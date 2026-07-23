+35% de chiffre d’affaires au T2 2026 portée par les nouvelles capacités notamment en Afrique du Sud et en Ouzbékistan

Chiffre d’affaires à 198,0 millions d’euros au T2 2026

Ventes d’énergie : 118,2 millions d’euros en progression de +40% à taux de change constants. La croissance est portée par la contribution des nouvelles capacités mises en service en fin 2025, par des effets prix favorables et la comptabilisation au premier semestre de la compensation liée à l’écrêtement de la production au Brésil (17 millions d’euros d’impact sur le chiffre d’affaires 1 ). Ces éléments compensent une disponibilité temporairement inférieure aux attentes en Guyane française, liée à la reprise encore progressive de la centrale Cacao 2 , ainsi qu´au Brésil 3 , où la production a été affectée par une ressource éolienne moins favorable. L’écrêtement de la production au Brésil poursuit sa diminution en volume par rapport à l’année précédente, tout en représentant encore 14% de la production brésilienne

). Ces éléments compensent une disponibilité temporairement inférieure aux attentes en Guyane française, liée à la reprise encore progressive de la centrale Cacao , ainsi qu´au Brésil , où la production a été affectée par une ressource éolienne moins favorable. L’écrêtement de la production au Brésil poursuit sa diminution en volume par rapport à l’année précédente, tout en représentant encore 14% de la production brésilienne Renvolt : 69,6 millions d’euros en croissance de +26% à taux de change constants, porté par la poursuite de la dynamique commerciale à la fois des constructions et de la maintenance pour compte de tiers

Voltalia Hub : 10,2 millions d’euros en augmentation de +35% à taux de change constants, soutenu par la croissance des activités de Helexia Services et de la maintenance au Brésil

Indicateurs opérationnels de capacité et de production au 30 juin 2026

Production d’énergie de 2,4 térawattheures, en croissance de +1%

Capacité en exploitation à 3,0 gigawatts en croissance de +17%

Capacité en exploitation et en construction à 3,6 gigawatts en croissance de +9%

Poursuite de l´exécution du plan SPRING et confirmation des objectifs financiers 2026

Poursuite de la mise en œuvre du plan SPRING, avec une organisation recentrée sur les activités cœur de métier, une discipline renforcée en matière d’allocation du capital et une amélioration continue de la performance opérationnelle

L’ensemble des actions engagées sera présenté à l´occasion de la publication des résultats semestriels, le 3 septembre 2026

Poursuite des discussions relatives aux cessions d’actifs et d’activités non stratégiques, dans le cadre de l’objectif de 300 à 350 millions d’euros d’entrées de trésorerie, dont la majeure partie est attendue d’ici le premier semestre 2027

Objectifs opérationnels et financiers pour l’exercice 2026 Voltalia confirme ses objectifs financiers 2026 avec un EBITDA de 210-230 millions d’euros (dont 190 à 210 millions d’euros pour les Ventes d’énergie) et un résultat net positif Concernant ses objectifs opérationnels, dans le cadre de son approche renforcée de discipline opérationnelle et financière, Voltalia revoit le cadencement de lancement en construction de certains de ses projets. Cette revue sélective conduit à un objectif de capacité totale 2026 revue à 3,6 GW 4 au lieu d’environ 3,7 GW, tout en maintenant strictement les objectifs financiers annuels du Groupe.



Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, publie ce jour son chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2026.

Robert Klein, Directeur général de Voltalia, déclare :

« Le deuxième trimestre 2026 confirme la dynamique engagée depuis le début de l’année, avec un chiffre d’affaires en forte progression, porté par l’ensemble de nos Business Units. Dans un contexte marqué par une ressource éolienne moins favorable au Brésil et un niveau d´écrêtement qui demeure significatif, nos indicateurs opérationnels progressent, avec une production semestrielle en légère hausse et une capacité en exploitation désormais proche de 3 gigawatts. Par ailleurs, la comptabilisation au premier semestre de la compensation financière liée aux pertes de production résultant de l’écrêtement entre septembre 2023 et novembre 20255 constitue une avancée importante pour le Groupe. Au-delà de ces éléments positifs, nous poursuivons avec discipline l’exécution de notre feuille de route SPRING. »

