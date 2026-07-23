Guerbet : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2026.

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2026

Activité semestrielle

Chiffre d’affaires au 30 juin 2026 de 379,2 M€, quasiment stable à TCC 1 et périmètre comparable 2 (-0,1%)

et périmètre comparable (-0,1%) Au deuxième trimestre, un repli de 2,5% à TCC et périmètre comparable, marqué par une solide reprise dans la zone Amériques (+4,8%), une quasi-stabilité en EMEA (-0,7%) et une contraction en Asie (-14,0%)

Objectifs financiers 2026

Chiffre d'affaires entre stable et en légère décroissance à TCC et périmètre comparable ;

entre stable et en légère décroissance à TCC et périmètre comparable ; Taux de marge d'EBITDA retraité 3 de l'ordre de 8%, incluant environ 35 M€ liés aux coûts du plan de remise en conformité sur le site de Raleigh ;

de l'ordre de 8%, incluant environ 35 M€ liés aux coûts du plan de remise en conformité sur le site de Raleigh ; Free Cash-Flow compris entre -50 M€ et -70 M€, sous l'effet de la baisse attendue de l'EBITDA retraité, de l’augmentation du plan de CAPEX et des coûts exceptionnels de restructuration liés au plan de transformation du Groupe.





Point d’étape sur le financement du Groupe

Renforcement du Comité exécutif pour accélérer

le plan de transformation

Villepinte, le 23 juillet 2026, 17h45 : Guerbet (FR0000032526 GBT), spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale, publie son chiffre d’affaires du premier semestre de l’exercice.

Au 30 juin 2026, en données publiées, le chiffre d’affaires s’établit à 379,2 millions d’euros (M€), en repli de 2,2% par rapport au premier semestre 2025. Cette évolution intègre un effet de change défavorable de 8,0 M€, principalement imputable à la dépréciation du dollar américain et du yen japonais. À TCC1, le chiffre d’affaires du Groupe ressort en léger repli de 0,2% ; l'effet périmètre étant limité, la variation à TCC et périmètre comparable² s'établit à -0,1%.

Conforme aux anticipations du Groupe, cette stabilité à mi-exercice de l’activité à TCC et périmètre comparable recouvre une progression de 2,6% au premier trimestre, suivie d'un repli de 2,5% au deuxième trimestre. La trajectoire du deuxième trimestre, résiliente au regard du contexte actuel, traduit des évolutions contrastées : une solide reprise dans la zone Amériques, qui témoigne de la normalisation en cours sur le site industriel de Raleigh (Amérique du Nord), et une contraction des ventes en Asie.

Répartition géographique du chiffre d’affaires consolidé (normes IFRS)

En millions d’euros,

Au 30 juin 2026



2ème trimestre 1er semestre T2 2025 T2 2026 % var. % var. à TCC S1 2025 S1 2026 % var. % var. à TCC Ventes EMEA 89,3 88,9 -0,4% -0,7% 169,6 172,9 +2,0% +1,8% Ventes Amériques 64,2 68,0 +5,9% +4,8% 117,8 116,9 -0,7% +1,2% Ventes Asie 54,3 44,9 -17,3% -14,0% 98,6 87,7 -11,0% -5,0% Total à périmètre comparable 207,8 201,7 -2,9% -2,5% 386,0 377,6 -2,2% -0,1% Activités hors périmètre* -0,1 0,0 - - 1,8 1,6 - - Total 207,7 201,7 -2,9% -2,5% 387,8 379,2 -2,2% -0,2%

**ventes réalisées en S1 2026 sur des stocks de composants et produits finis de l’activité urologie et des ventes réalisées en S1 2025 sur des micro-cathéters.

En EMEA, le chiffre d'affaires du premier semestre 2026 s'établit à 172,9 M€, en hausse de 1,8% à TCC et périmètre comparable (-0,7% sur le seul deuxième trimestre). Sur le marché français, où les effets de la réforme de l'approvisionnement en produits de contraste sont désormais pleinement absorbés, le Groupe renoue avec une forte croissance (+9,0% sur l'ensemble du premier semestre).

Sur la zone Amériques, les ventes à mi-exercice s’élèvent à 116,9 M€. Elles sont en hausse de 1,2% à TCC et périmètre comparable, portées par un deuxième trimestre en nette progression (+4,8%) grâce à l’Amérique du Nord. Cette dynamique reflète l'amélioration significative du taux de libération des lots sur le site de Raleigh, qui conforte le Groupe dans la perspective d'une normalisation complète d'ici la fin de l'année. Elle témoigne également de la forte fidélité de la base clients de Guerbet, préservée malgré les tensions passagères sur la disponibilité de certains produits.

