Aramis Group - Activité du 3ème trimestre 2026

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Arcueil, le 23 juillet 2026

Activité du 3ème trimestre 2026

Performance en ligne avec les attentes

Objectifs annuels confirmés

Chiffre d’affaires au 30 juin 2026, 3ème trimestre de l’exercice clos au 30 septembre 2026

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2026 de 559,2 millions d'euros, en baisse de -5,4% par rapport au 3ème trimestre 2025, avec un volume B2C en retrait de -2,7%. Cette évolution résulte de la baisse conjoncturelle et annoncée des volumes de véhicules pré-immatriculés (-20,0%), partiellement compensée par la croissance des volumes de véhicules reconditionnés

En effet, dans un marché 1 en repli de -5,1%, le Groupe affiche une croissance des volumes reconditionnés de +2,9% au 3ème trimestre

en repli de -5,1%, le Groupe affiche une croissance des volumes reconditionnés de +2,9% au 3ème trimestre L’Italie et l’Espagne se distinguent par des niveaux de croissance remarquables, respectivement de +54% et +17% par rapport au 3ème trimestre 2025. Dans un environnement de marché dégradé, la France réalise une croissance de +11% sur les volumes reconditionnés, segment stratégique du Groupe. Le Groupe poursuit par ailleurs l'accélération du canal de rachat aux particuliers (C2B) sur l'ensemble de ses géographies (+27% par rapport au 3ème trimestre 2025)

Les actions engagées dans les pays en transition commencent à porter leurs fruits, avec une stabilisation des volumes au Royaume-Uni et en Autriche. Le Groupe prépare la croissance future dans ces géographies, avec notamment l'ouverture de deux nouveaux centres clients

Aramis Group continue à délivrer une expérience client exceptionnelle, avec une satisfaction parmi les meilleures de l'industrie, avec un NPS 2 de 71, portée par l'engagement fort et continu des équipes 3

de 71, portée par l'engagement fort et continu des équipes Objectifs annuels 2026 confirmés : des volumes de véhicules B2C totaux vendus d’au moins 110 000 unités ; un EBITDA ajusté compris entre 35 et 45 millions d’euros ;



Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, co-fondateurs4 d’Aramis Group, déclarent :

« Ce troisième trimestre s'est déroulé conformément à l’attendu, dans un contexte marqué par la poursuite des transitions opérationnelles dans plusieurs de nos géographies et par l'impact anticipé du conflit au Moyen-Orient sur le segment des véhicules pré-immatriculés.

Nos actions produisent leurs effets, comme en témoigne la forte accélération du C2B à l'échelle du Groupe, soutenue par la mutualisation de nos outils et de nos savoir-faire. Cette dynamique se reflète également dans le renforcement de notre présence locale au Royaume-Uni et en Autriche, avec l’ouverture de nouveaux centres clients, ainsi que dans la croissance à deux chiffres des volumes de véhicules reconditionnés dans nos géographies les plus matures. Ces résultats confirment que, lorsque les fondamentaux opérationnels sont en place, notre modèle génère une croissance rentable.

Nous remercions nos équipes pour leur engagement quotidien, et nos clients pour leur confiance renouvelée. »

ACTIVITÉ DU 3ème TRIMESTRE 2026

Synthèse des volumes et du chiffre d’affaires

Volumes B2C et B2B du 3ème trimestre 2026

En unités En données publiées T3 2026 T3 2025 Var. % 9M 2026 9M 2025 Var. % Voitures reconditionnées 22 835 22 197 +2,9% 65 933 69 257 -4,8% Voitures pré-immatriculées 5 741 7 176 -20,0% 19 087 20 985 -9,0% Total Volumes B2C 28 576 29 373 -2,7% 85 020 90 242 -5,8% Total Volumes B2B 7 800 7 736 +0,8% 22 740 23 389 -2,8%

