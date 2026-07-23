Nexity - Communiqué de presse - Résultats semestriels 2026

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2026

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT EN PROGRESSION

LE NEW NEXITY EN ACTION

GUIDANCE 2026 CONFIRMÉE

Un premier semestre 2026 en ligne avec la trajectoire du Groupe

ROC à 12 M€ au 30 juin : poursuite de la recomposition des marges de l’aménagement et promotion, contribution récurrente des activités d’exploitation et effets du plan d’économies de coûts

~3 900 réservations sur le S1 2026 : Indicateurs commerciaux mieux orientés que le marché

(-9% au détail vs. -15% pour le marché 1 ) dans le contexte d’une offre commerciale en repli de -9% vs. Dec 2025 lié à notre sélectivité assumée

(-9% au détail vs. -15% pour le marché ) dans le contexte d’une offre commerciale en repli de -9% vs. Dec 2025 lié à notre sélectivité assumée Liquidité solide supérieure à 560 M€ à fin juin





Le New Nexity en action

2 projets d’envergure de requalification de sites commerciaux (Carrefour Lomme et première opération avec Immo Mousquetaires à Villeneuve Loubet) : Confirmation du savoir-faire de Nexity dans la régénération urbaine

Pivot continu vers une offre commerciale de qualité, abordable et bas carbone, en adéquation avec la demande des clients

Partenariat2 stratégique avec BPCE dans la distribution de logements neufs : soutenir la production et l’acquisition de logements et augmenter ainsi la part de marché du Groupe dans la distribution





Un cap clair et inchangé

Des fondamentaux solides : Un bilan dérisqué et désendetté : DFN au 30 juin 2026 équivalente au 30 juin 2025 Un pipeline représentant 5 ans d’activité, dont 42 000 logements sous promesse à nos marges d’engagement cible Groupe de 7 %



Une trajectoire de réduction du levier d’endettement balisée : amélioration de la rentabilité opérationnelle et discipline financière

Guidance 2026 confirmée3

Amélioration de la rentabilité opérationnelle avec un ROC New Nexity 4 en hausse sur 2026

avec un ROC New Nexity en hausse sur 2026 Poursuite de la baisse du ratio de levier 5 avec le retour le plus rapidement possible à un niveau inférieur à 3,5x au plus tard en 2027

COMMENTAIRE DE VÉRONIQUE BÉDAGUE, PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE

« Dans un environnement de marché encore sous pression, marqué par l'attentisme lié au contexte géopolitique, notre performance confirme que notre trajectoire repose sur nos propres leviers actionnés depuis 2024 : marge cible des nouvelles opérations, réduction des coûts, contribution croissante des activités d'exploitation, et nous confirmons notre guidance 2026. Le New Nexity monte en puissance : qualité de l’offre, succès sur la requalification des sites commerciaux, et projet de partenariat avec le Groupe BPCE dans la distribution de logements neufs. Notre cap reste inchangé : recomposition de la marge, désendettement et, génération de cash, et notre pipeline de 42 000 logements sous promesse nous positionne pour capter pleinement le rebond du cycle dès sa concrétisation. »

CHIFFRES CLÉS DU PREMIER SEMESTRE 2026

Activité commerciale - France S1 2025 S1 2026 Var. vs. S1 2025 Réservations Immobilier résidentiel Volume 4 278 lots 3 858 lots -10% Valeur 930 M€ 809 M€ -13% Backlog Aménagement et Promotion



T1 2026 S1 2026 Var. vs. T1 2026 3,7 Md€ 3,7 Md€ stable Promotion immobilier résidentiel 3,7 Md€ 3,6 Md€ -1% Promotion immobilier tertiaire 66 M€ 56 M€ ns Résultats financiers (En millions d'euros) S1 2025 S1 2026 Var. vs. S1 2025 Chiffre d’affaires « New Nexity » (1) 1 294 1 057 -18% Résultat opérationnel courant « New Nexity » (1) 6 12 +6 M€ Marge opérationnelle (en % du chiffre d’affaires) 0,5% 1,2% +0,7 pt Résultat net part du Groupe (44) (31) +13 M€





Endettement net (2)



30-juin-25 31-déc-25 30-juin-26 Var. vs.

31-déc-25 Var. vs.

30-juin-25 398 328 394 +66 M€ (4) M€

(1) Hors activités cédées et activités à l’international (en gestion extinctive)

(2) Endettement net avant obligations locatives

La communication financière est alignée avec le référentiel IFRS depuis le 01/01/2025.

1 –Aménagement et Promotion

Les indicateurs d’activité du premier semestre s’inscrivent dans un contexte d’attentisme pour nos clients, alors que les mesures de soutien annoncées par le gouvernement en début d'année, en faveur de l'investissement locatif notamment avec le dispositif Jeanbrun, n'ont pas produit d’effet encore significatif sur la période, comme anticipé.

Aménagement et Promotion - Immobilier Résidentiel

L’offre commerciale à fin juin 2026 s’élève à 4 947 lots. Elle est en baisse de 9% vs. décembre 2025 et de 6% vs. juin 2025 liée notamment à la poursuite assumée de la sélectivité accrue et à une dynamique de lancements concentrée sur le deuxième semestre 2026.

La qualité d'implantation de l’offre commerciale est solidement établie avec 93% des lots disponibles à la vente situés en zones tendues à forte demande Abis / A et B1, une contribution en hausse de 17 pts vs. 2022.

L’offre commerciale apparaît ainsi bien adaptée aux conditions actuelles du marché, comme en témoignent : Un taux de pré commercialisation élevé, atteignant 74 % pour les opérations lancées sur la période ; La stabilité du délai d’écoulement, maintenu à 5 mois (vs. un délai d’écoulement pour le marché à fin 2025 de plus de 20 6 mois) ; Un volume de logements achevés invendus toujours non significatif.







