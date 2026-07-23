Communiqué de presse

Paris, le 23 juillet 2026



74Software publie de solides résultats au 1er semestre 2026 et relève ses objectifs annuels

Paris, le 23 juillet 2026 – 74Software (Euronext Paris : 74SW) a enregistré une croissance organique de son chiffre d'affaires de 8,6 % au 1er semestre 2026, accompagnée d'une amélioration significative de sa rentabilité opérationnelle et de son résultat net. Cette performance a été portée par la poursuite de la transition des revenus de maintenance vers les souscriptions, une solide dynamique auprès de nouveaux clients et une exécution rigoureuse au sein des deux marques. Fort de ces résultats, 74Software relève ses objectifs de croissance du chiffre d'affaires et de marge pour l'ensemble de l'exercice.

Le Conseil d’administration de 74Software, présidé par Pierre Pasquier, a arrêté ce jour les comptes consolidés du 1er semestre 2026, qui ont fait l’objet d’un examen limité par les Commissaires aux comptes. En conséquence, le Groupe annonce les résultats suivants :

Indicateurs financiers et opérationnels clés — S1 2026 Indicateur



S1 2026

(M€)



S1 2025

Base de comparaison* (M€)



Variation / Ratio



Chiffre d’affaires 367,0 337,8 Croissance organique : 8,6 % Chiffre d’affaires Produits 304,1 274,4 Croissance organique : 10,8 % dont revenus récurrents 277,6 252,4 91,3 % du chiffre d’affaires Produits ARR à fin de période — Axway 288,7 259,7 +11,2 % sur un an à changes constants ARR à fin de période — SBS 252,8 232,1 +8,9 % sur un an à changes constants Résultat opérationnel d’activité 55,7 41,3 Marge : 15,2 % Résultat net 27,4 5,8 Marge nette : 7,5 % Flux de trésorerie disponible sans effet de levier 32,8 76,4 8,9 % du chiffre d’affaires Dette nette à fin de période 181,3 191,8 -10,5 M€ sur un an ; levier : 1,39x * Comparatifs de chiffre d’affaires à périmètre et taux de change de 2026. Les comparatifs de rentabilité et de flux de trésorerie correspondent aux données publiées.

Faits marquants

74Software a enregistré une croissance soutenue de ses deux marques au 1er semestre 2026, accompagnée d'une amélioration significative de sa rentabilité, soutenue par la progression des revenus de souscription et de licences. Le Groupe a continué à renforcer ses capacités tout en maintenant une allocation disciplinée de son capital et en préservant sa flexibilité pour saisir, le moment venu, des opportunités ciblées de croissance externe.

Axway a réalisé un solide 1er semestre, porté par le Managed File Transfer, la poursuite d’une dynamique favorable sur le continent américain et l’avancement de sa feuille de route produits. Au sein de la ligne MFT, la nouvelle offre Axway Workbench a renforcé le portefeuille en apportant une visibilité unifiée et un pilotage opérationnel des environnements complexes de transfert de fichiers. La ligne API Management a également gagné en traction, notamment grâce à Amplify Fusion, l’offre d’intégration unifiée d’Axway combinant API Management, iPaaS et capacités B2B/MFT, qui a enregistré 48 succès commerciaux depuis le début de l’année sur des projets de modernisation et d’extension. L’offre AI Gateway renforce également la ligne API Management en répondant aux enjeux de gouvernance sécurisée des usages de l’IA en entreprise.

SBS a maintenu une solide dynamique, les banques poursuivant la modernisation de leurs plateformes de core banking, de leurs activités de crédit et de leurs canaux digitaux. Au sein des Produits intégrés, Amplitude a enregistré 11 signatures au 1er semestre, avec une activité particulièrement soutenue en Afrique. Les Produits modulaires ont également poursuivi leur montée en puissance, portés par trois nouvelles signatures dans le digital engagement, tandis que les Produits de financement ont bénéficié d’une activité soutenue au Royaume-Uni. SBS AI Foundation a été officiellement lancée début juillet et compte déjà un premier client en production. Cette nouvelle offre associe une couche de données gouvernée, connectée au portefeuille de produits SBS, à une plateforme d’IA permettant de mettre en œuvre des cas d’usage conçus pour enrichir les opérations quotidiennes des professionnels de la banque. Des versions enrichies par l’IA de l’ensemble des principales solutions sont attendues à partir du début de 2027.

Au sein de ses deux marques, 74Software intègre l’intelligence artificielle dans les domaines où le Groupe dispose d’avantages durables : connectivité gouvernée, données de confiance, processus métier spécialisés et maîtrise des environnements de production. Axway permet aux entreprises de connecter en toute sécurité les modèles et agents d’IA à leurs systèmes existants, tout en gardant la maîtrise de leurs interactions, tandis que SBS intègre l’IA à des processus bancaires régulés fondés sur des données structurées et des règles métier éprouvées. L’opportunité pour le Groupe réside dans l’industrialisation des usages de l’IA grâce à l’intégration, la gouvernance, l’observabilité et la traçabilité des processus. Ce positionnement gagne en pertinence à mesure que les clients passent d’expérimentations isolées à des déploiements à grande échelle.

