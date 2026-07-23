23/07/2026

LACROIX affiche un chiffre d'affaires de 235,2 M€ au premier semestre 2026, en hausse de 3,1%

Stabilité de l’activité au deuxième trimestre (+0,3%)

Confiance dans les perspectives annuelles

et confirmation des objectifs financiers à horizon 2027

Au deuxième trimestre de l’exercice en cours, le chiffre d’affaires consolidé de LACROIX ressort à 112,4 millions d’euros (M€), contre 112,1 M€ un an plus tôt, soit un niveau d’activité stable sur la période (+0,3%). Conforme aux anticipations du Groupe, cette évolution résulte d’un léger repli de l’activité Electronics et d’une normalisation de la croissance de l’activité Environment, après un premier trimestre exceptionnellement dynamique, porté notamment par des éléments non-récurrents.

Sur l’ensemble du premier semestre, les ventes de LACROIX atteignent 235,2 M€, à comparer à 228,0 M€ sur la même période en 2025. Le chiffre d’affaires affiche ainsi une croissance de 3,1% à mi-exercice, recouvrant une quasi stabilisation de l’activité Electronics (-1,1%) et une dynamique soutenue de l’activité Environment (+12,8%).

CA en millions d’euros T2 2026 T2 2025 Variation S1 2026 S1 2025 Variation Activité Electronics 75,6 76,7 -1,4% 156,1 157,9 -1,1% Activité Environment 36,7 35,8 +3,8% 79,1 70,1 +12,8% TOTAL LACROIX Group 112,4 112,1 +0,3% 235,2 228,0 +3,1%

Activité Electronics : quasi-stabilité de l’activité

Au cours du deuxième trimestre de l'exercice, le chiffre d'affaires de l’activité Electronics ressort en léger repli (-1,4%), à 75,6 M€. À noter que ce montant intègre 0,45 M€ de refacturations aux clients des surcoûts liés à la hausse du prix des composants électroniques. Par segment, l’Aéronautique & défense affiche de nouveau une forte croissance sur la période, tandis que le pôle Home & Building Automation Systems (HBAS) est stable, l’Industrie en léger retrait et l’Automobile en baisse.

Sur l’ensemble du premier semestre de l’exercice, l’activité Electronics s’établit à 156,1 M€ (-1,1%). Le rééquilibrage sectoriel de l’activité s’est poursuivi, avec un segment Automobile, qui reste le premier marché, mais qui passe à 40% du chiffre d’affaires, contre 60% il y a trois ans, tandis que la contribution de l’Aéronautique & défense atteint désormais 12%, contre environ 9% en 2025.

Activité Environment : une dynamique toujours positive

Au deuxième trimestre de l’exercice, l’activité Environment a enregistré un chiffre d’affaires de 36,7 M€, en progression de 3,8%. Cette croissance a été tirée par le segment Eau en France, qui continue de bénéficier pleinement du renouvellement des équipements lié à la fin des réseaux 2G/3G. À l'international, le segment Eau s'inscrit en retrait sur la période, sous l'effet d'un repli de l'activité dans deux pays : l'Italie, en raison de l'arrêt du programme PNRR, et l'Arabie saoudite, pénalisée par le contexte international. Parallèlement, la croissance en Espagne a ralenti après un premier trimestre 2026 exceptionnel, dans l'anticipation de la fin du programme PERTE, intervenue le 30 juin.

Le segment Éclairage Public s’inscrit également en repli, conformément à la tendance temporairement défavorable anticipée en 2026 - année d’élections municipales et donc d’attentisme budgétaire.

A mi-exercice, l’activité Environment atteint 79,1 M€, soit plus d’un tiers du chiffre d’affaires total du Groupe. Elle affiche une croissance de 12,8%, largement tirée par l’Eau en France et à l’international, tandis que les segments Smart Grids et HVAC sont stables et l’Éclairage Public en retrait sur la période.

Confiance dans les objectifs pour 2026 - Confirmation de la feuille de route 2027

À l’issue d’un premier semestre conforme à ses anticipations, LACROIX confirme, avec un haut niveau de confiance, son objectif d’une progression modérée du chiffre d’affaires sur l’ensemble de l’exercice. Cette perspective intègre une reprise graduelle de l’activité Electronics, portée notamment par la montée en puissance du segment Aéronautique & défense, et une stabilisation a minima de l’activité Environment, sous l’effet de deux tendances contrastées : le ralentissement temporaire de l’Éclairage Public en France, d’une part, et l’accélération conjoncturelle du segment Eau (fin des réseaux 2G/3G), d’autre part.

Sur le plan de la rentabilité, LACROIX est également pleinement confiant dans l’atteinte de son objectif de taux de marge d’EBITDA à 7,6% en 2026.

Enfin, concernant la structure financière, le groupe renouvelle son objectif de dette nette/ EBITDA inférieur à 2,5.

A horizon 2027, le Groupe réitère l’ensemble des objectifs financiers : un chiffre d’affaires compris dans une fourchette de 475 à 500 M€, assorti d’un taux de marge d’EBITDA supérieur à 8% et d’un ratio dette nette / EBITDA inférieur à 2,0 fois.

Prochain rendez-vous

Résultats du 1er semestre 2026 : 30 septembre 2026 après Bourse

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À propos de LACROIX

LACROIX est une ETI technologique et industrielle française à l’empreinte internationale, spécialisée dans la conception et la fabrication d’équipements électroniques, et la fourniture de solutions IoT industrielles fiables et sécurisés.

Entreprise familiale cotée en Bourse, LACROIX a réalisé 445 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025. Le Groupe s’appuie sur une expertise reconnue et structure son développement autour de deux activités : Electronics et Environment.

À travers son activité Electronics, LACROIX accompagne ses clients de la conception à la fabrication de l’électronique embarquée dans leurs solutions. S’appuyant sur un réseau d’usines compétitives et complémentaires géographiquement, le Groupe dispose d’une couverture multisectorielle adressant les marchés de l’automobile, de l’industrie, des maisons et bâtiments connectés (HBAS), de l’aéronautique et de la défense, ainsi que de la santé.

À travers son activité Environment, LACROIX accompagne les acteurs publics et privés dans l’optimisation et la sécurisation de la gestion des réseaux d’infrastructures critiques, en proposant des solutions et services connectés et sécurisés dédiés aux réseaux d’eau, aux installations de chauffage, ventilation et climatisation (HVAC), aux réseaux d’énergie (Smart Grids) et à l’éclairage public.

LACROIX déploie une stratégie de croissance durable et long terme. Le Groupe oriente ses activités vers le développement de technologies utiles et écoconçues, destinées à répondre aux grands défis sociétaux, dans une démarche de résilience et d’impact positif.

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