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2026

Par segment

En millions d'euros En données publiées T3 2026 T3 2025 Var. % 9M 2026 9M 2025 Var. % Voitures reconditionnées 378,8 378,5 +0,1% 1 106,4 1 185,0 -6,6% Voitures pré-immatriculées 116,7 144,6 -19,3% 390,7 416,5 -6,2% Total B2C 495,5 523,2 -5,3% 1 497,1 1 601,6 -6,5% Total B2B 34,0 36,5 -6,7% 104,0 110,3 -5,7% Total Services 29,7 31,6 -6,1% 92,3 92,7 -0,5% Chiffre d’affaires 559,2 591,2 -5,4% 1 693,3 1 804,6 -6,2%

Par pays

En millions d'euros En données publiées T3 2026 T3 2025 Var. % 9M 2026 9M 2025 Var. % France 271,9 264,0 +3,0% 810,7 783,6 +3,5% Belgique 59,9 78,1 -23,3% 210,8 243,5 -13,4% Espagne 82,9 71,2 +16,5% 239,6 233,2 +2,7% Royaume-Uni 95,5 125,8 -24,1% 293,4 380,3 -22,9% Autriche 38,8 45,0 -13,7% 109,1 143,1 -23,7% Italie 10,0 7,1 +40,8% 29,8 20,9 +42,4% Chiffre d’affaires 559,2 591,2 -5,4% 1 693,3 1 804,6 -6,2%

Analyse de l’évolution du chiffre d’affaires par segment

B2C – ventes de voitures aux clients particuliers (89% du chiffre d’affaires)

Le chiffre d’affaires du segment B2C – correspondant aux ventes de voitures reconditionnées et pré-immatriculées à des particuliers – s'établit à 495,5 millions d'euros au 3ème trimestre 2026.

Le chiffre d'affaires du segment des voitures reconditionnées s'établit à 378,8 millions d'euros, porté par des volumes en hausse de +2,9% sur le trimestre, dans un marché des véhicules d'occasion de moins de 8 ans en recul de -5,1% sur les 6 géographies du Groupe. Ce retour à la croissance est d'autant plus notable qu'il intervient dans un contexte de transition opérationnelle dans certaines géographies. Cette dynamique s'explique notamment par une croissance à deux chiffres des volumes de véhicules reconditionnés en France, en Italie et en Espagne, ainsi que par la forte progression des volumes de rachat aux particuliers (C2B) au niveau du Groupe (+27% par rapport au 3ème trimestre 2025). Ce canal d'approvisionnement stratégique représente désormais plus d'un tiers des volumes livrés à des clients particuliers par le Groupe, contre un quart au 3ème trimestre 2025.

Le chiffre d'affaires du segment des voitures pré-immatriculées s'élève quant à lui à 116,7 millions d'euros, en recul de -19,3% par rapport au 3ème trimestre 2025. La hausse des prix du carburant consécutive au conflit au Moyen-Orient a accéléré la demande vers les véhicules électriques. Le segment des véhicules pré-immatriculés, structurellement composé de véhicules thermiques, est mécaniquement pénalisé par cette évolution : la disponibilité de véhicules électriques pré-immatriculés demeure très limitée sur le marché et, en France, ces véhicules ne bénéficient pas du bonus écologique. Dans ce contexte, les volumes de véhicules thermiques pré-immatriculés sont en recul, sans que le Groupe ne soit en mesure de compenser par une offre de véhicules pré-immatriculés électriques. Cette évolution est conforme aux anticipations communiquées lors de la présentation des résultats du 1er semestre 2026.

B2B – ventes de voitures à clients professionnels (6% du chiffre d’affaires)

Le chiffre d'affaires du segment B2B s'élève à 34,0 millions d'euros au 3ème trimestre 2026, en recul de -6,7% par rapport au 3ème trimestre 2025 dont un effet prix de -7,5% et un effet volume de +0,8%. Le Groupe poursuit le développement de son canal de rachat aux particuliers (C2B), et commercialise en B2C une proportion croissante (+6 points) des véhicules ainsi sourcés. Cette stratégie se traduit par des volumes B2B quasi stables (+0,8%) sur le trimestre, et par une baisse du prix moyen, les véhicules restant orientés vers le B2B étant mécaniquement plus âgés et affichant un kilométrage plus élevé. Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires du segment B2B s'établit à 104,0 millions d'euros.