***

Chiffre d’affaires du premier semestre (S1) 2026 et du deuxième trimestre (T2) 2026

En millions d’euros S1 2026 S1 2025 Var. à taux courants Var. à taux constants T2 2026 T2 2025 Var. à taux courants Var. à taux constants Chiffre d’affaires 331,3 251,5 +32% +30% 198,0 143,5 +38% +35% Ventes d’énergie 190,2 152,1 +25% +22% 118,2 80,9 +46% +40% Renvolt 123,9 85,3 +45% +45% 69,6 55,1 +26% +26% Voltalia Hub 17,2 14,1 +21% +20% 10,2 7,4 +37% +35%

Le chiffre d’affaires du premier semestre 2026 s’établit à 331,3 millions d’euros, en progression de +30% à taux de change constants, par rapport à la même période de 2025 (+32% à taux de change courants). Les Ventes d’énergie contribuent à hauteur de 57%, Renvolt à hauteur de 37% et Voltalia Hub à hauteur de 5% du chiffre d’affaires du premier semestre 2026.

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2026 s’établit à 198,0 millions d’euros, en progression de +35% à taux de change constants (+38% à taux de change courants), en accélération marquée après la hausse de +25% au T1 2026, porté par la forte croissance de l’ensemble des activités : Ventes d’énergie, Renvolt et Voltalia Hub.

REVUE DES ACTIVITÉS6

Ventes d’énergie





Indicateurs opérationnels



S1 2026 S1 2025 Var. T2 2026 T2 2025 Var. Production (en GWh) 2 408 2 373 +1% 1 303 1 257 +4% Ecrêtements de la production (en GWh) 218 268 -19% 105 181 -42% Capacité en exploitation (en MW) 2 962 2 524 +17% Capacité en exploitation et construction (en MW) 3 564 3 279 +9% Facteur de charge éolien au Brésil 27% 33% -6pts 25% 33% -8pts Facteur de charge éolien au Brésil hors écrêtements 31% 39% -8pts 29% 40% -11pts Facteur de charge solaire au Brésil 24% 24% stable 23% 24% -1pt Facteur de charge solaire au Brésil hors écrêtements 28% 29% -1pt 28% 29% -1pt Facteur de charge éolien en France 24% 24% stable 16% 19% -3pts Facteur de charge solaire en France 14% 13% +1pt 17% 14% +3pts Facteur de charge solaire en Jordanie et en Egypte 25% 27% -2pts 29% 32% -3pts Facteur de charge solaire en Albanie 22% 22% stable 30% 31% -1pt Facteur de charge solaire au Royaume Uni 17% 19% -2pts 22% 26% -4pts Facteur de charge solaire au Portugal 20% 19% +1pt 27% 26% +1pt

La production du deuxième trimestre 2026 s’élève à 1 303 GWh, en hausse de +4% par rapport au deuxième trimestre 2025. Sur l’ensemble du premier semestre 2026, la production atteint 2 408 GWh, en progression de +1%, bénéficiant de la contribution des nouvelles centrales mises en service, notamment en Afrique du Sud et en Ouzbékistan, ainsi que de la croissance d’Helexia, malgré une production en recul au Brésil. L’écrêtement de la production brésilienne représente 105 GWh au deuxième trimestre 2026, en baisse de -42% par rapport au deuxième trimestre 2025.

Analyse de la production par région

En Amérique latine, la production est en recul de -17%, principalement sous l’effet d’une ressource éolienne moins favorable au Brésil et de disponibilités inférieures aux attentes sur certaines centrales. L’écrêtement diminue en volume, à 105 GWh au deuxième trimestre 2026 contre 181 GWh au deuxième trimestre 2025. Il représente 14% de la production brésilienne et 7% de la production totale au deuxième trimestre, dans un contexte de production brésilienne moins élevée.

