ROBERTET : CROISSANCE ORGANIQUE DE 2,8 % AU PREMIER SEMESTRE 2026

CROISSANCE ORGANIQUE DE 2,8 %

AU PREMIER SEMESTRE 2026

Grasse, le 23 juillet 2026

Robertet, leader mondial des matières premières naturelles pour les parfums et les arômes, publie aujourd’hui son chiffre d’affaires consolidé non audité du premier semestre 2026.

Chiffre d’affaires

en milliers d’euros 30 juin 2026 30 juin 2025 Variation organique en % Effet

change Effet périmètre Variation

en % Total groupe 444 281 446 337 +2,8 % -3,0 % -0,3 % -0,5 %

Le chiffre d’affaires net consolidé du premier semestre 2026 s’élève à 444 millions d’euros, en léger recul par rapport à la même période de 2025.

Les effets de change, liés principalement au renforcement de l’euro par rapport à la plupart des devises du Groupe, ont pesé sur la croissance et les effets de périmètre sont également légèrement défavorables.

À taux de change et périmètre constants, la croissance organique du chiffre d’affaires ressort à 2,8 % sur le semestre, avec une progression de 4,9 % au premier trimestre et de

0,7 % au deuxième trimestre.

Cette évolution reflète des dynamiques contrastées selon les divisions du Groupe :

La division Matières Premières (-6 %) enregistre un recul après deux exercices de forte croissance. L’activité demeure soutenue par un portefeuille solide de projets, sur une base de comparaison particulièrement élevée ;

La division Parfumerie (+13 %) est très dynamique, portée par les marques de niche de parfumerie fine et par l’émergence de nouveaux acteurs dans d’autres catégories de produits ;

La division Arômes (-2 %) fait preuve de résilience dans un marché marqué par un niveau d’activité plus modéré et un contexte commercial attentiste ;

La division Health & Beauty (+11 %) bénéficie des efforts engagés pour élargir ses marchés et renforce ses capacités scientifiques et commerciales.

Par région1, plusieurs marchés stratégiques affichent une forte dynamique, tandis que les marchés matures évoluent dans un environnement plus prudent :

L’Europe et l’Amérique du Nord (-1 %) évoluent dans un environnement marqué par une certaine stabilité ;

L’Amérique du Sud (+21 %) est en forte croissance et bénéficie notamment de la progression du Brésil, où un centre de création vient d’être ouvert à São Paulo ;

L’Asie (+12 %) continue sa progression, portée par l’Indonésie, où notre nouvelle usine monte en puissance, ainsi que par l’Inde, où la division Arômes réalise une belle croissance organique grâce aux investissements industriels engagés l’an dernier.





Dans ce contexte, le Groupe aborde le second semestre avec prudence et confirme son objectif d’une croissance annuelle d’environ +5 % à taux de change et périmètre constants. Les hausses de coûts liées aux dérivés du pétrole devraient être partiellement compensées par les augmentations de prix en cours de négociation.

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RÉPARTITION PAR DIVISION

Chiffre d’affaires



en milliers d’euros 30 juin 2026 30 juin 2025 Variation

en % Variation organique

en % Total groupe 444 281 446 337 -0,5 % +2,8 % Matières Premières 106 972 117 294 -8,8 % -5,5 % Parfumerie 175 667 159 741 +10,0 % +12,6 % Arômes 148 874 157 659 -5,6 % -1,7 % Health & Beauty 12 768 11 643 +9,7 % +11,3 %

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Calendrier financier

17 septembre 2026 : communiqué sur le résultat semestriel 2026

21 septembre 2026 : mise à disposition du rapport financier semestriel 2026 sur le site internet de Robertet

A propos du Groupe Robertet

Robertet SA, fondée en 1850 à Grasse, est le leader mondial des produits naturels. Basé en France et d’actionnariat principalement familial depuis sa création, le Groupe Robertet est contrôlé par la famille Maubert. Robertet est la seule société de parfums, d’arômes et d’ingrédients naturels entièrement intégrée sur l’ensemble du processus de création, depuis la source jusqu’au parfum ou à l’arôme final. Aujourd’hui, le Groupe Robertet est représenté dans plus de 50 pays, compte environ 2 700 employés dans le monde et propose à ses clients une offre de plus de 1 600 matières naturelles et de produits sur mesure créés dans l’un de ses 18 centres de création mondiaux. Le Groupe Robertet a réalisé en 2025 un chiffre d’affaires global dépassant 843 millions d’euros.

www.robertet.com

Contact Investisseurs

Matthieu LUGEZ : matthieu.lugez@robertet.com / ir@robertet.com

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Clélia REVINCI : clelia.revinci@robertet.com

TENEO : robertet@teneo.com / +33 6 17 96 61 41

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