Activité commerciale :

Nexity a enregistré un total de 3 858 réservations sur la période.

Les ventes au détail ont représenté sur le premier semestre 2 230 réservations, en recul de -9% en volume dans un marché en repli de 15% 7 sur la même période. A noter la bonne dynamique des investisseurs : +16% à 1 127 réservations intégrant la montée en puissance du dispositif Jeanbrun mis en place sur le T1 avec ~200 réservations sur la période Les ventes accédants (-26%) ont été pénalisées sur la période par le contexte de fortes incertitudes et l’attentisme de la part des clients

sur la même période. Les ventes en bloc, non linéaires sur l’année, ont représenté sur la période un volume de

1 628 lots. Pour rappel, le T4 2025, avait représenté 3 800 lots et 51% des ventes en bloc de l'année 2025.

Par ailleurs, l’activité aménagement a représenté près de 550 réservations de terrains à bâtir sur le semestre, représentant 51 M€.

Indicateurs avancés :

Le backlog s’élève à fin juin à 3,6 Md€, soit l’équivalent de 1,6 année d’activité.

Pour rappel, le potentiel d’activité hors aménagement représentait à fin décembre 2025 l’équivalent de 42 000 logements, 3,5 années d’activité, soit un pipeline rentable et recalibré aux conditions de marché de près de 13 Md€ au total.





Ce potentiel arrêté à fin 2025, n’intègre pas encore les contributions du partenariat avec Carrefour, dont le premier permis de construire a été obtenu à Lomme (59). Ce projet prévoit la revalorisation et la renaturation d’une friche de plus de 8 000 m², avec le développement de près de 430 logements, dont 120 logements familiaux, commercialisés majoritairement en bloc et une résidence étudiante de 300 lots, ainsi que 2 500m² de pleine terre. Sur ce projet, près de 400 ventes en bloc ont d’ores et déjà été signées à date, dont 300 dès la fin juin et donc déjà intégrées au backlog mentionné ci-dessus. Pour rappel, le chiffre d’affaires à terminaison sur une dizaine d’années d’activité à venir est estimé à plus de 2 Md€.

Aménagement et Promotion - Immobilier Tertiaire

Dans un contexte de marché toujours en bas de cycle, Nexity enregistre un niveau limité de prises de commande de 16 M€, principalement concentrées en régions.

La démarche du Groupe en matière de diversification des actifs tertiaires se poursuit, avec une bonne dynamique dans les appels à projets, couvrant une large typologie de biens : hôtels, cinémas, hôpitaux, centres régionaux, etc. et également l’activité de contractant général.

Le backlog s’élève à fin juin 2026 à 56 M€.

Aménagement et promotion : Performances financières du premier semestre 2026

En millions d'euros

(Hors activités cédées et à l’international) S1 2025 S1 2026 Variation vs. S1 2025 Chiffre d'affaires à l’avancement 1 095 857 -22% Résultat opérationnel courant à l’avancement 5 7 +2 M€ Marge opérationnelle (en % du CA) 0,4% 0,8% +0,4 pt

Le chiffre d’affaires de l’activité Aménagement et Promotion, hors activité à l'International atteint

857 M€ sur le premier semestre 2026, en recul de 22% par rapport au premier semestre 2025. Cette évolution reflète principalement et conformément à nos anticipations :

La baisse embarquée depuis 2022 de l’activité en immobilier Résidentiel, du fait du mécanisme de reconnaissance du chiffre d'affaires à l'avancement

Un rechargement limité du backlog en immobilier tertiaire depuis 3 ans

Pour rappel, le chiffre d'affaires des activités de promotion est reconnu selon la méthode de l'avancement pour les VEFA et les contrats de promotion immobilière, c'est-à-dire calculé sur la base des ventes notariées et au prorata de l'avancement de l'ensemble des coûts stockables engagés.

Le résultat opérationnel courant est positif à 7 M€ vs. 5 M€ au premier semestre 2025 et reflète comme attendu la recomposition des marges avec principalement la contribution à l’avancement en hausse des mises en production de nouvelles opérations aux marges d’engagement cibles8 depuis début 2024.

2 –Services

A la suite de la finalisation en 2025 du plan de cession des métiers de gestion avec la cession des filiales Accessite et d’hospitality Week’in, les Services sont désormais centrés sur les seules activités d’exploitation et de distribution.

Performances financières du premier semestre 2026

En millions d’euros (hors activités cédées) S1 2025 S1 2026 Variation vs. S1 2025 Chiffre d’affaires 197 198 +1% Exploitation 145 158 +9% Distribution 51 41 -21% Résultat opérationnel courant 14 15 +1 M€ Exploitation 18 19 +1 M€ Distribution (4) (4) +0,1 M€ Marge opérationnelle (en % du CA) 7,1% 7,4% + 0,3 pt

Le chiffre d’affaires des Services sur la période est quasi stable à 198 M€ :

Le chiffre d'affaires des activités d’exploitation représente 80% du chiffre d'affaires des Services et progresse de 9% à 158 M€, porté par des taux d’occupation toujours élevés tant sur les résidences étudiantes (97%) que les espaces de coworking (83%9).





Pour rappel le parc en exploitation comprend 17 000 lots répartis dans 54 villes pour les résidences étudiantes et plus de 170 000 m² gérés 10 pour les activités de coworking.

