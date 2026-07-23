Société Générale : Augmentation de capital du Plan Mondial d'Actionnariat Salarié 2026

AUGMENTATION DE CAPITAL DU PLAN MONDIAL D’ACTIONNARIAT SALARIÉ 2026

Communiqué de presse

Paris, le 23 juillet 2026

Société Générale annonce avoir réalisé avec succès une augmentation de capital dans le cadre du 33ème Plan Mondial d’Actionnariat Salarié.

Environ 54 000 salariés et anciens salariés retraités éligibles du Groupe dans 31 pays ont souscrit au Plan Mondial d’Actionnariat Salarié 2026.

Le 23 juillet 2026, le Directeur général a, sur autorisation de l’Assemblée générale du 20 mai 2025 et délégation du Conseil d’administration, constaté la réalisation de l’augmentation de capital à l’issue du Plan Mondial d’Actionnariat Salarié 2026.

Cette augmentation de capital s’élève à un montant total de 356 228 520,75 euros et a donné lieu à l’émission de 6 506 457 nouvelles actions, soit 0,87% du capital social.

L’opération aura un impact d’environ +9 points de base sur le ratio CET1 du Groupe au troisième trimestre 2026.

À la suite de cette opération, le capital social de Société Générale est de 938 625 838,75 d’euros, divisé en 750 900 671 actions de 1,25 euro de nominal par action.

Les informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions seront mises à jour et disponibles sur le site internet de Société Générale dans la rubrique « Déclarations mensuelles du nombre total de droits de vote et d’actions ».

L’actionnariat salarié est un dispositif collectif régulièrement mis en œuvre au sein de Société Générale dans une volonté d’associer activement et durablement les salariés au développement de l’entreprise et au partage de la valeur.

Contacts presse :

Jean-Baptiste Froville_+33 1 58 98 68 00_ jean-baptiste.froville@socgen.com

Fanny Rouby_+33 1 57 29 11 12_ fanny.rouby@socgen.com

Société Générale

Société Générale est une banque européenne de premier plan avec près de 110 000 collaborateurs au service de 27 millions de clients dans 58 pays à travers le monde. Nous accompagnons le développement de nos économies depuis plus de 160 ans, en proposant à nos clients entreprises, institutionnels et particuliers un large éventail de services de conseil et de solutions financières à valeur ajoutée. Nos relations durables et de confiance avec les clients, notre expertise de pointe, notre capacité d’innovation unique, nos compétences ESG et nos franchises leader font partie de notre ADN et servent le cœur de notre objectif : créer de la valeur durable pour toutes nos parties prenantes.

Le Groupe opère dans trois domaines d’activités complémentaires, intégrant des offres ESG pour l’ensemble de ses clients :

La Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances avec la banque de détail SG, les activités de banque privée, les activités d’assurance et BoursoBank, leader de la banque en ligne.

avec la banque de détail SG, les activités de banque privée, les activités d’assurance et BoursoBank, leader de la banque en ligne. La Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs , acteur de premier plan qui propose des solutions sur mesure aux grandes entreprises et investisseurs avec un leadership mondial unique dans les dérivés actions, les financements structurés et l’ESG.

, acteur de premier plan qui propose des solutions sur mesure aux grandes entreprises et investisseurs avec un leadership mondial unique dans les dérivés actions, les financements structurés et l’ESG. La Mobilité, Banque de détail et Services Financiers à l’International, regroupant des banques universelles bien établies sur leurs marchés (en République tchèque, en Roumanie et dans plusieurs pays d’Afrique), Ayvens (nouvelle marque ALD I LeasePlan), acteur mondial de la mobilité durable, ainsi que des activités de financements spécialisés.



Engagée à construire avec ses clients un avenir meilleur et durable, Société Générale entend être un partenaire de premier plan dans la transition environnementale et le développement durable en général. Le Groupe figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et zone euro), STOXX Global ESG Leaders Index, et MSCI Low Carbon Leaders Index (Monde et Europe).

En cas de doute sur l’authenticité de ce communiqué de presse, rendez-vous au bas de la page Communiqués de presse du site societegenerale.com. Les communiqués émanant de Société Générale sont certifiés par la technologie blockchain (chaîne de blocs). Un lien vous permettra de vérifier l’intégrité de cette information.

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