En Asie, le chiffre d'affaires du premier semestre ressort à 87,7 M€, en baisse de 5,0% à TCC et périmètre comparable. Ce recul, concentré sur le seul deuxième trimestre (-14,0%), reflète la contraction des ventes en Chine, où les réformes engagées pour réduire les dépenses de santé entraînent une recomposition du marché nécessitant des ajustements importants dans l’organisation commerciale de la filiale.

Répartition par activité du chiffre d’affaires consolidé (normes IFRS)

En millions d’euros,

Au 30 juin 2026



2ème trimestre 1er semestre T2 2025 T2 2026 % var. % var. à TCC S1 2025 S1 2026 % var. % var. à TCC Imagerie Diagnostique 177,8 171,5 -3,5% -3,3% 334,0 325,2 -2,6% -0,9% IRM 70,2 65,6 -6,4% -5,7% 127,5 123,9 -2,8% -1,2% Rayons X 107,6 105,9 -1,6% -1,7% 206,5 201,3 -2,5% -0,7% Radiologie Interventionnelle 30,0 30,2 +0,9% +2,4% 51,9 52,4 +0,9% +4,7% Total à périmètre comparable 207,8 201,7 -2,9% -2,5% 386,0 377,6 -2,2% -0,1% Activités hors périmètre* -0,1 0,0 - - 1,8 1,6 - - Total 207,7 201,7 -2,9% -2,5% 387,8 379,2 -2,2% -0,2%

*ventes réalisées en S1 2026 sur des stocks de composants et produits finis de l’activité urologie et des ventes réalisées en S1 2025 sur des micro-cathéters.

Par activité, l’Imagerie Diagnostique s’établit à 325,2 M€ à mi-exercice, en léger repli de 0,9% à TCC et périmètre comparable (-3,3% au deuxième trimestre 2026).

Le chiffre d’affaires du pôle IRM ressort en retrait de 1,2% sur la période à TCC et périmètre comparable, résultant d’une baisse des volumes de Dotarem ® et de la poursuite d’une progression soutenue des ventes d’Elucirem TM .





ressort en retrait de 1,2% sur la période à TCC et périmètre comparable, résultant d’une baisse des volumes de Dotarem et de la poursuite d’une progression soutenue des ventes d’Elucirem . Les ventes du Rayons X à mi-exercice ressortent à 201,3 M€, quasiment stables à TCC et périmètre comparable (-0,7%) dans un contexte d’évolution globalement positive des prix.





La Radiologie Interventionnelle affiche un chiffre d’affaires de 52,4 M€ sur les six premiers mois de l’exercice, en augmentation de 4,7% à TCC et périmètre comparable. La croissance s’inscrit dans une dynamique structurellement solide, portée par le succès du Lipiodol® dans le domaine de l’embolisation vasculaire.

Site de Raleigh : normalisation en bonne voie, calendrier confirmé

Sur le site de Raleigh, le plan de remise en conformité engagé au quatrième trimestre 2025 se poursuit conformément aux anticipations du Groupe. Le taux de libération des lots produits s'est significativement amélioré au deuxième trimestre, comme en témoigne le retour à la croissance sur la zone Amériques.

Le Groupe confirme le calendrier communiqué lors de la publication de ses résultats annuels 2025 : le retour à un niveau normatif de libération des lots est attendu à la fin de l'exercice 2026, le site se préparant par ailleurs à une nouvelle inspection de la FDA à partir de cette échéance. Guerbet sera dans tous les cas en mesure d'opérer dans des conditions habituelles sur l'ensemble de l'exercice 2027.

Objectifs financiers 2026

Comme annoncé, le Groupe communique ce jour ses objectifs financiers pour l'exercice 2026, qui intègrent l'impact significatif de la situation du site de Raleigh :

Chiffre d'affaires entre stable et en légère décroissance à TCC et périmètre comparable ;

entre stable et en légère décroissance à TCC et périmètre comparable ; Taux de marge d'EBITDA retraité 3 de l'ordre de 8%, incluant environ 35 M€ liés aux coûts du plan de remise en conformité sur le site de Raleigh

de l'ordre de 8%, incluant environ 35 M€ liés aux coûts du plan de remise en conformité sur le site de Raleigh Free Cash-Flow fortement négatif compris entre -50 M€ et -70 M€, sous l'effet de la baisse attendue de l'EBITDA retraité, de l’augmentation du plan de CAPEX et des coûts exceptionnels de restructuration liés au plan de transformation du Groupe, incluant notamment le Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) en France.