Le chiffre d’affaires de la Distribution, représentant 20 % du chiffre d’affaires des Services, recule de 10 M€ (-21 %) à 41 M€. Cette évolution intègre un effet de base lié à la livraison du projet Carré Invalides en avril 2025 ainsi qu’à la baisse du volume d’actes enregistrés sur la période vs. S1 2025, en lien avec la baisse du marché (-15% pour les ventes au détail11).





Le résultat opérationnel courant des activités de Services, hors activités cédées s’élève à 15 M€, en légère amélioration. A noter un taux de marge pour les métiers d’exploitation toujours de l’ordre de 12% et une maitrise des frais de structure pour les activités de distribution.

Projet de partenariat12 stratégique avec BPCE dans la distribution de logements neufs et réhabilités

Nexity a annoncé le 2 juillet dernier être entré en négociations exclusives avec le Groupe BPCE en vue d’une double opération concernant leurs activités de distribution BPCE Solutions immobilières d’une part, iSelection et Perl d’autre part :

La création d’une entreprise commune dédiée à la sélection, l’acquisition et la structuration d’une offre de programmes immobiliers neufs ou réhabilités en France sourcée auprès des promoteurs ;

La consolidation par BPCE des opérations de distribution réalisées par iSelection auprès des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne.



3 – Résultats consolidés – IFRS

En millions d'euros S1 2025 S1 2026 Variation vs. S1 2025 Chiffre d’affaires consolidé 1 302 1 064 -18% Résultat opérationnel courant New Nexity 6 12 +6 M€ Résultat opérationnel courant activités à l’international (6) (2) +4 M € Résultat opérationnel courant activités cédées 0 0 0 Résultat opérationnel courant 0 11 +11 M€ Résultat opérationnel non courant (10) (12) -2 M€ Résultat opérationnel (10) (2) +8 M€ Quote-part dans les résultats d’entreprises mises en équivalence 2 5 +3 M€ Résultat opérationnel après quote-part dans les résultats d’entreprises mises en équivalence (9) 3 +12 M€ Résultat financier (42) (39) +3 M€ Impôts sur les bénéfices 13 7 -6 M€ Quote-part dans les résultats des autres entreprises mises en équivalence (3) 0 +3 M€ Résultat net (40) (29) +11 M€ Dont participations ne donnant pas le contrôle 4 3 -1 M€ Résultat net part du Groupe (44) (31) + 13 M€

Chiffre d’affaires

En millions d'euros







S1 2025(1)



S1 2026



Variation vs. S1 2025



Aménagement et Promotion 1 095 857 -22% Immobilier résidentiel 1064 834 -22% Immobilier tertiaire 31 23 -26% Services 197 198 +1% Exploitation 145 158 +9% Distribution 51 41 -21% Autres activités 2 2 ns Chiffre d'affaires New Nexity 1 294 1 057 -18% Chiffres d’affaires activités à l’international (2) 0 7 na Chiffre d'affaires activités cédées (3) 7 - na Chiffre d'affaires 1 302 1 064 -18%

(1) Des reclassements inter – activités ont été effectués afin d’améliorer la lisibilité des états financiers. Ils sont individuellement non significatifs et détaillés en annexes.

(2) Activités à l’international en gestion extinctive

(3) Contribution des filiales Week’in et Accessite cédées respectivement au T3 et au T4 2025





Le chiffre d’affaires du S1 2026 s’établit à 1 064 M€, en retrait de -18% au total et sur le périmètre New Nexity (hors activités cédées et activités à l’international en gestion extinctive).









Résultat opérationnel

S1 2025(1) S1 2026 En millions d'euros



Résultat opérationnel



Taux de

marge



Résultat opérationnel



Taux de

marge



Aménagement et Promotion 5 0,4% 7 0,8% Immobilier résidentiel 3 0,3% 5 0,6% Immobilier tertiaire 1 3,6% 2 10,0% Services 14 7,1% 15 7,4% Exploitation 18 12,5% 19 11,9% Distribution (4) na (4) na Autres activités (12) na (9) na Résultat opérationnel courant

New Nexity 6 0,5% 12 1,2% Activités à l’international (2) (6) na (2) na Résultat opérationnel courant 0 0,0% 11 1,0% Résultat opérationnel non courant (10) na (12) na Résultat opérationnel (10) -0,8% (2) -0,2% (1) Des reclassements inter – activités ont été effectués afin d’améliorer la lisibilité des états financiers. Ils sont individuellement non significatifs et détaillés en annexes.



(2) Activités à l’international en gestion extinctive



(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Le résultat opérationnel courant New Nexity s’élève à 12 M€, en progression de 6 M€ vs. S1 2025, reflet principalement de la poursuite de l’activation des leviers suivants :

La recomposition des marges de l’activité résidentielle grâce à la contribution à l’avancement, au rythme prévu des mises en production de nouvelles opérations aux marges d’engagement cibles depuis début 2024

Les effets du plan d’économies de 100 M€ à horizon 2026, dont 92% déjà activés dès 2025

La contribution récurrente de nos activités de Services





Le résultat opérationnel non courant intègre sur le semestre des coûts d’abandon à l’international suite à la perte de constructibilité d’un terrain en Allemagne et des coûts de restructuration dans le cadre du déploiement du New Nexity, liés notamment à des départs de dirigeants.

