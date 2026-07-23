Zoomex ermöglicht Tradern, mit dem Contract Grid von Seitwärtsmärkten zu profitieren

VICTORIA, Seychelles, July 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zoomex a dévoilé Contract Grid, permettant aux traders crypto de générer des rendements sur les marchés latéraux et en range. Ce système automatisé est conçu spécifiquement pour les conditions où les prix fluctuent dans une fourchette définie sans tendance claire, permettant aux traders de tirer profit du mouvement du marché lui-même plutôt que d'essayer de prédire le prochain grand mouvement directionnel.



Die meisten Krypto-Trader investieren viel Energie darin, die nächste große Marktbewegung vorherzusagen. Allerdings verlaufen Märkte nicht immer in einem klaren Trend. Die Preise bewegen sich häufig über Tage oder Wochen seitwärts und schwanken innerhalb einer definierten Spanne, ohne sich nachhaltig nach oben oder unten zu entwickeln. Diese Marktbedingungen können manuell nur schwer gehandelt werden.





Das Contract Grid von Zoomex wurde speziell für diese Art von Markt entwickelt. Anstatt sich auf Richtungsprognosen zu verlassen, ist die Strategie darauf ausgelegt, von der Marktbewegung selbst zu profitieren – unabhängig davon, ob die Kurse steigen oder fallen.

Was Contract Grid Trading bewirkt

Eine Grid-Trading-Strategie unterteilt eine ausgewählte Preisspanne in mehrere Preisniveaus. Während sich der Markt durch diese Niveaus bewegt, kauft und verkauft das System automatisch gemäß den vordefinierten Parametern.

Sobald Trader die Preisspanne und die Handelsparameter konfiguriert haben, übernimmt das Contract Grid von Zoomex den Prozess automatisch. Es eröffnet und schließt Positionen, sobald der Preis jedes Grid-Niveau überschreitet, platziert nach jedem abgeschlossenen Trade neue Orders und setzt den Betrieb fort, solange sich der Markt innerhalb der definierten Spanne bewegt.

Das Grundprinzip ist einfach: Die Strategie erfordert keine Bewegung des Marktes in eine bestimmte Richtung. Stattdessen wurde sie entwickelt, um von kontinuierlichen Preisbewegungen innerhalb der ausgewählten Spanne zu profitieren.





Dieser Ansatz ist besonders nützlich in Seitwärtsmärkten, in denen manueller Handel häufig eine ständige Überwachung erfordert, um vergleichsweise kleine Chancen zu nutzen. Contract Grid automatisiert diesen Prozess und ermöglicht es Tradern, systematisch von der Marktvolatilität zu profitieren, die sich ansonsten nur schwer konsequent handeln lässt.

Anpassung des Grids an die Marktbedingungen

Das Contract Grid von Zoomex bietet drei Richtungsmodi, sodass Trader die Strategie an die vorherrschenden Marktbedingungen anpassen können, anstatt in jeder Situation denselben Ansatz anzuwenden.

• Long Grid ist für einen schwankenden, aber insgesamt bullischen Markt konzipiert und kauft während Rücksetzern sowie verkauft während Aufwärtsbewegungen, während sich die Kurse nach oben entwickeln.

• Short Grid ist für einen bärischen Seitwärtsmarkt vorgesehen und verkauft in Phasen der Stärke sowie kauft in Phasen der Schwäche zurück.

• Neutral Grid hält gleichzeitig Long- und Short-Positionen, um Chancen aus Preisbewegungen in beide Richtungen zu nutzen, ohne eine bestimmte Marktrichtung vorauszusetzen.





Contract Grid bietet außerdem mehrere Optionen für den Grid-Abstand.

Das Arithmetic Grid platziert die Grid-Niveaus in gleichen Preisabständen und eignet sich daher für Vermögenswerte, die innerhalb relativ stabiler und vorhersehbarer Spannen gehandelt werden.









Das Geometric Grid platziert die Niveaus stattdessen in gleichen prozentualen Abständen. Diese Struktur eignet sich besser für volatilere Handelspaare, bei denen feste Preisabstände entweder zu häufig oder zu selten ausgelöst würden.





Für Trader mit längerfristigem Anlagehorizont erweitert das Large-Range Grid sowohl die Preisgrenzen als auch die Abstände zwischen den Grid-Niveaus. Dadurch wird die Handelsfrequenz reduziert, während die Strategie größere Marktschwankungen berücksichtigen kann, ohne ihren vordefinierten Bereich zu verlassen.

Einrichtung und Überwachung eines Contract Grids

Um ein Contract Grid auf Zoomex zu starten, müssen Trader mehrere wichtige Parameter festlegen, darunter:

• Handelspaar

• Ober- und Untergrenze des Preisbereichs

• Anzahl der Grid-Niveaus

• Handelsrichtung

• Hebel und Margin

Vor der Aktivierung überprüft die Plattform diese Parameter, um sicherzustellen, dass die gewählte Konfiguration ordnungsgemäß funktionieren kann.