Services (5% du chiffre d’affaires)

Le chiffre d'affaires généré par les services ressort à 29,7 millions d'euros au 3ème trimestre 2026, en recul de -6,1% par rapport au 3ème trimestre 2025. La baisse du chiffre d'affaires est en ligne avec le recul du chiffre d'affaires B2C. Le Groupe poursuit le développement de son offre de financement, avec notamment le lancement de FlexiFi5 au cours du trimestre et la mise en place d'un nouveau partenariat financier en France. Le taux de pénétration du financement s'établit à 41,2% sur le trimestre, en léger recul du fait de l'impact conjoncturel du contexte macroéconomique qui pèse sur les taux d'acceptation et le niveau des taux d'intérêt. Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires des services s'élève à 92,3 millions d'euros, stable par rapport aux neuf premiers mois de 2025.

Analyse de l’évolution du chiffre d’affaires par pays

Le chiffre d'affaires généré en France au 3ème trimestre 2026 s'établit à 271,9 millions d'euros, en progression de +3,0%. Dans un marché des véhicules d'occasion de moins de 8 ans en recul de -10,1%, les volumes progressent de +1,5%, soit une surperformance de +11,6 points. Les volumes de véhicules reconditionnés affichent une croissance à deux chiffres, permettant de compenser l'impact du conflit au Moyen-Orient sur le segment des véhicules pré-immatriculés. Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires réalisé en France atteint 810,7 millions d'euros, en progression de +3,5%, confirmant ainsi la résilience de son modèle opérationnel.

Le chiffre d'affaires réalisé en Belgique au 3ème trimestre 2026 s'établit à 59,9 millions d'euros, en recul de -23,3% par rapport au 3ème trimestre 2025. Cette évolution s'explique par la contraction du segment des véhicules pré-immatriculés, pénalisé par l'impact du conflit au Moyen-Orient, ainsi que par des difficultés opérationnelles rencontrées par les équipes achats, qui bénéficient actuellement d’un support renforcé du Groupe. Les volumes de véhicules reconditionnés progressent de 4,3% sur le trimestre, permettant d'atténuer partiellement cette baisse.

En Espagne, le chiffre d'affaires généré au 3ème trimestre 2026 s'établit à 82,9 millions d'euros, en forte progression de +16,5% par rapport au 3ème trimestre 2025. Le Groupe y enregistre une surperformance de +18,6 points par rapport à un marché local en recul de -2,4%. Cette performance marque une nette accélération par rapport au 1er semestre (-3,3%), portée par le dynamisme du canal de rachat aux particuliers, qui représente désormais plus de 50% des livraisons à des particuliers. Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires atteint 239,6 millions d'euros, en hausse de +2,7%.

Au Royaume-Uni, le chiffre d'affaires s'établit à 95,5 millions d'euros au 3ème trimestre 2026, en recul de -24,1% par rapport au 3ème trimestre 2025. Le Groupe poursuit sa transition opérationnelle dans cette géographie, qui se traduit par une amélioration progressive des volumes B2C (-13,8% au 3ème trimestre contre -18,1% au 1er semestre), portée par l'accélération du canal de rachat aux particuliers, dont la part dans les approvisionnements a progressé de 10 points par rapport au 3ème trimestre 2025. Cette dynamique s'accompagne du renforcement de l'ancrage local du Groupe, avec l'ouverture au 3ème trimestre d’un centre client à Stockport. La baisse du chiffre d'affaires est néanmoins plus prononcée que celle des volumes, reflétant un effet prix mix de -10,3% lié au repositionnement de l'offre vers des gammes de prix plus accessibles.

En Autriche, le chiffre d'affaires atteint 38,8 millions d'euros au 3ème trimestre 2026, en recul de -13,7% par rapport au 3ème trimestre 2025. Cette évolution marque une amélioration par rapport à la performance du 1er semestre (-28,4%) et témoigne des premiers effets positifs de la phase de transition en cours. Le Groupe poursuit parallèlement le renforcement de sa présence locale, avec l'ouverture d'un nouveau centre client à Salzbourg.