En Europe, la production est en forte croissance de +38%, portée par la contribution de nouveaux actifs notamment en France, compensant les effets de périmètre liés aux cessions réalisées en 2025.

En Afrique et à l’international, la production est multipliée par x3, portée par les nouvelles capacités mises en service notamment en Afrique du Sud (148 MW) et en Ouzbékistan (126 MW).

La production d’Helexia est en croissance de +19%, à la fois en Europe et au Brésil.





En millions d’euros S1 2026 S1 2025 Var. à taux courants Var. à taux constants T2 2026 T2 2025 Var. à taux courants Var. à taux constants Chiffre d’affaires Ventes d’énergie 190,2 152,1 +25% +22% 118,2 80,9 +46% +40% Amérique latine 92,9 67,6 +37% +31% 57,9 32,5 +78% +65% Europe 45,4 40,0 +13% +14% 27,7 22,1 +25% +26% Afrique et international 19,4 14,4 +35% +39% 12,6 8,6 +47% +48% Helexia 32,5 30,1 +8% +6% 20,0 17,8 +13% +10%

Le chiffre d’affaires du premier semestre 2026 issu des Ventes d’énergie atteint 190,2 millions d’euros, en hausse de +22% à taux de change constants (+25% à taux de change courants). Cette évolution reflète principalement des effets prix favorables et la contribution des nouvelles capacités mises en service ainsi que la comptabilisation au premier semestre de la compensation liée à l’écrêtement de la production au Brésil. Hors impact positif de la compensation liée à l’écrêtement au Brésil, la progression aurait été de 21,2 millions d’euros soit +14% Ces éléments compensent une production brésilienne en recul, un écrêtement qui demeure significatif avec 218 GWh au premier semestre 2026, bien qu’en diminution par rapport aux 268 GWh enregistrés au premier semestre 2025, ainsi qu’une ressource éolienne moins favorable. L’écrêtement représente 13 % de la production brésilienne et 8 % de la production totale du Groupe au premier semestre 2026.

Le chiffre d’affaires issu des Ventes d’énergie se répartit à 49% en Amérique latine, 24% en Europe, 17% pour la production d’Helexia et 10% dans le reste du monde.

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2026 issu des Ventes d’énergie atteint 118,2 millions d’euros, en hausse de +40% à taux de change constants (+46% à taux de change courants), montrant une accélération séquentielle majeure après une progression de +3% au T1 2026. Cette performance est portée par la croissance du chiffre d’affaires dans l’ensemble des régions, la contribution d’Helexia ainsi que la comptabilisation de la compensation liée à l’écrêtement au Brésil. Hors impact positif de cette compensation, la progression du chiffre d’affaires serait de 20,4 millions d’euros soit +25%.

Au Brésil, l’écrêtement est en baisse en valeur absolue sur le trimestre, mais reste une proportion importante de la production, compte tenu d’un niveau de production également inférieur.

Renvolt





En millions d’euros S1 2026 S1 2025 Var. à taux courants Var. à taux constants T2 2026 T2 2025 Var. à taux courants Var. à taux constants Chiffre d’affaires 123,9 85,3 +45% +45% 69,6 55,1 +26% +26%

Le chiffre d’affaires du premier semestre 2026 issu de Renvolt s’établit à 123,9 millions d’euros en croissance de +45% à taux de change constants et courants. Il est porté par la poursuite d’une part des constructions et d’autre part de la maintenance pour compte de tiers, notamment en Europe et en Afrique.

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2026 issu de Renvolt s’établit à 69,6 millions d’euros en croissance de +26% à taux de change constants et courants, porté par la contribution d’environ 750 MW de chantiers en cours de construction pour clients tiers, notamment en France, en Irlande, en Espagne et au Sénégal.

Voltalia Hub





En millions d’euros S1 2026 S1 2025 Var. à taux courants Var. à taux constants T2 2026 T2 2025 Var. à taux courants Var. à taux constants Chiffre d’affaires 17,2 14,1 +21% +20% 10,2 7,4 +37% +35%

Le chiffre d’affaires du premier semestre 2026 issu de Voltalia Hub s’établit à 17,2 millions d’euros, en croissance de +20% à taux de change constants (+21% à taux de change courants). Cette progression reflète notamment la croissance des activités spécialisées, dont la maintenance pour clients tiers au Brésil et certaines activités de services.