Sobald eine Strategie aktiv ist, bietet Zoomex eine umfassende Leistungsüberwachung, einschließlich aktiver Strategien, historischer Aufzeichnungen, kumulierten Gewinns, ROI, der Anzahl ausgeführter Arbitrage-Trades sowie detaillierter Order- und Pairing-Aufzeichnungen. Diese Transparenz ermöglicht es Tradern, die Strategieperformance zu überwachen und im Laufe der Zeit fundierte Anpassungen vorzunehmen.





Für Trader, die neu im Grid Trading sind, bietet der Futures Grid-Marktplatz einen praktischen Einstieg. Er umfasst Live-Strategien der Community für Handelspaare wie XRPUSDT, WLDUSDT, HYPEUSDT, AVAXUSDT, BTCUSDT, und BNBUSDT.

Jede aufgeführte Strategie zeigt ihre Handelsrichtung, den Hebel, den 30-Tage-Backtest-ROI, die Mindestinvestition und die empfohlene Laufzeit an. Anstatt eine Strategie vollständig von Grund auf neu zu entwickeln, können Trader bestehende Strategien überprüfen und diese als Referenz nutzen.

Über Zoomex

Zoomex wurde 2021 gegründet und ist eine globale Kryptowährungs-Handelsplattform mit Schwerpunkt auf dem Derivatehandel. Die Plattform bedient mehr als 3 Millionen Nutzer in über 35 Ländern und Regionen und bietet Zugang zu mehr als 590 Handelspaaren. Basierend auf Benutzerfreundlichkeit, Transparenz, Fairness und Geschwindigkeit bietet Zoomex Nutzern weltweit ein klares und effizientes Handelserlebnis.

Durch seine leistungsstarke Matching-Engine, transparente Darstellungen von Vermögenswerten und Orders sowie klar definierte Gebühren- und Regelmechanismen ermöglicht Zoomex den Nutzern, ihren Kontostatus, die Orderausführung, Handelskosten und Handelsergebnisse besser zu verstehen.

Zoomex verfügt über Registrierungen, Lizenzen und regulatorische Zulassungen in mehreren Rechtsgebieten, darunter U.S. MSB, Canada MSB, U.S. NFA und Australia AUSTRAC. Darüber hinaus hat die Plattform Sicherheitsprüfungen des Blockchain-Sicherheitsunternehmens Hacken erfolgreich abgeschlossen. Zoomex stärkt seinen Vertrauensrahmen kontinuierlich durch seine Initiativen zu Proof of Reserves, Security & Transparency, Compliance Information sowie Fees / Rules Transparency.

Über den Handel hinaus hat Zoomex Partnerschaften im professionellen Sport aufgebaut, darunter mit dem TGR Haas F1 Team, dem FIFA-Weltmeister-Torhüter Emiliano Martínez sowie Weltklasse-Tennisturnieren wie Wimbledon. Die Werte Geschwindigkeit, Präzision, Disziplin, Fair Play und regelbasierte Ausführung stimmen eng mit dem Ansatz von Zoomex im Derivatehandel überein.

Zoomex: Easy to Use. Transparent balance. Fair access to your earnings.

Medienkontakt:Ansprechpartner: Catherine

Unternehmen: Zoomex

Adresse: 306 Victoria House, Victoria, Mahé, Seychellen

Website: www.zoomex.com

E-Mail: catherine.shi@zoomex.com

Veröffentlichungspartner: ZM Newswire – Unterstützt von Zeest Media

Disclaimer: Dieser gesponserte Inhalt wird vom Inhaltsanbieter bereitgestellt und spiegelt nicht unbedingt die Ansichten dieser Medienplattform oder ihres Herausgebers wider. Die Informationen dienen ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und sollten nicht als Finanz-, Anlage- oder Handelsberatung betrachtet werden. Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen sind mit Risiken verbunden, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Leser werden daher aufgefordert, eigene Recherchen durchzuführen und gegebenenfalls professionellen Rat einzuholen. Spekulieren Sie nur mit Geldern, deren Verlust Sie sich leisten können. Die Medienplattform und der Herausgeber übernehmen keine Verantwortung für Verluste oder Ansprüche, die sich aus dem Vertrauen auf diesen Inhalt ergeben. GlobeNewswire unterstützt keine Inhalte auf dieser Seite.

Legal Disclaimer: Dieser Artikel wird auf einer „as-is“-Basis bereitgestellt, ohne ausdrückliche oder stillschweigende Garantien oder Zusicherungen jeglicher Art. Die Medienplattform übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit, den Inhalt, die Vollständigkeit, die Rechtmäßigkeit oder die Zuverlässigkeit der bereitgestellten Informationen. Beschwerden, Ansprüche oder urheberrechtliche Bedenken im Zusammenhang mit diesem Artikel sollten an den oben genannten Inhaltsanbieter gerichtet werden.