Le Groupe aborde le second semestre 2026 avec une visibilité accrue, soutenue par la solide exécution du 1er semestre et une base de revenus récurrents structurellement plus élevée. Les performances trimestrielles continueront de refléter les cycles de renouvellement et le phasage des contrats propres au modèle logiciel, tandis que la progression continue des revenus de souscription renforce la prévisibilité de l’activité, comme l’illustre la croissance de l’ARR de chacune des marques.

Patrick Donovan, Directeur général, a déclaré :

« 74Software a réalisé un solide 1er semestre 2026, associant une croissance organique soutenue à une amélioration significative de sa marge. Cette performance témoigne de la résilience de notre base installée, du caractère essentiel de nos logiciels critiques et de la rigueur d’exécution d’Axway comme de SBS.

À mesure que l’adoption de l’IA passe de l’expérimentation à l’industrialisation, la capacité à connecter, gouverner et sécuriser les systèmes et les données critiques devient toujours plus importante. Cette évolution renforce la pertinence stratégique de notre portefeuille et ouvre de nouvelles opportunités d’expansion au sein de notre base de clients. Forts de notre exécution au 1er semestre et d’une meilleure visibilité sur l’ensemble de l’exercice, nous relevons nos objectifs 2026, tout en restant concentrés sur une exécution rigoureuse et nos ambitions à horizon 2028. »

Performance opérationnelle du 1er semestre 2026

Chiffre d'affaires par marque du portefeuille S1 2026



S1 2025

Publié



S1 2025

Retraité*



Croissance

Totale



Croissance

Organique



M€ / % Périmètre Axway 174,6 160,8 156,3 8,6% 11,7% Périmètre SBS 193,3 184,2 182,5 5,0% 5,9% Consolidation -0,9 -1,0 -1,0 -3,7% -3,7% 74Software 367,0 344,0 337,8 6,7% 8,6% * Chiffre d’affaires à périmètre et taux de change de 2026

Au 1er semestre 2026, le chiffre d’affaires s’est élevé à 367,0 M€, en croissance organique de 8,6 %, avec une progression de 11,7 % pour Axway et de 5,9 % pour SBS. Les effets de change ont eu un impact négatif de 6,2 M€, reflétant principalement l’appréciation de l’euro face au dollar américain et à la livre sterling.

Chiffre d'affaires par type S1 2026



S1 2025

Publié



S1 2025

Retraité*



Croissance

Totale



Croissance

Organique



M€ / % Produits logiciels 304,1 280,0 274,4 8,6% 10,8% Chiffre d'affaires récurrent 277,6 258,0 252,4 7,6% 10,0% dont Maintenance & Support 77,1 91,5 89,7 -15,7% -14,1% dont Souscription Customer-managed 124,4 97,7 95,7 27,3% 30,0% dont Revenus initiaux 72,8 56,4 55,2 29,1% 31,9% dont Revenus récurrents 51,6 41,3 40,5 24,9% 27,6% dont Souscription Own-managed 76,1 68,7 67,0 10,7% 13,5% Licences 26,5 22,1 22,0 19,9% 20,6% Services 62,9 64,0 63,5 -1,6% -0,8% Total 367,0 344,0 337,8 6,7% 8,6% * Chiffre d’affaires à périmètre et taux de change de 2026

Les revenus Produits ont atteint 304,1 M€, en croissance organique de 10,8 %, et représenté 82,9 % du chiffre d’affaires total. Les revenus récurrents ont progressé de 10,0 % en croissance organique pour atteindre 277,6 M€, soit 91,3 % des revenus Produits.

Les revenus Produits d'Axway se sont élevés à 157,2 M€, en croissance organique de 13,0 %, portés par la progression continue des revenus récurrents et une demande soutenue au sein des lignes de produits MFT et API Management.

Les revenus Produits de SBS ont atteint 147,8 M€, en croissance organique de 8,5 %, soutenus par la solide dynamique de ses principales lignes d’activité, notamment les Produits intégrés, les Produits de financement et les Produits modulaires.

Les revenus Services ont légèrement reculé à 62,9 M€, contre 64,0 M€ au 1er semestre 2025, le Groupe ayant continué de privilégier les prestations à forte valeur ajoutée destinées à accompagner les déploiements et l’adoption de ses solutions. Les Services ont représenté 17,1 % du chiffre d’affaires du Groupe, contre 18,6 % un an plus tôt.