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2026 issu de Voltalia Hub s’établit à 10,2 millions d’euros, en croissance de +35% à taux de change constants (+37% à taux de change courants), porté par la progression des activités de services spécialisées.

NOUVELLES ANNONCES

Au Brésil, Voltalia comptabilise au premier semestre 2026 la compensation liée à l’écrêtement7

Voltalia a finalisé sa décision d’adhésion au mécanisme prévu par la loi brésilienne n° 15.269/2025, lui ouvrant droit à une compensation financière au titre des pertes de production éolienne et solaire résultant des limitations de production imposées par le Système national interconnecté entre septembre 2023 et novembre 20258.

À la suite de plusieurs mois de clarifications réglementaires et techniques menées avec le ministère des Mines et de l’Énergie ainsi qu’avec les associations professionnelles, les incertitudes liées à la mise en œuvre du dispositif ont été levées.

Dans ce contexte, Voltalia a comptabilisé en juin 2026 un produit net de 175 millions de reals (environ 29 millions d’euros, sur la base d’un taux de change EUR/BRL de 6,01), correspondant à la compensation liée aux pertes subies sur la période. Ce montant comprend 17 millions d’euros de chiffre d’affaires supplémentaire et 12 millions d’euros de charges compensées, générant un impact positif total d’environ 29 millions d’euros sur l’EBITDA du premier semestre 2026.

Faits marquants sur l'actionnariat9

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) est sortie intégralement du capital de Voltalia, au terme de la réduction progressive de sa participation engagée depuis l'augmentation de capital de 2019. Voltalia conserve une relation solide avec la BERD, notamment via la participation de cette dernière à de multiples financements de projets (Albanie, Tunisie ou encore Ouzbékistan).

Par ailleurs, le 6 mai 2026, la société VMO INVEST a déclaré avoir franchi à la hausse le seuil de 5% du capital de Voltalia. Elle détenait à cette date 6 575 000 actions, représentant 5,007% du capital social et 2,943% des droits de vote.

En Guyane française, la centrale biomasse Cacao de nouveau en production10

La centrale biomasse de Cacao, située en Guyane française, a redémarré sa production en mai 2026 après l’arrêt intervenu en 2025 à la suite de l’incident sur la scierie adjacente. Cette remise en production contribue à la normalisation progressive de la disponibilité des actifs en Guyane française.

En Guyane française, finalisation du financement de la centrale Hybride de Saint Anne11

Le financement d’un montant global de 165 millions d’euros, co-arrangé par la Caisse d’Epargne CEPAC, permettra la construction et l’exploitation d’une centrale solaire photovoltaïque de 43 MW, d’une installation de stockage par batteries de 135 MWh et d’un générateur à biocarburant de 7 MW en Guyane française.

Ce financement sera composé de 123,8 millions d’euros de crédit long terme et de 34,6 millions d’euros de crédits court terme. Il est structuré en tant que Prêt Vert (Green Loan) et est aligné sur les Green Loan Principles12. À ce titre, les fonds sont exclusivement affectés au financement du projet et font l’objet d’un suivi ainsi que d’un reporting environnemental dédié.

Ce projet s’inscrit dans le développement des solutions hybrides de Voltalia en zones non interconnectées, combinant production solaire, stockage et génération pilotable afin de contribuer à la sécurité d’approvisionnement du territoire.





OBJECTIFS OPERATIONNELS ET FINANCIERS

Objectifs opérationnels et financiers 2026

Objectifs opérationnels :

Dans le cadre de son approche renforcée de discipline opérationnelle et financière, Voltalia revoit le calendrier de lancement en construction de certains projets. Cette revue sélective conduit à un objectif de capacité totale 2026 revue d’environ 3,6 GW13 au lieu d’environ 3,7 GW, tout en maintenant les objectifs financiers annuels du Groupe.

