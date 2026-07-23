Audacia accélère sa croissance au premier semestre, portée par ses fonds en innovation de rupture, au premier rang desquels Quantonation Ventures, leader des fonds quantiques en Europe





Chiffre d’affaires du premier semestre 2026 en hausse de +32% à 8,0 M€ et de +12% à périmètre de consolidation constant

Chiffre d’affaires du Capital Innovation en forte progression de +125% à 6,3 M€, tiré notamment par la montée en puissance de Quantonation Ventures et la contribution à 100% d’Expansion Ventures

Les revenus des Fonds Thématiques doublent (+99%) à 7,1 M€, représentant 89% du chiffre d’affaires total, contre 59% au premier semestre 2025

Seuil des 950 M€ d’actifs sous gestion (AUM)1 franchi au 30.06.2026 (contre 882 M€ au 31.12.2025) en tenant compte des restitutions, confirmant clairement la trajectoire vers le milliard d’euros d’AUM d’ici fin 2026





Paris, le 23 juillet 2026, 18h00 CEST, Audacia (FR00140059B5 – ALAUD), entreprise de private equity spécialisée dans le Capital Innovation, le Capital Développement et le Capital Immobilier reconnue pour ses thèses d’investissement pionnières, notamment dans le Quantique et le New Space, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du premier semestre 2026 (données consolidées non auditées).

« Le premier semestre 2026 confirme l’accélération de notre stratégie, avec une croissance soutenue portée par les fonds thématiques et en particulier par nos verticales de Capital Innovation. Cette dynamique illustre la montée en puissance des fonds lancés par Audacia en direct et via ses sociétés de gestion partenaires, reflétant la robustesse de notre modèle d’investissement pionnier dans la deep tech et les thèses de souveraineté. » déclare

Charles Beigbeder, Président du Conseil d’administration d’Audacia.

Chiffre d’affaires (en M€) 30.06.2026 30.06.2025 Variation 30.06.2025

(pro forma) Variation (périmètre constant) % CA Groupe

S1 2026 Données consolidées non auditées Capital Développement 0,5 0,6 -18% 0,6 -18% 6% Capital Immobilier 0,3 0,2 +73% 0,2 +73% 4% Capital Innovation 6,3 2,8 +125% 3,92

+62% 79% Sous-total : Fonds Thématiques 7,1 3,6 +99% 4,7 +52% 89% Activité ISF 0,9 2,5 -64% 2,5 -64% 11% TOTAL 8,0 6,1 +32% 7,2 +12% 100%

Chiffre d’affaires semestriel 2026 dynamisé par les Fonds Thématiques

Au premier semestre 2026, Audacia enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 8,0 M€, en hausse de +32% par rapport au premier semestre 2025 (6,1 M€). Cette progression reflète la montée en puissance des Fonds Thématiques, et en particulier la forte dynamique de la verticale Capital Innovation.

Les revenus des Fonds Thématiques doublent (+99%) à 7,1 M€ et représentent 89% du chiffre d’affaires du Groupe, contre 59% au premier semestre 2025. Cette évolution confirme l’accélération du mix d’activités au profit des thèses d’investissement d’avenir :

Le Capital Innovation constitue le moteur principal de la croissance, générant 6,3 M€ de chiffre d’affaires (+125%), soit 79% des revenus du Groupe, soutenu notamment par la progression de Quantonation Ventures et d’Expansion Ventures : Quantonation Ventures génère un chiffre d’affaires de 4,8 M€, un quasi-doublement par rapport aux 2,5 M€ du premier semestre 2025, reflétant la montée en puissance de son deuxième fonds de la thèse du quantique, FCPI Quantonation II, le chiffre d’affaires semestriel bénéficiant d’effets de rattrapage ; Expansion Ventures contribue de manière conséquente, à hauteur de 1,4 M€, contre 0,3 M€ au premier semestre 2025, confirmant la nette accélération de cette verticale liée à l’intégration à 100% du chiffre d’affaires d’Expansion Ventures au premier semestre 2026, contre 20% au premier semestre 2025. A périmètre constant, son chiffre d’affaires est resté stable.

constitue le moteur principal de la croissance, générant 6,3 M€ de chiffre d’affaires (+125%), soit 79% des revenus du Groupe, soutenu notamment par la progression de Quantonation Ventures et d’Expansion Ventures :

Le Capital Développement génère 0,5 M€ de chiffre d’affaires, contre 0,6 M€ au premier semestre 2025 (-18%) ;

Le Capital Immobilier atteint 0,3 M€ de chiffre d’affaires, contre 0,2 M€ au premier semestre 2025 (+73%).

L’activité ISF s’établit à 0,9 M€, contre 2,5 M€ au premier semestre 2025. Elle représente seulement 11% du chiffre d’affaires du Groupe, contre 41% un an auparavant, en ligne avec la réduction progressive de sa contribution au mix de revenus représentés désormais uniquement par les mandats ISF, l’exercice 2025 ayant été la dernière année de génération des revenus par les holdings ISF.