Au 30 juin 2026, l'ARR d'Axway s’établissait à 288,7 M€, en hausse de 11,2 % à taux de change constants, portée par la forte croissance de l’API Management (+18,9 %) et du Managed File Transfer (+13,5 %). L’ARR de SBS a atteint 252,8 M€, en hausse de 8,9 % à taux de change constants, portée par les Produits modulaires (+13,7 %), les Produits de financement (+12,7 %) et les Produits intégrés (+10,5 %).

Résultat opérationnel d'activité S1 2026 S1 2025

Publié Variation M€ % du CA M€ % du CA M€ Points de base Produits logiciels 304,1 82,9% 280,0 81,4% + 24,0 + 144 Services 62,9 17,1% 64,0 18,6% - 1,0 - 144 Chiffre d'affaires total 367,0 344,0 + 23,0 Coût des ventes 120,2 115,9 + 4,3 MARGE BRUTE 246,8 67,2% 228,1 66,3% + 18,7 + 95 dont Marge brute des Produits 236,4 77,7% 217,9 77,8% + 18,5 - 6 dont Marge brute des Services 10,4 16,6% 10,2 15,9% + 0,2 + 63 Charges opérationnelles 154,3 42,0% 156,0 45,4% - 1,8 - 332 dont Frais de Recherche & Développement 90,5 24,7% 93,2 27,1% - 2,7 - 243 dont Frais Commerciaux 63,7 17,4% 62,8 18,3% + 0,9 - 89 Contribution des marques 92,5 25,2% 72,1 20,9% + 20,5 + 427 dont Frais généraux 36,9 10,0% 30,8 8,9% + 6,1 + 110 RÉSULTAT OPERATIONNEL D'ACTIVITE 55,7 15,2% 41,3 12,0% + 14,4 + 317 Capitalisation nette de la R&D 6,7 1,8% 8,4 2,4% - 1,6 - 60 en % de la R&D brute 6,9% 8,2% - 132

Au 1er semestre 2026, le résultat opérationnel d’activité a progressé de 34,8 % pour atteindre 55,7 M€, portant la marge à 15,2 % du chiffre d’affaires, soit une amélioration de 3,2 points par rapport aux 41,3 M€ et 12,0 % enregistrés au 1er semestre 2025. Cette forte amélioration du levier opérationnel a été soutenue par la croissance du chiffre d’affaires, un mix Produits plus favorable ainsi qu’une gestion rigoureuse des coûts et des ressources.

La marge brute a progressé de 8,2 % pour atteindre 246,8 M€, portant le taux de marge brute à 67,2 %, contre

66,3 % au 1er semestre 2025. Les dépenses de Recherche & Développement ont diminué de 2,7 M€, tandis que les dépenses commerciales et marketing ont légèrement augmenté. La contribution des marques a ainsi fortement progressé pour atteindre 92,5 M€, soit 25,2 % du chiffre d’affaires, contre 72,1 M€ et 20,9 % au 1er semestre 2025.

Les frais généraux et administratifs gérés au niveau central se sont élevés à 36,9 M€, contre 30,8 M€ sur la période comparable de l’exercice précédent. Cette hausse, portant ces dépenses à 10,0 % du chiffre d’affaires, s’explique par les investissements dans les capacités du Groupe, l’augmentation des provisions pour rémunération variable liée à la rentabilité plus élevée du 1er semestre, ainsi que par des effets de calendrier appelés à se normaliser sur l’ensemble de l’exercice.

Résultat net du 1er semestre 2026

Le résultat net a plus que quadruplé sur un an, porté par la progression du résultat opérationnel d’activité, la diminution des autres charges opérationnelles et l’amélioration du résultat financier.

Résultat Net S1 2026 S1 2025

Publié Variation M€ % du CA M€ % du CA M€ Points

de base RÉSULTAT OPERATIONNEL D'ACTIVITE 55,7 15,2% 41,3 12,0% 14,4 +317 Charges liées aux stocks options et assimilés -4,5 -6,7 2,1 Amortissement des actifs incorporels affectés -5,9 -6,2 0,2 RÉSULTAT OPERATIONNEL COURANT 45,2 12,3% 28,4 8,3% 16,8 +405 Autres produits et charges opérationnels -1,2 -8,9 7,7 RÉSULTAT OPERATIONNEL 43,9 12,0% 19,5 5,7% 24,4 +630 Coût de l'endettement financier net -6,6 -9,0 2,5 Autres produits et charges financiers -2,8 -2,2 -0,6 Charge d'impôt -7,1 -2,5 -4,7 RÉSULTAT NET 27,4 7,5% 5,8 1,7% 21,6 +577 Résultat de base par action 0,94 € 0,20 € 0,74 €

Le résultat opérationnel courant s'est élevé à 45,2 M€, soit 12,3 % du chiffre d'affaires, contre 28,4 M€ et 8,3 % au

1er semestre 2025. Les charges liées aux stock-options et assimilés ont diminué à 4,5 M€, contre 6,7 M€, reflétant l’absence de l’ajustement exceptionnel des provisions pour charges sociales qui avait affecté la période précédente à la suite d’une évolution de la législation française.