Autres éléments du compte de résultat

Le résultat financier ressort en légère amélioration à (39) M€ au premier semestre 2026 vs. (42) M€ sur le premier semestre 2025. Il intègre notamment : Un coût de l’endettement à (21) M€ stable hors waiver fees : le coût moyen de la dette ressort à 3,2 13 % au 30 juin 2026 vs. 3,1% au 30 juin 2025 ; Des charges d’intérêt sur obligations locatives pour (16) M€, en légère baisse de 0,9 M€ ; Des autres produits et charges financières pour (3) M€, en baisse de 4 M€ vs. S1 2025.

ressort en légère amélioration à (39) M€ au premier semestre 2026 vs. (42) M€ sur le premier semestre 2025. Il intègre notamment : Le produit d’impôt s’élève à 7 M€ à fin juin (contre un produit de 13 M€ au 30 juin 2025) compte tenu de la créance d’impôt constatée au titre du déficit sur l’exercice. Le taux effectif d’impôt courant (hors CVAE) s’élève à 17% à fin juin 2026.

s’élève à 7 M€ à fin juin (contre un produit de 13 M€ au 30 juin 2025) compte tenu de la créance d’impôt constatée au titre du déficit sur l’exercice. Le taux effectif d’impôt courant (hors CVAE) s’élève à 17% à fin juin 2026. Le résultat des sociétés mises en équivalence n’appelle pas de commentaire. Le résultat net part du Groupe à fin juin s’élève à (31) M€ vs. (44) M€ au 30 juin 2025.





n’appelle pas de commentaire.

4 – Structure financière

Endettement et Liquidité

L’endettement net du Groupe avant obligations locatives s’élève à 394M€, en hausse limitée de 66 M€ vs. fin 2025, en ligne avec la saisonnalité de l’activité (endettement net en légère baisse vs. Juin 2025).

La variation de l’endettement intègre notamment un cash-flow libre opérationnel en amélioration de

22 M€ à (52) M€, et une bonne maitrise des charges financières.

En millions d'euros 30-juin-25 31-déc-25 30-juin-26 Variation vs. 31-déc-25 Variation vs. 30-juin -25 Emprunts obligataires et autres 496 512 520 8 24 Dettes bancaires et billets de trésorerie 507 402 397 (5) (110) Dette brute 1 003 914 917 3 (86) Trésorerie nette et autres 14 (605) (587) (522) 64 83 Endettement financier net avant obligations locatives 398 328 394 66 (4)

La dette à taux fixe ou bénéficiant d’une couverture de taux est de 76% de la dette brute, limitant ainsi l’exposition du Groupe à la hausse des taux d’intérêt.





Le Groupe dispose d’une liquidité solide au 30 juin 2026 à 563 M€ : La trésorerie mobilisable au 30 juin 2026 intègre la part non tirée de la ligne de crédit pour 485 M€.





Au 31 décembre 2025, le ratio de levier du groupe ressortait à 4,9x, en avance sur la trajectoire de levier financier : la prochaine période de test est prévue à la fin de l’année 2026 avec une fréquence de revue annuelle jusqu’à la maturité de la ligne de crédit en février 2028.





Besoin en fonds de roulement

En millions d'euros 31-déc-25 30-juin-26 Variation vs.31-déc- 2025 Aménagement et Promotion 588 578 (10) Immobilier résidentiel 646 601 (45) Immobilier tertiaire (58) (23) +35 Services (17) (36) (19) Exploitation (75) (79) (5) Distribution 57 43 (14) Autres activités (51) 21 +72 Total BFR New Nexity hors impôt 520 563 +43 BFR Activité à l'international 83 82 (1) Total BFR hors impôt 603 645 +42 Impôts sur les sociétés 3 (3) (7) Besoin en fonds de roulement (BFR) 606 641 +35

Le BFR ressort à 641 M€ au 30 juin 2026 en hausse limitée de 35 M€ vs. 31 décembre 2025.

Le BFR de l’activité Aménagement et Promotion résidentiel est en baisse de (45) M€ en lien avec la baisse de l’activité.

L’augmentation du BFR de l’activité Aménagement et Promotion tertiaire est, comme anticipé, mécanique et en lien avec le paiement de franchises sur le projet de la Garenne Colombe.

Enfin, l’amélioration du BFR des activités de Services est compensée par la saisonnalité des engagements de dépenses sur les autres activités.





Nous projetons toujours de finaliser la gestion extinctive des activités à l’international à l’horizon fin 2027.

5 – Gouvernance

Toutes les résolutions soumises au vote de l’Assemblée générale du 21 mai 2026 ont été largement adoptées à plus de 90%.

Cette assemblée a également marqué le départ de Monsieur Jean-Claude Bassien, Directeur général délégué, annoncé le 25 février 2026, dont le mandat a pris fin à l'issue de la séance.

6 –Guidance 2026 confirmée

Sous réserve de la non-détérioration de l’environnement macro-économique, la guidance communiquée en février dernier pour l’ensemble de l’exercice 2026 est confirmée :

Amélioration de la rentabilité opérationnelle avec un ROC New Nexity 15 en hausse sur 2026

avec un ROC New Nexity en hausse sur 2026 Poursuite de la baisse du ratio de levier 16 avec le retour le plus rapidement possible à un niveau inférieur à la cible de 3,5x au plus tard en 2027

****

CALENDRIER FINANCIER & INFORMATIONS PRATIQUES

Chiffre d’affaires et activité commerciale du T3 2026 jeudi 22 octobre 2026 (après bourse)

(après bourse) Résultats annuels 2026 mercredi 24 février 2027 (après bourse)

Une conférence téléphonique avec captation vidéo se tiendra aujourd’hui à 18h30 (heure de Paris)

en français avec traduction simultanée en anglais



Lien vers le webcast

Lien vers la conférence téléphonique

Lien également accessible depuis la section Finance du site internet https://nexity.group/finance



La présentation accompagnant cette conférence sera disponible sur le site Internet du Groupe à partir de 18h15 (heure de Paris).

Le replay du webcast sera disponible à partir du lendemain sur www.nexity.group/finance





Les comptes consolidés semestriels résumés ont été arrêtés par le conseil d’administration du 23 juillet 2026. Ils ont fait l’objet d’une revue limitée par les commissaires aux comptes.