En Italie, le chiffre d'affaires s'établit à 10,0 millions d'euros au 3ème trimestre 2026, en forte progression de +40,8% par rapport au 3ème trimestre 2025. Les volumes B2C progressent de +54,0% sur le trimestre, dans un marché en recul de -10,1%, témoignant de la pertinence des mesures engagées au cours de l'exercice. Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires réalisé en Italie atteint 29,8 millions d'euros, en hausse de +42,4%.

PERSPECTIVES

Le Groupe demeure attentif à l'évolution du contexte géopolitique, notamment en lien avec le conflit au Moyen-Orient et de son impact conjoncturel sur le segment des véhicules pré-immatriculés.

Aramis Group confirme ses objectifs annuels pour l'exercice 2026, à savoir :

des volumes de véhicules B2C totaux vendus d’au moins 110 000 unités ;

un EBITDA ajusté compris entre 35 et 45 millions d’euros ;

Dans un marché européen du véhicule d'occasion immense et fragmenté, Aramis Group dispose de nombreux avantages concurrentiels structurels pour continuer à gagner des parts de marché, notamment son modèle digital intégré et ses plateformes technologiques.

Aramis Group confirme ainsi ses objectifs à moyen terme :

une croissance annuelle moyenne organique des volumes de véhicules B2C totaux « high single digit » ;

un EBITDA ajusté à environ 5% du chiffre d'affaires.

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Prochaines informations financières :

Résultats annuels 2026 : 25 novembre 2026 (après bourse)

À propos d’Aramis Group – www.aramis.group

Aramis Group est le leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers. Le Groupe est présent dans six pays. Groupe de croissance, expert du e-commerce et pionnier du reconditionnement automobile, Aramis Group agit au quotidien pour une mobilité plus durable avec une offre inscrite dans l’économie circulaire. Créé en 2001, il révolutionne depuis 25 ans son marché, en mettant au centre de son action la satisfaction de ses clients et en capitalisant sur la technologie et l’engagement de ses collaborateurs au service de la création de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes. Avec un chiffre d’affaires annuel supérieur à 2,3 milliards d’euros, Aramis Group vend plus de 119 000 véhicules annuellement à des particuliers et accueille chaque année plus de 70 millions de visiteurs sur l’ensemble de ses plateformes digitales. Le Groupe emploie plus de 2 400 collaborateurs et dispose de neuf centres de reconditionnement industriel à travers l’Europe. Aramis Group est coté sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker : ARAMI – ISIN : FR0014003U94).

Avertissement

Certaines informations incluses dans ce communiqué de presse ne sont pas des données historiques mais des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des opinions et des hypothèses actuelles, y compris, sans s'y limiter, des hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures et l'environnement dans lequel Aramis Group opère, et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence que les résultats ou performances réels, ou les résultats ou d'autres événements, soient sensiblement différents de ceux décrits explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux développés ou identifiés au chapitre 4 "Facteurs de risques et environnement de contrôle" du Document d'enregistrement universel en date du 18 décembre 2025, déposé auprès de l'AMF sous le numéro D.25-0778 et disponible sur le site Internet du Groupe (www.aramis.group) et sur le site Internet de l'AMF (www.amffrance.org). Ces informations et déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures. Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Ce communiqué de presse ne contient ni ne constitue une offre de titres ou une invitation ou incitation à investir dans des titres en France, aux États-Unis ou dans toute autre juridiction.

Contact Investisseurs

investor@aramis.group

1 Marché des véhicules d'occasion de moins de 8 ans, en moyenne sur les 6 géographies du Groupe, source S&P Global et Aramis Group

2 Net Promoter Score, indicateur répandu de la mesure de la satisfaction client

3 Employee Net Promoter Score de 50 sur le trimestre, indicateur répandu de la mesure de l’engagement des collaborateurs du Groupe

4 Nicolas Chartier est Président Directeur général de la Société, et Guillaume Paoli est Directeur général délégué, sur la base d'une rotation tous les 2 ans

5 Aramis FlexiFi est un financement de type crédit avec option d'achat à mensualités réduites, sans apport obligatoire, disponible sur une sélection de voitures reconditionnées

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