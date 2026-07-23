Correction: Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou : Bilan semestriel du contrat de liquidité CCI

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CR CA TOURAINE POITOU

-
Siège social : 18 rue Salvador Allende CS50307 - 86008 Poitiers 399 780 097 RCS Poitiers

Paris, 1er juillet 2026

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CR CA TOURAINE POITOU

Au titre du contrat de liquidité confié par la société CR CA TOURAINE POITOU à Kepler Cheuvreux,à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

-   471 titres
-   1 102 403.55 € en espèces

-    Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 99

-    Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 405

-    Volume échangé sur le semestre à l'achat : 990 titres pour 125 733.33 €

-    Volume échangé sur le semestre à la vente : 4 774 titres pour 605 024.77 €

------------------------------------------------------------

Il est rappelé :

•    que lors du dernier bilan du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

-    4 255 titres
-    618 179.86 € en espèces

-    Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 393

-    Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 763

-    Volume échangé sur le semestre à l'achat : 4 813 titres pour 533 113.79 €

-    Volume échangé sur le semestre à la vente : 7 696 titres pour 896 487.02 €

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•    que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

-    7 500 titres
-    950 314.65 € en espèces

La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

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 Achats Ventes
 Nombre de
transactions		Nombre de
titres		Capitaux en EUR Nombre de
transactions		Nombre de
titres		Capitaux en EUR
Total99990125 733,33 4054 774605 024,77
02/01/20263414 531,32 4414 582,16
05/01/202611111,02 1012013 688,40
06/01/20268606 889,80 5606 960,00
07/01/2026--- 1614016 562,00
08/01/2026814116 568,91 11119,22
09/01/202611117,96 2114817 702,28
12/01/202611122,02 7344 168,40
13/01/20263404 788,00 4404 810,00
14/01/20261151 798,50 2838247 402,38
15/01/2026--- 1202 540,00
19/01/202611119,90 ---
20/01/2026--- 710112 508,85
21/01/2026--- 2212 583,00
22/01/2026--- 1321827 149,72
23/01/2026--- 6678 531,78
26/01/2026--- 610012 560,00
27/01/2026--- 6404 910,00
28/01/2026--- 710012 400,00
29/01/2026--- 610112 537,13
03/02/2026--- 4242 946,00
04/02/2026--- 3607 386,00
05/02/2026--- 915619 434,48
06/02/2026--- 2101 225,00
09/02/2026--- 610012 430,00
10/02/2026--- 1101 245,00
11/02/2026--- 1013016 455,40
12/02/2026--- 22254,00
16/02/2026--- 2232 820,95
17/02/2026--- 7678 305,99
18/02/2026--- 5809 900,00
19/02/2026--- 4708 645,00
23/02/2026--- 15610,00
24/02/2026--- 5678 468,80
25/02/2026--- 814018 256,00
26/02/2026--- 5607 620,00
27/02/2026--- 11129,00
03/03/2026--- 1202 500,00
04/03/2026--- 11123,50
05/03/2026--- 2344 189,14
06/03/2026--- 812015 105,60
09/03/2026--- 610012 500,00
11/03/2026--- 5809 960,00
13/03/2026--- 5526 393,40
16/03/2026--- 5384 691,86
17/03/2026--- 5607 600,20
18/03/2026--- 3415 024,14
19/03/2026--- 4597 376,18
20/03/2026--- 1202 460,00
23/03/2026--- 3607 440,00
24/03/2026--- 910012 300,00
25/03/2026--- 2405 020,00
26/03/2026--- 5607 630,20
31/03/2026--- 712015 030,00
02/04/2026--- 2405 100,00
08/04/2026--- 7607 588,20
09/04/20261010112 648,23 11126,16
10/04/20264313 844,62 11124,02
13/04/20264607 500,00 58010 140,00
14/04/20264405 070,00 1202 550,00
15/04/202611127,48 1016020 728,00
16/04/202678110 308,06 11128,02
17/04/20262111 402,94 3212 688,00
20/04/202611128,00 5719 212,96
21/04/202611130,90 5212 751,00
22/04/20262303 979,80 78511 327,10
23/04/20265415 503,43 ---
24/04/20265202 670,00 11133,50
27/04/20263212 803,50 811315 383,82
28/04/202667810 676,64 3202 760,00
29/04/20264608 299,80 181 120,00
30/04/202611139,00 5415 849,06
04/05/2026--- 3101 480,00
06/05/2026--- 4405 990,00
11/05/2026--- 67011 010,30
13/05/2026--- 2101 580,00
19/05/2026--- 1101 540,00
28/05/2026--- 2101 540,00
02/06/2026--- 15760,00
03/06/2026--- 3101 525,00
04/06/2026--- 2101 540,00
05/06/2026--- 2203 100,00
08/06/2026--- 4406 360,00
11/06/2026--- 1101 560,00
16/06/2026--- 15770,00
17/06/2026--- 25760,00
18/06/2026--- 3152 329,95
25/06/20261202 799,60 ---
26/06/202698011 130,40 ---
29/06/20262111 523,50 26848,52
30/06/2026--- 3101 430,00

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Bilan semestriel CCI TOURAINE POITOU Crédit agricole Contrat de liquidité

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