Objectifs financiers :

Un EBITDA compris entre 210 et 230 millions d’euros incluant 190 à 210 millions d’euros générés par l’activité de Ventes d’énergie et un résultat net positif

Voltalia confirme ses objectifs financiers 2026. Cette confirmation intègre l’impact positif attendu de la compensation au Brésil, estimé à environ 29 millions d’euros sur l’EBITDA, dont environ 17 millions d’euros comptabilisés en chiffre d’affaires au deuxième trimestre et environ 12 millions d’euros en réduction de coûts opérationnels.

Objectifs opérationnels et financiers 2027

Objectifs opérationnels : capacité en exploitation et en construction détenue par Voltalia : environ 4,2 gigawatts avec environ 3,7 gigawatts en exploitation

Objectifs financiers : EBITDA compris entre 300 et 325 millions d’euros incluant 270 à 300 millions d’euros générés par l’activité de Ventes d’énergie

Objectifs opérationnels et financiers 2030

Objectifs opérationnels : capacité d'exploitation et de construction détenue par Voltalia : environ 5 gigawatts, dont environ 4,5 gigawatts en exploitation

Objectifs financiers : marge d’EBITDA des Ventes d'énergie comprise entre 70% et 72% et marge d’EBITDA des Services comprise entre 9% et 11% d'ici 2030

Objectifs de mission 2027 et 2030

CO 2 -équivalent évité : environ 2,4 millions de tonnes d’ici 2027

-équivalent évité : environ 2,4 millions de tonnes d’ici 2027 100% de la capacité en construction avec un plan d'engagement des parties prenantes aligné aux standards de la SFI (Société Financière Internationale, Banque Mondiale) d’ici 2027 pour toutes les géographies du groupe

50% de la capacité solaire en exploitation située sur des terrains co-utilisés ou valorisés d’ici 2027

Réduction de 35% de l'intensité carbone des centrales solaires détenues d’ici 2030

Voltalia confirme sa trajectoire vers une croissance autofinancée sur la période 2026 à 2030, avec l’objectif de versement d’un premier dividende à partir de 2028.





PROCHAINS RENDEZ-VOUS :

Résultats semestriels 2026, le 3 septembre 2026 (avant bourse) suivi d’une présentation à 9h30 (CET)

DECLARATIONS PROSPECTIVES

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à » « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la direction de Voltalia estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Voltalia qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à l’évolution du prix de vente de l’électricité produite par Voltalia, à l’évolution du contexte réglementaire dans lequel Voltalia évolue ainsi qu’à la compétitivité des énergies renouvelables et d'autres facteurs qui peuvent affecter la capacité de production ou la rentabilité des sites de production de Voltalia ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Voltalia auprès de l'Autorité des marchés financiers y compris ceux énumérés à la section 2.2 « Facteurs de risque » du Document d’Enregistrement Universel 2025 de Voltalia déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 30 mars 2026. Voltalia ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation.

Capacité en exploitation au 30 juin 2026

En MW Solaire Eolien Biomasse Hydro Hybride 30 juin 2026 30 juin 2025 Afrique du Sud 148 148 0 Albanie 140 140 140 Belgique 22 22 23 Brésil 791 773 20 1 584 1 535 Egypte 32 32 32 Espagne 39 39 30 France 301 81 5 387 346 Grèce 31 31 20 Guyane française 13 24 17 5 59 48 Hongrie 25 25 24 Italie 26 26 24 Jordanie 57 57 57 Ouzbékistan 126 126 0 Pays-Bas 60 60 60 Pologne 1 1 0 Portugal 78 78 82 Roumanie 14 14 13 Royaume-Uni 102 32 134 89 Total 2 006 854 56 17 29 2 962 2 524