Les autres produits et charges opérationnels ont représenté une charge nette de 1,2 M€, contre une charge nette de 8,9 M€ au 1er semestre 2025. La charge enregistrée au 1er semestre 2026 est principalement liée aux coûts d’intégration, tandis que la période précédente comprenait d’importantes charges de restructuration. En conséquence, le résultat opérationnel a atteint 43,9 M€, soit 12,0 % du chiffre d'affaires, contre 19,5 M€ et 5,7 % un an plus tôt.

Après prise en compte d’une charge financière nette de 9,4 M€ et d'une charge d'impôt sur le résultat de 7,1 M€, le résultat net a progressé à 27,4 M€, soit 7,5 % du chiffre d'affaires, contre 5,8 M€ et 1,7 % au 1er semestre 2025. Le résultat net par action s'est élevé à 0,94 €, contre 0,20 € sur la période comparable de l'exercice précédent.

Situation financière au 30 juin 2026

Au 30 juin 2026, 74Software conservait une situation financière solide, mettant à profit sa génération de trésorerie pour poursuivre la réduction de sa dette nette tout en procédant à des rachats d’actions.

Le flux de trésorerie disponible sans effet de levier s'est élevé à 32,8 M€, soit 8,9 % du chiffre d'affaires, contre

76,4 M€ et 22,2 % au 1er semestre 2025. La baisse sur un an reflète principalement le passage d’une entrée de trésorerie liée au besoin en fonds de roulement de 55,0 M€ au 1er semestre 2025 à une sortie de 7,8 M€ au

1er semestre 2026, sous l’effet de la forte croissance des souscriptions Customer-managed, d’un effet défavorable de l’affacturage en comparaison annuelle et d’un profil saisonnier plus équilibré des revenus et des encaissements, entraînant un décalage d’une partie de la génération de trésorerie du premier vers le second semestre. Hors variations du besoin en fonds de roulement, les flux de trésorerie opérationnels ont progressé à 61,8 M€, contre 34,6 M€, reflétant le renforcement de la performance opérationnelle sous-jacente.

La dette nette a été ramenée à 181,3 M€, contre 193,0 M€ au 31 décembre 2025. Le ratio de levier du Groupe s’est amélioré à 1,39x au 30 juin 2026, contre 1,71x au 31 décembre 2025, sur une base comparable selon la définition révisée introduite à la suite du refinancement d’avril 2026. Les capitaux propres ont progressé à 577,1 M€ et la dette nette a été ramenée à 23,9 % du capital total, contre 27,2 % au 30 juin 2025.

Associé à la croissance de la base de revenus récurrents et à l’amélioration de la rentabilité, le renforcement du profil financier du Groupe favorise une visibilité accrue sur les marchés de capitaux internationaux. 74Software continue par ailleurs d'étudier les moyens d'améliorer la liquidité de son titre. Au cours des six premiers mois de 2026, le volume quotidien moyen des échanges sur Euronext Paris a plus que doublé par rapport à la même période en 2025.

Rachats d’actions

Comme annoncé à l’occasion de la publication des résultats annuels 2025, 74Software prévoit de racheter jusqu’à 800 000 actions au cours de l’exercice 2026 afin de couvrir ses plans d’incitation à long terme destinés aux collaborateurs. Au 30 juin 2026, le Groupe avait racheté 421 052 actions pour un montant total de 14,1 M€, à un prix moyen pondéré de 33,43 € par action, laissant la possibilité de racheter jusqu’à 378 948 actions supplémentaires d’ici la fin de l’exercice.

Évolution des effectifs

Au 30 juin 2026, le Groupe comptait 4 527 collaborateurs en équivalent temps plein, contre 4 679 au 30 juin 2025 et 4 571 au 31 décembre 2025. Cette évolution reflète le maintien d’une gestion disciplinée des ressources au sein des deux marques, tout en préservant les capacités nécessaires à l'exécution des projets clients, au développement des produits et à la mise en œuvre de la stratégie du Groupe. Les investissements sont restés concentrés sur le cloud, l’automatisation, les initiatives liées à l’IA et certaines expertises ciblées au service des clients.

Objectifs & ambitions

Compte tenu de la forte croissance du chiffre d’affaires au 1er semestre, de l’amélioration significative de la marge et de la visibilité accrue apportée par sa base de revenus récurrents, 74Software relève ses objectifs pour l’exercice 2026.

