ANNULE ET REMPLACE - Chiffre d'affaires du 1er semestre 2026 : AdVini réalise 132,5 m€ (+1 %) sur un marché du vin en décroissance significative (-7 %)

Merci de ne pas tenir compte de la version précédemment diffusée. Le présent communiqué l’annule et la remplace et constitue la seule version à prendre en compte.

Normes IFRS



(M€) S1 2025 S1 2026 Evolution S1 2025/ S1 2026

(%) À périmètre et change constants Chiffre d'affaires 131,6 132,5 +0,7% -2,5% Dont vin 129,7 130,6 +0,7% -2,5%

AdVini affiche à fin juin 2026 un Chiffre d’Affaires de 132,5M€, en progression de +0,7%, bénéficiant du démarrage très récent des activités Cordier nouvellement acquises. La baisse de -2,5% à périmètre et change constants est à comparer à celle de -3,7% en S1 2025 (malgré un T1 25 porté par les ventes anticipant les droits de douane USA).

La Grande Distribution française affiche une baisse d’activité en valeur (-15,0%) de même que l’EDMP1 (-10%).

En revanche, les marchés du On Trade2 Europe, sur lesquels AdVini poursuit sa politique de valorisation de ses marques Maisons de Vin, sont stables.

En conséquence, le mix des ventes AdVini est favorable sur le semestre et conforte sa stratégie de marchés, autant que la part export progressant de 11%, soit +6 Pts vs S1 25, permettant au Groupe d’établir un nouveau record de ses ventes export qui représentent désormais les 2/3 de son chiffre d’affaires.

Cette progression est portée par la forte progression de L’Oratoire des Papes, Champy, Kleine Zalze, Ken Forrester ; de même que l’Amérique du Nord qui poursuit sa croissance (+23%), l’Asie qui redémarre (+24%) et l’Afrique du Sud qui continue à surperformer à la fois sur son marché intérieur (+13%) comme sur ses exportations.

PERSPECTIVES 2026

Malgré un environnement Vin difficile dans un contexte international tendu sur le plan géopolitique, AdVini poursuit activement sa politique de conquête, et de valorisation de ses marques Maisons de Vins, en ciblant ses marchés prioritaires. Le semestre à venir bénéficiera pleinement des ventes additionnelles issues de notre acquisition Cordier, ce qui renforcera la croissance du Groupe AdVini sur l’année 2026.

Dans cette dynamique, AdVini peut compter sur sa démarche ESG historique, la qualité de ses équipes, de ses vins et de ses vignobles, pour être un acteur majeur de l’inévitable consolidation du secteur.

Prochaine publication : le 5 octobre 2026 (après bourse), communiqué sur les résultats semestriels 2026

À propos d’AdVini

Fondé en 1872, AdVini est un groupe viticole international, porté par une âme familiale, un actionnariat visionnaire et humaniste et un formidable esprit d’entreprendre. Ainsi, depuis plus de 150 ans, AdVini embrasse tous les métiers de la filière vin. A la fois vigneron et producteur, acteur et expert de la supply-chain et distributeur dans le monde entier, AdVini perpétue un savoir-faire d’excellence et des traditions culturelles, en partageant sa passion du vin avec ses partenaires et en révélant la mosaïque des terroirs et des histoires qui la compose.

Profondément enraciné au cœur du vignoble en France et en Afrique du Sud, AdVini cultive l’autonomie de ses maisons, fédérées autour d’une raison d’être commune : « Agir chaque jour avec humanité, unis dans la diversité, pour la valorisation des Vignobles et des Hommes. »

Résolument engagé pour la durabilité de ses activités, AdVini s’évertue au quotidien à réduire l’impact environnemental de ses activités : tant à la vigne, où elle mène la transition agroécologique de ses vignobles, qu’au sein de ses sites de production, où sont pilotés étroitement consommation d‘eau, performance énergétique et éco-conception de ses vins.

Vos contacts pour plus d’informations :

Vincent PALMIER

Directeur Administratif et Financier

04.67.88.80.00

vincent.palmier@advini.com

1 Enseignes à Dominante Marque Propre

2 Vente de boissons consommées sur place, comme dans les bars, restaurants, hôtels, et autres établissements de restauration, ou les distributeurs spécialisés comme les cavistes

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