Les données, hypothèses et estimations sur lesquelles la Société a pu raisonnablement se fonder pour déterminer ses objectifs sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l’environnement économique, financier et concurrentiel. En outre, il ne peut pas être exclu que certains risques décrits au chapitre 2 du Document d’enregistrement universel déposé auprès de l’AMF sous le numéro D.26-0249 en date du 13 avril 2026 puissent avoir un impact sur les activités du Groupe et la capacité de la Société à réaliser ses objectifs. La Société ne prend donc aucun engagement ni ne donne aucune garantie sur la réalisation des objectifs et ne s’engage pas à publier ou communiquer d’éventuels rectificatifs ou mises à jour de ces éléments.

NEXITY, LA VIE ENSEMBLE

Avec un chiffre d’affaires de 2,8 milliards d'euros en 2025, Nexity agit sur tout le territoire comme opérateur urbain au service de la régénération urbaine et des besoins des territoires et de ses clients. En nous appuyant sur notre double expertise d’aménageur-promoteur et de promoteur-exploitant, nous déployons une offre territoriale multiproduits. Engagés historiquement pour l’accès au logement pour tous et leader de la décarbonation dans notre secteur, nous nous mobilisons pour un immobilier abordable et durable, neuf et réhabilité. Alignés avec notre raison d’être « la vie ensemble », nous nous mettons au service d’une ville où l’on vit mieux ensemble, accueillante et abordable, respectueuse des personnes, du collectif et de la planète. En 2025, Nexity a été classée 1er maître d’ouvrage de l’Association pour le développement du Bâtiment Bas Carbone (BBCA) pour la septième année consécutive et 5e au palmarès relation clients HCG – Les Échos.

Nexity est éligible au SRD, cotée au Compartiment B d’Euronext dans l’indice CAC Mid & Small, et fait notamment partie des indices Euronext FAS IAS et CAC SBT 1,5°.

CONTACTS :

Anne-Sophie Lanaute – Directrice des relations investisseurs et de la communication financière

+33 (0)6 58 17 24 22 / investorrelations@nexity.fr

Nicolas Rehel – Responsable des relations presse et social media

+33 (0)6 59 06 66 46 – presse@nexity.fr

ANNEXES

1. Promotion Immobilier Résidentiel - Réservations trimestrielles





2024 2025 2026 Nombre de lots, en unités T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 Logements neufs (France) 2 005 3 055 3 049 5 278 1 434 2 844 2 828 4 902 1 449 2 409 Terrains à bâtir 221 218 267 362 278 406 313 410 278 271 Total nombre 2 226



3 273



3 316



5 640



1 712



3 250



3 141



5 312



1 727



2 680



de réservations France 2024 2025 2026 Valeur, en M€ TTC T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 Logements neufs (France) 446 614 630 1 028 312 618 585 977 320 489 Terrains à bâtir 18 17 24 36 26 32 34 41 31 21 Total montant 464



631



654



1 064



339



650



619



1 018



351



510



de réservations France

2. Promotion Immobilier Résidentiel - Réservations cumulées





2024 2025 2026 Nombre de lots, en unités T1 S1 9M 12M T1 S1 9M 12M T1 S1 Logements neufs (France) 2 005 5 060 8 109 13 387 1 434 4278 7 106 12 008 1 449 3 858 Terrains à bâtir 221 439 706 1 068 278 684 997 1 407 278 549 Total nombre 2 226



5 499



8 815



14 455



1 712



4 962



8 103



13 415



1 727



4 407



de réservations France 2024 2025 2026 Valeur, en M€ TTC T1 S1 9M 12M T1 S1 9M 12M T1 S1 Logements neufs (France) 446 1 060 1 690 2 718 312 930 1 515 2 492 320 809 Terrains à bâtir 18 35 58 95 26 58 92 133 31 51 Total montant 464



1 095



1 748



2 812



339



988



1 607



2 625



351



861



de réservations France

3. Évolution de la répartition des réservations de logements neufs (France) par clients





En nombre de lots



S1 2025



S1 2026



Variation Clients accédants 1 489 35% 1 103 29% -26% dont : - primo-accédants 1 313 31% 962 25% -27% - autres accédants 177 4% 141 4% -20% Investisseurs individuels 972 23% 1 127 29% +16% Bailleurs professionnels 1 817 42% 1 628 42% -10% dont : - investisseurs institutionnels 713 17% 335 9% -53% - bailleurs sociaux 1 104 26% 1 293 34% +17% Total 4 278 100% 3 858 100% -10%

4. Backlog – Carnet de commandes





2024 2025 2026 En millions d'euros, hors taxes T1 S1 9M 12M T1 S1 9M 12M T1 S1 Promotion Immobilier résidentiel France 4 845 4 699 4 411 4 354 4 036 4 022 3 844 3 833 3 679 3 635 Promotion Immobilier tertiaire 248 208 43 38 41 26 23 63 66 56 Total France 5 093 4 907 4 455 4 392 4 077 4 048 3 867 3 896 3 745 3 690

