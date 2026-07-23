Zoomex permet aux traders de tirer profit des marchés latéraux grâce à la Grille de Contrats

VICTORIA, Seychelles, 23 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zoomex hat Contract Grid vorgestellt, was Krypto-Tradern ermöglicht, in Seitwärts- und Range-Märkten Renditen zu erzielen. Das automatisierte System wurde speziell für Bedingungen entwickelt, in denen die Preise ohne klaren Trend innerhalb einer definierten Spanne schwanken. So können Trader von der Marktbewegung selbst profitieren, anstatt zu versuchen, die nächste große Richtungsbewegung vorherzusagen.

La plupart des traders de cryptomonnaies consacrent beaucoup d'énergie à essayer de prédire le prochain mouvement majeur du marché. Cependant, les marchés ne suivent pas toujours une tendance claire. Les prix évoluent souvent latéralement pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines, fluctuant dans une fourchette définie sans s'engager dans une direction haussière ou baissière durable. Ces conditions peuvent être difficiles à trader manuellement.





Le Contract Grid de Zoomex est conçu spécifiquement pour ce type de marché. Au lieu de s'appuyer sur des prévisions directionnelles, cette stratégie est élaborée pour tirer profit des mouvements du marché eux-mêmes, que les prix évoluent à la hausse ou à la baisse.

Ce que fait le Contract Grid Trading

Une stratégie de grid trading divise une fourchette de prix sélectionnée en plusieurs niveaux de prix. À mesure que le marché évolue à travers ces niveaux, le système achète et vend automatiquement selon les paramètres prédéfinis.

Une fois que les traders configurent la fourchette de prix et les paramètres de trading, le Contract Grid de Zoomex gère automatiquement le processus. Il ouvre et ferme des positions à mesure que le prix franchit chaque niveau de la grille, réapprovisionne les ordres après chaque transaction terminée et continue de fonctionner tant que le marché reste dans la fourchette définie.

Le principe fondamental est simple : la stratégie n'exige pas que le marché évolue dans une direction spécifique. Elle est plutôt conçue pour tirer parti des mouvements continus des prix au sein de la fourchette sélectionnée.





Cette approche est particulièrement utile dans les marchés évoluant en range, où le trading manuel nécessite souvent une surveillance constante afin de saisir des opportunités relativement modestes. Le Contract Grid automatise ce processus, permettant aux traders de tirer systématiquement parti de la volatilité du marché qui pourrait autrement être difficile à exploiter de manière cohérente.

Adapter la grille aux conditions du marché

Le Contract Grid de Zoomex propose trois modes directionnels, permettant aux traders d'adapter la stratégie aux conditions de marché dominantes plutôt que d'appliquer une seule approche à tous les scénarios.









• Long Grid est conçu pour un marché oscillant mais globalement haussier, en achetant lors des replis et en vendant lors des rebonds à mesure que les prix suivent une tendance haussière.

• Short Grid est destiné à un marché baissier évoluant en range, en vendant lors des phases de force et en rachetant pendant les périodes de faiblesse.

• Neutral Grid maintient simultanément des positions longues et courtes afin de saisir les opportunités offertes par les mouvements des prix dans les deux directions, sans nécessiter une vision directionnelle du marché.





Le Contract Grid propose également plusieurs options d'espacement de la grille.

La Arithmetic Grid place les niveaux de la grille à intervalles de prix égaux, ce qui la rend adaptée aux actifs évoluant dans des fourchettes relativement stables et prévisibles.

La Geometric Grid place quant à elle les niveaux à intervalles de pourcentage égaux. Cette structure est mieux adaptée aux paires de trading plus volatiles, où des intervalles de prix fixes pourraient déclencher les ordres soit trop fréquemment, soit trop rarement.





Pour les traders ayant un horizon d'investissement plus long, la Large-Range Grid élargit à la fois les limites de prix et l'espacement entre les niveaux de la grille. Cela réduit la fréquence des transactions tout en permettant à la stratégie de s'adapter à des fluctuations de marché plus importantes sans sortir de sa fourchette prédéfinie.

Configuration et suivi d'un Contract Grid

Le lancement d'un Contract Grid sur Zoomex nécessite que les traders définissent plusieurs paramètres clés, notamment :

• Paire de trading

• Limites de prix maximales et minimales

• Nombre de niveaux de la grille

• Direction du trading

• Effet de levier et marge

Avant son activation, la plateforme valide ces paramètres afin de s'assurer que la configuration sélectionnée peut fonctionner correctement.

Une fois la stratégie active, Zoomex fournit un suivi complet des performances, notamment les stratégies actives, les historiques, le bénéfice cumulé, le ROI, le nombre de transactions d'arbitrage exécutées ainsi que des enregistrements détaillés des ordres et des appariements. Cette visibilité permet aux traders de suivre les performances de leur stratégie et d'effectuer des ajustements éclairés au fil du temps.





Pour les traders qui découvrent le grid trading, la marketplace Futures Grid constitue un point de départ pratique. Elle présente des stratégies en direct gérées par la communauté sur des paires de trading telles que XRPUSDT, WLDUSDT, HYPEUSDT, AVAXUSDT, BTCUSDT et BNBUSDT.

Chaque stratégie répertoriée affiche sa direction de trading, son effet de levier, son ROI issu d'un backtest sur 30 jours, son investissement minimum et sa durée recommandée. Au lieu de créer une stratégie entièrement à partir de zéro, les traders peuvent examiner les stratégies existantes et les utiliser comme référence.

À propos de Zoomex

Fondée en 2021, Zoomex est une plateforme mondiale de trading de cryptomonnaies spécialisée dans le trading de produits dérivés. La plateforme sert plus de 3 millions d'utilisateurs dans plus de 35 pays et régions et offre un accès à plus de 590 paires de trading. Conçue autour de la simplicité d'utilisation, de la transparence, de l'équité et de la rapidité, Zoomex offre une expérience de trading claire et efficace aux utilisateurs du monde entier.

Grâce à son moteur d'appariement haute performance, à l'affichage transparent des actifs et des ordres, ainsi qu'à des mécanismes clairement définis concernant les frais et les règles, Zoomex permet aux utilisateurs de mieux comprendre l'état de leur compte, l'exécution des ordres, les coûts de trading et les résultats de leurs transactions.

Zoomex maintient des enregistrements, licences et statuts réglementaires dans plusieurs juridictions, notamment le U.S. MSB, Canada MSB, U.S. NFA et Australia AUSTRAC. La plateforme a également réalisé des audits de sécurité menés par la société de sécurité blockchain Hacken. Zoomex continue de renforcer son cadre de confiance grâce à ses initiatives Proof of Reserves, Security & Transparency, Compliance Information et Fees / Rules Transparency.

Au-delà du trading, Zoomex a établi des partenariats dans le sport professionnel, notamment avec l'équipe TGR Haas F1 Team, le gardien champion de la FIFA World Cup Emiliano Martínez, ainsi que des événements de tennis de renommée mondiale tels que Wimbledon. Les valeurs de rapidité, de précision, de discipline, de fair-play et d'exécution fondée sur des règles correspondent étroitement à l'approche de Zoomex en matière de trading de produits dérivés.

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Contact Média : Catherine

Société : Zoomex

Adresse : 306 Victoria House, Victoria, Mahé, Seychelles

Site web : www.zoomex.com

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