Objectifs 2026 et ambition à moyen terme Objectifs 2026 mis à jour

à taux de change constants - Croissance organique du chiffre d’affaires : 3 % à 5 % 4% à 6%

- Marge opérationnelle d’activité : 15 % à 17 % 16 % à 18 %

- Flux de trésorerie disponible sans effet de levier : environ 10 % du CA (inchangé) Ambition à moyen terme - CA proche de 800 M€ et marge opérationnelle d'activité ~20 % d’ici fin 2028

- Ambition de chiffre d'affaires de 1 Md€ à moyen terme, incluant des acquisitions sélectives



Aujourd’hui, jeudi 23 juillet 2026, à 18h30 (CEST) :

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2026 – CONFÉRENCE ANALYSTES & INVESTISSEURS

Inscrivez-vous ici ou rejoignez la réunion par téléphone en composant l'un des numéros ci-dessous : France : +33 1 70 91 87 04 USA : +1 718 705 8796 UK : +44 121 281 8004 International : +39 02 802 09 11





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Veuillez noter que la réunion se tiendra en anglais.



Calendrier financier

Jeudi 29 octobre 2026, avant ouverture de la Bourse : Chiffre d’affaires du 3 ème trimestre 2026 Mercredi 24 février 2027, après clôture de la Bourse : Résultats annuels 2026 Mercredi 24 février 2027, à 18h30 (CET) : Conférence virtuelle analystes & investisseurs des résultats annuels 2026





trimestre 2026

Glossaire et indicateurs alternatifs de performance

ARR Axway : Annual Recurring Revenue - Montants de facturation annuelle prévus pour tous les contrats de maintenance et de souscription actifs.

ARR SBS : Annual Recurring Revenue - Revenus récurrents mensuels pour le dernier mois de la période couverte par le rapport, multipliés par 12. Lorsque les contrats sont affectés par la saisonnalité ou par des éléments basés sur le volume contractuel, les 12 derniers mois de revenus sont agrégés pour déterminer l’ARR. Les revenus récurrents attendus au titre des contrats signés mais non encore actifs ne sont pas inclus dans l’ARR.

Contribution des marques : Contribution au résultat opérationnel d’activité générée par Axway et SBS avant les frais généraux et administratifs gérés au niveau central.

NPS : Net Promoter Score – Indicateur de satisfaction et de recommandation des clients pour une entreprise.

Croissance organique : Croissance du chiffre d'affaires entre la période considérée et la période précédente, retraitée des effets du périmètre de consolidation et des taux de change.

Résultat opérationnel d’activité : Résultat opérationnel courant retraité de la charge sans impact sur les liquidités liée aux stock-options et assimilés, ainsi que des dotations aux amortissements des actifs incorporels affectés.

Proforma : Les mesures proforma supposent que l'acquisition de SBS a eu lieu au début de la période de référence respective.

Chiffre d’affaires retraité : Chiffre d'affaires de l'année précédente, ajusté en fonction du périmètre de consolidation et des taux de change de l'année en cours.

Flux de trésorerie disponible sans effet de levier : Flux de trésorerie disponible avant éléments exceptionnels et avant charges d'intérêt nettes.

A propos de 74Software

74Software est un éditeur de logiciels d'entreprise né du rapprochement d'Axway et de SBS, deux leaders indépendants dotés d'une expérience et de capacités uniques pour fournir des logiciels stratégiques dans un monde dominé par les données. Pionnier des solutions d'intégration d'entreprise depuis 25 ans, Axway accompagne les grandes marques et les agences gouvernementales du monde entier grâce à sa gamme de produits MFT, B2B, API et Financial Accounting Hub. SBS permet aux banques et institutions financières de réinventer les expériences numériques de demain avec une architecture modulaire basée sur le cloud, déployant des services et opérations liés aux dépôts, prêts, conformité, paiements, finances à la consommation et financement d'actifs à l'échelle mondiale. 74Software est au service de plus de 12 000 entreprises, dont plus de 1 500 clients dans les services financiers. Pour en savoir plus, visitez 74software.com/fr

Contacts – Relations Investisseurs :

Arthur Carli - +33 (0)1 47 17 24 65 - acarli@74software.com

Chloé Chouard - +33 (0)1 47 17 21 78 - cchouard@74software.com

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Annexes (1/5) – Chiffres Groupe

Variation des taux de change Pour 1€ Taux moyen Taux moyen Variation



S1 2026 S1 2025 Dollar US 1,167 1,093 - 6,3% Livre Sterling 0,867 0,842 - 2,9% Roupie indienne 108,594 94,069 - 13,4%





Impact des variations de change et de périmètre sur le chiffre d'affaires semestriel M€ / % S1 2026