Point d’étape sur le financement :

Compte tenu du niveau d'activité et de rentabilité actuel, le Groupe anticipait le non-respect du ratio d'endettement financier net sur EBITDA de 3,5x testé au 30 juin 2026, au titre du contrat de crédit syndiqué de 350 M€ et des contrats d'émission des obligations EuroPP de 50 M€ et Relance de 50 M€4.

Guerbet annonce avoir sécurisé un waiver auprès de ses partenaires financiers portant sur le test de son ratio d’endettement financier à la date du 30 juin 2026, du 31 décembre 2026 et du 30 juin 2027 prévu par sa documentation de financement.

Dans ce contexte, Guerbet a sollicité ses partenaires financiers pour engager des discussions en vue de se mettre d’accord sur les termes et conditions d’un refinancement d’ici au 31 octobre 2026.

Les actionnaires familiaux, par la voix de leurs représentants, ont exprimé leur soutien dans ce processus et ont confirmé leur engagement à accompagner la société dans ce cadre.

Afin de permettre aux négociations d’avancer, Guerbet annonce le report au 28 septembre 2026 de la publication de ses résultats semestriels 2026 et de son rapport financier semestriel, initialement prévue le 15 septembre 2026.

Un Comité exécutif élargi au service de l'exécution du plan de transformation

Guerbet annonce le renforcement de son Comité exécutif afin d'accélérer la mise en œuvre de son plan de transformation et de resserrer le pilotage de sa performance. Les directeurs commerciaux des trois zones géographiques, Adriano Caldas, Henning Mueller et Marie-Flore Nabor, rejoignent le Comité exécutif, plaçant ainsi le développement commercial de chaque région au cœur des instances de décision du Groupe.

Adriano Caldas est Executive Vice President Commercial EMEA de Guerbet. Fort d’une solide expérience internationale dans le secteur de la santé, il a occupé des fonctions de direction commerciale et de développement des marchés dans des environnements multiculturels et hautement concurrentiels. Son expertise couvre la stratégie commerciale, la transformation des organisations et l’animation d’équipes internationales. Il a rejoint Guerbet en 2020, où il pilote les activités commerciales de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique et contribue à la mise en œuvre de la stratégie de croissance du Groupe ainsi qu’au renforcement de sa position sur ses marchés clés.

Henning Mueller est Executive Vice President Commercial APAC chez Guerbet. Fort d’une vaste expérience sur les marchés internationaux, il a développé une expertise reconnue en développement commercial, en pilotage d’organisations régionales et en accélération de la croissance sur des marchés à fort potentiel. Son parcours dans des environnements multiculturels complexes lui a permis d’acquérir une connaissance approfondie des opportunités et des enjeux de la région Asie-Pacifique. Il a rejoint Guerbet en 2023, où il dirige les opérations commerciales de la zone APAC et joue un rôle stratégique dans l’accélération du développement de l’entreprise, le renforcement des partenariats locaux et la mise en œuvre des priorités de croissance du Groupe.

Marie-Flore Nabor est Executive Vice President Commercial Americas chez Guerbet. Titulaire d’un doctorat en chimie physique de l’Université de Bordeaux et d’un MBA de la Booth School of Business de l’Université de Chicago, elle possède plus de vingt ans d’expérience dans les industries pharmaceutique et des dispositifs médicaux. Elle a occupé plusieurs postes de direction à dimension internationale au sein d’entreprises de premier plan, notamment Abbott et AstraZeneca, où elle a piloté des activités commerciales sur des marchés matures comme émergents. Elle a rejoint Guerbet en 2024 à la tête de la région Amériques. À ce titre, elle contribue à la stratégie de croissance du Groupe en renforçant la performance de l’organisation, en développant la présence de Guerbet sur des marchés stratégiques et en promouvant l’excellence opérationnelle dans l’ensemble de la région.