5. Services





Exploitation 31-déc-25 30-juin-26 Variation Résidences étudiantes Nombre de résidences en exploitation 138 138 na Taux d'occupation (12 mois glissants) 97,6% 97,4% - 0,3 pt Bureaux partagés Nombre de sites ouverts Morning 53 49 - 4 Nombre de sites ouverts Hiptown 38 37 - 1 Nombre de sites ouverts 91 86 - 5 Surfaces gérées (en m²) Morning 140 386 140 685 + 299 Surfaces gérées (en m²) Hiptown 26 757 30 652 + 3 895 Surfaces gérées (en m²) 167 143 171 337 + 4 194 Taux d'occupation (12 mois glissants) Morning 80% 80% stable Taux d'occupation (12 mois glissants) Hiptown 78% 80% + 2,0 pts Taux d'occupation (12 mois glissants) 80% 80% stable Taux d'occupation sites matures (12 mois glissants) Morning 84% 84% stable Taux d'occupation sites matures (12 mois glissants) Hiptown 79% 80% + 1,2 pt Taux d'occupation sites matures (12 mois glissants) 83% 83% stable Distribution S1 2025 S1 2026 Variation Réservations totales (1) 1 388 1 180 -15% (1) Dont réservations pour le compte de Nexity

6. Chiffre d’affaires - Série trimestrielle





2024 2025 2026 En millions d'euros T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 Aménagement et Promotion 556 745 715 752 484 611 525 706 411 446 Immobilier résidentiel 452 667 547 728 470 594 513 700 405 429 Immobilier tertiaire 104 78 168 24 15 17 12 6 6 17 Services 85 87 115 145 101 96 103 113 101 97 Exploitation 63 65 72 76 74 71 81 75 78 80 Distribution 22 22 44 70 27 25 22 38 23 17 Autres activités 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 Chiffre d'affaires New Nexity 642 833 831 899 586 708 629 820 513 544 Activités à l'international 0 3 1 -1 0 0 0 67 6 1 Activités cédées 87 17 16 5 3 3 4 0 0 0 Chiffre d'affaires 729 852 848 904 590 712 633 887 518 545

7. Chiffre d’affaires - Série semestrielle





2024 2025 2026 En millions d'euros S1 S2 12M S1 S2 12M S1 Aménagement et Promotion 1 301 1 467 2 767 1 095 1 231 2 326 857 Immobilier résidentiel 1 119 1 274 2 393 1 064 1 213 2 277 834 Immobilier tertiaire 182 192 374 31 18 50 23 Services 172 261 433 197 216 412 198 Exploitation 128 147 276 145 156 301 158 Distribution 44 114 157 51 59 111 41 Autres activités 2 3 5 2 3 5 2 Chiffre d'affaires New Nexity 1 475 1 731 3 205 1 294 1 449 2 743 1 057 Activités à l'international 3 0 3 0 67 67 7 Activités cédées 104 21 125 7 4 10 - Chiffre d'affaires 1 581 1 752 3 333 1 302 1 519 2 821 1 064

8. Résultat opérationnel – Série semestrielle





2024 2025 2026 En millions d'euros S1 S2 12M S1 S2 12M S1 Aménagement et Promotion -48 -52 -100 5 16 20 7 Immobilier résidentiel -55 -64 -119 3 10 13 5 Immobilier tertiaire 8 12 19 1 6 7 2 Services -2 25 24 14 25 38 15 Exploitation 8 19 27 18 20 38 19 Distribution -10 7 -3 -4 4 0 -4 Autres activités -5 -37 -42 -12 -21 -33 -9 Résultat opérationnel courant New Nexity -55 -64 -118 6 19 25 12 Activités à l'international -16 -16 -32 -6 -7 -13 -2 Activités cédées 6 3 10 0 3 3 - Résultat opérationnel courant -64 -76 -140 0 15 15 11 Résultat opérationnel non courant 117 15 132 -10 -118 -128 -12 Résultat opérationnel 53 -61 -8 -10 -103 -113 -2

9. Détail des reclassements effectués sur le S1 2025





En millions d'euros

(Hors international) S1 2025 publié Cession

Accessite et Week'In Reclassement

Costame S1 2025 retraité Services - Gestion CA 9 (7) (2) 0 ROC 0 0 0 0 Services – Total CA 206 (7) (2) 197 ROC 14 0 0 14 Autres activités CA 0 2 2 ROC (13) 0 (12) Activités cédées CA 0 7 7 ROC 0 0 0

10. Compte de résultat consolidé au 30 juin 2026





(en millions d'euros) 30/06/2026

IFRS 30/06/2025

IFRS Chiffre d'affaires 1 063,7 1 301,6 Charges opérationnelles (963,1) (1 205,0) Dividendes reçus d'entreprises mises en équivalence 2,1 0,2 EBITDA ajusté 102,6 96,8 Loyers (90,3) (92,0) EBITDA ajusté après loyers 12,3 4,7 Retraitement des loyers (IFRS 16) 90,3 92,0 Amortissement des droits d'utilisation des actifs loués (74,5) (79,5) Amortissement et dépréciation des immobilisations (21,3) (16,1) Dotations nettes aux provisions 7,3 (0,0) Paiements en actions (1,5) (0,7) Dividendes reçus d'entreprises mises en équivalence (2,1) (0,2) Résultat opérationnel courant 10,5 0,3 Résultat non courant (12,2) (10,4) Résultat opérationnel (1,6) (10,1) Quote-part du résultat net d'entreprises mises en équivalence 5,1 1,6 Résultat opérationnel après quote-part du résultat net d'entreprises mises en équivalence 3,5 (8,6) Coût de l'endettement financier net (20,6) (18,2) Autres charges et produits financiers (2,9) (7,2) Charges d'intérêts sur obligations locatives (16,0) (16,8) Résultat financier (39,5) (42,2) Résultat des activités courantes avant impôts (36,0) (50,8) Impôts sur les bénéfices 7,0 13,3 Quote-part des résultats des autres entreprises mises en équivalence 0,2 (2,8) Résultat net de l'ensemble consolidé (28,8) (40,3) dont participations ne donnant pas le contrôle 2,5 4,1 dont part des actionnaires de la société mère (31,3) (44,4) (en euros) Résultat net par action -0,56 -0,80