S1 2025



Croissance



Chiffre d'affaires 367,0 344,0 + 6,7% Variations de change -6,2 Chiffre d'affaires à taux de change constants 367,0 337,8 + 8,6% Variations de périmètre +0,0 Chiffre d'affaires à taux de change et périmètre constants 367,0 337,8 + 8,6%





Répartition trimestrielle du chiffre d'affaires par marque du portefeuille T1 2026



T2 2026



S1 2026



M€ Périmètre Axway 89,0 85,6 174,6 Périmètre SBS 94,0 99,3 193,3 Consolidation -0,4 -0,6 -0,9 74Software 182,7 184,3 367,0





Répartition trimestrielle du chiffre d'affaires par type T1 2026



T2 2026



S1 2026



M€ / % Produits logiciels 150,8 153,2 304,1 Chiffre d'affaires récurrent 137,2 140,4 277,6 dont Maintenance & Support 38,8 38,3 77,1 dont Souscription Customer-managed 60,7 63,8 124,4 dont Revenus initiaux 35,6 37,2 72,8 dont Revenus récurrents 25,1 26,6 51,6 dont Souscription Own-managed 37,7 38,4 76,1 Licences 13,7 12,8 26,5 Services 31,9 31,1 62,9 Total 182,7 184,3 367,0





Répartition de l’ARR par ligne de produits à taux de change constants à fin juin 2026 2025



2026 Variation 1 an

à changes constants T1 T2 T3 T4 T1 T2 Axway 255,2 259,7 267,1 277,6 277,7 288,7 + 11,2% Managed File Transfer 107,0 109,2 111,2 120,1 119,4 124,0 + 13,5% B2B Integration 59,4 62,0 64,4 65,0 64,5 66,5 + 7,3% API Management 48,2 49,4 52,3 53,0 55,3 58,7 + 18,9% Produits spécialisés 40,6 39,1 39,2 39,6 38,5 39,6 + 1,3% SBS 228,8 232,1 234,8 245,1 248,9 252,8 + 8,9% Produits intégrés 94,1 96,3 95,0 100,0 103,9 106,5 + 10,5% Composants bancaires 47,9 46,9 46,4 49,3 47,1 46,0 - 2,1% Produits modulaires 25,2 27,8 29,5 30,2 31,7 31,6 + 13,7% Produits de financement 61,6 61,0 63,9 65,5 66,2 68,8 + 12,7%

Annexes (2/5) – Chiffres Groupe

Répartition de l’ARR par type à taux de change constants à fin juin 2026 2025



2026 Variation 1 an

à changes constants T1 T2 T3 T4 T1 T2 Axway 255,2 259,7 267,1 277,6 277,7 288,7 + 11,2% Maintenance et support 50,5 46,3 41,2 36,9 34,7 29,9 - 35,3% Souscription customer-managed 149,6 156,1 166,3 179,5 181,2 196,2 + 25,7% Souscription own-managed 55,1 57,3 59,6 61,1 61,8 62,6 + 9,3% SBS 228,8 232,1 234,8 245,1 248,9 252,8 + 8,9% Maintenance et support 142,1 141,9 147,6 142,6 134,1 132,9 - 6,4% Souscription customer-managed 15,1 14,3 7,8 18,9 29,5 32,2 + 125,8% Souscription own-managed 71,6 75,9 79,4 83,6 85,2 87,7 + 15,6%





Répartition du chiffre d'affaires par région S1 2026



S1 2025

Publié







S1 2025

Retraité







Croissance Totale







Croissance Organique M€ % du CA Europe 222,8 60,7% 208,1 206,5 7,1% 7,9% dont France 104,8 28,6% 99,4 100,3 5,4% 4,5% dont UK 52,7 14,4% 46,8 45,6 12,6% 15,6% Amériques 79,3 21,6% 73,3 69,1 8,2% 14,8% Moyen Orient & Afrique 47,5 12,9% 43,1 43,1 10,1% 10,3% Asie & Pacifique 17,3 4,7% 19,4 19,1 -10,9% -9,2% 74Software 367,0 344,0 337,8 6,7% 8,6%





Compte de Résultat S1 2026 S1 2025

Publié Variation M€ % du CA M€ % du CA M€ % CHIFFRE D'AFFAIRES 367,0 344,0 23,0 +6,7% Coût des ventes -120,2 -115,9 -4,3 MARGE BRUTE 246,8 67,2% 228,1 66,3% 18,7 +8,2% Charges opérationnelles -191,1 -186,8 -4,3 RÉSULTAT OPERATIONNEL D'ACTIVITE 55,7 15,2% 41,3 12,0% 14,4 +34,8% Charges liées aux stocks options et assimilés -4,5 -6,7 2,1 Amortissement des actifs incorporels affectés -5,9 -6,2 0,2 RÉSULTAT OPERATIONNEL COURANT 45,2 12,3% 28,4 8,3% 16,8 +58,9% Autres produits et charges opérationnels -1,2 -8,9 7,7 RÉSULTAT OPERATIONNEL 43,9 12,0% 19,5 5,7% 24,4 +124,9% Coût de l'endettement financier net -6,6 -9,0 2,5 Autres produits et charges financiers -2,8 -2,2 -0,6 Charge d'impôt -7,1 -2,5 -4,7 RÉSULTAT NET 27,4 7,5% 5,8 1,7% 21,6 +371,0% Résultat de base par action 0,94 € 0,20 € 0,74 €