Prochain rendez-vous :

Publication des résultats du 1er semestre 2026

28 septembre 2026 après Bourse

À propos de Guerbet

Chez Guerbet, nous tissons des liens durables pour permettre de vivre mieux. C’est notre Raison d’être. Nous sommes un leader mondial de l’imagerie médicale, proposant une gamme complète de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de solutions digitales et IA pour l’imagerie diagnostique et interventionnelle. Pionniers depuis 100 ans dans le domaine des produits de contraste, avec 2 746 collaborateurs dans le monde, nous ne cessons d’innover et consacrons 10% de notre chiffre d’affaires à la Recherche & Développement dans quatre centres en France et aux États-Unis. Guerbet (GBT) est coté au compartiment B d’Euronext Paris et a réalisé un chiffre d’affaires de 786 millions d’euros en 2025. Pour plus d’informations, merci de consulter www.guerbet.com.

Déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse ne sont pas des données historiques mais constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des estimations, des prévisions et des hypothèses y compris, notamment, des hypothèses concernant la stratégie actuelle et future du Groupe et l’environnement économique dans lequel le Groupe exerce ses activités. Elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence une différence significative entre la performance et les résultats réels du Groupe et ceux présentés explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives.

Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse et le Groupe décline expressément toute obligation ou engagement de publier une mise à jour ou une révision des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse afin de refléter des changements dans les hypothèses, évènements, conditions ou circonstances sur lesquels sont fondées ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont établies uniquement à des fins illustratives. Les déclarations et informations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont soumises à des risques et incertitudes difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle du Groupe.

Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures données cliniques et analyses, y compris postérieures à la mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires, telles que la Food and Drug Administration ou l’European Medicines Agency, d’approbation ou non, et à quelle date, de la demande de dépôt d’un médicament, d’un procédé ou d’un produit biologique pour l’un de ces produits candidats, ainsi que leurs décisions relatives à l’étiquetage et d’autres facteurs qui peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces produits candidats. Une description détaillée des risques et incertitudes liés aux activités du Groupe figure au chapitre 4.8 « Facteurs de risque » du Document d’Enregistrement Universel du Groupe enregistré par l’AMF sous le numéro n° D.26-0121 le 20 mars 2026, disponible sur le site du Groupe (www.guerbet.com).

Glossaire

Dette nette : La dette financière nette est définie comme la somme des emprunts courants et des emprunts non courants minorée de la trésorerie et équivalents de trésorerie et des valeurs mobilières de placement.

EBITDA : L’EBITDA est défini comme le résultat opérationnel majoré des dotations nettes aux amortissements, dépréciations et provisions pour risques.

Free Cash-Flow (FCF) : Le Free Cash-flow est défini comme la variation de Dette Nette d’un exercice sur l’autre.

Périmètre comparable : Le périmètre comparable se définit comme le périmètre hors prise en compte des ventes réalisées sur des stocks de composants et produits finis de l’activité urologie et micro-cathéter.

Taux de change constant : Le taux de change constant élimine l’impact des taux de change en recalculant les ventes de la période sur la base des taux de change utilisés pour l’exercice précédent.

1 A taux de change constant : l’impact des taux de change a été éliminé en recalculant les ventes de la période sur la base des taux de change utilisés pour l’exercice précédent.

2 Hors prise en compte des ventes réalisées en S1 2026 sur des stocks de composants et produits finis de l’activité urologie (cédée en juillet 2024) et des ventes réalisées en S1 2025 sur des microcatheters.

3 L’EBITDA retraité exclut les coûts exceptionnels liés aux restructurations, à l’optimisation du schéma opérationnel et à l’évolution du modèle de ventes.

3 L’EBITDA retraité exclut les coûts exceptionnels liés aux restructurations, à l’optimisation du schéma opérationnel et à l’évolution du modèle de ventes.

4 La société communiquera sur le niveau de ce ratio lors que celui-ci sera déterminé, soit au jour de la communication de ses résultats semestriels.

Contacts :

Guerbet

Jérôme Estampes, Directeur Administratif et Financier + 33.1.45.91.50.00 / jerome.estampes@guerbet.com

Christine Allard, Directrice des Affaires Publiques et Communication : +33.6.30.11.57.82 / christine.allard@guerbet.com

Seitosei.Actifin

Marianne Py, Communication financière + 33.6.85.52.76.93 / marianne.py@seitosei-actifin.com

Jennifer Jullia, Presse +33.6. 02 08 45 49 / jennifer.jullia@seitosei-actifin.com

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