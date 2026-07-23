Dassault Systèmes : Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2026

Communiqué de Presse

VELIZY-VILLACOUBLAY, France — le 23 juillet 2026

Mise à disposition du rapport financier semestriel

Au 30 juin 2026

(comptes semestriels consolidés résumés IFRS)

Dassault Systèmes (Euronext Paris : FR0014003TT8, DSY.PA) annonce qu’elle a mis à disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2026. Les comptes semestriels consolidés résumés figurant dans ce rapport sont établis selon les normes IFRS.

Ce rapport financier semestriel est disponible sur le site Internet de la Société à l’adresse https://investor.3ds.com/fr/regulated-information/periodic-information.

Des exemplaires du rapport financier semestriel sont également disponibles sur demande au siège social de la Société, 10 rue Marcel Dassault – CS 40501, 78946 Vélizy-Villacoublay cedex.

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