Annexes (3/5) – Chiffres Groupe

Bilan Simplifié en M€ S1 2026 FY 2025 Variation en M€ S1 2026 FY 2025 Variation Clients et comptes rattachés 308,7 279,9 + 28,8 Trésorerie et équivalents -64,4 -48,4 - 16,1 Autres actifs courants 103,1 104,0 - 0,9 Dette financière 245,8 241,4 + 4,4 Comptes fournisseurs -29,3 -32,7 + 3,5 Dette nette 181,3 193,0 - 11,7 Produits constatés d'avance -144,0 -95,4 - 48,5 Capitaux propres 577,1 553,5 + 23,7 Autres passifs courants -139,6 -156,1 + 16,5 CAPITAUX EMPLOYES 758,5 746,5 + 12,0 Besoin en fonds de roulement 99,0 99,6 - 0,6 Actifs corporels 21,6 24,9 - 3,3 Ecarts d'acquisition 527,8 523,2 + 4,6 S1 2026







FY 2025







Variation







Autres actifs incorporels 134,2 133,5 + 0,7 Actifs immobilisés 683,6 681,6 + 2,0 Ratios Autres actifs 97,1 84,1 + 13,0 DSO Client (jours) 46 54 -8 Autres passifs -121,2 -118,8 - 2,4 DSO Factures à établir (jours) 99 81 18 Autres actifs - passifs -24,1 -34,7 + 10,6 Dette nette / Capital total 23,9% 25,9% -2.0 pts ACTIFS INVESTIS 758,5 746,5 + 12,0 Capitaux propres / Capital total 76,1% 74,1% +2.0 pts





Flux de trésorerie S1 2026



S1 2025



Variation



en M€ Flux de trésorerie d'exploitation Axway 25,1 53,9 - 28,7 dont Variation du BFR -10,0 25,6 - 35,7 dont Autres flux de trésorerie d'exploitation 35,2 28,2 + 7,0 Flux de trésorerie d'exploitation SBS 28,8 35,8 - 7,0 dont Variation du BFR 2,2 29,4 - 27,2 dont Autres flux de trésorerie d'exploitation 26,6 6,4 + 20,2 Total Flux de trésorerie d'exploitation 53,9 89,6 - 35,7 Flux de trésorerie d'investissement -13,0 -14,2 + 1,1 dont "PP&E" & autres -4,3 -5,0 + 0,8 dont R&D capitalisée -8,8 -9,2 + 0,4 Flux de trésorerie de financement -35,1 -58,1 + 23,0 dont impact du refinancement -6,4 -42,3 + 35,9 dont rachat d'actions -14,1 -2,5 - 11,6 dont Autres flux de trésorerie de financement -14,6 -13,3 - 1,3 Effets de change 0,4 -1,2 + 1,5 VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE 6,2 16,2 - 10,0 FTD sans effet de levier 32,8 76,4 -43,6 en % du chiffre d'affaires 8,9% 22,2% -13,3 pts





Effectifs 30/06/2026 31/12/2025 Variation Europe 2 903 2 965 -62 Amériques 340



360 -20 Asie - Pacifique 838 824 14 Moyen Orient - Afrique 446 422 24 TOTAL 4 527 4 571 -44

Annexes (4/5) – Chiffres Axway

Chiffre d'affaires par type - Axway S1 2026



S1 2025

Publié



S1 2025

Retraité*



Croissance

Totale



Croissance

Organique



M€ / % Produits logiciels 157,2 143,3 139,1 9,7% 13,0% Chiffre d'affaires récurrent 152,3 141,6 137,5 7,6% 10,8% dont Maintenance & Support 17,9 27,2 26,1 -34,2% -31,2% dont Souscription Customer-managed 103,2 87,0 84,9 18,6% 21,5% dont Revenus initiaux 62,2 51,8 50,6 20,1% 23,0% dont Revenus récurrents 40,9 35,2 34,3 16,3% 19,4% dont Souscription Own-managed 31,2 27,4 26,5 14,1% 17,6% Licences 4,9 1,7 1,6 189,8% 199,9% Services 17,4 17,5 17,2 -0,7% 1,0% Total Axway 174,6 160,8 156,3 8,6% 11,7% * Chiffre d’affaires à périmètre et taux de change de 2026