Capacité en construction au 30 juin 2026

Nom du projet Capacité (MW) Technologie Pays Artemisya storage 100 Stockage Ouzbékistan Artemisya wind 100 Eolien Ouzbékistan East gate 34 Solaire Royaume-Uni Helexia 10 Solaire Belgique Helexia 47 Solaire Brésil Helexia 23 Solaire France Helexia 5 Solaire Italie Helexia 7 Solaire Pologne Helexia 1 Solaire Portugal Helexia 1 Solaire Espagne Higher Stockbridge 45 Solaire Royaume-Uni Los Venados 20 Solaire Colombie Saint Anne hybrid 7 Hybride Guyane Française Saint Anne solar 43 Solaire Guyane Française Saint Anne storage 34 Stockage Guyane Française Spitalla solar 100 Solaire Albanie Voltalia Mobility - Yusco 24 Solaire France Total 602

Production d’électricité au 30 juin 2026

En GWh Eolien Solaire Biomasse Hydro Hybride 30 juin 2026 30 juin 2025 Afrique du Sud 71 71 0 Albanie 132 132 132 Brésil 911 483 29 1 422 1 619 Egypte 37 37 39 France 74 38 2 113 118 Grèce 16 16 13 Guyane française 6 18 25 16 Helexia Brésil 143 143 119 Helexia Europe 180 180 169 Italie 3 3 3 Jordanie 63 63 65 Ouzbékistan 120 120 0 Portugal 44 44 43 Royaume-Uni 39 39 37 Total 984 1 375 18 2 29 2 408 2 373

Production d’électricité trimestrielle (T2) 2026

En GWh Eolien Solaire Biomasse Hydro Hybride T2 2026 T2 2025 Afrique du Sud 55 55 0 Albanie 93 93 93 Brésil 420 233 15 669 804 Egypte 20 20 22 France 24 27 2 53 57 Grèce 10 10 8 Guyane française 4 13 18 5 Helexia Brésil 79 79 57 Helexia Europe 124 124 114 Italie 2 2 2 Jordanie 38 38 40 Ouzbékistan 84 84 0 Portugal 30 30 29 Royaume-Uni 29 29 26 Total 444 828 13 2 15 1 303 1 257

Taux moyen EUR/BRL

Taux moyen S1 2026 S1 2025 EUR/BRL 6,01 6,30





A propos de Voltalia (www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de 3,6 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 12 GW.



Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.



Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.



Fort de ses 1900 collaborateurs dans 15 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.



Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse, entre autres, dans le MSCI ESG ratings et le Sustainalytics ratings. Voltalia

Email: invest@voltalia.com

T. +33 (0)1 81 70 37 00 Relations Presse – SEITOSEI.ACTIFIN – Jennifer JULLIA

jennifer.jullia@seitosei-actifin.com

T. +33 (0)6 02 08 45 49





1 Annonces du jour sur la comptabilisation de la compensation brésilienne sur le premier semestre dont 17 millions d’euros d’impacts sur le chiffre d’affaires sur les 29 millions d’euros totaux d’impact sur le résultat opérationnel.

2 Communiqué du 23 juillet 2025 et voir section annonces récentes.

3 Annoncé lors du communiqué du Chiffre d’affaires du premier trimestre 2026.

4 Cet objectif de capacité en exploitation et en construction n'inclut pas les actifs qui seraient potentiellement cédés au cours de la période.

5 Voir annonces récentes.

6 À noter que l’activité de Développement ne génère pas de chiffre d’affaires, les revenus associés prenant la forme de plus-values de cessions, comptabilisées en EBITDA.

7 Annonce du jour.

8 Communiqué du chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2025.

9 Annonce du jour.

10 Annonce du jour et annonce de l’arrêt d’activité de Cacao lors du communiqué du 23 juillet 2025.

11 Annonce du jour.

12 Les Green Loan Principles constituent un référentiel de marché international, LMA la Loan Market Association (LMA), la Loan Syndications and Trading Association (LSTA) et l’Asia Pacific Loan Market Association (APLMA).) définissant les critères qu'un prêt doit respecter pour être qualifié de « vert » : usage dédié des fonds, sélection documentée du projet, traçabilité des sommes et reporting environnemental régulier.

13 Voir note numéro 4.

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