11. Bilan consolidé simplifié au 30 juin 2026





ACTIF

(en millions d'euros) 30/06/2026

IFRS 31/12/2025

IFRS Goodwills 1 145,7 1 145,7 Autres immobilisations 914,9 970,0 Titres mis en équivalence 58,0 61,5 Impôts différés nets 128,2 119,6 Total actifs non courants 2 246,8 2 296,8 BFR net 641,2 606,0 Total de l'actif 2 888,0 2 902,8 PASSIF

(en millions d'euros) 30/06/2026

IFRS 31/12/2025

IFRS Capital et Réserves 1 611,7 1 797,8 Résultat de la période (31,3) (188,4) Capitaux propres part des actionnaires de la société-mère 1 580,4 1 609,4 Participations ne donnant pas le contrôle 13,9 9,8 Capitaux propres de l'ensemble 1 594,3 1 619,2 Endettement net hors obligations locatives 394,4 327,8 Obligations locatives 807,3 856,6 Provisions 91,9 99,2 Total du passif 2 888,0 2 902,8

12. Endettement net au 30 juin 2026







(en millions d'euros) 30/06/2026

IFRS 31/12/2025

IFRS Emprunt obligataire (yc intérêts courus et frais de mise en place) 475,2 468,0 Options de ventes accordées à des minoritaires 45,1 44,5 Emprunts sur établissements de crédit et autres 396,7 402,0 Emprunts sur établissements de crédit et autres 916,9 914,4 Autres dettes et autres créances financières (167,2) (185,1) Trésorerie et équivalents de trésorerie (370,9) (421,5) Banques créditrices (découverts bancaires) 15,6 19,9 Trésorerie nette (355,3) (401,6) Total endettement financier net avant obligations locatives 394,4 327,8 Obligations locatives 807,3 856,6 Total obligations locatives 807,3 856,6 Total endettement net 1 201,8 1 184,4 Total endettement net 1 201,8 1 184,4

13. Tableau des flux de trésorerie simplifié au 30 juin 2026





(en millions d'euros) 30/06/2026

IFRS 30/06/2025

IFRS Résultat net des sociétés intégrées (28,8) (40,3) Élimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie 83,8 106,3 Capacité d'autofinancement après coût du financement et impôts 55,0 66,0 Élimination des charges (produits) d'intérêt nettes 36,6 35,0 Élimination de la charge d'impôt (y compris impôts différés) (7,1) (13,4) Capacité d'autofinancement avant coût du financement et impôts 84,4 87,6 Remboursement des obligations locatives (90,3) (92,2) Capacité d'autofinancement aprés loyers avant coût du financement et impôts (5,9) (4,6) Incidence de la variation du BFR liée à l'activité (35,7) (45,3) Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 2,1 0,2 Intérêts versés (14,1) (14,1) Impôts payés 3,3 0,4 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (50,4) (63,3) Flux de trésorerie liés aux Investissements opérationnels (nets) (16,8) (23,6) Cash flow libre (67,2) ( 86,9) Acquisitions de filiales et autres variations du périmètre 4,2 27,3 Autres investissements financiers nets 2,6 ( 3,2) Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement financiers 6,8 24,1 Dividendes payés aux actionnaires de la société mère (0,0) 0,0 Autres flux avec les actionnaires minoritaires 1,3 1,5 Acquisition et cession d'actions propres (0,1) (0,4) Variation des dettes et créances financières (nets) 12,8 (66,5) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement 14,1 (65,3) Incidence de la variation des taux de change 0,0 0,0 Variation de trésorerie (46,3) (128,2) Trésorerie d'ouverture 401,6 536,3 Trésorerie de clôture 355,3 408,1

14. Capitaux engagés





En millions d'euros S1 2026 Actifs immobilisés BFR Goodwill Total

hors droits d'utilisation des actifs Droits d'utilisation des actifs loués Total

yc droits d'utilisation des actifs Aménagement et Promotion 78 648 726 21 747 Services 95 -46 49 599 647 Autres activités et non affectés 244 39 1 146 1 428 65 1 493 Capitaux engagés Groupe 416 641 1 146 2 203 685 2 888





En millions d'euros 2025 Actifs immobilisés BFR Goodwill Total

hors droits d'utilisation des actifs Droits d'utilisation des actifs loués Total

yc droits d'utilisation des actifs Aménagement et Promotion 72 646 718 28 746 Services 96 -17 78 644 723 Autres activités et non affectés 249 -23 1 146 1 371 63 1 434 Capitaux engagés Groupe 417 606 1 146 2 168 735 2 903



GLOSSAIRE

Backlog promotion (ou carnet de commandes) : représente le chiffre d’affaires futur du Groupe déjà sécurisé, exprimé en euros, pour les activités de promotion (Promotion Immobilier résidentiel et Promotion Immobilier d’entreprise). Le backlog comprend les réservations non actées et la partie du chiffre d’affaires restant à dégager sur les actes notariés déjà signés (partie restant à construire)

Cash-flow libre : représente la génération de cash par les activités opérationnelles après paiement des impôts, des charges financières, du remboursement des obligations locatives, prise en compte des variations du BFR, des dividendes des mises en équivalences et des investissements nets opérationnels

Chiffre d’affaires : Les chiffres d’affaires des activités de promotion sont reconnus selon la méthode de l’avancement pour les VEFA et les contrats de promotion immobilières, c’est-à-dire calculés sur la base des ventes notariées et au prorata de l’avancement de l’ensemble des coûts stockables engagés