Répartition trimestrielle du chiffre d'affaires par type - Axway T1 2026



T2 2026



S1 2026



M€ / % Produits logiciels 80,1 77,2 157,2 Chiffre d'affaires récurrent 76,3 76,1 152,3 dont Maintenance & Support 9,4 8,5 17,9 dont Souscription Customer-managed 51,4 51,8 103,2 dont Revenus initiaux 31,6 30,7 62,2 dont Revenus récurrents 19,8 21,1 40,9 dont Souscription Own-managed 15,5 15,8 31,2 Licences 3,8 1,1 4,9 Services 9,0 8,4 17,4 Total Axway 89,0 85,6 174,6





Contribution de la marque - Axway S1 2026 S1 2025

Publié Variation M€ % du CA M€ % du CA M€ Points

de base Produits logiciels 157,2 90,1% 143,3 89,1% + 13,9 + 93 Services 17,4 9,9% 17,5 10,9% - 0,1 - 93 Chiffre d'affaires total 174,6 160,8 + 13,8 Coût des ventes 39,4 40,3 - 0,9 MARGE BRUTE 135,2 77,4% 120,5 74,9% + 14,7 + 248 dont Marge brute des Produits 133,1 84,7% 119,3 83,2% + 13,8 + 142 dont Marge brute des Services 2,1 11,9% 1,2 7,0% + 0,8 + 491 Charges opérationnelles 72,9 41,8% 75,6 47,1% - 2,7 - 528 dont Frais de Recherche & Développement 29,8 17,1% 32,6 20,3% - 2,8 - 321 dont Frais Commerciaux 43,1 24,7% 43,0 26,8% + 0,1 - 208 CONTRIBUTION DE LA MARQUE 62,2 35,6% 44,8 27,9% + 17,4 + 776



Annexes (5/5) – Chiffres SBS

Chiffre d'affaires par type - SBS S1 2026



S1 2025

Publié



S1 2025

Retraité*



Croissance

Totale



Croissance

Organique



M€ / % Produits logiciels 147,8 137,7 136,2 7,3% 8,5% Chiffre d'affaires récurrent 126,2 117,3 115,9 7,6% 8,9% dont Maintenance & Support 59,2 64,2 63,6 -7,9% -7,1% dont Souscription Customer-managed 22,2 11,7 11,8 89,5% 88,8% dont Revenus initiaux 10,6 4,6 4,6 129,8% 129,8% dont Revenus récurrents 11,6 7,1 7,2 63,5% 62,5% dont Souscription Own-managed 44,8 41,4 40,5 8,4% 10,8% Licences 21,6 20,4 20,3 5,7% 6,1% Services 45,6 46,5 46,3 -2,0% -1,5% Total SBS 193,3 184,2 182,5 5,0% 5,9% * Chiffre d’affaires à périmètre et taux de change de 2026





Répartition trimestrielle du chiffre d'affaires par type - SBS T1 2026



T2 2026



S1 2026



M€ / % Produits logiciels 71,1 76,6 147,8 Chiffre d'affaires récurrent 61,3 64,9 126,2 dont Maintenance & Support 29,4 29,7 59,2 dont Souscription Customer-managed 9,7 12,6 22,2 dont Revenus initiaux 4,0 6,5 10,6 dont Revenus récurrents 5,6 6,0 11,6 dont Souscription Own-managed 22,2 22,6 44,8 Licences 9,9 11,7 21,6 Services 22,9 22,7 45,6 Total SBS 94,0 99,3 193,3





Contribution de la marque - SBS S1 2026 S1 2025

Publié Variation M€ % du CA M€ % du CA M€ Points

de base Produits logiciels 147,8 76,4% 137,7 74,8% + 10,1 + 166 Services 45,6 23,6% 46,5 25,2% - 0,9 - 166 Chiffre d'affaires total 193,3 184,2 + 9,1 Coût des ventes 81,7 76,6 + 5,1 MARGE BRUTE 111,6 57,7% 107,6 58,4% + 4,0 - 67 dont Marge brute des Produits 103,3 69,9% 98,6 71,6% + 4,7 - 172 dont Marge brute des Services 8,4 18,4% 9,0 19,3% - 0,6 - 96 Charges opérationnelles 81,3 42,1% 80,4 43,6% + 1,0 - 156 dont Frais de Recherche & Développement 60,7 31,4% 60,6 32,9% + 0,1 - 150 dont Frais Commerciaux 20,6 10,7% 19,8 10,7% + 0,9 - 6 CONTRIBUTION DE LA MARQUE 30,3 15,7% 27,2 14,8% + 3,1 + 89 Capitalisation nette de la R&D 6,7 3,5% 8,4 4,5% - 1,6 - 106 en % de la R&D brute 10,0% 12,2% - 220





Pièce jointe