« La forte progression du Capital Innovation démontre la pertinence de notre stratégie de spécialisation autour des thématiques d’avenir. A l’approche de l’atteinte du milliard d’actifs sous-gestion cette année, Audacia entend capitaliser sur son expérience de levées de fonds et d’investissements ciblés pour poursuivre le développement de ses véhicules existants et le déploiement de nouvelles initiatives très sélectives et créatrices de valeur sur le long terme. » conclut Olivier de Panafieu, Directeur général d’Audacia.

Actifs sous gestion au 30 juin 2026

Au 30.06.2026, les actifs sous gestion (AUM) d’Audacia ont franchi le seuil des 950 M€, contre 882 M€ au 31.12.2025. Cette progression résulte de l'effet combiné de levées et de revalorisations, deux moteurs de croissance puissants, diminuées de restitutions. Les fonds de Capital Innovation représentent 73% des AUM totaux.





Faits marquants du premier semestre 2026 et évènements récents

Succès de l’augmentation de capital avec DPS de 8 M€

Début février, Audacia a levé 8 M€ dans le cadre d’une augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission de 1 975 308 Actions Nouvelles au prix unitaire de 4,05€. Les fonds levés permettront de soutenir l’expansion d’Audacia et d’activer une nouvelle phase de croissance.

Clôture réussie du fonds Quantonation II à 220 M€

Mi-février, Quantonation Ventures, société de gestion partenaire et premier fonds de capital-risque mondial dédié aux technologies quantiques et aux technologies issues de la physique, a annoncé la clôture de son deuxième fonds phare, Quantonation II, à hauteur de 220 M€, au-delà de son montant cible de 200 M€. Quantonation est ainsi devenu le plus grand investisseur dédié au quantique au monde en termes d’actifs sous gestion.

Nomination de Constance d’Avout en tant que Partner

Début juillet, Audacia a annoncé le recrutement de Constance d'Avout en tant que Partner au sein du pôle Capital Développement en charge de l'écosystème Défense. Elle rejoint l'équipe d'investissement pour renforcer le déploiement de ses activités sur les secteurs stratégiques, et épaulera notamment l'équipe sur les sujets de souveraineté dont Straton, le fonds d'Audacia dédié au financement des PME de la Base industrielle et technologique de défense (BITD).

Stratégie & perspectives

Audacia entend poursuivre sa stratégie axée sur le déploiement de ses fonds thématiques qui constituent désormais le principal moteur de sa croissance :

Capital Innovation : déploiement des investissements du FPCI Quantonation II et finalisation de la levée d’Expansion SLP ainsi que les levées de fonds Isospin Exergon SLP et Calderion First SLP. Audacia vise également à démocratiser l’investissement dans la deep tech grâce à son premier fonds thématique accessible au grand public, FCPI Audacia Capital Innovation lancé fin 2025 et permettant d’investir dans les JEI (Jeunes Entreprises Innovantes) à potentiel.

Capital Développement : premiers investissements du fonds STRATON (investissant dans les PME de la Base industrielle et technologique de défense – BITD) avec l’appui de Constance d’Avout qui vient de rejoindre l’équipe de gestion, ainsi que le développement d’une activité de dette privée autour du métier du tourisme. Enfin, lancement du fonds de partage dans le non coté avec le fonds PROCESSION, investissant dans des PME via le dealflow des fonds Constellation, se poursuit.

Capital Immobilier : constitution d’un portefeuille de club deals en value add, dont un actuellement sous promesse de vente à Lyon, et lancement d’un deuxième véhicule en opérations d’ingénierie immobilière.

Capitalisant sur ses réalisations récentes et ses initiatives en cours de mise en œuvre, Audacia est sur le point de matérialiser son 1er cycle d’investissement sous forme d’un milliard d’euros d’AUM visé d’ici fin 2026, et active progressivement un deuxième cycle de croissance, fondé sur l’accélération du développement de ses fonds thématiques, la poursuite de sa politique de spécialisation via le lancement de nouveaux véhicules, ainsi que l’évaluation sélective d’opportunités de croissance externe.

Prochaine publication financière*

14.10.2026 - Résultats semestriels 2026

* Date pouvant faire l’objet de modification

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À propos d’AUDACIA

Fondée en 2006 par Charles Beigbeder, Audacia est une société de gestion indépendante cotée sur Euronext Growth Paris (ISIN : FR00140059B5 ; ticker : ALAUD), éligible au PEA et au PEA-PME. Le groupe propose des solutions d'investissement diversifiées autour de trois métiers : Capital Développement, Capital Immobilier et Capital Innovation. Ce dernier couvre notamment les technologies quantiques, le New Space, la décarbonation, le nouveau nucléaire et la défense. Depuis sa création, Audacia a investi plus d'un milliard d'euros dans plus de 400 entreprises.

Mnémonique : ALAUD

Code ISIN : FR00140059B5

Euronext Growth Paris





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1 Encours revalorisés et montants souscrits non appelés.

2 Chiffre d’affaires Capital Innovation pro forma reflétant une consolidation à 100% d’Expansion Ventures au premier semestre 2025.





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