR, et son siège social est situé à State College, en Pennsylvanie.

Pour plus d’informations, consultez le site www.bluemountain.io et suivez Blue Mountain sur LinkedIn.

Contact médias

Christian Rockwell

carockwell@bluemountain.io