Co-entreprises : entités sur lesquelles le Groupe exerce un contrôle conjoint en vertu d’un accord contractuel. Il s’agit principalement d’opérations de promotion immobilière (en Promotion Immobilier résidentiel et Promotion Immobilier d’entreprise) réalisées avec un autre promoteur (copromotion)

Délai d’écoulement : offre commerciale rapportée aux réservations des 12 derniers mois, exprimée en mois, pour l’activité du logement neuf en France

EBITDA : l’excédent brut d’exploitation défini par Nexity est égal au résultat opérationnel courant avant amortissement et dépréciation des immobilisations, dotations nettes aux provisions, charges de paiements en actions, déstockage des frais financiers affectés aux opérations, majoré des dividendes reçus des entreprises comptabilisées par mises en équivalence et ayant une nature opérationnelle dans le prolongement de l’activité du Groupe. Les amortissements intègrent les droits d’utilisation des actifs loués calculés en application d’IFRS 16, et l’impact de la neutralisation des marges internes sur la cession d’un actif par les sociétés de promotion, suivi de la prise à bail par une société du Groupe

EBITDA après loyers : EBITDA diminué des charges comptabilisées pour les loyers qui sont retraitées pour l’application de la norme sur les contrats de location (IFRS 16)

Exploitation : exploitation de résidences pour étudiants ou d’espaces de travail flexibles

Gestion / Administration de biens (ADB) : gestion de biens immobiliers (location, transaction), de parties communes d’immeubles collectifs (en tant que syndic pour le compte des copropriétaires), ou de gestion d’immeubles tertiaires ou commerciaux, services aux utilisateurs.

Part de marché logement neuf en France : correspond aux réservations de Nexity (ventes au détail et ventes en bloc) rapportées aux réservations (ventes au détail et ventes en bloc) publiées par la FPI (Fédération des promoteurs Immobilier)

Pipeline : somme du backlog et du potentiel ; il peut être exprimé en nombre de mois ou d’année d’activité (comme le backlog ou le potentiel) sur la base du chiffre d’affaires des 12 derniers mois

Potentiel d’activité : représente le volume total à une date donnée (exprimé en nombre de logements et/ou en chiffre d’affaires hors taxes), des projets futurs en Promotion Immobilier résidentiel (logements neufs, terrains à bâtir et international) et en Promotion Immobilier tertiaire, validés en Comité, tous stades de montage confondus, y compris Villes & Projets ; le potentiel comprend l’offre commerciale actuelle, l’offre future (tranches non commercialisées sur des fonciers acquis et l’offre non lancée associée aux terrains sous promesse foncière)

Prises de commandes - Promotion Immobilier tertiaire : prix de vente HT des contrats définitifs pour les opérations de la Promotion Immobilier tertiaire, exprimés en euro sur une période donnée (actes notariés ou contrat de promotion)

Reporting opérationnel : comptes IFRS avec présentation des co-entreprises en intégration proportionnelle. Cette présentation est utilisée par le management car elle reflète mieux la réalité économique des activités

Réservations en valeur - Immobilier résidentiel (ou chiffre d’affaires réservé) : prix de vente TTC des contrats de réservations des opérations de promotion immobilière exprimés en euro sur une période donnée, net de l’ensemble des désistements constatés sur la période

Réserves foncières (ou Land Bank) : représente le montant des acquisitions foncières pour les opérations en France réalisées avant l’obtention d’un permis de construire, et le cas échéant, d’autres autorisations administratives.

Résultat opérationnel courant : le résultat opérationnel courant reprend l’ensemble des éléments constituant le résultat opérationnel retraité des éléments inhabituels, anormaux et peu fréquents. En particulier, les pertes de valeur des goodwills sont exclues du résultat opérationnel courant

Résultat net avant éléments non courants : représente le résultat net part du Groupe retraité des éléments ne rentrant pas dans l’activité courante par exemple : variation de la juste valeur d’ORNANE ou des éléments constitutifs du résultat opérationnel non courant (cession d’activités significatives, éventuelle perte de valeur des goodwills, réévaluation des titres mis en équivalence suite à la prise de contrôle).

1 Source Adéquation – période janvier – juin 2026

2 Cf. communiqué ad ’hoc du 2 juillet 2026 sur l’entrée en négociations exclusives entre Nexity et BPCE – traité en évènement post clôture dans l’annexe aux comptes

3 Sous réserve de la non-détérioration de l’environnement macro-économique

4 Périmètre New Nexity – hors activités cédées et activité à l’international (en gestion extinctive)

5 Niveau de ratio de levier d’endettement intégré dans les covenants bancaires : <7x à fin 2026 et ≤3,5x à fin 2027

6 Données FPI

7 Source Adéquation

8 Marges d’engagements cibles : Détail : 9,5% / Bloc : 8% / Social : 6,5%

9 Taux d’occupation sur les sites matures – ouverts depuis plus de 12 mois.

10 Surface totale nette des entrées / sorties

11 Données Adéquation – S1 2026

12 BPCE et Nexity procéderont aux consultations nécessaires auprès de leurs instances représentatives du personnel. La nouvelle structure commune et la réorganisation des opérations de distribution au sein des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne ont pour objectif d’être opérationnelles au plus tard le 1er janvier 2027.

13 Incluant les produits financiers et hors waiver fees

14 Intègre les lignes Trésorerie et équivalents de trésorerie, Banques créditrices (découverts bancaires) et Autres dettes et autres créances financières

15 ROC New Nexity – hors activités cédées et activités à l’international (en gestion extinctive)

16 Niveau de ratio de levier d’endettement intégré dans les covenants bancaires : <8,5x à fin 2025, <7x à fin 2026 et ≤3,5x à fin 2027

Pièce jointe